De la próxima gran promesa del Arsenal a traficante de drogas condenado: la triste caída de Jay Emmanuel-Thomas
De adolescente, llamaba a la puerta de Arsene Wenger con la esperanza de convertirse en el próximo héroe ofensivo del Arsenal. Catorce años después, fue la policía la que llamó a la suya con una orden judicial.
Jay Emmanuel-Thomas, del que en su día se dijo que podía llegar a ser «un gran jugador» por parte del legendario técnico del Arsenal, fue detenido en septiembre de 2024 por su papel en el contrabando de cannabis por valor de 600.000 £ procedente de Tailandia.
En ese momento, pasaba apuros en la segunda categoría del fútbol escocés, firmando actuaciones apáticas con el Morton. Un año después, fue declarado culpable y condenado a cuatro años de prisión.
Esta es la desconcertante historia del JET que simplemente nunca llegó a despegar.
«Llamando con las dos manos»
Nacido en Londres, Emmanuel-Thomas se incorporó al Arsenal a los ocho años y se convirtió en una de las joyas de la corona de una codiciada generación de estrellas de la cantera.
El corpulento adolescente tenía tantos recursos en su juego que fue probado en casi todas las posiciones del campo a medida que avanzaba por las distintas categorías. Los entrenadores redujeron la elección a central o delantero hasta que Arsene Wenger intervino, al considerar que sus mejores virtudes se desaprovecharían en defensa. Debido a su combinación de altura, fuerza y técnica, fue utilizado en ambas bandas, en la mediapunta y como delantero.
Con 16 años ya era capitán del sub-18 y marcó en un equipo que incluía a jugadores como Jack Wilshere, Francis Coquelin, Henri Lansbury y Emmanuel Frimpong, que derrotó al Liverpool en la final de la FA Youth Cup 2008-09 a doble partido.
Tenía 19 años cuando Wenger decidió alinearle junto a Theo Walcott, Cesc Fabregas, Sol Campbell y Mikael Silvestre en una derrota de la FA Cup ante el Stoke en enero de 2010. Volvió con los reservas hasta octubre de ese año, cuando el técnico le dio entrada en un intento desesperado por cambiar la suerte de su equipo en una derrota por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge.
Más tarde ese mes, después de que sustituyera a Nicklas Bendtner para una breve aparición en una victoria por 4-0 en la League Cup en Newcastle, Wenger habló de su talento natural y de su físico poco común.
«Jay está llamando muy fuerte a mi puerta, con las dos manos», dijo.
«Tiene una calidad extraordinaria. Tiene el físico con el que sueñas. Todo depende de hasta dónde quiera llegar, porque tiene un gran potencial... Cuando esté bien físicamente, Jay no solo será un buen jugador, sino un gran jugador.
«De una cosa estoy seguro: puede marcar goles. Ese es un talento enorme que no se le puede dar a la gente».
A pesar del respaldo del francés, el joven atacante solo hizo dos apariciones más con el primer equipo, saliendo desde el banquillo al final contra el Shakhtar en la Champions League y ante el Wigan en la FA Cup.
Por mucha proyección física que tuviera, las deficiencias técnicas de Emmanuel-Thomas eran demasiado evidentes. Incluso él sabía que su carrera no despegaría en el norte de Londres.
«Llega un momento en el que empiezas a mirar a los jugadores que están en el primer equipo y a los que juegan en tu posición por delante de ti, y te das cuenta de lo bueno que tienes que ser», dijo a The Athletic.
«Con Arsene Wenger estuve en la dinámica del primer equipo durante bastante tiempo, e hice algunas apariciones. Luego el Arsenal me ofreció una ampliación de contrato, pero no pensé que fuera lo adecuado para mí».
El descenso
Para entonces ya había soportado una decepcionante cesión en el Blackpool y, unos meses después de que Wenger alabara públicamente su juego, fue enviado a otro periodo igualmente complicado en el Cardiff.
El héroe de la cantera se marchó definitivamente en 2011 en busca de un entorno que le permitiera florecer, pero en lugar de eso vio cómo su talento se marchitaba con cada decepción.
Emmanuel-Thomas solía causar una buena primera impresión por su físico y su control, pero sencillamente no podía mantenerlo durante mucho tiempo.
