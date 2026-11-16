La era de Mauricio Pochettino en el fútbol estadounidense no fue larga, pero dio mucho de sí. Con el Mundial de 2026 en casa como eje central, su etapa al frente de Estados Unidos siempre iba a tener mucho en juego. El torneo, sin embargo, fue solo una parte del recorrido. De principio a fin, aquello fue una montaña rusa, en parte por decisión propia y en parte por las circunstancias.

Desde luego, no hubo un momento aburrido durante la etapa de Pochettino. Desde que llegó a Estados Unidos, el argentino parecía dispuesto a cambiar las cosas. Para eso lo habían contratado, con una trayectoria que incluía al Tottenham, al PSG y al Chelsea. Era el hombre encargado de guiar al fútbol estadounidense hacia el momento más importante de la historia de este deporte. Al final, lograrlo no iba a ser fácil.

Su etapa como seleccionador incluyó algunos de los momentos más brillantes de la historia de la selección. También dejó reveses indiscutibles que todavía hoy se comentan. Fue, por decirlo suavemente, una etapa intensa: Pochettino construyó, desmanteló y reconstruyó sobre la marcha a Estados Unidos mientras dirigía al equipo en partidos de enorme importancia.

¿Cuáles fueron los grandes momentos? ¿Y los más difíciles? GOAL repasa la etapa de Pochettino al frente de la selección...