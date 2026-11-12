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Malen Roma Serie A

De repente, hasta se marcan muchos goles: la Serie A italiana se ha convertido en la liga más emocionante de Europa

La máxima categoría del fútbol italiano ha perdido mucha relevancia desde su época dorada en la década de 1990, pero hay indicios de un nuevo resurgimiento.

Mark Doyle
Traducido por

  • Hace casi un mes, el fútbol italiano parecía haber tocado un nuevo fondo. Medio año después de que la selección no lograra clasificarse para un Mundial por tercera vez consecutiva de forma bochornosa, los cuatro clubes de la Serie A perdieron por primera vez en una misma jornada de la Champions League.

    Quizá había circunstancias atenuantes: la AS Roma había jugado de forma excelente salvo en los últimos diez minutos de su dramática derrota ante el Real Madrid, mientras que el Como apenas disputaba su segundo partido en esta competición. Aun así, la imagen que ofreció el fútbol italiano fue pésima para un país que lleva 16 años sin tener un campeón de la Champions League.

    Giovanni Malago advirtió, no obstante, contra las «afirmaciones generalizadas y de gran alcance» sobre el estado de la Serie A. Las derrotas «no reflejan adecuadamente nuestro fútbol», explicó el administrador extraordinario de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Y se puede sostener que los hechos ya le han dado la razón.

    Que la AS Roma, el Como, el Inter de Milán y el SSC Nápoles ganaran todos sus siguientes partidos de Champions League la semana siguiente, y que el Como, una jornada más tarde, incluso lograra un récord sensacional con el 9:1 en Lens, no significa en absoluto que el fútbol italiano esté realmente en su mejor momento. Pero las noticias sobre su muerte eran muy exageradas, por tres razones fundamentales.

  • Mientras tanto, incluso se están construyendo nuevos estadios.

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    AFP

    La UEFA ha amenazado a Italia con retirarle el derecho a coorganizar la Eurocopa 2032 si no se construyen estadios cuanto antes.

    El principal problema del fútbol italiano es que sus principales protagonistas casi nunca están dispuestos a colaborar por el bien de todos. Casi todos persiguen únicamente sus propios intereses, lo que hace imposible avanzar. Como dijo Alessandro Del Piero durante uno de los muchos análisis mediáticos del último fracaso de Italia en la clasificación para el Mundial: «En el fondo, solo pensamos en salvar nuestro propio pellejo.»

    Sin embargo, hay un punto en el que todos están de acuerdo: la gran mayoría de los estadios de la Serie A no son adecuados para albergar acontecimientos deportivos del máximo nivel. El Nápoles, por ejemplo, ha ganado dos títulos de liga en los últimos tres años y, aun así, su presidente, Aurelio De Laurentiis, ha calificado repetidamente su estadio de «pocilga». ¿Por qué? Porque el estadio Diego Armando Maradona, como tantos otros recintos, no ha sido modernizado a fondo ni remodelado desde el último Mundial celebrado en Italia, en 1990.

    Eso debería cambiar ahora. Al menos, en teoría.

    Cuando la FIGC confirmó el mes pasado las posibles sedes de la Eurocopa 2032, enseguida llamó la atención que, de los 14 candidatos incluidos en la lista, solo uno, el Allianz Stadium de la Juventus, estaría realmente preparado para albergar partidos en su estado actual. Los otros 13 aún tienen que ser remodelados por completo o incluso construidos desde cero. Como era de esperar, esto causó un gran asombro.

    Quien haya intentado construir algo en Italia sabe que la burocracia del país es descomunal. Es difícil no acabar enredado durante años en trámites burocráticos. El año pasado, el presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, lanzó esta crítica: «Los políticos italianos deberían preguntarse por qué la infraestructura futbolística está entre las peores de Europa». Sus palabras, acompañadas de la amenaza de retirar a Italia la Eurocopa 2032, parecen estar surtiendo el efecto deseado.

    Que aún quede tanto por construir en los estadios italianos es, sin duda, preocupante. No obstante, se aprecian avances significativos. La remodelación del estadio Artemio Franchi de la Fiorentina ya está en pleno desarrollo y debería completarse para 2029. La construcción de un estadio completamente nuevo en Bolonia recibió luz verde el mes pasado. Y, quizá lo más importante, el AC Milan y el Inter de Milán han presentado por fin los planes de su nuevo estadio compartido, el Generali Stadium, que debería estar terminado para 2031.

    Por supuesto, nada de esto está garantizado. Pero, tras años de frustrante parálisis, la amenaza relacionada con la Eurocopa 2032 y la frustración, ya insoportable, por los fracasos en los Mundiales han despertado al menos la esperanza de una modernización, largamente postergada, de varios estadios de la Serie A. De ella se beneficiarían no solo los clubes afectados, gracias a mayores ingresos en los días de partido, sino también la liga en su conjunto.

  • Y de repente, ¡hasta se marcan goles en la Serie A!

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    En el último derbi entre el Milan y el Inter se marcaron cuatro goles.

    Sin embargo, Italia apenas está empezando a construir nuevos estadios. En otros países, los clubes llevan años ingresando mucho más dinero, por ejemplo, mediante la comercialización de sus palcos. La brecha económica amenaza con aumentar.

    También podría ampliarse la distancia en el terreno deportivo, porque la Serie A sencillamente no puede competir con la Premier League en el mercado de fichajes. Sin embargo, algunos clubes italianos demuestran que no importa tanto cuánto dinero se tiene como lo bien que se gasta. El Inter llegó a dos finales de la Liga de Campeones en tres temporadas, sobre todo gracias a fichajes baratos. Y el Como es quizá un ejemplo aún mejor de cómo confeccionar una plantilla con inteligencia.

