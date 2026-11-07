La irrupción de Oakley en el mundo del fútbol ha coincidido con un auge de su popularidad fuera del deporte. Sus gafas y piezas vintage encabezan las listas de compras de personas mucho más interesadas en la moda que en el deporte y se han convertido en elementos clave de la estética «Y2K». Sus monturas características y lentes polarizadas son ya habituales en los festivales de música y en las calles de los barrios más de moda de cualquier ciudad.

En agosto de 2025, Business of Fashion informó de que la marca estadounidense de artículos deportivos había batido récords de ventas durante cinco años consecutivos. Caio Amato, presidente global de la marca, atribuyó ese logro a su capacidad para atraer a consumidores jóvenes que buscan nostalgia, además de ofrecer una buena relación calidad-precio. La creciente popularidad de los deportes de resistencia, como la carrera a pie y el ciclismo, también ha contribuido a ese crecimiento: las búsquedas en internet de «gafas para correr» aumentaron un 90 % entre 2023 y 2025, según ExplodingTopics.

La estrategia de Oakley ha incluido reeditar modelos de su archivo e inspirarse en ellos. Ha relanzado las monturas «Eye Jacket» de 1994, mientras que la forma de las «Plantaris» se basa en un diseño de los años 90. Sin embargo, tampoco ha perdido de vista la tecnología actual: el año pasado lanzó sus primeras gafas con inteligencia artificial junto a Meta, una alianza de gran importancia por sí misma.

«La gente compra gafas Oakley porque tienen estilo y son fantásticas para hacer deporte, pero también porque sabemos conectar con ella y estamos en sintonía con sus valores», declaró Amato a la publicación en aquel momento.