Dentro del plan de Mauricio Pochettino para la próxima generación de Estados Unidos y cómo las convocatorias de adolescentes de esta concentración encajan en el camino hacia los Juegos Olímpicos y el Mundial de 2030
FAYETVILLE, Georgia. -- En los primeros días de la concentración de la selección masculina de Estados Unidos ya ha surgido una dinámica interesante: algunos jugadores ahora son compañeros de equipo de sus ídolos de la infancia. Además, no han evitado hablar de ello. Esas conversaciones han dado lugar a algunos momentos incómodos, pero la mayoría han terminado con una risa y un brazo sobre el hombro.
Esta concentración del USMNT cuenta con 13 caras nuevas, entre ellas ocho adolescentes, el más joven de solo 16 años. Para algunos, jugadores a los que han pasado años observando desde la distancia están de repente a su lado en el campo de entrenamiento.
Neil Pierre dice que idolatraba a las estrellas del Mundial de este verano. Los actuales jugadores de los New York Red Bulls Adri Mehmeti y Julian Hall crecieron queriendo ser Tyler Adams, antigua estrella del club. Justin Ellis dijo que Gio Reyna ha sido su jugador favorito de la selección «desde hace años», y esa revelación sorprendió a muchos, incluido el propio Reyna, teniendo en cuenta que el «veterano» del USMNT solo tiene 23 años.
«Sí, te hace sentir un poco viejo», dijo Reyna entre risas, «pero está bien tener a muchos de ellos aquí».
En cierto modo, esta concentración representa un relevo generacional, uno que pone sobre aviso al núcleo veterano de que hay una nueva generación en ascenso. En otros sentidos, es simplemente una ampliación del grupo de jugadores a medida que se renueva de forma natural para iniciar un nuevo ciclo con competiciones y objetivos diferentes.
Sin embargo, todo es deliberado. Hay una razón por la que Mauricio Pochettino eligió esta concentración para convocar esta plantilla en particular. El momento del calendario, el rendimiento de las jóvenes estrellas, el camino y los torneos que vienen por delante: todo ello simplemente indicaba que era el momento adecuado para una apuesta por la juventud que ha llegado para quedarse, aunque se disipará en las próximas semanas, cuando comiencen los partidos oficiales de la Nations League.
Ahora, sin embargo, hay una concentración singular que gestionar, una que Pochettino espera que luego pueda dividirse y generar éxitos en varios niveles en los próximos años.
«No, los jugadores pertenecen a algún grupo o a un equipo; pertenecen a la federación, y eso es lo más importante», dijo Pochettino. «Creo que estamos creando eso y necesitamos aplicar toda la visión, y creo que ese es el camino por el que queremos ir en el futuro».
Tomando la decisión
Pochettino recuerda su primera convocatoria con la selección, aunque bromea con que fue «hace mucho tiempo». Recuerda la emoción. Como ocurre con la mayoría de las cosas, el recuerdo se centra en la emoción, como pasa con la mayoría de los recuerdos a largo plazo.
La semana pasada, Pochettino volvió a tener un recordatorio de esa emoción, aunque desde el otro lado del teléfono. En plena ronda de llamadas para una lista de 28 jugadores que incluye a ocho adolescentes y 13 debutantes, Pochettino asegura que varias conversaciones terminaron entre lágrimas. Para muchos de los jóvenes jugadores que se preparan para unirse a la USMNT por primera vez, la emoción simplemente les superó. Al fin y al cabo, no dejan de ser chicos.
«Para mí también sigue siendo emocionante», dijo Pochettino. «Cada vez que hablas de tu país, de tu escudo, tienes que sentirlo de esta manera. Si no lo sientes así, es difícil dar lo mejor de ti. Jugar para tu selección, jugar o trabajar para la federación, es porque antes que nada tienes que amar lo que haces. Para el jugador no es un negocio. El club es un negocio. Bueno, al menos un poco un negocio, pero la selección es para jugar con [el corazón]. Si no sientes eso, es imposible».
«Algunos jugadores lloraron porque fue muy emotivo. Este es el sueño desde que decidieron jugar. Lo que queremos es sentir esa pasión en cada chico que se va a unir a nosotros».
Pochettino utiliza ahí una palabra clave: «chico». Muchos no solo son nuevos en la USMNT, sino también en el fútbol profesional en general. La convocatoria es, por supuesto, un sueño hecho realidad. También viene acompañada de un poco de ansiedad que todos están tratando de gestionar.
