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Casparij GFXGetty/GOAL

«¿De verdad está pasando esto?»: Kerstin Casparij habla de su nominación al Balón de Oro, de encontrar su voz en el Manchester City y de mantenerse fiel a sí misma

La defensa del Manchester City cuenta a GOAL su incredulidad ante el Balón de Oro, cómo vivió un primer año de soledad en Inglaterra y por qué quiere que su voz una a la gente.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • «Probablemente voy a hablarte hasta por los codos. Voy a darte toda la información que pueda».

    Y Kerstin Casparij se pone a ello.

    Es una mujer con muchos talentos, y resulta que uno de ellos es el fútbol. Es del que más gente quiere hablar y el que ha llevado a la estrella del Manchester City a estar nominada al Balón de Oro. Pero Casparij es mucho más que una lateral de élite: también tiene un talento extraordinario para hablar y para encontrar nuevas cosas que le entusiasmen.

    La última es la lectura, aunque cuenta que, de pequeña, su TDAH le dificultaba aficionarse a los libros. Los trabajos sobre lecturas eran una pesadilla. Los cómics le iban más. También le llamaban la atención videojuegos como Tomb Raider, pero nunca las novelas. Hasta que su novia le puso una en las manos porque necesitaba a alguien con quien sentarse a hablar de ellas. Casparij tendría que encontrar la manera de leerla.

    «Estaba leyendo la saga ACOTAR», cuenta Casparij a GOAL, en referencia a A Court of Thorns and Roses. «Leyó el primer libro y dijo: “Quiero hablar de esto con alguien, así que ahora tienes un rato de lectura asignado antes de dormir y vas a leer este libro”».

    «Tenía mucho ritmo, así que me enganché. Eso es algo que me cuesta. Cuando encuentras un buen libro que te estimula la mente, es muy divertido».

    Esa es la faceta más reciente de Casparij. La lectura se suma a todos los demás aspectos que la definen. Es una lateral estrella, una figura de las redes sociales, una defensora de causas que le importan y, ahora, tiene un Kindle. La vida cambia y Casparij ha cambiado con ella a lo largo de los años. Aquella niña de los Países Bajos que, en principio, nunca iba a jugar al fútbol se cuenta hoy entre las mejores futbolistas del mundo.

    Por eso también es algo complicado contar su historia. Casi a diario aparecen nuevas facetas. Casparij tiene muchas historias de las que hablar: sus distintos tatuajes, cómo el funeral de la reina eclipsó su llegada a Inglaterra, su pasión por los superhéroes y el Pato Donald, que la reconozcan en el gimnasio por su carta de EAFC o incluso lo mucho que le ilusiona la ceremonia del Balón de Oro del lunes. Ha recorrido un largo camino.

    Y, sin embargo, con tantas cosas ocurriendo en su vida, Casparij ha vuelto a pensar últimamente en algo que le dijo su madre cuando era pequeña. Es una idea por la que, más que ninguna otra, intenta regirse. Si hubiera que resumirlo todo en una sola cosa, espera que sea esta.

    «Mi madre siempre decía: “Saluda a todo el mundo con el corazón abierto”», cuenta. «Es algo que siempre he sentido muy cercano. Creo que siempre he intentado ser muy auténtica y no quedarme igual. Aprendo, crezco y evoluciono como persona, pero también quiero que la gente que me conoció hace diez años en mi ciudad vuelva a encontrarse conmigo y diga: “Madre mía, no has cambiado nada”».

    «Se trata de mantenerte cerca de tu esencia, de ser fiel a ti misma y de transmitir amor a quienes te rodean».

    Así es la Casparij de siempre. Y, para entender cómo llegó a lo más alto de este deporte, hay que empezar por cómo se aficionó al fútbol. Al fin y al cabo, eso explica muchas cosas sobre ella.

  • Encontrar el deporte

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    Getty Images Sport

    El judo fue la primera pasión de Casparij, pero ella siguió un camino distinto al de sus padres.

    La mayoría de los niños de los Países Bajos crecen rodeados de fútbol. Antes de aprender a andar, ya llevan una camiseta de la selección neerlandesa con un nombre como Cruyff, Gullit o alguno parecido a la espalda. Si eres neerlandés, el fútbol no es solo algo que te gusta: es algo en lo que naces inmerso.

    Pero Casparij no nació en ese entorno.

    Sus padres eran estrellas del judo. Cuando tuvieron una hija, pensaron que ella también lo sería. De pequeña intentó seguir sus pasos y, años después, reconoce que aquello le ayudó. Movimiento, disciplina, perseverancia: lecciones de vida que se llevó del judo.

    Sin embargo, fue el fútbol lo que le llamó la atención. Por entonces, aquello resultaba un tanto extraño.

    «Volví a casa y le dije a mi padre», recuerda, «“Me está gustando mucho jugar al fútbol en el recreo y algunos de los chicos juegan en este equipo. ¿Puedo jugar allí?”. Era 2006 o 2007 y vivía en una localidad pequeña, así que las niñas no jugaban al fútbol; jugaban al hockey o iban a clases de baile. Fui una de las primeras niñas en entrar en aquel club. 