En el Championship con el Ipswich, firmó una prometedora primera temporada, pero perdió su puesto en el once inicial en la campaña siguiente y se marchó, con el entrenador Mick McCarthy diciendo: "Le dije que no los veo como parte de mis planes de cara al futuro y que son libres de buscar otro club.
"Simplemente no creo que Jay haya desarrollado todo su potencial con nosotros".
Parecía haber encontrado su nivel en la League One con el Bristol. Sacando a relucir su olfato goleador, marcó 15 tantos en la campaña liguera 2013-14 y mostró también su creatividad con unas cuantas asistencias. De nuevo, a su regreso se encontró con que su sitio ya había sido ocupado la temporada siguiente, aunque aun así logró mostrar su magia una o dos veces.
"Jay estuvo de primera", dijo el entrenador Steve Cotterill después de que el delantero impulsara una victoria por 4-0 contra el Notts County en enero de 2015. Tras una buena carrera y asistir en el primer gol, controló el balón dentro del área y fusiló el tercero de su equipo.
"No es solo que pueda hacer las cosas que entretienen a los aficionados, su ritmo de trabajo es aún más importante. La clave de su aportación fue su capacidad para saber dónde estaba el balón en todo momento. Cuanto más corre en un partido, más brillará su calidad".
Disputó más de 100 partidos con el Bristol, en la que fue la mejor etapa de su carrera.
El Queens Park Rangers lo devolvió al Championship, pero también renunció a él rápidamente y no encontró ninguna alegría en sus cesiones al MK Dons y al Gillingham.
En 2019, Emmanuel-Thomas optó por un "cambio de aires" y fichó por el PTT Rayong, que acababa de ascender a la máxima categoría de Tailandia. "Vivía justo en la playa", dijo. "Salías de mi apartamento, cruzabas la carretera y ya estabas en la playa. El tiempo era realmente agradable. No tenía absolutamente ninguna queja sobre mi vida. Fue genial para mí".
Aquella aventura duró solo tres meses, ya que el club desapareció en mitad de la temporada por problemas financieros.
Después de casi 18 meses sin club, el Livingston escocés fichó al atacante por lo que vio en los entrenamientos, pero fue la misma vieja historia: destellos de promesa entre largos periodos de nada.
Hizo un desmarque veloz por dentro del área para rematar un centro raso y marcar el empate en un 2-2 contra el Celtic en enero, antes de anotar con un toque fantástico en una victoria por 2-1 frente al Hamilton.
"Estaba pensando en el gol de [Thierry] Henry contra el Manchester United [en 2000] cuando marqué", contó a The Athletic sobre el tanto ante el Hamilton.
El técnico del Livi, David Martindale, dijo a The Times: "Técnicamente, Jay es uno de los mejores que he visto. Tiene unos pies magníficos, su toque y su habilidad asustan. Lo juro por Dios, por capacidad es el mejor futbolista del Livingston FC.
"En pura capacidad técnica creo que podríamos tener a uno de los mejores jugadores de la liga".
El Aberdeen le dio un contrato de dos años, pero allí también fracasó, marchándose tras 14 apariciones ligueras y con el entrenador Jim Goodwin diciendo que el jugador "no está lo suficientemente en forma para jugar al tipo de fútbol que quiero que juguemos".
Después llegó otra aventura internacional, esta vez en India, pero de nuevo duró solo unos meses.
Poco después, acabó en el Championship escocés.
El arresto
Después de haber parecido en su día destinado al estrellato en la Premier League con el Arsenal, Emmanuel-Thomas cobraba ahora 600 libras a la semana jugando ante una multitud de 1.800 personas en la fría, gris y desoladora Greenock.
Fue un desastre.
En sus cinco apariciones en la Championship con la camiseta de aros azules y blancos no mostró ninguna señal de la capacidad que en su día convenció a Wenger de que tenía un potencial enorme. Muchos jugadores lamentables han pasado por Cappielow Park, pero pocos han sido tan inmóviles y apáticos como Emmanuel-Thomas.
Solo duró dos meses.
