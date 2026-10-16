El Real Betis está en plena forma. El equipo de Manuel Pellegrini ocupa la tercera posición de LaLiga tras sumar 19 puntos en sus ocho primeros partidos y aspira a mejorar el quinto puesto de la pasada temporada. El Betis ha igualado así su mejor inicio de temporada, que se remontaba a la campaña 1934-35, cuando acabó conquistando su primer y único título de Primera División.
En el club nadie piensa todavía en un segundo título, pero la confianza en el vestuario está en máximos históricos. A ello también contribuye el regreso a la Champions League tras 21 años de ausencia, que hasta ahora ha ido tan bien como cabía esperar: el Betis arrancó la fase de liga con dos emocionantes victorias por 3-2 ante el Lille y el Porto. Pellegrini cuenta con una plantilla lo bastante amplia y con su propio tesón para lograr que el Betis mantenga su buena racha.
«Si creo que el Betis puede competir contra cualquier equipo, es con el Betis de esta temporada, porque no somos solo 11 o 14 jugadores, sino una plantilla muy amplia con muchos recursos», declaró el veterano defensa del Betis Diego Llorente al canal de comunicación del club este mismo mes. «Nadie puede garantizar resultados, pero sí podemos garantizar actitud, compromiso, espíritu de lucha y entrega. Son cosas innegociables que este escudo exige cuando saltamos al campo. Esperamos dar muchas alegrías a la afición esta temporada».
Las alegrías ya han sido numerosas y se convertirán en euforia si el Betis derrota al Barcelona el sábado. El líder de LaLiga ha ganado sus ocho partidos hasta ahora, con la increíble cifra de 34 goles a favor y solo siete en contra, pero el Betis le planteará su mayor desafío hasta la fecha. Una victoria de los verdiblancoslos convertiría de inmediato en auténticos candidatos al título.