De perseguidas a perseguidoras: la búsqueda del Chelsea desde dentro para recuperar su corona de la Women's Super League
Para la mayoría de los equipos, ganar un título y asegurarse una plaza en la Champions League sería una buena temporada. El Chelsea, ganador de seis títulos consecutivos de la Women’s Super League hasta el tercer puesto del año pasado, no es como la mayoría. De hecho, la entrenadora Sonia Bompastor se ríe ante la idea de que la temporada de la que habla con tanta decepción sería vista por otros como muy apetecible.
«A veces, parte de mi reflexión es decir: “En realidad, si todo el mundo piensa que fue una temporada realmente mala para el Chelsea, entonces guau”. La exigencia es realmente alta».
Lo que hace esta idea aún más ajena para Bompastor es que, antes de hacerse cargo del Chelsea en el verano de 2024, estuvo en el Lyon, el ocho veces campeón de Europa que solo ha dejado de ganar la liga una vez en las últimas 20 temporadas. Ganar un título y clasificarse para Europa no solo no es suficiente para el Chelsea, sino que tampoco lo es para ella.
Así, la campaña 2025-26 puso al club, a la entrenadora y a las jugadoras en situaciones que nunca habían vivido, que habían vivido rara vez o que no habían vivido desde hacía muchísimo tiempo. A pesar de un triunfo en la Copa de la Liga, fue la peor temporada del Chelsea en la WSL desde la 2018-19, e incluyó las primeras derrotas ligueras consecutivas del equipo desde 2015 y las primeras derrotas seguidas en todas las competiciones en la carrera de Bompastor como entrenadora.
Todas las miradas han estado puestas en las campeonas destronadas este verano y en cómo responderán a una decepción así, con esa atención aún más intensificada por las salidas de la capitana Millie Bright y la delantera récord Sam Kerr, además de una búsqueda de delantera que comenzó con su buena dosis de falsas esperanzas.
Cuando Bompastor tomó el relevo de Emma Hayes hace dos años, pudo dar continuidad al impulso acumulado por las vigentes campeonas de la WSL en las cinco temporadas anteriores, desafiando cualquier expectativa de una temporada de transición al guiar al Chelsea a una sexta corona consecutiva. Ahora, sin embargo, esa transición ya está en marcha y Bompastor está empezando a moldear este equipo a su imagen.
La pregunta es si ella y el Chelsea han hecho lo suficiente desde el final de esa decepcionante temporada 2025-26 para volver a la cima de la WSL.
Lesiones por doquier
De puertas hacia fuera, el Chelsea tuvo dos grandes problemas la pasada temporada: la falta de mordiente en el último tercio, que le llevó a firmar su cifra goleadora más baja en siete años, y un número de lesiones debilitante.
Ambos aspectos están relacionados, además, porque cuando a un equipo le falta su delantera centro titular, como le ocurrió al Chelsea por el problema en los isquiotibiales de Mayra Ramirez, o su jugadora franquicia, con Lauren James ausente durante tres meses, lo que hizo que solo fuera titular en la mitad de los partidos de liga de las Blues, el impacto es notable.
Por eso, hay que encontrar un equilibrio al analizar la temporada pasada. Sí, fue decepcionante, pero hubo razones para ello que escapaban en cierta medida al control del Chelsea. Nathalie Bjorn, que sufrió en sus propias carnes algunos de los más crueles de esos problemas de lesiones la pasada campaña, está de acuerdo. «Creo que tenemos una plantilla realmente buena», cuenta a GOAL. «Pero es difícil cuando jugadoras que disputan muchos minutos y son muy importantes para el equipo sufren esas lesiones».
De forma alentadora, Bompastor admite que la situación con las lesiones es algo sobre lo que ella y el club también han “reflexionado”. «Era importante para nosotros sacar aprendizajes de lo que quizá creemos que no fue bien la temporada pasada y de lo que podemos mejorar de cara a esta nueva temporada», afirma.
Refuerzos ofensivos
Abordar los problemas en el último tercio, por su parte, ha sido un rasgo clave del mercado de verano de Chelsea. Mientras se cernía la salida de Kerr, el Chelsea parecía encaminado a fichar a la estrella del Manchester City Khadija Shaw, pero acabó renovando con las nuevas campeonas de la WSL. Tampoco se concretaron las operaciones por Felicia Schroder, que se unió al Real Madrid por una cifra cercana al récord mundial, y Salma Paralluelo, ahora en el Lyon tras dejar el Barcelona.
«Siempre hay que anticiparse», dice Bompastor. «Sabemos ahora que la competencia es cada vez mayor, con muchos clubes capaces de invertir en el fútbol femenino».
Al final, el Chelsea incorporó a Melvine Malard procedente del Manchester United, a quien Bompastor conoce bien de su etapa en el Lyon. La internacional francesa puede jugar en banda o por dentro, aportando una versatilidad que puede dar profundidad al Chelsea de una manera más eficaz.
«Es importante encontrar el equilibrio adecuado en tu plantilla en términos de número de jugadoras, pero también de calidad», explica Bompastor. «Creo que tener futbolistas capaces de rendir al más alto nivel en muchas posiciones me ayuda a encontrar el equilibrio adecuado entre tener el número correcto de jugadoras y que la competencia sea demasiado alta, con demasiadas futbolistas que gestionar».
Aportando algo de creatividad por detrás de Malard están Giulia Dragoni, la prometedora y versátil adolescente italiana, y Manaka Matsukubo, la internacional japonesa de 22 años que llega desde el North Carolina Courage tras ser nombrada Centrocampista del Año de la NWSL en 2025. Matsukubo jugó como delantera y como mediapunta en Estados Unidos, pero ocupará este último papel en Inglaterra, uno en el que Bompastor cree que al Chelsea le «faltaba algo de creatividad» el año pasado.
