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GFX Cruyff Barcelona Capello AC Milan 1-1GOAL

Cuando Johan Cruyff acabó pagando su arrogancia: cómo el AC Milan puso fin al Dream Team del Barcelona con una exhibición magistral en la final de la Champions League bajo las órdenes de Fabio Capello

El campeón de la Serie A tenía algo que demostrar cuando se enfrentó al Barcelona tras las declaraciones del entrenador neerlandés.

Peter McVitie
Traducido por

  • El momento decisivo de la final de la Champions League de 1994 no se produjo durante los 90 minutos que disputaron el Barcelona y el AC Milan en Atenas. Ni siquiera llegó el día del partido. Para muchos, el encuentro quedó decidido cuando Johan Cruyff dio prácticamente por ganador a su equipo ante los medios.

    «El Barcelona es favorito», dijo el entrenador a los periodistas en los días previos al duelo contra el equipo de Fabio Capello. «El Milan no es de otro mundo. Basa su juego en la defensa; nosotros basamos el nuestro en el ataque».

    Incluso señaló a Marcel Desailly, vigente campeón de Europa con el Marsella, como muestra de la diferencia de calidad. El Milan acababa de fichar al centrocampista defensivo durante la temporada, mientras que el Barcelona tenía a Romario, máximo goleador de la Champions League en dos ocasiones con el PSV y autor de 30 goles en La Liga. «Eso lo dice todo», comentó Cruyff.

    La diatriba espoleó a sus rivales. En lugar de dar una charla motivadora a sus estrellas en el hotel del equipo, Capello dejó que hablaran las palabras de Cruyff. Cuando Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni y Dejan Savicevic, entre otros, entraron en el vestuario, encontraron las paredes cubiertas de artículos de prensa que recogían las declaraciones del pionero del fútbol total.

    «Creo que Fabio Capello fue muy listo al picar nuestro orgullo», dijo Desailly este año al recordar la final. «Su ayudante había conseguido fotocopias del periódico con lo que Johan Cruyff había dicho exactamente: que el Milan no estaba a la altura, que éramos malos, que solo sabíamos defender y que ellos iban a ganar la Champions League.

    »Capello sabía que éramos líderes y que aquello nos impulsaría y motivaría. Cruyff, con toda su experiencia, garantizaba que el Barcelona ganaría al AC Milan».

    Alessandro Costacurta lo expresó así: «Las palabras de Cruyff fueron inapropiadas y afectaron mucho al equipo. Si no hubiera sido así, las cosas podrían haber sido distintas».

    Mientras Capello animaba a su equipo hablando del desprecio de Cruyff y el Barcelona, a sus rivales les decían que solo tenían que salir a recoger el trofeo. «Sois mejores que ellos», dijo Cruyff. «Vais a ganar».

    El AC Milan los destrozó por 4-0. Desailly fue el mejor jugador del partido y marcó el cuarto gol, el más humillante.

    El estratega neerlandés tuvo que tragarse sus palabras.

    «El momento más maravilloso de mi carrera fue ganar 4-0 al Barcelona en Atenas», dijo Capello en 2024. «Todos los periodistas nos daban por derrotados y ganamos “solo” 4-0».

  • Un choque de ideologías

    Johan Cruyff 1996

    El Barcelona se había convertido en uno de los equipos más impresionantes de Europa cuando llegó la final de Atenas.

    En 1994, Cruyff había convertido al Barcelona en una formidable máquina de ganar. El hombre apodado El Salvador había llevado al club a conquistar su primera Copa de Europa dos años antes.

    Cuatro días antes de la final, el Barcelona se aseguró su tercer título consecutivo de Liga en el último partido de la temporada y acumulaba 20 encuentros sin perder. Con jugadores como Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov y Michael Laudrup exhibiendo su talento, el ‘Dream Team’ de Cruyff practicaba un fútbol bello y sencillo.

    Mientras el Barcelona jugaba según la filosofía que el neerlandés había hecho famosa como futbolista en el Ajax, donde ganó tres Copas de Europa consecutivas, y en el Barcelona, el AC Milan representaba la antítesis.

    Aunque había llegado a la final el año anterior, en la que perdió ante Desailly y el Marsella, y había ganado el torneo en 1989 y 1990 bajo las órdenes de Arrigo Sacchi, Cruyff consideraba que el AC Milan era demasiado defensivo. Con ese estilo conservador, conquistó en 1994 su tercer título consecutivo de la Serie A tras marcar solo 36 goles y encajar 15 en 34 partidos.

    Aun así, Capello tenía dificultades que superar. Los neerlandeses Frank Rijkaard y Ruud Gullit se marcharon en el verano de 1993, mientras que Marco van Basten estuvo un año de baja por lesión. Cuando llegó la final, los defensas titulares Franco Baresi y Costacurta estaban sancionados.

