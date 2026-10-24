«Probablemente voy a hablarte hasta por los codos. Voy a darte toda la información que pueda».

Y Kerstin Casparij se pone a ello.

Es una mujer con muchos talentos, y resulta que uno de ellos es el fútbol. Es del que más gente quiere hablar y el que ha llevado a la estrella del Manchester City a estar nominada al Balón de Oro. Pero Casparij es mucho más que una lateral de élite: también tiene un talento extraordinario para hablar y para encontrar nuevas cosas que le entusiasmen.

La última es la lectura, aunque cuenta que, de pequeña, su TDAH le dificultaba aficionarse a los libros. Los trabajos sobre lecturas eran una pesadilla. Los cómics le iban más. También le llamaban la atención videojuegos como Tomb Raider, pero nunca las novelas. Hasta que su novia le puso una en las manos porque necesitaba a alguien con quien sentarse a hablar de ellas. Casparij tendría que encontrar la manera de leerla.

«Estaba leyendo la saga ACOTAR», cuenta Casparij a GOAL, en referencia a A Court of Thorns and Roses. «Leyó el primer libro y dijo: “Quiero hablar de esto con alguien, así que ahora tienes un rato de lectura asignado antes de dormir y vas a leer este libro”».

«Tenía mucho ritmo, así que me enganché. Eso es algo que me cuesta. Cuando encuentras un buen libro que te estimula la mente, es muy divertido».

Esa es la faceta más reciente de Casparij. La lectura se suma a todos los demás aspectos que la definen. Es una lateral estrella, una figura de las redes sociales, una defensora de causas que le importan y, ahora, tiene un Kindle. La vida cambia y Casparij ha cambiado con ella a lo largo de los años. Aquella niña de los Países Bajos que, en principio, nunca iba a jugar al fútbol se cuenta hoy entre las mejores futbolistas del mundo.

Por eso también es algo complicado contar su historia. Casi a diario aparecen nuevas facetas. Casparij tiene muchas historias de las que hablar: sus distintos tatuajes, cómo el funeral de la reina eclipsó su llegada a Inglaterra, su pasión por los superhéroes y el Pato Donald, que la reconozcan en el gimnasio por su carta de EAFC o incluso lo mucho que le ilusiona la ceremonia del Balón de Oro del lunes. Ha recorrido un largo camino.

Y, sin embargo, con tantas cosas ocurriendo en su vida, Casparij ha vuelto a pensar últimamente en algo que le dijo su madre cuando era pequeña. Es una idea por la que, más que ninguna otra, intenta regirse. Si hubiera que resumirlo todo en una sola cosa, espera que sea esta.

«Mi madre siempre decía: “Saluda a todo el mundo con el corazón abierto”», cuenta. «Es algo que siempre he sentido muy cercano. Creo que siempre he intentado ser muy auténtica y no quedarme igual. Aprendo, crezco y evoluciono como persona, pero también quiero que la gente que me conoció hace diez años en mi ciudad vuelva a encontrarse conmigo y diga: “Madre mía, no has cambiado nada”».

«Se trata de mantenerte cerca de tu esencia, de ser fiel a ti misma y de transmitir amor a quienes te rodean».

Así es la Casparij de siempre. Y, para entender cómo llegó a lo más alto de este deporte, hay que empezar por cómo se aficionó al fútbol. Al fin y al cabo, eso explica muchas cosas sobre ella.