El momento decisivo de la final de la Champions League de 1994 no se produjo durante los 90 minutos que disputaron el Barcelona y el AC Milan en Atenas. Ni siquiera llegó el día del partido. Para muchos, el encuentro quedó decidido cuando Johan Cruyff dio prácticamente por ganador a su equipo ante los medios.

«El Barcelona es favorito», dijo el entrenador a los periodistas en los días previos al duelo contra el equipo de Fabio Capello. «El Milan no es de otro mundo. Basa su juego en la defensa; nosotros basamos el nuestro en el ataque».

Incluso señaló a Marcel Desailly, vigente campeón de Europa con el Marsella, como muestra de la diferencia de calidad. El Milan acababa de fichar al centrocampista defensivo durante la temporada, mientras que el Barcelona tenía a Romario, máximo goleador de la Champions League en dos ocasiones con el PSV y autor de 30 goles en La Liga. «Eso lo dice todo», comentó Cruyff.

La diatriba espoleó a sus rivales. En lugar de dar una charla motivadora a sus estrellas en el hotel del equipo, Capello dejó que hablaran las palabras de Cruyff. Cuando Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni y Dejan Savicevic, entre otros, entraron en el vestuario, encontraron las paredes cubiertas de artículos de prensa que recogían las declaraciones del pionero del fútbol total.

«Creo que Fabio Capello fue muy listo al picar nuestro orgullo», dijo Desailly este año al recordar la final. «Su ayudante había conseguido fotocopias del periódico con lo que Johan Cruyff había dicho exactamente: que el Milan no estaba a la altura, que éramos malos, que solo sabíamos defender y que ellos iban a ganar la Champions League.

»Capello sabía que éramos líderes y que aquello nos impulsaría y motivaría. Cruyff, con toda su experiencia, garantizaba que el Barcelona ganaría al AC Milan».

Alessandro Costacurta lo expresó así: «Las palabras de Cruyff fueron inapropiadas y afectaron mucho al equipo. Si no hubiera sido así, las cosas podrían haber sido distintas».

Mientras Capello animaba a su equipo hablando del desprecio de Cruyff y el Barcelona, a sus rivales les decían que solo tenían que salir a recoger el trofeo. «Sois mejores que ellos», dijo Cruyff. «Vais a ganar».

El AC Milan los destrozó por 4-0. Desailly fue el mejor jugador del partido y marcó el cuarto gol, el más humillante.

El estratega neerlandés tuvo que tragarse sus palabras.

«El momento más maravilloso de mi carrera fue ganar 4-0 al Barcelona en Atenas», dijo Capello en 2024. «Todos los periodistas nos daban por derrotados y ganamos “solo” 4-0».