¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
USMNT 1-1GOAL

«Demostrarles quiénes somos»: Christian Pulisic y la generación dorada de la selección de Estados Unidos afrontaron una prueba de fuego, pero Cavan Sullivan y compañía están teniendo un comienzo diferente

Pulisic, McKennie y Adams fueron lanzados de lleno a una reconstrucción. Ahora pueden ofrecer a Cavan Sullivan y a la próxima generación de la selección masculina de Estados Unidos la orientación y la paciencia que a ellos les faltaron.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Los jugadores que hoy forman la llamada Generación Dorada de la selección masculina de Estados Unidos no fueron recibidos con los brazos abiertos. Se encontraron con un panorama de tierra arrasada. Tras no lograr clasificarse para el Mundial de 2018, la selección estadounidense empezó prácticamente de cero de cara al ciclo de 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams estuvieron entre los jóvenes talentos a los que se les pasó el testigo y se les pidió que llegaran tan lejos como pudieran, aunque tropezaran por el camino.

    Muchos de aquellos jugadores siguen ahí y, aun en el panorama posterior al Mundial de 2026, continúan siendo fundamentales. Pulisic sigue siendo la cara visible del equipo. Adams es el capitán del grupo. McKennie, Antonee Robinson y Sergino Dest son piezas clave, al igual que Gio Reyna, que, con apenas 23 años, ya es un veterano. Por el camino se han incorporado otros nombres, como Malik Tillman y Folarin Balogun, pero el núcleo de aquel grupo se ha mantenido durante casi una década.

    Mientras tanto, también está llegando un nuevo núcleo. En la primera concentración del equipo después del Mundial, Mauricio Pochettino convocó a 13 debutantes, entre ellos ocho adolescentes. Cavan Sullivan, Mathis Albert y Julian Hall se convirtieron en nombres conocidos y también hicieron historia. Para los próximos partidos de noviembre, muchas de esas jóvenes promesas están de vuelta. Además de todos los integrantes de la selección absoluta mencionados, la última convocatoria de Pochettino incluye a ocho de los 13 que debutaron el mes pasado.

    Con el regreso de Pulisic, McKennie y Balogun al grupo, esta concentración es, aún más que la anterior, un encuentro entre generaciones. Pochettino tiene ganas de verlo.

    «Lo más importante es la combinación y ver qué química hay entre ellos», afirmó el entrenador. «Para Christian y Mathis [Albert], esta será la primera vez que estén juntos, igual que McKennie y Cavan [Sullivan]. Creo que las combinaciones son algo que debemos observar durante la concentración. A partir del lunes empezaremos a ver qué química hay sobre el campo, pero lo que ocurre fuera de él también es muy importante».

    ¿Qué significa todo esto? En términos generales, significa que la próxima generación lo tendrá más fácil que la actual, en gran medida porque contará con referentes en los que apoyarse de una manera que sus predecesores no pudieron.

  • Los desafíos de 2018

    imago-sport-31166813.jpg
    ZUMA Press Wire

    La llegada de McKennie y Adams dio el pistoletazo de salida a los ciclos de los Mundiales de 2022 y 2026.

    El partido que contribuyó al nacimiento de la Generación Dorada llegó en noviembre de 2017: un empate 1-1 ante Portugal. En él debutaron Weston McKennie y Tyler Adams. El primero marcó. De los jugadores que participaron aquella noche, solo seis formaron parte de la convocatoria para el Mundial de 2022: Adams, McKennie, DeAndre Yedlin, Kellyn Acosta, Cameron Carter-Vickers y Ethan Horvath. Solo tres, Yedlin, John Brooks y Alejandro Bedoya, habían disputado el Mundial de 2014.

    «Creo que recibir la convocatoria para aquella concentración después de no clasificarnos para el Mundial fue una llamada de atención para los dos», contó Adams a GOAL en 2024. «Confiaron en nosotros dos para incorporarnos e intentar cambiar la percepción de lo que es U.S. Soccer. Creo que ambos vemos aquello como un momento importante. Compartimos habitación en aquella concentración y disfrutamos muchísimo de ese tiempo porque los dos sentíamos que merecíamos estar allí, pero nos mirábamos y nos reíamos, como diciendo: “No me puedo creer que ahora mismo cuenten con nosotros para cambiarlo todo”».