A principios de septiembre de 2024, su novia y una amiga de esta regresaron de un viaje a Tailandia con todos los gastos pagados que Emmanuel-Thomas había organizado y financiado, incluida la promesa de un pago de 2.500 libras. Cuando se registraron las maletas de las mujeres en el aeropuerto londinense de Stanstead, las autoridades encontraron bolsas envasadas al vacío que contenían 60 kg de marihuana.
«Borra todo de nuestro chat si puedes», se dice que Emmanuel-Thomas le envió por mensaje a su novia cuando fue registrada.
Las mujeres, de quienes después se supo que habían cobrado por hacer un viaje casi idéntico en julio, insistieron en que creían que las maletas contenían oro. Las pruebas halladas en los teléfonos respaldaron su versión, así que la acusación retiró los cargos contra ellas.
Emmanuel-Thomas, sin embargo, fue detenido en Greenock poco después.
En el Tribunal de la Corona de Chelmsford se dijo que el jugador actuó como intermediario entre proveedores de cannabis en Tailandia y traficantes en el Reino Unido, y que organizó que las mujeres recogieran la droga. Se estimó que el cargamento tenía un valor de alrededor de 600.000 libras y en la vista se afirmó que Emmanuel-Thomas iba a ganar 5.000 libras por su papel en la trama.
Después de negar inicialmente los cargos, se declaró culpable en mayo siguiente. Su abogado afirma que el jugador había pasado por «graves dificultades financieras» debido a los largos periodos que había estado sin club, por lo que «cedió a la tentación» y entró en una vida de crimen.
«Aunque anteriormente había atravesado periodos entre contratos o, dicho de otro modo, desempleado como futbolista, en gran medida habían llegado después de contratos largos bastante lucrativos», dijo el abogado Alex Rose.
«Tras haberse quedado sin contrato antes de fichar por el Greenock Morton, tuvo un breve contrato con el Kidderminster Harriers, pero era claramente un contrato a corto plazo, casi para intentar ayudar a alguien con quien tenía una buena relación».
Fue «un error de juicio catastrófico», añadió: «Su carrera futbolística ha terminado y es algo que se ha buscado enteramente él solo.
«Es un golpe devastador para alguien que tenía tanta promesa y una carrera futbolística tan impresionante».
En junio de 2025, Emmanuel-Thomas fue condenado a cuatro años de prisión.
«Es por sus propios actos por lo que ya no será conocido como futbolista profesional; será conocido como un criminal», le dijo el juez Alexander Mills.
Las secuelas
Un mes después de su condena, Emmanuel-Thomas fue puesto en libertad debido al tiempo que ya había pasado en prisión preventiva. A pesar del toque de queda y de la pulsera electrónica, consiguió un contrato con el Totton, de la National League South, aproximadamente una semana después. Poco después se marchó al Braintree Town.
Después de toda la agitación, la decepción, la polémica y la vergüenza, Emmanuel-Thomas demostró en su debut que todavía tenía capacidad para hacer algo especial, al clavar una falta para sellar una victoria por 2-0.
«Aunque ya no tiene la velocidad que tenía, sigue ofreciendo calidad y costará ver una falta mejor que esa en esta categoría», dijo el técnico Steve Pitt, que más tarde calificó su gol de «genialidad».
Y añadió: «No quiero hablar de su pasado porque no puedo influir en su pasado. Fue condenado por la justicia, ha cumplido el castigo que se le impuso y todavía lo está cumpliendo ahora.
»Pero yo solo puedo valorar a las personas que trabajan conmigo y cómo responden hacia mí y hacia mi cuerpo técnico, y él ha estado a un nivel absolutamente top».
Más tarde ese mismo año, el ex canterano del Arsenal se unió a Micah Richards y Daniel Sturridge. Los exinternacionales ingleses dirigen un equipo que juega en la Baller League y encontraron un arma letal en el convicto: fue el segundo máximo goleador en la última temporada de la competición de fútbol 6. El jugador, de 35 años, se está preparando actualmente para un combate benéfico de boxeo contra el exdelantero del Newcastle y también convicto Nile Ranger en octubre.
Es un desenlace peculiar y decepcionante para un jugador que en su día mostró tanta promesa y recibió tantas oportunidades. Es una historia triste de, como dijo el juez, otro «futbolista profesional que lo tiró todo por la borda».