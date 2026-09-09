De talla mundial en cada posición: cómo Ruud Gullit se convirtió en el mejor jugador de Europa

En lugar de hacer realidad el sueño de su padre fichando por el Ajax, campeón de los Países Bajos, Gullit se fue a un Feyenoord que acababa de terminar sexto, dos puestos por debajo del Haarlem.

Le invitaron a un programa de tertulia en televisión para explicar su decisión. Gullit recordó: "[La presentadora Sonja Barend] dijo que todo el mundo estaba muy sorprendido de que no me fuera al Ajax, sino al Feyenoord. Sonja me preguntó literalmente qué estaba haciendo en un club tan malo, la miré y le dije: 'Puedes pensar lo que quieras. Pero si somos campeones, tienes que volver a invitarme, ¿no?'

"Vi el potencial del club y del equipo".

El jugador, de 19 años, ya había castigado al Feyenoord hacia el final de la temporada, marcando de cabeza en la victoria del Haarlem por 3-1 en De Kuip. Feyenoord convirtió después ese poderío aéreo en una de sus propias armas.

Marcó de cabeza en su debut en la Eredivisie, en la victoria por 3-2 ante el Excelsior, y arrancó de la mejor manera. Una semana después, en un triunfo por 3-1 en casa del PSV, Gullit controló el balón y avanzó con calma por el campo del rival con la cabeza levantada, buscando un pase cerca del área. Después de que el balón acabara en la izquierda, Gullit continuó su carrera y se elevó para desviar a la red un centro de Ben Wijnstekers.

Gullit marcó ocho goles en liga esa temporada y el Feyenoord acabó segundo. Entonces ocurrió lo impensable.

Johan Cruyff, indignado por el contrato que el Ajax acababa de ofrecerle, aceptó una audaz propuesta de su feroz rival del sur. Con 36 años, muchos creían que el legendario delantero era demasiado mayor para mantener el ritmo. Además, con la marcha de varios jugadores clave, incluido el icono Willem van Hanegem, el Feyenoord parecía demasiado débil para plantar cara al poderoso club de Ámsterdam.

Subestimaron a Cruyff y a Gullit.

"Yo sentía más curiosidad que otra cosa", contó Gullit después a The Guardian. "Tenía 36 años cuando llegó al Feyenoord. Hubo momentos en los que pensé: 'Vale, ahora le voy a quitar el balón', pero no podía. Pensaba: '¿Treinta y seis? ¡Imagínate lo bueno que debía de ser con 24!'"

El hombre apodado Pythagoras in Boots se hizo con el control del equipo, daba instrucciones a sus compañeros durante los partidos, preparaba ejercicios de entrenamiento y elegía la alineación. Y, lo más importante, seguía siendo intocable con el balón. El Feyenoord empezó a avasallar a los rivales, con el viejo maestro y su protegido brillando a lo grande. A menudo se fabricaban goles el uno al otro, a veces marcaban en el mismo partido, y las defensas eran incapaces de frenarlos, hasta que el Ajax les infligió la primera derrota en la Eredivisie.

La vuelta de Cruyff a Ámsterdam no pudo ir peor: perdían 3-0 a los 25 minutos, pero una asistencia de Gullit y otro gol del Feyenoord les dieron una oportunidad al descanso. Sin embargo, no pudieron resistir la avalancha de la segunda parte, ya que en los últimos 30 minutos llegaron cinco goles.

"Puede sonar extraño, pero fuimos mejores durante mucho tiempo", recordó Gullit. "Tuvimos ocasiones para ponernos por delante. Después del 3-2, nos fuimos con todo arriba. Y entonces hicieron el 4-2, con muchísima suerte. Keje Molenaar acabó metiendo el balón con la parte de atrás de la cabeza. Bueno, después de eso, todo se vino abajo para nosotros. Y tuvieron suerte de que casi cada ataque acabara en gol".

Por aquel entonces una victoria solo valía dos puntos y el Feyenoord ya había demostrado en partidos anteriores que tenía calidad para rehacerse, así que Cruyff no estaba nervioso. "Lo gracioso es que aquella derrota no dolió en absoluto", dijo el mediapunta. "Fue más bien un punto de inflexión. Cruyff dijo después: 'Chicos, son solo dos puntos'.

"Sabíamos que podíamos jugar bien al fútbol. Mejoramos gracias a esa derrota por 8-2. Después de eso, también ganamos casi todos los partidos. Incluidos los dos contra el Ajax, el de casa y el de copa".

Gullit marcó de falta y Cruyff dobló la ventaja en la victoria del Feyenoord por 4-1 sobre el equipo de Ámsterdam en De Kuip en la liga meses después. Solo volvieron a perder una vez más en la Eredivisie, contra el Groningen, y conquistaron su primer título en 10 años. Gullit también marcó y dio una asistencia contra el Ajax en la eliminatoria a doble partido de la KNVB Beker y terminó como máximo goleador del torneo mientras el Feyenoord completaba el doblete.

"Qué año fue aquel", dijo Gullit.

El joven mediapunta fue elegido Futbolista Neerlandés del Año por sus compañeros, mientras que la prensa otorgó a Cruyff la Bota de Oro.

Tras colgar las botas al final de aquella temporada, El Salvador aún tenía más sabiduría que transmitir. "Al final del año me dijo: 'Ruud, en el próximo club al que vayas prepárate para el hecho de que a la gente ya no le vas a gustar. Además, tienes que hacer que los que te rodean jueguen mejor'.

"Yo pensaba: 'Vaaaaale... Yo todavía tengo que prestar atención a mi propia carrera. ¿Cómo voy a ayudar a los demás?' Pero cuando me fui al PSV y luego al Milan, de repente todas las piezas encajaron. Recordé todo lo que Johan había dicho".

Hughes, el enigmático galés, dijo después: "Cuando Gullit se unió al [Haarlem] estaba jugando con hombres que bebían hasta perder el sentido, se peleaban o le contaban sus historias sexuales en el vestuario. Luego se va al Feyenoord y Johan Cruyff lo toma bajo su protección, y el resto es historia".