    «Ahora miramos atrás y vemos que nosotros fuimos esos jugadores. Han cambiado muchas cosas».

    Cuando McKennie y Adams comenzaron sus trayectorias internacionales, lo hicieron en gran medida sin la presencia de los grandes nombres de la generación anterior. Para cuando jugadores como Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley y Tim Howard dejaron la selección o dejaron de ser convocados, Adams no había disputado ni un solo partido con ellos. McKennie, por su parte, jugó 11 partidos con alguno de esos cuatro, ocho de ellos con Bradley a lo largo de 2019.

    Había razones para ello. Tras quedarse fuera del Mundial de 2018, U.S. Soccer decidió pasar página. El objetivo era dar a los jóvenes la oportunidad de abrirse su propio camino y cometer sus propios errores. Como resultado, el proyecto dejó atrás a casi toda la generación anterior de una sola vez. En los años posteriores se ha debatido mucho cómo afectó aquello a la generación que la sucedió.

    «Fue un poco extraño», recordó Adams. «Cuando llegué, coincidí quizá en una concentración con Michael Bradley y Jozy. Después de eso, fue como si nos dijeran: “Ahora os toca a vosotros”. No te queda más remedio que aceptarlo y adaptarte, convertirte en un líder y entender qué hace falta para clasificarse para un Mundial y lo difícil que es pasar por ese proceso».

    Y añadió: «Veníamos, obviamente, de no clasificarnos para un Mundial, y era como si nos dijeran: “Básicamente, tenéis que jugar ya y rendir ya para que podamos clasificarnos para el próximo Mundial”».

    Y, por supuesto, lo hicieron: se clasificaron y llegaron a las eliminatorias del Mundial de 2022. Ese grupo también alcanzó los octavos de final antes de caer ante Bélgica el pasado verano. Pronto comenzará de nuevo la fase de clasificación para el Mundial de 2030, y la «Generación Dorada» la afrontará junto a un grupo de jóvenes que intentan hacerse un hueco de una forma distinta a como ellos lo hicieron hace ocho años.

  • Llega una nueva generación

    imago-sport-1084122504.jpg
    ZUMA Press Wire

    Jóvenes estrellas como Sullivan, Julian Hall y Albert ya están dando que hablar.

    Durante la última concentración, Albert se convirtió en el goleador más joven de la selección de Estados Unidos con un tanto ante Chile. Apenas unos días después, Sullivan le arrebató el récord con su gol ante México. Lo importante no es el récord en sí, sino lo que representa: demuestra que la nueva generación es joven, tiene talento y, en muchos aspectos, está preparada para competir a este nivel.

    Ambos marcaron en aquella concentración. También lo hizo Julian Hall, que fue el máximo goleador con tres tantos en tres partidos. Justin Ellis, por su parte, anotó dos. Y no solo regresan atacantes a la selección de Estados Unidos: Adri Mehmeti, Neil Pierre y el portero Diego Kochen también vuelven a estar entre los convocados. Si a ellos se suman Santiago Castaneda y Reed Baker-Whiting, dos debutantes de 21 años, hay muchas caras nuevas en esta concentración. Muchos de ellos podrían destacar en los Juegos Olímpicos de 2028 e incluso en el Mundial de 2030.

    De los 25 jugadores de la convocatoria, 12, casi la mitad, tienen menos de 10 partidos internacionales. Diez son menores de 23 años. Pero también es crucial que 12 jugadores del equipo suman al menos 20 partidos internacionales, 13 han disputado un Mundial y seis han jugado dos. Es, por decirlo suavemente, una mezcla de caras nuevas y conocidas. Esta vez no se ha roto con todo, sino que se apuesta por algo más gradual.

    ¿Cómo puede funcionar esa mezcla? Requiere cooperación, liderazgo y referentes.

  • Lo viejo lidera lo nuevo

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Ya se están tendiendo puentes entre los jugadores con experiencia y los que acaban de incorporarse al programa.

