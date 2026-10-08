Dado el ascenso de algunos de sus excompañeros de cantera en el Ajax, especialmente en la Premier League, donde Jurrien Timber y Gravenberch son campeones, se podría pensar que el drástico cambio de carrera de Mbinga ha estado teñido de envidia o arrepentimiento, pero él está más que feliz de ver brillar a sus iguales.

«Para mí no es difícil porque tengo esta mentalidad de que cada uno tiene su propio camino. Cada uno tiene su propia manera», dice. «Estoy muy orgulloso de estos chicos porque disfruto mucho viéndolos, pero también sé por lo que pasaron. Tuvieron que atravesar muchos momentos difíciles y realmente trabajaron duro para conseguirlo. Tienen un gran talento. Cuando los veo al máximo nivel, estoy muy orgulloso de ellos».

De visita en Londres, ELIKIA revela que ha sido invitado a ver tanto a Jurrien como a Quinten Timber en acción con el Arsenal y el Palace, respectivamente, durante el fin de semana. No se arrepiente de que su camino se separara del de ellos en sus días de cantera.

«Así es la vida. La cuestión es que tomé esas decisiones porque tengo este tipo de mentalidad. Puedo imaginar que hay muchos futbolistas para los que lo único que quieren hacer es jugar al fútbol. Eso es lo único que quieren, y quizá es también lo único para lo que tienen talento.

«Entiendo que es muy difícil hacer la transición, pero para mí no era solo fútbol. También era música. Debido a la experiencia que tuve, ya fuera un entrenador, una lesión, no importa lo que sea, tienes que tomar estas decisiones, porque creo que cada uno tiene su propio camino, alcanzará la grandeza. De verdad creo que alcanzaré la grandeza en la música.

«Por esta creencia, nunca lo miro hacia atrás pensando: “Vaya, si el entrenador hubiera hecho esto o aquello...”. Para mí, en realidad fue muy importante vivir esto porque tengo una historia muy única con mi música. Las cosas que puedo incorporar a ella, pero también la historia que la rodea.

«Ahora puedo contárselo a la gente y compartir mis experiencias. Creo que esto es muy único. Si no hubiera vivido eso, entonces para mí como artista no sería posible hablar de esta historia y hablar de mi experiencia. Para mí, salió exactamente como tenía que salir. Es exactamente lo que tenía que pasar. Esa es mi historia».

El nuevo sencillo de ELIKIA, 'Baller', sale el viernes 9 de octubre, y su álbum de debut llegará en noviembre.