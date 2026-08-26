De adolescente egocéntrico a fenómeno del Mundial: Cómo Romario se convirtió en una superestrella mundial

El resto del mundo aún no había reparado del todo en la enorme aura que rodeaba al fenómeno apodado «Baixinho marrento» («Bajito chulo»). Eso cambió en 1988.
Brasil llevó a los Juegos Olímpicos de Seúl a una generación espectacular de futbolistas. En la convocatoria figuraban futuras leyendas campeonas del mundo como Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho y Jorginho, pero fue el diminuto atacante quien acaparó la atención.
Romario fue el máximo goleador del torneo con siete tantos. Empezó con un doblete ante Nigeria y desarboló a Australia con un triplete en el siguiente partido. En la semifinal, con Brasil perdiendo 1-0 ante Alemania Occidental, marcó el empate en el minuto 79 y después convirtió su lanzamiento en la tanda de penaltis.
Brasil se enfrentó a la Unión Soviética en la final, donde Romario abrió el marcador a los 29 minutos. Aunque los soviéticos remontaron y ganaron en la prórroga, dejando a Brasil con la medalla de plata, el jugador de 22 años salió del torneo valiendo su peso en oro.
El secreto había dejado de serlo. Barcelona y Real Madrid lo querían, pero Romario eligió al PSV, campeón de la Copa de Europa.
«Lo más importante fue que fuimos los primeros en contactar con él», dijo el entrenador Guus Hiddink. «Pero sí, unos días después llegaron el Real Madrid y el Barcelona, que tenían muchos más recursos económicos. En ese momento ves a muchos jugadores cambiar de idea. “Voy a ir al PSV”, dijo Romario. Cumplió su palabra, algo que agradecí mucho».
El PSV descubrió a Romario en unas circunstancias insólitas. En el verano de 1988, quería fichar a toda costa a Marc Degryse, del Club Brugge. El club belga se negó a venderlo y alegó que antes quería cerrar el fichaje de otro delantero que estaba brillando en los Juegos Olímpicos.
Al PSV le picó la curiosidad y Kees Ploegsma, responsable de fichajes del club, despertó a su hijo, un apasionado del fútbol, en mitad de la noche para preguntarle quién podía ser aquel misterioso objetivo. El tesorero del PSV, Harry van Raaij, contó la historia: «De regreso [de Bélgica], llegamos a la conclusión de que tenía que ser el delantero de Brasil. Cuando llegamos a Eindhoven, fuimos directamente a casa de Ploegsma.
«Ya eran las 23:30. “Nuestro pequeño Kees lo sabe, pero ya está dormido”, dijo Ploegsma, y entonces despertó a su hijo. “Ah, es Romario”, dijo el pequeño Kees».
Hoy en día, la red de ojeadores de un equipo puede encontrar sin problemas vídeos y multitud de estadísticas sobre jugadores así, pero Ploegsma tuvo que recurrir a otro método poco habitual para saber más. Contactó con la sede brasileña del gigante tecnológico Philips, la empresa fundadora del PSV, para averiguar si algún aficionado al fútbol que trabajara allí podía darle información.
«Allí había un gran aficionado al fútbol y le preguntamos por Romario», continuó Ploegsma en una entrevista con PSV Supportersvereniging. «Nos dijo que Romario podía llegar a ser un jugador de primer nivel».
Romario tampoco sabía nada del club ni de Eindhoven, pero aceptó el traspaso. Le esperaba una sorpresa.