    »Mi padre me dijo: “Claro, siempre que lo hagas bien. Si te entregas al máximo, puedes jugar al fútbol”. A mí me encantaba toda aquella energía. Tenía un TDAH muy acusado, así que me encantaba correr de un lado a otro. Empecé a progresar rápido y él pensó: “Ah, pues se le da bien”. Y así fue como seguí progresando».

    Incluso ahora, a sus 26 años y jugando al máximo nivel, esas sensaciones siguen ahí. Casparij dice que juega mejor cuando se siente como una niña. Los días en los que corre a toda velocidad y su mente va todavía más rápido son aquellos en los que ofrece su mejor versión. 

    La diferencia es que ya no corre por su pequeña localidad de los Países Bajos, sino que lleva la batuta en uno de los clubes más grandes del mundo, el Manchester City, donde se ha consolidado como una de las mejores jugadoras del planeta. La temporada pasada fue incluida en el once del año de la WSL tras ayudar al City a lograr el doblete. También suma 55 partidos internacionales con su selección. Disputó un Mundial en 2023 y, si todo va según lo previsto, vivirá otro el próximo verano.

    «Sé que voy a jugar un buen partido [cuando me siento como una niña]», dice. «En el fondo, seguimos siendo niños. Sé que tengo 26 años y que todos nos comportamos como adultos, nos lo tomamos muy en serio y somos muy profesionales, pero en realidad nos divertimos muchísimo... Es como cuando eres joven y practicas cosas al azar. Eso es lo que me encanta de mi trabajo. Es un trabajo de locos. Cada día puedo decir: “Quiero mejorar y me está encantando”. En ese sentido, todavía me siento como una niña».

    Curiosamente, Casparij puede señalar casi con exactitud la época en la que sintió que había madurado. No la cambió por completo, aunque, pensándolo bien, quizá sí. Como mínimo, es una historia increíble.

  • Llegada a Inglaterra

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    Focus Images

    La llegada de Caparij a Inglaterra fue singular, por decirlo suavemente.

    En julio de 2022, Casparij fichó por el Manchester City tras siete buenos años en la Eredivisie de su país. El Brexit complicó un poco el traslado, pero finalmente pudo realizarse. Una semana después de fichar por el club, ya estaba en Mánchester.

    «Llegué al club con dos maletas enormes», recuerda entre risas. «No conocía a nadie. Me presenté en unas instalaciones increíbles. Dormía en la City Football Academy. Tienen habitaciones de hotel y muchos jugadores jóvenes se alojan allí. Viví en el club durante dos meses».

    Después llegó la búsqueda de piso.

    «Concerté un montón de visitas sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. En general, no tengo ni idea de lo que hago, pero pensaba presentarme en el piso y preguntarme: “¿Me gusta? ¿Puedo permitírmelo? ¿Sí o no?”. Y entonces decidiría».

    Pero esa no es la historia de la que se trata. Esa viene después.

    Al final, Casparij tomó una decisión. Dos meses después de llegar a Mánchester, ya tenía un piso propio. Su madre viajó para ayudarla con la mudanza. Mientras tanto, ella se preparaba para jugar a domicilio contra el Chelsea.

    Por suerte, el piso venía con cama, así que eso estaba resuelto. Tenían una cama donde dormir, pero no había sábanas ni edredón. ¿Para complicarlo aún más? No había forma de conseguirlos. Inglaterra estaba paralizada por el funeral de la reina Isabel.

    «Todo estaba cerrado», cuenta Casparij, «así que mi madre y yo nos quedamos sentadas en aquel piso vacío, sin nada. Ninguna de mis cosas había llegado y no había nada abierto porque la reina había fallecido. Vimos el funeral en el portátil y así pasé el día. Ahora, al recordarlo, me parece una locura.

    »Ahora que estoy con mi novia, que es inglesa, se ríe de mí y me dice: “¿Cómo?”. ¡No tenía nada! Ahora he comprado una casa. Vivo con mi novia y tenemos demasiadas cosas, pero pienso en cómo llegué al club, en cómo era todo cuando llegué aquí y en lo diferente que es la vida ahora. Es diferente, pero todo es muy divertido».

    Desde entonces ha habido innumerables días divertidos. Grandes partidos, grandes victorias y grandes momentos en Mánchester. Casparij cuenta que la reconocen con cierta frecuencia. La mayoría son aficionados del Manchester City. Algunos la conocen por EAFC o por las redes sociales. La vida se ha vuelto normal. No siempre fue así.

    «Me sentí muy sola aquel primer año, por eso adopté a mi gata Kiwi», cuenta. «Fue un proceso de adaptación: vivir en el extranjero, vivir sola, hablar inglés todos los días. Quería poder expresarme. La gente no siempre entendía mis bromas. ¿Aquel primer año? No se reían de mis bromas, pero ahora se me da mucho mejor. Mucho mejor. He practicado mucho.

    »Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me encanta el club y me encantan mis compañeras, así que todo eso me ayudó muchísimo a sentirme más cómoda en mi segundo año. Y entonces creo que empecé a jugar cada vez mejor, y no creo que haya dejado de hacerlo».

