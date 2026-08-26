De adolescente egocéntrico a fenómeno del Mundial: Cómo Romario se convirtió en una superestrella mundial

A veces, Romario parecía tan perezoso sobre el césped como sugería su fama fuera de él, pero aparecía una y otra vez en el lugar y el momento oportunos para dar el toque final. Hacía que todo pareciera fácil.

Hiddink recuerda: «Antes de los partidos decisivos, cuando estás un poco nervioso, venía a verme y me decía: “Míster, tranquilo (relájate). Romario marcará y ganaremos”. Y así era. No siempre, pero en ocho de cada diez partidos como esos marcaba el gol de la victoria».

En su segunda temporada, Hiddink empezó a frustrarse por los continuos retrasos de Romario a las reuniones del equipo y a los entrenamientos. Al entrenador le aterraba que su equipo estuviera camino de la eliminación de la Copa de Europa tras empatar 0-0 con el Steaua de Bucarest en la ida de octavos de final. Necesitaba a Romario en su mejor versión, así que recurrió a métodos poco habituales para motivarlo.

«Convocó una reunión antes del partido contra el RKC Waalwijk y tres días después jugábamos contra el Steaua de Bucarest», contó en el pódcast MidMid. «Pensé: “Tengo que provocar de alguna manera a ese pequeñajo”. Así que, aunque normalmente nunca hago esto, cambié la hora de mi reloj un minuto. Sabía que llegaría justo a la hora [a la que debía empezar la reunión]. Empecé a las 11 y Romario aún no estaba. Uno o dos minutos después se abrió la puerta y le dije: “Lárgate. No quiero volver a verte”».

Cuando Romario protestó que había llegado a tiempo, Hiddink señaló su reloj y le dijo que no estaría en la convocatoria contra el RKC. Explicó sus motivos: «Los grandes jugadores reaccionan, mientras que los que están cerca de serlo eligen la batalla equivocada, ¿sabes? Quieren que sientas lástima por ellos y ponen el labio tembloroso. Los grandes jugadores vuelven diciendo: “Ya verás, amigo”».

El partido empezó de la peor manera. El Steaua se adelantó a los 17 minutos, pero el PSV empató menos de cinco minutos después gracias a un espectacular lanzamiento de falta de Juul Ellerman. Un centro de Soren Lerby encontró a Romario completamente solo en el centro del área y el brasileño puso por delante al PSV de cabeza justo antes del descanso. Ambos volvieron a combinar al comienzo de la segunda parte. Esta vez, Lerby envió un balón alto por el centro y la presencia de Romario desconcertó al portero y al defensa, lo que le permitió marcar a puerta vacía.

Tras otro gol de Ellerman, Romario humilló a los visitantes. Recibió un pase cerca del círculo central, superó a un defensa y luego hizo caer al suelo a otro central y al portero antes de rematar con fuerza desde un ángulo cerrado para completar su triplete.

«Basta con ver el partido, estaba completamente desatado», dijo Hiddink.

Aun así, el entrenador lamentó cómo había tratado al delantero estrella. «Después del partido, estaba fuera de mí. Le dije: “Romario, esta noche nos has salvado, pero llevo un tiempo sin estar en mi mejor momento. Cambié la hora de mi reloj antes de la reunión del equipo”. Él me respondió: “Me lo imaginaba, pero eso hizo que me concentrara de verdad”. Y ahí quedó todo, borrón y cuenta nueva».

Aunque el equipo neerlandés cayó eliminado ante el Bayern de Múnich en cuartos de final, y Romario se perdió ambos partidos por lesión, el brasileño terminó como máximo goleador de la competición, empatado con otros jugadores, con seis tantos. En su ausencia, el PSV perdió la lucha por el título frente al Ajax por un punto.