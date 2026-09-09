De talla mundial en cada posición: cómo Ruud Gullit se convirtió en el mejor jugador de Europa
Ruud Gullit fue una de las grandes anomalías del fútbol.
Antes de su irrupción a finales de los años 70, el fútbol neerlandés no había visto nada parecido. Alto, atlético e inconfundible con sus largas rastas, el neerlandés de ascendencia surinamesa combinaba la velocidad de un velocista con una técnica depurada y una elegancia pura.
Quizá lo más llamativo del ganador del Balón de Oro es que, incluso décadas después de su retirada, su posición desafía cualquier definición. Líbero, centrocampista, extremo y delantero: brilló en cada una de ellas en distintos momentos de su carrera. Incluso después de forjar su leyenda como centrocampista ofensivo y conquistar Europa con el AC Milan y la selección neerlandesa, seguía empeñado en volver al puesto de central en la cima de su carrera.
«Tenía tanta potencia física que podría haber jugado en cualquier sitio», recordó el excompañero del Milan Roberto Donadoni. «La primera vez que le vi fue en un torneo en Barcelona, ¡jugaba como líbero! Luego estaba en la banda derecha, en el centro del campo, de segundo delantero y en cualquier otra posición».
«Creo que es el único jugador del mundo que fue el mejor en todas las posiciones», dijo su excompañero del PSV Rene van der Gijp. «Lateral derecho, marcador, líbero, lateral izquierdo, centrocampista defensivo, centrocampista ofensivo, delantero, extremo derecho: daba igual».
Llevando la cultura del fútbol callejero de Ámsterdam al fútbol profesional, la potencia física y la versatilidad de Gullit le impulsaron hasta la cima. George Best, otro genio entregado al fútbol de fantasía, vio en Gullit una alegría contagiosa que valoraba por encima de todo, y dijo en 1990: «Es un gran jugador en cualquier sentido. No tiene miedo de hacer cosas con el balón. Y parece que disfruta cada segundo. Según mis cuentas, eso es lo que le convierte en un jugador aún mejor que Maradona».
Ronald Koeman señaló: «Hubo un periodo a finales de los 80 en el que Ruud rivalizó con Diego Maradona como mejor jugador del mundo, y prácticamente en cualquier posición: central, extremo, centrocampista o delantero».
Antes de que le compararan con Maradona, de ganar el Balón de Oro y de dominar Europa con su club y su selección, Gullit era un defensa de 16 años en Ámsterdam esperando una oferta del Ajax. Hasta que un excéntrico entrenador galés intervino para alterar el curso del fútbol europeo.
De defensa a atacante todoterreno
Barry Hughes fue un hombre fascinante. Nacido en Gales, jugó en las categorías inferiores del West Bromwich Albion antes de mudarse a los Países Bajos cuando apenas superaba los 20 años. Su carrera como jugador no duró mucho, pero pasó toda su trayectoria como entrenador, y el resto de su vida, en las tierras bajas.
El mayor impacto de Hughes llegó en el HFC Haarlem, donde pasó nueve años como entrenador en dos etapas. Hacia el final de su etapa allí, orquestó uno de los traspasos más significativos de la historia del club. En 1977, el galés se presentó en la casa de George y Ria Gullit decidido a fichar a su hijo de 15 años después de verlo impresionar en el equipo juvenil del DWS.
En cambio, el padre de Gullit esperaba que el legendario entrenador del Ajax Rinus Michels llamara a la puerta con una oferta. Al darse cuenta de que a la madre del chico le importaba más una educación adecuada, Hughes apeló a ella y dejó que cayeran las fichas de dominó.
«De inmediato me encontré con una negativa rotunda», escribió en su libro de 1998 'Grass, Sweat and Shampoo'. «El padre me dijo con firme determinación: "Creo que todavía es demasiado joven, vuelve dentro de un año". Señalé mi reloj y dije: "Ahora es 22 de septiembre, las once de la mañana. Exactamente dentro de un año, el 22 de septiembre a las once de la mañana, volveré a estar en la puerta de su casa"».