    Sin el respaldo financiero del Djarum Group, el notable ascenso del club no habría sido posible. Pero el equipo de Cesc Fàbregas no barrió al Lens ni, antes, al Manchester United gracias a fichajes caros. Con incorporaciones inteligentes y una identidad clara, dejó en evidencia a uno de los clubes que más gastan en el fútbol mundial.

    El Como, como antes el Atalanta, ha demostrado al resto de la Serie A que se puede dar que hablar en Europa con jugadores jóvenes o infravalorados, o que reúnen ambas condiciones, y un fútbol ofensivo. Que el Frosinone esté ahora a punto de seguir sus pasos resulta, sin embargo, una sorpresa total.

    Muchos pronosticaban que el recién ascendido volvería a bajar de inmediato. Sin embargo, el Frosinone ocupa actualmente el sexto puesto de la Serie A, con 20 puntos en once partidos. Lo más destacable de esa posición es que el club la ha alcanzado con un estilo de juego magníficamente ofensivo. El Frosinone lleva 24 goles. Esa impresionante cifra es un ejemplo del marcado cambio en la forma de jugar en la máxima categoría italiana.

    La Gazzetta dello Sport, al igual que otros medios, había señalado antes del comienzo de la temporada en curso que probablemente muchos de los 20 equipos de la Serie A jugarían con formaciones ofensivas. Pero nadie esperaba que, de repente, se marcaran tantos goles en una liga conocida por su fútbol defensivo. Y, sin embargo, casi tres meses después del inicio de la temporada, cuatro de los equipos más goleadores de las cinco grandes ligas europeas son italianos.

    La Lazio, sorprendente líder de la clasificación, ha marcado 25 goles; el vigente campeón, el Inter, suma 28, y la AS Roma llega incluso a 31. Como comparación, el Bayern de Múnich lleva 29 goles en la Bundesliga. Solo el Barcelona ha marcado más que la Roma en liga esta temporada, aunque con 48 goles en doce partidos la supera por mucho.

    Sea como fuere, la Roma está dirigida por Gian Piero Gasperini, exentrenador del Atalanta. Cada vez hay más indicios de que la Serie A está adoptando, aunque con retraso, un estilo de juego más directo y ofensivo. Durante años, a los equipos italianos les costó igualar la intensidad de otros grandes clubes europeos, en particular la de los equipos de la Premier League.

    En opinión del exinternacional italiano Daniele Adani, este cambio de filosofía futbolística explica por qué Massimiliano Allegri, uno de esos entrenadores italianos que siempre encuentran acomodo y que son en parte responsables de años de estancamiento, tiene ahora dificultades en el Napoli, después de que el Milan lo despidiera al final de la temporada pasada. «Su forma de hacer jugar al fútbol ha quedado obsoleta», declaró el exdefensa a La Domenica Sportiva. Es una afirmación discutible, porque defender bien probablemente nunca pasará de moda en Italia. Pero está claro que la Serie A ofrece cada vez más espectáculo.

    Se marcan más de tres goles por partido de media, y ya ha habido nueve encuentros con al menos seis tantos. Pero lo que más llama la atención es lo imprevisible que se ha vuelto la liga: el Milan, por ejemplo, gana 3-1 el derbi contra el Inter, pero poco antes pierde 2-4 en el campo del Bolonia.

    Actualmente, solo seis puntos separan a los cinco primeros equipos. Es difícil saber si los partidos seguirán siendo igual de emocionantes durante toda la temporada. Pero, en estos momentos, el calcio ya no es lento, aburrido ni previsible. Y hay pocos motivos para pensar que eso vaya a cambiar.

  • Ahora también llegan jugadores jóvenes a la Serie A

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo es uno de los jóvenes futbolistas que han llamado la atención en los primeros meses de la nueva temporada de la Serie A.

    El verano de 2025 reforzó aún más la reputación de Italia como destino para futbolistas veteranos en el ocaso de su carrera, con las llegadas de Kevin De Bruyne y Luka Modric a Nápoles y Milán, respectivamente. Como tan pocos jóvenes tenían la oportunidad de demostrar su valía en la Serie A, especialmente en los clubes más grandes, la liga seguía pareciendo el lugar ideal para prolongar una carrera, no para empezarla.

    Sin embargo, Nico Paz, Pio Esposito y Kenan Yildiz ya no son las únicas posibles futuras estrellas de la liga. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula y Alieu Njie tienen todos 22 años o menos y están destacando esta temporada.

    Más alentador aún es que cada vez más jóvenes italianos se están haciendo un nombre. Jugadores como Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli y Antonio Raimondo han entrado de repente en el radar de Roberto Mancini, que intenta volver a poner en pie a Italia. El exentrenador del Manchester City había afirmado antes que Italia ya no produce atacantes de talla mundial como Del Piero. Este, sin embargo, discrepa: no es una cuestión de calidad, sino de entrenamiento.

    «Con demasiada frecuencia les decimos a los jugadores jóvenes lo que deben hacer, y eso ahoga su creatividad», subrayó el ex número 10 de la Juventus en Sky Calcio Unplugged. «Se vuelven buenos siguiendo instrucciones. Pero, en cuanto salen de ese sistema, cometen errores y se les descarta como malos jugadores. Sin embargo, eso no es cierto. El problema es que solo se les ha enseñado una forma de jugar».

    Mientras tanto, hay cada vez más indicios de que varios entrenadores de la Serie A están dispuestos a asumir mayores riesgos, tanto en la forma de jugar como al dar oportunidades a los jóvenes. Eso solo puede ser bueno para todos los implicados.