    Si su estilo de juego no daba la talla a ojos de Cruyff, la ausencia de esas figuras dejaba, sin duda, a los italianos sin posibilidades ante un Barcelona arrollador. El día del partido, su arrogancia fue aún más lejos y avivó el ánimo de sus rivales.

    «El ambiente antes del partido era extraño», dijo Capello. «El Barcelona estaba tan convencido de que ya había ganado que sus jugadores posaban para fotografías con trofeos falsos antes incluso de que empezara el partido.

    «Entonces Cruyff salió al campo durante el paseo previo, se tumbó sobre el césped y apoyó la cabeza directamente sobre el balón del partido como si fuera una almohada.

    «Miré a mi equipo y le dije: “Miradlos. Asegurémonos de golpear ese balón tan fuerte esta noche que sus cabezas acaben contra el suelo”.

    «Y eso fue exactamente lo que pasó».

  • El partido

    AC Milan

    El equipo italiano ejecutó su plan a la perfección y el Barça no logró frenarlo.

    Capello no temía al equipo de Cruyff. Solo un jugador de la plantilla le parecía un verdadero peligro, Laudrup, pero el neerlandés lo dejó fuera del equipo para el viaje a Atenas. «Ese fue su error», dijo Capello, que añadió más tarde: «Cuando vi que Laudrup no jugaba, me relajé».

    El Milan dominó desde el pitido inicial. Asfixió el centro del campo del Barcelona, sin dar a Guardiola la oportunidad de dirigir el juego, e impidió que Koeman iniciara los ataques desde atrás. Romario y Stoichkov apenas podían tocar el balón y, cuando lo conseguían, eran neutralizados.

    Desailly llevó la batuta mientras Savicevic destrozaba la defensa.

    El equipo de Capello también creó peligro. A mediados de la primera parte, dio el primer golpe cuando Savicevic elevó el balón hacia Daniele Massaro en el segundo palo y este remató con precisión. Al filo del descanso, Donadoni avanzó con el balón por la izquierda y logró dar un pase atrás para el segundo gol de Massaro. Apenas dos minutos después del inicio de la segunda parte, Savicevic le robó el balón a Miguel Angel Nadal justo a la derecha del área del Barcelona y superó al portero Andoni Zubizarreta con una vaselina perfecta para poner el 3-0.

    Desailly puso la guinda, dejando en evidencia las carencias del Barcelona en ataque y en defensa mientras mostraba la eficacia del Milan en ambas facetas. Un despeje desviado cayó cerca del francés en el centro del campo. Su compañero Demetrio Albertini le quitó el balón, pero tropezó y logró devolvérselo a Desailly cuando este se desmarcaba a la espalda de la defensa. Con Zubizarreta enfrente y sin que los defensores del Barça tuvieran opción de alcanzarlo, envió el balón con una parábola hasta un rincón de la portería.

    Todavía quedaban 32 minutos por jugar.

    El Barcelona había quedado completamente destrozado. Pese a toda su arrogancia, Cruyff no tenía argumentos para defenderse. «No es que jugáramos mal», dijo. «Es que no jugamos en absoluto».

    Fue una lección táctica de Capello. «Hicimos todo lo que habíamos preparado», dijo el entrenador. «Solo tuvieron una ocasión en todo el partido. Los chicos estuvieron magníficos. Pocas veces he visto jugar así a un equipo».

  • Mentalidad e impulso

    Marcel Desailly

    Desailly fue uno de los infravalorados por Cruyff, pero conquistó una segunda corona europea.

    La combinación de la espectacular actuación del Milan y la impotencia del Barça dejó a Europa conmocionada. No fue simplemente que los españoles tuvieran un mal día. Su forma de preparar el partido puso de manifiesto el desprecio que sentían por el equipo de Capello, que disputaba su cuarta final europea en seis años.

    Capello reveló más tarde: «Me encontré con Stoichkov hace algún tiempo y me dijo que Cruyff se equivocó en todo aquella noche. “No preparamos nada; estábamos convencidos de que ganaríamos fácilmente”».

    «No nos preparamos; nos faltó concentración», dijo el segundo entrenador, Charly Rexach. El centrocampista Eusebio explicó: «Notamos la diferencia desde el principio. No teníamos las mismas ganas que ellos. Nos encontramos con un rival más motivado y, además, excelente tácticamente. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro... Jugaron el partido perfecto, todo el equipo lo hizo».