    Durante la última concentración, se mencionó con frecuencia a Reyna como un líder fundamental. Con dos Mundiales a sus espaldas, tiene una experiencia que marca la diferencia. También goza de respeto. Antes de la concentración, Ellis dijo que Reyna era un jugador al que había visto jugar desde pequeño, algo que acabó haciendo reír al centrocampista del Estrasburgo.

    Sin embargo, la noche anterior al primer gol de Ellis con la selección de Estados Unidos, Reyna se sentó con él en el hotel de la selección y le dijo que marcaría y que, además, él le daría la asistencia.

    «Obviamente, hay muchas caras nuevas», dijo Reyna. «Se trata de mostrarles cómo somos, cómo entrenamos y cómo reaccionamos dentro y fuera del campo. Intentamos ayudarles, disfrutar del tiempo juntos y, ojalá, contribuir a su desarrollo».

    Muchos integrantes de las selecciones que disputaron los Mundiales de 2022 y 2026 entenderán la importancia de eso, en gran medida porque ellos no tuvieron suficiente apoyo de ese tipo. Tuvieron que afrontar la situación de golpe y quedaron sometidos a presión de inmediato. Ahora saben que su papel es quitarles esa presión a los integrantes de una generación emergente con talento, pero todavía inexperta.

    «Cuando llegué a la selección, había una brecha muy grande», recordó Adams. «Estábamos los jóvenes, de 17 o 18 años, y luego los de 33 o 34, que obviamente estaban terminando su etapa en la selección. Ahora tenemos ese grupo intermedio de jugadores de 26 o 27 años, con mucha experiencia en la selección: ya hemos disputado varios Mundiales y jugado muchos partidos internacionales, y probablemente aún tenemos por delante lo mejor de nuestras carreras. Está llegando una generación más joven a la que podemos apoyar».

  • Qué aspecto tiene esto

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Con partidos más importantes a la vista, jugadores con distintos niveles de experiencia están aprendiendo a jugar juntos.

    La palabra en la que insiste Adams es paciencia. Por suerte, ahora hay margen para tenerla. Por buenos que sean jugadores como Sullivan, Albert y compañía, todavía no necesitan ser grandes figuras. No tienen que liderar ni conseguir grandes logros aún. De momento, pueden aprender y adaptarse. Todo lo que aporten de más a estas alturas de sus carreras y de este ciclo mundialista será un extra.

    Eso tampoco significa que se les proteja en exceso. A Adams y a sus compañeros de toda la vida les corresponde marcar la pauta. Deben mostrar a la siguiente generación qué significa representar a la selección de Estados Unidos y qué se espera de sus integrantes como jugadores y compañeros.

    «Creo que podemos tener mucha paciencia con estos chicos y darles oportunidades como estamos haciendo ahora, porque están jugando bien en sus clubes», dijo Adams. «Se lo han ganado, pero también deben entender que no pueden darlo por hecho y que, obviamente, tienen que rendir».

    La diferencia clave es que no necesitan rendir ya. Las generaciones de 2022 y 2026 tienen ganas de liderar, pero no de ceder sus puestos. La competencia será amistosa, pero feroz. Y, a través de ella, el relevo generacional se producirá poco a poco.

    Será la primera vez en muchísimo tiempo que eso ocurra en la selección de Estados Unidos. El grupo de 2002 evolucionó a partir del de 1994. Varios de sus integrantes continuaron hasta 2014. Llegar a 2018 fue demasiado y, de repente, ya no estaban. No hubo un relevo ni lecciones de vida que transmitir a los nuevos.

    Está por ver cómo será 2030, pero cabe afirmar que será diferente de 2022 o 2026. Si esta concentración deja algo claro, es que las generaciones están hechas para convivir y que, cuando eso sucede, todos salen beneficiados.

    «Creo que están en una posición estupenda porque pueden seguir el proceso como es debido, apoyarse en los consejos que reciban y adquirir sus propias experiencias», dijo Adams. «Por el camino también tienen oportunidades como los Juegos Olímpicos y otras competiciones que les ayudarán a crecer de cara al próximo Mundial. Creo que es un poco diferente, pero también que van a poder seguir el proceso como es debido».