    Y no lo ha hecho. Por eso asistirá el lunes a una gala de gran repercusión.


  • Nominado al Balón de Oro

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    NurPhoto

    La defensa de 26 años se ha ganado un lugar entre las mejores del mundo.

    Casparij no solo empezó a jugar al fútbol relativamente tarde, sino que también tardó en convertirse en lateral. De pequeña jugaba en el centro del campo. Era una número 10, dice, como quiere ser la mayoría de los niños neerlandeses.  Su paso al lateral llegó mucho después. Ahora es una de las mejores del mundo.

    Casparij es una de las 30 futbolistas nominadas al premio de este año y una de las pocas defensas. Las laterales no suelen recibir mucho reconocimiento en este tipo de galardones, pero el lunes Casparij estará entre las mejores del mundo. Se ha ganado ese lugar con sus actuaciones en el club y la selección.

    Es algo que nunca habría podido imaginar de pequeña. En gran parte, porque este premio sencillamente no existía hasta 2018. Así, mientras que tres futbolistas neerlandeses han ganado entre ellos siete Balones de Oro en la categoría masculina, nadie de su país ha conseguido todavía el galardón femenino.

    «Cuando crecí y empecé a jugar al fútbol, esto no existía», dice. «Tenía 18 años cuando la primera mujer ganó un Balón de Oro. Al verlo pensé: “Sería increíble estar algún día entre las 100 mejores”. Este año he entrado entre las 30 mejores. Estoy nominada de verdad. Me parece una locura y estoy muy orgullosa de mí misma y de la gente que me rodea».

    La ceremonia está prevista para el lunes en Londres.

    «Claro que voy a estar allí», dice con una gran sonrisa, «y pensaré: “¿De verdad está pasando esto?”. Cuando llegue, seré plenamente consciente de ello».

    Será su aventura más reciente digna de contar, y aún le quedan muchas por vivir.

  • La verdadera Kerstin

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    Sports Press Photo

    Las nominaciones a premios están bien, pero Casparij también tiene objetivos más ambiciosos.

    Hubo un momento, al principio de la carrera de Casparij, en el que era un poco más tímida. Esa timidez se manifestaba especialmente en las redes sociales. Durante los primeros años de su carrera profesional, le advirtieron a menudo de lo intimidantes que podían ser: los mensajes de odio, las críticas, el miedo que supone dejar entrar a la gente en tu vida. Llegó un momento en que aquel miedo dejó de compensarle y decidió, como dice ella, asomar la cabeza por encima de la hierba.

    «Cuando tienes voz, siempre la usas», afirma. «Y yo intento usarla para hacer el bien. Intento usarla para apoyar, ayudar o inspirar a la gente. Eso es muy importante». 

    Casparij sabe que alzar la voz puede dar miedo, sobre todo cuando provoca que le pidan que se centre en el fútbol. Pero rechaza la idea de que preocuparse por otras cosas reste compromiso a su carrera futbolística y asegura que las críticas no le impedirán apoyar a quienes necesitan que se les escuche y se les vea

    «Lo único que quiero es conectar a la gente», explica. «Solo quiero que haya una sensación de seguridad, de comunidad y de comprensión, porque creo que todos podemos intentar entendernos un poco mejor».

    Ese es uno de sus objetivos. Dice que se marca muchos. La mayoría son pequeños, pero en gran medida están relacionados entre sí. 

    «Los pequeños objetivos», dice, «son los que, sumados, marcan la diferencia». 

    «Siempre intento innovar», afirma. «Siempre intento subir un poco el listón. A veces me marco un objetivo para la semana; otros son para uno, dos o tres meses, pero voy avanzando a lo largo del año y quiero ganar».

    Sin embargo, no pierde de vista su gran objetivo. Aunque es amplio, siempre lo tiene presente: conectar. Se aplica a todo: sus compañeras de equipo, otras futbolistas, su carrera, su vida, la lectura, Kiwi y cualquier otra cosa. ¿Qué nuevas conexiones puede establecer cada día? ¿Cómo hacen esas conexiones que la vida sea un poco mejor?

    Casparij ve en esas conexiones una oportunidad para escuchar las historias de otras personas, aprender de sus experiencias y encontrar nuevas fuentes de inspiración. Incluso cuando se trata de sus rivales, piensa en lo que pueden enseñarle. Siempre hay algo más que aprender.

    «No ves a la otra persona como una rival», dice, «ni piensas que tienes que ganarle. Se trata más bien de preguntarte: “¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué puedo tomar de ella?”».

    «Creo que eso siempre ha sido muy importante para mí y me ha hecho la vida mucho más fácil. También la ha hecho mucho más divertida, porque te permite ver las cosas de una manera muy positiva e inspiradora».

    Todo se remonta a aquella idea inicial de recibir a todo el mundo con el corazón abierto, y Casparij no tiene miedo de hacerlo. Y, una vez terminados los saludos, empieza a hablar por los codos. Al fin y al cabo, puede que sea lo que mejor se le da.