«Estaba un poco nervioso al venir aquí», dijo Pierre. «Son jugadores a los que he visto mientras crecía y en el Mundial, pero creo que la expectativa que me transmitieron fue disfrutar, competir y, obviamente, honrar y representar el escudo. Solo tengo que darlo todo y mostrarlo todo. Esa es la razón por la que vienes aquí».
Pierre, como todos los jugadores, estará deseando ganarse un sitio en la USMNT. Aunque eso no es lo único por lo que compiten los jugadores, ya que la federación pone el foco en diferentes competiciones.
Un gran equipo
En los primeros compases del calentamiento del martes, Pochettino y su asistente Jesus Perez permanecían en la periferia, perfilando detalles para la sesión de entrenamiento. Sin embargo, en pleno centro del rondo estaba el seleccionador estadounidense sub-23 Steve Cherundolo. El exlateral derecho de la USMNT no está ofreciendo su tiempo como voluntario ni trabajando para desarrollar el equipo de Pochettino; también está construyendo el suyo.
Cherundolo, Pochettino y la cúpula de U.S. Soccer están alineados en la forma en la que evalúan actualmente la lista de jugadores. Por el momento, es un gran grupo único. Ese grupo va desde jugadores con la experiencia de Tim Ream, de 38 años, hasta Cavan Sullivan, de 16. Ahora mismo, seas quien seas, formas parte del grupo de jugadores de la USMNT.
«Va a ser algo muy orgánico, muy natural», dijo Pochettino, «porque eso es lo más importante».
En los próximos meses y años, esos grupos se separarán. Varios jugadores de esta concentración se convertirán en las grandes estrellas de la sub-20 de cara al Mundial sub-20 del próximo año. Otros serán los líderes de la sub-23 de Cherundolo en su camino hacia una medalla en los Juegos Olímpicos de 2028. Eso también podría incluir a varios jugadores de más edad, que podrían unirse a ese grupo como jugadores mayores de la edad permitida.
La clave, sin embargo, es que Pochettino y su equipo quieren que cada jugador lo sienta de la misma manera. Da igual en qué nivel o en qué competición juegues, estás representando a Estados Unidos. Por eso, pasar tiempo con la sub-20 no es una degradación. Tener minutos con la USMNT no es algo permanente. Las situaciones son totalmente cambiantes, pero la cultura debe seguir siendo consistente.
«Vemos a estos jugadores como un gran grupo único», dijo a los periodistas la semana pasada el CEO de U.S. Soccer, JT Batson. «No formas parte de la sub-20 o de la sub-23; formas parte del programa de la selección nacional de Estados Unidos. Distintos jugadores son elegibles para distintas competiciones por sus edades y, por supuesto, vamos a poner a los jugadores en posición de tener éxito en relación con eso, pero vemos el Mundial sub-20, los Juegos Olímpicos, la Gold Cup, la Nations League, todos los partidos que jugamos, como una oportunidad para prepararnos para 2030.
»Queremos que todo el mundo lo asuma y se ilusione con esas oportunidades tanto como nosotros».
Aunque la ilusión es real para los jugadores, habrá dificultades propias del crecimiento. Los adolescentes no son productos terminados, y habrá momentos en cada nivel que los pongan a prueba. Puede que algunos estén o no preparados para un nivel concreto. Puede que algunos acaben yendo por delante de donde los entrenadores pensaban que estarían. Todo es cambiante.
«Creo que para nosotros se trata de observar, ver y analizar para intentar tomar la mejor decisión para la federación», dijo Pochettino. «Hay mucho talento joven que está empezando a aparecer y, al mismo tiempo, el talento consiste en [ser capaz de] jugar y rendir bien, pero también en tener el deseo y la pasión por luchar y defender el escudo que llevas en el pecho. Eso es en lo que estamos centrados ahora: desarrollar a través de estas ideas».
Para ayudar en eso, Pochettino se está apoyando en algunos de sus veteranos para ayudar a marcar un tono que espera que acompañe a este equipo hasta 2030.
Los «vets»
Sebastian Berhalter no se siente como un veterano. Debutó con la selección masculina de Estados Unidos hace solo 16 meses. Sin embargo, con 18 internacionalidades y un gol en un Mundial a sus espaldas, es uno de esos jugadores. Eso significa que tiene que ser un líder.