Hughes esperó a que llegara el día señalado, mientras dirigía al Haarlem y, al mismo tiempo, publicaba su sencillo de debut, 'Voetbal is Koning' (El fútbol es el rey). Continúa: «Exactamente un año después, el 22 de septiembre, exactamente a las once de la mañana, y ni un segundo antes ni después, volví a llamar al timbre de la casa de la familia Gullit.
»El padre de Gullit anunció que estaban esperando al Ajax. Como tantas veces, tuve que librar una batalla con el gran club de Ámsterdam. "Si Michels viene, seguiremos hablando". Pregunté: "¿Ya ha estado aquí?". No era el caso.
»Como la madre de Rudi al parecer daba mucha importancia a una buena educación para su hijo, enseguida le conseguí un colegio a Rudi en Haarlem... Ella se dejó convencer por mí, convenció al señor Gullit y así Rudi Gullit llegó al Haarlem».
Casi un año después de incorporarse, Gullit debutó con 16 años y 245 días, convirtiéndose en ese momento en el jugador más joven de la historia de la Eredivisie. Rápidamente se convirtió en un habitual del once inicial, jugó como líbero en su primera temporada y vivió la primera gran decepción de su carrera: el descenso.
En su segundo año, el club tomó la decisión que cambió su carrera de retrasarle a una posición más ofensiva. La experiencia del adolescente en defensa le dio ventaja cuando se encontraba cara a cara con los defensores.
«No soy un delantero nato, soy defensa», recordó años después en un pódcast. «Así que, como defensa, lo único que sé es lo que un defensa quiere que haga. Primero, cuando jugaba en el Haarlem, de repente, en [mi] segundo año, tuve que jugar como delantero.
»Entrenaba todos los días después de la sesión normal. Me iba a entrenar como delantero: recibir el balón, un toque, disparo. Así que, en todo tipo de situaciones con un defensa, recibir el balón e intentar darle solo un toque y rematar. Y entonces me di cuenta de una cosa. Me dije a mí mismo: "No necesitas golpearla fuerte; solo tienes que colocarla. Colócala, a la izquierda, a la derecha".
»De repente, le cogí el [truco]... Marqué muchos goles. Goles fáciles. Simplemente pensé: "Eso es fácil"».
Marcó 14 y fue nombrado mejor jugador de la Eerste Divisie, mientras el Haarlem regresaba de inmediato a la máxima categoría. De vuelta en la Eredivisie, el joven igualó después esa cifra actuando como mediapunta y por la banda, al tiempo que generaba ocasiones para sus compañeros.
El Haarlem terminó cuarto, pero Gullit ya se le había quedado pequeño a su entorno y no se quedaría para la primera aventura europea del club en la Copa de la UEFA.
El aprendiz se encuentra con el maestro
En lugar de hacer realidad el sueño de su padre fichando por el Ajax, campeón de los Países Bajos, Gullit se fue a un Feyenoord que acababa de terminar sexto, dos puestos por debajo del Haarlem.
Le invitaron a un programa de tertulia en televisión para explicar su decisión. Gullit recordó: "[La presentadora Sonja Barend] dijo que todo el mundo estaba muy sorprendido de que no me fuera al Ajax, sino al Feyenoord. Sonja me preguntó literalmente qué estaba haciendo en un club tan malo, la miré y le dije: 'Puedes pensar lo que quieras. Pero si somos campeones, tienes que volver a invitarme, ¿no?'
"Vi el potencial del club y del equipo".
El jugador, de 19 años, ya había castigado al Feyenoord hacia el final de la temporada, marcando de cabeza en la victoria del Haarlem por 3-1 en De Kuip. Feyenoord convirtió después ese poderío aéreo en una de sus propias armas.
Marcó de cabeza en su debut en la Eredivisie, en la victoria por 3-2 ante el Excelsior, y arrancó de la mejor manera. Una semana después, en un triunfo por 3-1 en casa del PSV, Gullit controló el balón y avanzó con calma por el campo del rival con la cabeza levantada, buscando un pase cerca del área. Después de que el balón acabara en la izquierda, Gullit continuó su carrera y se elevó para desviar a la red un centro de Ben Wijnstekers.
