De la próxima gran promesa del Arsenal a traficante de drogas condenado: la triste caída de Jay Emmanuel-Thomas

Para entonces ya había soportado una decepcionante cesión en el Blackpool y, unos meses después de que Wenger alabara públicamente su juego, fue enviado a otro periodo igualmente complicado en el Cardiff.

El héroe de la cantera se marchó definitivamente en 2011 en busca de un entorno que le permitiera florecer, pero en lugar de eso vio cómo su talento se marchitaba con cada decepción.

Emmanuel-Thomas solía causar una buena primera impresión por su físico y su control, pero sencillamente no podía mantenerlo durante mucho tiempo.

En el Championship con el Ipswich, firmó una prometedora primera temporada, pero perdió su puesto en el once inicial en la campaña siguiente y se marchó, con el entrenador Mick McCarthy diciendo: "Le dije que no los veo como parte de mis planes de cara al futuro y que son libres de buscar otro club.

"Simplemente no creo que Jay haya desarrollado todo su potencial con nosotros".

Parecía haber encontrado su nivel en la League One con el Bristol. Sacando a relucir su olfato goleador, marcó 15 tantos en la campaña liguera 2013-14 y mostró también su creatividad con unas cuantas asistencias. De nuevo, a su regreso se encontró con que su sitio ya había sido ocupado la temporada siguiente, aunque aun así logró mostrar su magia una o dos veces.

"Jay estuvo de primera", dijo el entrenador Steve Cotterill después de que el delantero impulsara una victoria por 4-0 contra el Notts County en enero de 2015. Tras una buena carrera y asistir en el primer gol, controló el balón dentro del área y fusiló el tercero de su equipo.

"No es solo que pueda hacer las cosas que entretienen a los aficionados, su ritmo de trabajo es aún más importante. La clave de su aportación fue su capacidad para saber dónde estaba el balón en todo momento. Cuanto más corre en un partido, más brillará su calidad".

Disputó más de 100 partidos con el Bristol, en la que fue la mejor etapa de su carrera.

El Queens Park Rangers lo devolvió al Championship, pero también renunció a él rápidamente y no encontró ninguna alegría en sus cesiones al MK Dons y al Gillingham.

En 2019, Emmanuel-Thomas optó por un "cambio de aires" y fichó por el PTT Rayong, que acababa de ascender a la máxima categoría de Tailandia. "Vivía justo en la playa", dijo. "Salías de mi apartamento, cruzabas la carretera y ya estabas en la playa. El tiempo era realmente agradable. No tenía absolutamente ninguna queja sobre mi vida. Fue genial para mí".

Aquella aventura duró solo tres meses, ya que el club desapareció en mitad de la temporada por problemas financieros.

Después de casi 18 meses sin club, el Livingston escocés fichó al atacante por lo que vio en los entrenamientos, pero fue la misma vieja historia: destellos de promesa entre largos periodos de nada.

Hizo un desmarque veloz por dentro del área para rematar un centro raso y marcar el empate en un 2-2 contra el Celtic en enero, antes de anotar con un toque fantástico en una victoria por 2-1 frente al Hamilton.

"Estaba pensando en el gol de [Thierry] Henry contra el Manchester United [en 2000] cuando marqué", contó a The Athletic sobre el tanto ante el Hamilton.

El técnico del Livi, David Martindale, dijo a The Times: "Técnicamente, Jay es uno de los mejores que he visto. Tiene unos pies magníficos, su toque y su habilidad asustan. Lo juro por Dios, por capacidad es el mejor futbolista del Livingston FC.

"En pura capacidad técnica creo que podríamos tener a uno de los mejores jugadores de la liga".

El Aberdeen le dio un contrato de dos años, pero allí también fracasó, marchándose tras 14 apariciones ligueras y con el entrenador Jim Goodwin diciendo que el jugador "no está lo suficientemente en forma para jugar al tipo de fútbol que quiero que juguemos".

Después llegó otra aventura internacional, esta vez en India, pero de nuevo duró solo unos meses.

Poco después, acabó en el Championship escocés.