«Creo que “los mayores” es, de hecho, una buena forma de decirlo», afirmó. «Solo llevo un año en el equipo y ya soy uno de los mayores, lo cual es una locura. Es algo que asumes con naturalidad y, para nosotros, se trata de nuestros rendimientos individuales y de asegurarnos de mantener el nivel. También se trata de mostrar a todos los que nos rodean lo que hace falta y lo que significa formar parte de este país, y lo que hace falta para hacerlo».
Hasta ahora, la bienvenida ha sido con los brazos abiertos. No ha habido rituales de iniciación, dice Pierre, aunque Miles Robinson bromeó con que la inminente llegada de Chris Richards podría desembocar en alguna canción. En gran medida, el objetivo de los veteranos debe ser servir de guía a un grupo de jugadores que, al fin y al cabo, compiten con ellos y contra ellos.
Robinson ya había desempeñado ese papel antes, como uno de los jugadores mayores durante la última aventura olímpica. Sin embargo, este grupo es todavía más joven que aquel.
«Cuando veo a todos estos jugadores jóvenes, son muy profesionales», dijo el central el martes. «Son muy maduros para tener 16, 18 o 20 años. Entienden muy bien el juego y creo que quieren aprender y quieren mejorar. Quieren crecer y desarrollarse, y creo que esa es la mentalidad que debes tener cuando eres un jugador joven.
»Quieres ser como una de esas esponjas que absorben todo, que aprenden, que reconocen que hay muchísimo por aprender y mucho margen para crecer tanto en tu propio juego como en el juego colectivo del equipo. Creo que, mientras mantengan la mente abierta, tenemos un futuro brillante».
Manteniendo la paciencia
Incluso antes de la concentración, Pochettino lanzó una advertencia a sus jóvenes estrellas. No habían «llegado». Esto no era la culminación. Es un paso, sin duda, y uno que merece celebrarse, pero no es el final.
«Creo que el respeto es lo más importante, y ellos tienen que ser respetuosos», dijo Pochettino en una rueda de prensa antes de anunciar su convocatoria. «Y, por supuesto, queremos jugadores con talento. Queremos jugadores que se sientan valientes, que se sientan seguros, pero no que sientan cosas que no demuestran. Creo que solo tienes derecho a hablar un poco fuera de lugar si eres Messi.
«Si ganas ocho Balones de Oro, vale, puedes hablar con cierta arrogancia, pero incluso entonces, … si eres joven y empiezas a hablar de que puedes jugar aquí, puedes jugar allí, o que puedes jugar. Yo digo que no creo que esa sea la manera correcta de construir tu carrera de la mejor forma, no. Y por eso tenemos que tener cuidado».
Pochettino ha reiterado ese punto varias veces en las últimas semanas: quiere tener cuidado. Quiere exigir a sus jugadores, pero no abrumarlos. Quiere construir su confianza, pero no hacer que crean que son algo que no son. Quiere que parezcan y actúen como jugadores veteranos, pero que entiendan que todavía queda trabajo por hacer para competir realmente a ese nivel.
Ese es, en última instancia, el objetivo de la concentración: tender un puente entre las categorías juvenil y absoluta. Hay mentores de sobra, y no faltan objetivos a corto y largo plazo. Y luego está el propio Pochettino, que es consciente de que tendrá que ser un poco más paciente y comprensivo con algunas de sus estrellas más jóvenes.
«Creo que todos y cada uno de los jugadores tienen una madurez diferente», dijo. «Por supuesto, es una gran oportunidad para conocerlos. Tenemos que tener cuidado porque tenemos a algunos de 16 años y tenemos que respetarlo, pero creo que es importante saber cómo son. Por supuesto, vamos a prestar un poco más de atención porque es la primera vez que se van a unir a nosotros y va a ser su primera experiencia a este nivel.
«Creo que quizá vamos a pasar un poco más de tiempo con estos chicos al principio, pero luego será una relación natural en la que podamos crear y construir una relación de una manera muy natural».
Las relaciones se están desarrollando. Las estrellas adolescentes de la selección masculina de Estados Unidos están conociendo y entrenándose con sus ídolos. Y, cuando todo termine, estarán preparados, dice Pochettino, para representar a Estados Unidos de cualquier manera en la que se les pida.