    Los jugadores del Barcelona también estaban agotados. La lucha por el título de Liga había sido aún más intensa que en los dos años anteriores: acabaron empatados a puntos con el Deportivo La Coruña y solo retuvieron el título gracias a los resultados de sus enfrentamientos directos.

    «Estábamos muy contentos porque acabábamos de ganar otra vez la Liga. Teníamos confianza. Pero la sensación era totalmente distinta a la de Wembley [en la final de 1992]. No sé explicar por qué. Quizá habíamos gastado toda nuestra concentración en ganar la Liga», añadió Eusebio.

    «Todo giraba en torno a eso y, tres días después, teníamos una final de la Copa de Europa. La temporada del Milan había terminado dos semanas antes que la nuestra y tuvieron tiempo para prepararse tanto mental como físicamente».

    Desailly admitió que esa diferencia en la dinámica de ambos equipos fue un factor clave, pero las palabras de Cruyff que Capello había utilizado habían despertado aún más las ganas de ganar del Milan.

    «Ya habíamos ganado la Serie A aquel año, antes que el Barcelona, porque ellos ganaron la Liga la semana anterior, en el último partido», dijo. «Sufrieron un bajón de adrenalina y, convencidos de que el Milan sería un rival fácil, no pudieron igualar nuestra energía y motivación.

    »Estábamos dispuestos a morir en el campo».

    Capello añadió: «Técnicamente éramos mejores que cualquier otro equipo, pero también mentalmente, y eso es importante. Todo el mundo cree que los partidos se ganan con los pies. No, se ganan con la cabeza».

  • El Dream Team implosiona

    Ronald Koeman

    Después de aquello, el Barcelona nunca volvió a ser el mismo bajo las órdenes del neerlandés, que se marchó dos años después de aquel varapalo.

    La humillación en Grecia fue «el principio del fin» del glorioso equipo de Cruyff, dijo Rexach más tarde.

    Al portero Zubizarreta le comunicaron, según se publicó, en el autobús de regreso al aeropuerto, que se había retirado la promesa de ofrecerle un nuevo contrato y que abandonaría el club.

    La ausencia de Laudrup también tuvo consecuencias duraderas. Debido a las normas de la UEFA, Cruyff siempre tenía que dejar fuera a uno de los cuatro extranjeros, Laudrup, Romario, Koeman y Stoichkov, y a menudo el sacrificado era el danés. Aquel verano tomó la sorprendente decisión de fichar por el Real Madrid, aunque negó que lo moviera el resentimiento.

    El neerlandés siguió dos años más en el Camp Nou, pero no volvió a ganar ningún título aparte de la Supercopa de España de 1994.

    La temporada siguiente fue un desastre: el equipo terminó cuarto en La Liga, a nueve puntos del Madrid, y cayó eliminado ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la competición europea. Cuando acabó tercero, por detrás del Atlético de Madrid y el Valencia, en 1996, se agotó la paciencia con Cruyff.

    La relación con el presidente Josep Lluis Nunez se había deteriorado gravemente y el club buscaba un sustituto para su emblemático entrenador. El día antes del último partido de la temporada, Cruyff leyó en la prensa que representantes del club se habían reunido con Bobby Robson en Madrid y que su destitución era inminente.

    «¿Por qué intentas darme la mano, Judas?», preguntó Cruyff al vicepresidente Joan Gaspart cuando este fue a comunicarle que su etapa había terminado.

  • El Milan sigue en ascenso

    Dejan Savicevic

    El Milan fue a más al alcanzar otra final europea la temporada siguiente.

    Aunque en 1995 fracasó en la Serie A al terminar cuarto, la magia de Capello llevó al Milan a otra final de la Copa de Europa. Esta vez perdió ante la generación dorada de otro maestro neerlandés: el Ajax de Louis van Gaal le derrotó gracias a un gol decisivo del joven delantero Patrick Kluivert.

    Capello renovó su delantera aquel verano con los fichajes de George Weah y Roberto Baggio. El Milan terminó la Serie A con ocho puntos de ventaja sobre la Juventus. En lo que parecía el mejor momento de su carrera, el entrenador se marchó al Real Madrid para pasar allí un año aciago y después volvió a sustituir a Sacchi en el Milan, pero el equipo acabó décimo en la Serie A. Tras una temporada, se marchó a la Roma.

    Fue un final poco glorioso para la histórica vinculación de Capello con el Milan. Ganó la Serie A con la Roma, el último título liguero del club hasta la fecha, y otros dos con la Juventus que fueron revocados a raíz del escándalo del Calciopoli.

    Después vendrían sus etapas al frente de Inglaterra y otro título de Liga con el Madrid, pero ¿qué podría superar aquella victoria sobre un Barcelona que aún se recuerda como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol?

    «Esto», dijo Capello, «fue la perfección».