Gullit marcó ocho goles en liga esa temporada y el Feyenoord acabó segundo. Entonces ocurrió lo impensable.
Johan Cruyff, indignado por el contrato que el Ajax acababa de ofrecerle, aceptó una audaz propuesta de su feroz rival del sur. Con 36 años, muchos creían que el legendario delantero era demasiado mayor para mantener el ritmo. Además, con la marcha de varios jugadores clave, incluido el icono Willem van Hanegem, el Feyenoord parecía demasiado débil para plantar cara al poderoso club de Ámsterdam.
Subestimaron a Cruyff y a Gullit.
"Yo sentía más curiosidad que otra cosa", contó Gullit después a The Guardian. "Tenía 36 años cuando llegó al Feyenoord. Hubo momentos en los que pensé: 'Vale, ahora le voy a quitar el balón', pero no podía. Pensaba: '¿Treinta y seis? ¡Imagínate lo bueno que debía de ser con 24!'"
El hombre apodado Pythagoras in Boots se hizo con el control del equipo, daba instrucciones a sus compañeros durante los partidos, preparaba ejercicios de entrenamiento y elegía la alineación. Y, lo más importante, seguía siendo intocable con el balón. El Feyenoord empezó a avasallar a los rivales, con el viejo maestro y su protegido brillando a lo grande. A menudo se fabricaban goles el uno al otro, a veces marcaban en el mismo partido, y las defensas eran incapaces de frenarlos, hasta que el Ajax les infligió la primera derrota en la Eredivisie.
La vuelta de Cruyff a Ámsterdam no pudo ir peor: perdían 3-0 a los 25 minutos, pero una asistencia de Gullit y otro gol del Feyenoord les dieron una oportunidad al descanso. Sin embargo, no pudieron resistir la avalancha de la segunda parte, ya que en los últimos 30 minutos llegaron cinco goles.
"Puede sonar extraño, pero fuimos mejores durante mucho tiempo", recordó Gullit. "Tuvimos ocasiones para ponernos por delante. Después del 3-2, nos fuimos con todo arriba. Y entonces hicieron el 4-2, con muchísima suerte. Keje Molenaar acabó metiendo el balón con la parte de atrás de la cabeza. Bueno, después de eso, todo se vino abajo para nosotros. Y tuvieron suerte de que casi cada ataque acabara en gol".
Por aquel entonces una victoria solo valía dos puntos y el Feyenoord ya había demostrado en partidos anteriores que tenía calidad para rehacerse, así que Cruyff no estaba nervioso. "Lo gracioso es que aquella derrota no dolió en absoluto", dijo el mediapunta. "Fue más bien un punto de inflexión. Cruyff dijo después: 'Chicos, son solo dos puntos'.
"Sabíamos que podíamos jugar bien al fútbol. Mejoramos gracias a esa derrota por 8-2. Después de eso, también ganamos casi todos los partidos. Incluidos los dos contra el Ajax, el de casa y el de copa".
Gullit marcó de falta y Cruyff dobló la ventaja en la victoria del Feyenoord por 4-1 sobre el equipo de Ámsterdam en De Kuip en la liga meses después. Solo volvieron a perder una vez más en la Eredivisie, contra el Groningen, y conquistaron su primer título en 10 años. Gullit también marcó y dio una asistencia contra el Ajax en la eliminatoria a doble partido de la KNVB Beker y terminó como máximo goleador del torneo mientras el Feyenoord completaba el doblete.
"Qué año fue aquel", dijo Gullit.
El joven mediapunta fue elegido Futbolista Neerlandés del Año por sus compañeros, mientras que la prensa otorgó a Cruyff la Bota de Oro.
Tras colgar las botas al final de aquella temporada, El Salvador aún tenía más sabiduría que transmitir. "Al final del año me dijo: 'Ruud, en el próximo club al que vayas prepárate para el hecho de que a la gente ya no le vas a gustar. Además, tienes que hacer que los que te rodean jueguen mejor'.
