Para abrirse paso en el mundo del fútbol, los especialistas en gafas han apostado fuerte. En 2022, Oakley anunció a Kylian Mbappe como embajador global de la marca con un lucrativo contrato de varios años. Fue un fichaje de enorme repercusión comercial, pues incorporó a uno de los mejores jugadores del planeta. Incluso ha llegado a tener sus propias líneas, como «Kato» y «HSTN».
«Me identifico con la actitud de Oakley en muchos aspectos: su espíritu rompedor e innovador y su afán por impulsar cambios positivos», dijo entonces el francés. «El mensaje de “sé quien eres” conectó mucho conmigo y quiero ayudar a inculcar en los demás esa convicción de mantenerse fieles a sí mismos y esa confianza en uno mismo. Y, por supuesto, las gafas son bastante chulas».
Más recientemente, ha sido la imagen de la campaña Oakley Meta Vanguard, las ya mencionadas gafas inteligentes con inteligencia artificial que incorporan las características lentes Prizm de la marca, una cámara integrada de 12 megapíxeles y altavoces para escuchar música y atender llamadas. También se conectan a relojes inteligentes para registrar el rendimiento sin interrupciones.
En el fútbol femenino, Oakley cuenta entre sus embajadoras con estrellas como Alessia Russo y Alexia Putellas, ganadora de tres Balones de Oro. En otros ámbitos y deportes, el rapero Travis Scott es el «visionario jefe» de la compañía, que también trabaja con la estrella de la NFL Patrick Mahomes, la sensación del críquet indio Virat Kohli y el icono del rugby sudafricano Siya Kolisi.
Por supuesto, ninguno de estos deportistas llevará las gafas durante los partidos, pero este tipo de colaboraciones otorgan a una marca ajena a esos deportes como Oakley credibilidad mundial inmediata en cada uno de ellos y, sobre todo, entre los consumidores, que, como ya hemos señalado, las están acogiendo con entusiasmo. Los especialistas en zapatillas de running On han adoptado la misma estrategia con su innovador acuerdo de botas con Mbappe, su primera incursión en el mundo del fútbol.