«Es rapidísima con los pies», señala Bjorn en una elogiosa valoración sobre su nueva compañera. «Crees que tienes el balón, pero no. Es realmente, realmente buena».
Reconstruyendo la cultura
Hay otras razones por las que el Chelsea no estuvo a la altura el año pasado y Bompastor lo sabe, pero no quiere desvelarlas todas.
«A veces es difícil exponerlas fuera de mi entorno», explica entre risas. «Porque algunas de esas cosas son aprendizajes muy valiosos para que los mantengamos dentro de este entorno».
Sin embargo, algo que sí menciona la entrenadora del Chelsea apenas unos segundos después, y varias veces a lo largo de su entrevista con GOAL, es la cultura. Preguntada por sus principales conclusiones del año pasado, Bompastor dice: «Era importante regenerar la plantilla. Trabajar en reconstruir la cultura y el entorno también fue algo realmente importante.
«Por mi experiencia, los mejores equipos, cuando quieren llegar lejos en las competiciones, tienen una cultura fuerte. Tienen una mentalidad realmente especial, la de querer ganarlo todo, y eso está ligado a los comportamientos y a las actitudes de cada día, cuando te presentas al entrenamiento, cuando saltas al campo para los partidos».
Nuevos líderes
«Reconstruir» esa cultura es todavía más urgente por algunas de las salidas que ha sufrido el Chelsea, con Bright y Kerr entre las líderes más destacadas de la era Hayes. Dicho esto, sus marchas no significan que a esta plantilla le falten de repente grandes personalidades. Preguntada por cómo cubrir esos vacíos, Bjorn enumera a toda una serie de compañeras que han sido capitanas de sus selecciones: Naomi Girma con Estados Unidos, Lucy Bronze y Keira Walsh con Inglaterra, Kadeisha Buchanan con Canadá y, ahora, Katie McCabe con Irlanda. «Tenemos muchísimas líderes», señala Bjorn.
McCabe fue el primer fichaje del Chelsea en el mercado de verano, cubriendo el hueco en el lateral izquierdo que dejó el posterior traspaso de Niamh Charles al Manchester City. Su calidad fue el primer punto de atracción, pero, tras destacarla, Bompastor se apresura a subrayar también el valor del «liderazgo» de la exestrella del Arsenal.
«Creo que esa fue también una de las principales razones por las que queríamos tener a Katie en nuestro entorno», afirma. «A veces, por mucho que quieras trabajar con tus jugadoras la mentalidad ganadora, la cultura, los comportamientos, la actitud, si no es algo natural o no está en tu ADN, es difícil llegar a un punto en el que aportes la mentalidad adecuada y la cultura adecuada. Creo que, de forma natural, Katie aporta eso.
«Para nosotras, después de haber perdido a Sam Kerr, Millie Bright y otras jugadoras importantes que formaron parte del Chelsea durante mucho tiempo, creo que era importante ir a por futbolistas que fueran capaces de ayudarnos a construir una nueva cultura y una nueva mentalidad con este equipo. Katie cumplía todos los requisitos en ese sentido».
Señales alentadoras
A la hora de implementar estos cambios fuera del terreno de juego, una gira de pretemporada puede ayudar mucho. La de Chelsea les llevó este verano a Australia y Nueva Zelanda, donde Bompastor cree que las jugadoras tuvieron la oportunidad «de pasar tiempo juntas para entenderse» dentro y fuera del campo. «Creo que cuando construyes esas relaciones y esas conexiones fuera del terreno de juego, siempre obtienes cosas mejores también sobre el césped».
Allí, la esperanza será que Matsukubo, Dragoni y Malard puedan reforzar un ataque que tuvo altibajos, al igual que los maravillosos centros de McCabe en jugada y a balón parado. También ayudarían temporadas más saludables de James, Ramirez, Aggie Beever-Jones y más jugadoras. Bompastor también quiere encajar menos goles, y no tener las lesiones en el centro de la defensa que tuvo Chelsea la temporada pasada volverá, una vez más, a ayudar mucho en ese sentido.
Fuera del campo, está claro que Bompastor quiere que este grupo esté en el lugar adecuado para volver a ser una máquina ganadora. Ha habido algunos cambios importantes de personal este verano y hará falta un periodo de adaptación. Sin embargo, todavía hay muchos perfiles experimentados en esta plantilla, de quienes espera que marquen el camino a la hora de crear el entorno necesario.
Las primeras señales, en ese sentido, son buenas. Bompastor habla con GOAL después de dirigir una sesión de entrenamiento de pretemporada con su equipo que, según reveló de antemano, iba a ser «realmente exigente». Pero su reacción a ese tipo de cosas ha sido alentadora. «Están disfrutando mucho de trabajar duro juntas», señala.
Echando más leña al fuego
En la base de todo está la frustración que perdura desde el año pasado. Las jugadoras que formaron parte de la peor temporada del Chelsea en la WSL en siete años están utilizando esa decepción para alimentar aún más el deseo de ser mejores.
«Incluso si tenemos días en los que no somos nosotras mismas, quiero que aun así ganemos ese partido», dice Bjorn. «Quiero que nuestro nivel más bajo sea más alto que la temporada pasada».
Ahora mismo, el Chelsea se siente como un animal herido. Este es un grupo de ganadoras que la temporada pasada no estuvo a la altura de los estándares que espera. Con algunas caras nuevas, una profundidad de plantilla que sigue siendo impresionante y esa motivación extra, hay muchos motivos para creer que esta bestia puede responder.