"Yo pensaba: 'Vaaaaale... Yo todavía tengo que prestar atención a mi propia carrera. ¿Cómo voy a ayudar a los demás?' Pero cuando me fui al PSV y luego al Milan, de repente todas las piezas encajaron. Recordé todo lo que Johan había dicho".
Hughes, el enigmático galés, dijo después: "Cuando Gullit se unió al [Haarlem] estaba jugando con hombres que bebían hasta perder el sentido, se peleaban o le contaban sus historias sexuales en el vestuario. Luego se va al Feyenoord y Johan Cruyff lo toma bajo su protección, y el resto es historia".
Rumbo a Eindhoven
Tras otra temporada prometedora pero lastrada por las lesiones en Róterdam, Gullit tomó la controvertida decisión de marcharse al PSV y empezó con fuerza.
En una de sus primeras apariciones, se enfrentó al Ajax, ya entrenado por Cruyff. Gullit abrió el marcador, leyendo a la perfección un pase impreciso del Ajax en el centro del campo y arrancando después en una fulgurante carrera antes de fusilar a Stanley Menzo. Después de asistir a Van der Gijp en el tercer gol de su equipo, Gullit atacó un pase, condujo por la banda y soltó un latigazo alto a la red para redondear una victoria por 4-2.
Marcaba por diversión e, incluso después de retrasar su posición al puesto de líbero durante aquella primera temporada, seguía incorporándose al ataque y marcando muchos goles importantes. Hacia el final, se desató con nueve tantos en cuatro partidos, rematando la racha con dos en una victoria por 3-2 ante el Feyenoord.
El PSV terminó ocho puntos por delante del Ajax y ganó la liga por primera vez en ocho años. Con 23 años, Gullit fue nombrado Futbolista Neerlandés del Año por segunda vez.
También fue sencillamente imparable en la campaña 1986-87, con 22 goles en 34 partidos mientras el PSV volvía a ganar la liga. El hombre para todo se estaba convirtiendo en un jugador completo en todos los sentidos de la palabra y, una vez más, se le había quedado pequeño su entorno. Hacia el final de la temporada, su enfrentamiento con el entrenador Hans Kraay allanó el camino para un traspaso récord mundial.
Gullit se había cansado de que su posición cambiara constantemente y, cuando Kraay le hizo jugar como líbero contra el Veendam, llamó a dos periodistas que le habían entrevistado recientemente para Niewue Revu y desahogó su furia. Kraay, indignado por las críticas públicas, le dijo al PSV que vendiera al jugador. El club se negó, así que el entrenador dimitió y fue sustituido por Guus Hiddink.
El responsable de fichajes del PSV, Kees Ploegsma, sugirió más tarde que Gullit orquestó toda la indignación para forzar su posterior marcha al AC Milan, lo que provocó la queja del club de Eindhoven ante la UEFA.
"Ruud Gullit quería irse. Con toda aquella historia de Nieuwe Revue y los periodistas [First] Barend y [Henk] van Dorp, ciertas cosas fueron preparadas", dijo a Supver-PSV.
"Sin embargo, el PSV se mantuvo firme hasta que nos llegó que el AC Milan ya estaba trabajando en un contrato para Ruud Gullit. Fue entonces cuando implicamos a la UEFA e informamos de ello al AC Milan a través del [presidente] Silvio Berlusconi. Nunca lo olvidaré: si Silvio Berlusconi no hubiera tomado medidas en aquel momento, habría significado que el AC Milan habría sido expulsado del fútbol europeo. No estaba permitido hablar con un jugador sobre un contrato durante un determinado periodo".
El club de Eindhoven recibió un sorprendente fax de Berlusconi: estaría en Eindhoven al día siguiente para cerrar un acuerdo. "En cierto momento, se alcanzó un acuerdo por 17 millones de florines", dijo Ploegsma. "Gullit entró en la habitación del hotel, y nunca olvidaré su cara cuando le presenté a Berlusconi. Ruud Gullit estaba completamente feliz, y así fue como ocurrió.
"Más tarde, todo se arregló, pero sencillamente forzó su salida del PSV".
