Para entonces ya había soportado una decepcionante cesión en el Blackpool y, unos meses después de los elogios públicos de Wenger, fue enviado a otro periodo igualmente complicado en el Cardiff.

El héroe de la academia se marchó definitivamente en 2011 en busca de un entorno que le permitiera florecer, pero en su lugar vio cómo su talento se marchitaba con cada decepción.

Emmanuel-Thomas solía causar una gran primera impresión por su físico y su control, pero sencillamente no podía mantenerlo durante mucho tiempo.

En el Championship con el Ipswich, tuvo una prometedora primera temporada, pero perdió su sitio en el once inicial en la campaña siguiente y se marchó, con el técnico Mick McCarthy diciendo: "Le dije que no los veo como parte de mis planes de cara al futuro y que son libres de buscar otro club.

"Simplemente no creo que Jay haya cumplido todo su potencial con nosotros".

Parecía haber encontrado su nivel en la League One con el Bristol. Sacando a relucir su olfato goleador, marcó 15 tantos en la campaña de liga 2013-14 y mostró su creatividad con unas cuantas asistencias. De nuevo, regresó para encontrarse con que había perdido su sitio la temporada siguiente, aunque todavía se las arregló para sacar su magia una o dos veces.

"Jay estuvo de primera", dijo el técnico Steve Cotterill después de que el delantero impulsara una victoria por 4-0 contra el Notts County en enero de 2015. Tras una buena carrera y asistir en el primer gol, controló el balón en el área y fusiló el tercero de su equipo.

"No es solo que pueda hacer las cosas que entretienen a los aficionados, su ritmo de trabajo es todavía más importante. La clave de su aportación fue su percepción de dónde estaba el balón en todo momento. Cuanto más corre en un partido, más brillará su calidad".

Con más de 100 partidos disputados con el Bristol, fue la mejor etapa de su carrera.

El Queens Park Rangers lo devolvió al Championship, pero también se cansó pronto de él y no encontró ninguna alegría en sus cesiones al MK Dons y al Gillingham.

En 2019, Emmanuel-Thomas optó por un "cambio de aires" y fichó por el PTT Rayong, que acababa de ascender a la máxima categoría de Tailandia. "Vivía justo en la playa", dijo. "Salías de mi apartamento, cruzabas la carretera y ya estabas en la playa. Hacía muy buen tiempo. No tenía absolutamente ninguna queja sobre mi vida. Fue genial para mí".

Aquella aventura duró solo tres meses, ya que el club desapareció a mitad de temporada por problemas financieros.

Después de casi 18 meses sin club, el Livingston lo fichó en función de lo que vieron en los entrenamientos, pero fue la misma historia de siempre: destellos prometedores en medio de largos periodos de nada.

Hizo una diagonal en el área para encontrarse con un centro raso y marcar el empate en un 2-2 contra el Celtic en enero, antes de marcar con un fantástico taconazo en una victoria por 2-1 contra el Hamilton.

"Estaba pensando en el gol de [Thierry] Henry contra el Manchester United [en 2000] cuando marqué", dijo a The Athletic sobre aquel gol al Hamilton.

El entrenador del Livi, David Martindale, dijo a The Times: "Técnicamente, Jay es uno de los mejores que he visto. Tiene un juego de pies extraordinario, su toque y su capacidad son impresionantes. Lo juro por Dios, en cuanto a capacidad es el mejor futbolista del Livingston FC.

"En pura capacidad técnica creo que podríamos tener a uno de los mejores jugadores de la liga".

El Aberdeen le dio un contrato de dos años, pero allí también fracasó y se marchó tras 14 apariciones en liga, con el técnico Jim Goodwin diciendo que el jugador "no estaba lo suficientemente en forma para jugar el tipo de fútbol que quiero que juguemos".

Después llegó otra aventura internacional, esta vez en India, pero de nuevo solo duró unos pocos meses.

Pronto acabó en el Scottish Championship.