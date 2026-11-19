Tras quedarse sin equipo y pasar años muy difíciles en Liverpool, Berlín y Newcastle, Loris Karius (33) volvió a ser el número uno en el FC Schalke 04. Pero no solo eso: se convirtió en uno de los artífices del ascenso y actualmente figura entre los mejores porteros de la Bundesliga.
Oliver Baumann (36), del TSG Hoffenheim, podría superar a la leyenda del Eintracht de Fráncfort Karl-Heinz Körbel como jugador con más partidos en la Bundesliga. Le faltan 71 encuentros.
Bernd Leno (34) es el portero titular indiscutible del FC Fulham, en la mejor liga del mundo y en una de las ciudades más apasionantes del mundo, y sigue ampliando una racha impresionante: no se ha perdido ni un segundo en los últimos 160 partidos de la Premier League.
Finn Dahmen (28) se ganó recientemente un sitio en la selección alemana gracias a sus buenas actuaciones con el FC Augsburg.
Los cuatro suenan como posibles nuevos porteros suplentes del Bayern. La primera reacción es, naturalmente: ¿por qué iba cualquiera de ellos a renunciar a todo eso para sentarse en el banquillo en Múnich? Sin embargo, un breve repaso a la ilustre historia del club más laureado de Alemania permite encontrar argumentos a favor de una decisión así, aparentemente cuestionable.