Más tarde, Gullit dijo a Bein Sports: "No sabía que el Milan en ese momento estuviera haciendo algunos movimientos. Sabía que estaban interesados en mí, pero no lo escuché ni lo vi y, de repente, Berlusconi estaba en Eindhoven y cerró el acuerdo con el PSV".
Gullit domina Europa
En diciembre de 1987, Gullit recibió el Balón de Oro por sus hazañas en el PSV y en la primera mitad de su debut con el Milan. Van Basten fue segundo en la votación.
Según los organizadores del premio, France Football, el suyo fue un triunfo para los artistas: «Gullit es un fenómeno nacido en el Reino de Orange para revolucionar el fútbol y propulsar a los “futbolistas totales” de los 70 hacia el siglo XXI. Una rara combinación de virtuosismo, trabajo en equipo y espectacular talento artístico, es atleta y bailarín, bromista y mago… Probablemente aún no haya terminado de reinar, dada la robusta salud, el apetito y la creatividad que aporta a un deporte que en otro tiempo estaba orientado al cálculo y a la gestión de la energía».
El AC Milan atravesaba un periodo desolador. Desde su título de la Serie A en 1979, había descendido dos veces, una de ellas por amaño de partidos, y acababa de terminar quinto en la Serie A cuando Gullit, Marco van Basten y Carlo Ancelotti llegaron en el verano de 1987. Con jugadores como Donadoni, Paolo Maldini y Franco Baresi ya en la plantilla, el nuevo entrenador Arrigo Sacchi tenía los cimientos de un equipo revolucionario. Recuperaron el título de la Serie A en aquella primera temporada juntos, con Gullit jugando en la banda derecha.
Después se incorporó a su selección para la Eurocopa de 1988 en Alemania Occidental. Llevaba años luciendo el brazalete de capitán, pero no habían logrado clasificarse para los Mundiales de 1982 y 1986, ni para la Eurocopa de 1984. Con el legendario exentrenador del Ajax Michels al mando de un equipo formado por Van Basten, Ronald Koeman y Frank Rijkaard, la esperanza había regresado.
Países Bajos sufrió una derrota en el estreno ante la Unión Soviética, y el capitán fue objeto de críticas por parte de Michels: «Se perdió. Tenía un papel libre en este partido y no pudo ayudar al equipo cuando le necesitó».
Respondió desempeñando un papel clave mientras el hat-trick de Van Basten tumbaba a la Inglaterra de Sir Bobby Robson en el siguiente partido. «Tenía una conexión tremenda con Marco sobre el campo», dijo. «Mira el partido contra Inglaterra y verás que le busco constantemente. Yo estaba débil, él estaba fuerte y jugué a su servicio».
Después de vencer a Irlanda y a Alemania, llegó el momento de la revancha ante la Unión Soviética en la final.
El potente cabezazo de Gullit abrió el marcador cuando Van Basten lo encontró sin marca en el centro del área. El jugador de 25 años se fue celebrándolo con los dos brazos extendidos y una sonrisa igual de amplia. Después de que Van Basten enviara a la red uno de los goles más icónicos de la historia en la segunda parte, Gullit se convirtió en el primer capitán neerlandés en levantar un gran título internacional.
Antes de la temporada siguiente, Rijkaard, cuyo padre había emigrado de Surinam a Países Bajos junto al de Gullit, se marchó al AC Milan. La pareja nació en extremos opuestos de septiembre, Gullit el día 1 y Rijkaard el 30, y jugó en el mismo equipo juvenil antes de separar sus caminos a nivel profesional. Cuando Gullit debutó con Países Bajos en 1981, fue a Rijkaard a quien sustituyó.
«El fichaje de Van Basten no fue al mismo tiempo que mi fichaje», dijo Gullit. «Lo sabíamos, por supuesto, pero yo no tuve nada que ver con ello. Sí tuvimos algo que ver con el fichaje de Frank Rijkaard al año siguiente. Le queríamos porque pensábamos que era la pieza que faltaba del puzle, así que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para llevar a Rijkaard al Milan».
