De repente, hasta se marcan muchos goles: la Serie A italiana se ha convertido en la liga más emocionante de Europa

Sin embargo, Italia apenas está empezando a construir nuevos estadios. En otros países, los clubes llevan años ingresando mucho más dinero, por ejemplo, mediante la comercialización de sus palcos. La brecha económica amenaza con aumentar.

También podría ampliarse la distancia en el terreno deportivo, porque la Serie A sencillamente no puede competir con la Premier League en el mercado de fichajes. Sin embargo, algunos clubes italianos demuestran que no importa tanto cuánto dinero se tiene como lo bien que se gasta. El Inter llegó a dos finales de la Liga de Campeones en tres temporadas, sobre todo gracias a fichajes baratos. Y el Como es quizá un ejemplo aún mejor de cómo confeccionar una plantilla con inteligencia.

Sin el respaldo financiero del Djarum Group, el notable ascenso del club no habría sido posible. Pero el equipo de Cesc Fàbregas no barrió al Lens ni, antes, al Manchester United gracias a fichajes caros. Con incorporaciones inteligentes y una identidad clara, dejó en evidencia a uno de los clubes que más gastan en el fútbol mundial.

El Como, como antes el Atalanta, ha demostrado al resto de la Serie A que se puede dar que hablar en Europa con jugadores jóvenes o infravalorados, o que reúnen ambas condiciones, y un fútbol ofensivo. Que el Frosinone esté ahora a punto de seguir sus pasos resulta, sin embargo, una sorpresa total.

Muchos pronosticaban que el recién ascendido volvería a bajar de inmediato. Sin embargo, el Frosinone ocupa actualmente el sexto puesto de la Serie A, con 20 puntos en once partidos. Lo más destacable de esa posición es que el club la ha alcanzado con un estilo de juego magníficamente ofensivo. El Frosinone lleva 24 goles. Esa impresionante cifra es un ejemplo del marcado cambio en la forma de jugar en la máxima categoría italiana.

La Gazzetta dello Sport, al igual que otros medios, había señalado antes del comienzo de la temporada en curso que probablemente muchos de los 20 equipos de la Serie A jugarían con formaciones ofensivas. Pero nadie esperaba que, de repente, se marcaran tantos goles en una liga conocida por su fútbol defensivo. Y, sin embargo, casi tres meses después del inicio de la temporada, cuatro de los equipos más goleadores de las cinco grandes ligas europeas son italianos.

La Lazio, sorprendente líder de la clasificación, ha marcado 25 goles; el vigente campeón, el Inter, suma 28, y la AS Roma llega incluso a 31. Como comparación, el Bayern de Múnich lleva 29 goles en la Bundesliga. Solo el Barcelona ha marcado más que la Roma en liga esta temporada, aunque con 48 goles en doce partidos la supera por mucho.

Sea como fuere, la Roma está dirigida por Gian Piero Gasperini, exentrenador del Atalanta. Cada vez hay más indicios de que la Serie A está adoptando, aunque con retraso, un estilo de juego más directo y ofensivo. Durante años, a los equipos italianos les costó igualar la intensidad de otros grandes clubes europeos, en particular la de los equipos de la Premier League.

En opinión del exinternacional italiano Daniele Adani, este cambio de filosofía futbolística explica por qué Massimiliano Allegri, uno de esos entrenadores italianos que siempre encuentran acomodo y que son en parte responsables de años de estancamiento, tiene ahora dificultades en el Napoli, después de que el Milan lo despidiera al final de la temporada pasada. «Su forma de hacer jugar al fútbol ha quedado obsoleta», declaró el exdefensa a La Domenica Sportiva. Es una afirmación discutible, porque defender bien probablemente nunca pasará de moda en Italia. Pero está claro que la Serie A ofrece cada vez más espectáculo.

Se marcan más de tres goles por partido de media, y ya ha habido nueve encuentros con al menos seis tantos. Pero lo que más llama la atención es lo imprevisible que se ha vuelto la liga: el Milan, por ejemplo, gana 3-1 el derbi contra el Inter, pero poco antes pierde 2-4 en el campo del Bolonia.

Actualmente, solo seis puntos separan a los cinco primeros equipos. Es difícil saber si los partidos seguirán siendo igual de emocionantes durante toda la temporada. Pero, en estos momentos, el calcio ya no es lento, aburrido ni previsible. Y hay pocos motivos para pensar que eso vaya a cambiar.