El trío neerlandés volvió a reunirse una vez más y estaba preparado para continuar su dominio continental. Después de empatar 1-1 con el Real Madrid en la ida de la semifinal de la Copa de Europa en España, Gullit les ayudó a lograr una demolición por 5-0 del equipo de Leo Beenhakker. Después de que Ancelotti y Rijkaard pusieran al Milan 2-0 arriba, Gullit marcó de cabeza a centro de Donadoni antes de asistir también de cabeza a Van Basten para un gran remate en el cuarto.
Después se retiró lesionado y se le diagnosticó un menisco roto, lo que requirió una operación y una rápida recuperación para llegar a la final contra el Steaua de Bucarest en el Camp Nou. Fue decisivo en la victoria por 4-0, al romper la igualdad con un remate a puerta vacía antes de fusilar el tercero tras controlar un centro de Donadoni. Rijkaard asistió en el segundo de Van Basten para redondear una victoria fenomenal.
El genio se despide
La temporada siguiente fue brutal para el neerlandés. La lesión le dejó fuera durante casi toda la campaña: solo jugó dos veces en la Serie A y una en la Copa de Europa, la final, en la que fue titular en punta mientras Rijkaard marcó el único gol tras una asistencia de Van Basten.
Gullit siguió dos años más, pero vio cómo su papel iba perdiendo peso a las órdenes de Fabio Capello. Después llegó otro título de la Serie A, pero estuvo ausente cuando el AC Milan perdió ante el Marsella en la final de la Champions League de 1993. Se marchó cedido a la Sampdoria y marcó unos impresionantes 15 goles para ayudar al equipo a terminar cuarto en la liga, así que el AC Milan lo recuperó al inicio de la temporada siguiente, pero ya no fue lo mismo.
«Después de mi lesión, ya no era el Ruud Gullit que era antes», dijo. «Tuve que adaptarme a una forma diferente de jugar al fútbol, por la lesión y porque había estado tanto tiempo fuera.
«Tuve que adaptar mi juego, pero podía asumirlo. Pero, por supuesto, mi papel en el Milan era menos importante que antes, porque en ese momento se introdujo el sistema de rotaciones. Solo se nos permitía tener a tres extranjeros, así que a veces no podías jugar. Cuando estás acostumbrado a jugar la mayoría de los partidos y, de repente, tienes que descansar, eso es duro».
En 1995, fichó por el Chelsea de Glenn Hoddle y volvió a empezar en defensa, pero su naturaleza ofensiva no podía contenerse: se incorporaba al ataque con regularidad y empezó a generar ocasiones. Al final, tuvo que volver a una posición más adelantada.
Como contó a The Times: «Recibía un balón difícil, lo controlaba, generaba espacio y ponía un buen balón por delante del lateral derecho. Solo que él no quería ese pase. Al final, Glenn me dijo: “Ruud, sería mejor que hicieras estas cosas en el centro del campo”».
Eric Cantona le arrebató el premio a Futbolista del Año al final de aquella temporada. Después, Hoddle asumió el cargo de seleccionador de Inglaterra y Gullit se convirtió en jugador-entrenador del Chelsea durante 18 meses. Se alineó a sí mismo en 24 ocasiones y marcó una vez, contra el Tottenham, pero se quedó en la banda cuando el Chelsea ganó la final de la FA Cup con una victoria por 2-0 ante el Middlesbrough.
Aunque el conjunto londinense era segundo en la liga al llegar febrero de 1998, fue despedido y acabó entrenando al Newcastle, alcanzando de nuevo la final de la FA Cup. Cinco años después, regresó al Feyenoord para una desafortunada etapa al mando y, tras breves experiencias en LA Galaxy y Terek Grozny, decidió que los banquillos no eran lo suyo.
«A veces me río de eso. Hay entrenadores que nunca ganaron nada y, sin embargo, siguen trabajando», contó a The Guardian. «Yo gané en mi primera temporada con el Chelsea y con el Newcastle llegamos a la final y solo perdimos contra el Man U. Se me ha juzgado con dureza y eso tiene que ver con mi personalidad, porque digo lo que pienso.
«Pero sé de fútbol. No tengo que demostrar nada».
Quizá, por fin, el fútbol había alcanzado al hombre que siempre estuvo por delante del juego.