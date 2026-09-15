Cuando Johan Cruyff acabó pagando su arrogancia: cómo el AC Milan puso fin al «Dream Team» del Barcelona con una exhibición magistral en la final de la Champions League bajo Fabio Capello
El momento decisivo de la final de la Champions League de 1994 no se produjo durante los 90 minutos en Atenas entre Barcelona y AC Milan. Ni siquiera fue el día del partido. Según muchos, el encuentro quedó decidido cuando Johan Cruyff prácticamente declaró a su equipo ganador en los medios.
"El Barcelona es favorito", dijo el entrenador a los periodistas en los días previos al duelo contra el equipo de Fabio Capello. "El Milan no es de otro mundo. Basa su juego en la defensa, nosotros basamos el nuestro en el ataque".
Incluso señaló a Marcel Desailly, vigente campeón de Europa con el Marsella, como una muestra de la diferencia de calidad. El Milan acababa de fichar al centrocampista defensivo durante la temporada, mientras que el Barcelona tenía a Romario, dos veces máximo goleador de la Champions League con el PSV y que venía de marcar 30 goles en La Liga. "Eso lo dice todo", comentó Cruyff.
La diatriba encendió a sus rivales. En lugar de dar un discurso motivacional a sus estrellas en el hotel del equipo, Capello dejó que Cruyff hablara por él. Cuando jugadores como Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni y Dejan Savicevic entraron en el vestuario, encontraron las paredes cubiertas de artículos de periódico con las palabras del pionero del Fútbol Total.
"Creo que Fabio Capello fue muy inteligente al tocar nuestro ego", dijo Desailly este año al recordar la final. "Su asistente había conseguido fotocopias del periódico con exactamente lo que dijo Johan Cruyff: que el Milan no estaba a la altura, que éramos malos, que solo éramos un equipo defensivo y que la Champions League era para ellos.
"Capello sabía que éramos líderes y que eso nos empujaría y nos motivaría. Cruyff tenía la experiencia, garantizando que el Barcelona ganaría al AC Milan".
Alessandro Costacurta lo expresó así: "Las palabras de Cruyff fueron inapropiadas y afectaron mucho al equipo. De no haber sido así, las cosas podrían haber sido diferentes".
Mientras Capello espoleaba a su equipo hablando de Cruyff y del desprecio del Barcelona, a sus rivales les decían que solo tenían que salir a recoger el trofeo. "Sois mejores que ellos", dijo Cruyff. "Vais a ganar".
El AC Milan los destrozó por 4-0. Desailly fue el mejor del partido y marcó el cuarto gol, el más humillante.
Al cerebro neerlandés le hicieron tragarse sus palabras.
"El momento más maravilloso de mi carrera fue ganar 4-0 al Barcelona en Atenas", dijo Capello en 2024. "Todos los periodistas daban por hecho que estábamos acabados, y 'solo' ganamos 4-0".
Un choque de ideologías
En 1994, Cruyff había convertido al Barcelona en una fenomenal máquina de ganar. El hombre apodado El Salvador había guiado al club a su primera Copa de Europa apenas dos años antes.
Cuatro días antes de la final, conquistó su tercer título consecutivo de LaLiga en la última jornada de la temporada y encadenaba una racha de 20 partidos sin perder. Con jugadores como Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov y Michael Laudrup exhibiendo su talento, el ‘Dream Team’ de Cruyff practicaba un fútbol bello y sencillo.
Mientras los catalanes jugaban de acuerdo con la filosofía que el neerlandés hizo famosa como jugador en el Ajax, donde ganó tres Copas de Europa consecutivas, y en el Barcelona, el AC Milan representaba la antítesis.
Aunque había llegado a la final el año anterior, perdiendo ante Desailly y el Marsella, y la había ganado en 1989 y 1990 bajo las órdenes de Arrigo Sacchi, Cruyff lo veía como un equipo excesivamente defensivo. Debido a su estilo conservador, ganó su tercer título consecutivo de la Serie A en el 94 con solo 36 goles a favor y 15 en contra en 34 partidos.
Aun así, Capello tenía sus propios problemas que resolver. Los héroes neerlandeses Frank Rijkaard y Ruud Gullit se marcharon en el verano de 1993, mientras que Marco van Basten fue baja durante un año por lesión. Cuando llegó la final, los defensas clave Franco Baresi y Costacurta estaban suspendidos.
Si su estilo de juego no estaba a la altura a ojos de Cruyff, la ausencia de esas estrellas sin duda convertía a los italianos en una causa perdida frente al fulgurante Barcelona. El día del partido, su arrogancia fue demasiado lejos, ya que terminó provocando aún más al rival.
"El ambiente antes del partido era extraño", dijo Capello. "El Barcelona estaba tan convencido de que ya había ganado que posaba para fotos sosteniendo trofeos falsos antes incluso de que empezara el partido.
"Luego Cruyff salió al campo durante el reconocimiento, se tumbó sobre el césped y apoyó la cabeza directamente sobre el balón del partido como si fuera una almohada.
"Miré a mi equipo y dije: ‘Miradlos. Asegurémonos de golpear ese balón esta noche con tanta fuerza que sus cabezas den contra el suelo’.
"Y eso es exactamente lo que pasó."
El partido
Capello no le tenía ningún miedo al equipo de Cruyff. Solo había un jugador de la plantilla que le parecía un peligro real, Laudrup, pero el neerlandés lo dejó fuera del equipo para el viaje a Atenas. «Ese fue su error», dijo Capello, antes de añadir más tarde: «Cuando vi que Laudrup no jugaba, me relajé».
El Milan dominó desde el pitido inicial. Asfixió al centro del campo del Barcelona, sin dar a Guardiola ninguna opción de mover los hilos, y evitó que Koeman construyera ataques desde atrás. Romario y Stoichkov apenas pudieron entrar en contacto con el balón y fueron anulados cuando lo hicieron.
Desailly llevó la batuta, mientras Savicevic destrozaba la defensa.
El equipo de Capello también generó peligro. A mitad de la primera parte, golpeó primero cuando Savicevic elevó el balón hacia Daniele Massaro en el segundo palo para que definiera con brillantez. Al filo del descanso, Donadoni condujo el balón por la izquierda y logró poner un pase atrás para el segundo de Massaro. Apenas dos minutos después del inicio de la segunda parte, Savicevic le robó la posesión a Miguel Angel Nadal justo a la derecha del área del Barcelona y superó al portero Andoni Zubizarreta con una vaselina perfecta para poner el 3-0.
Desailly puso la guinda, dejando al descubierto el lamentable ataque y la pésima defensa del Barcelona, al tiempo que exhibía la eficacia del Milan en ambas facetas. Un despeje desviado cayó en el camino del francés en el centro del campo. Su compañero Demetrio Albertini le quitó el balón, pero tropezó y consiguió devolverlo a la trayectoria de Desailly, mientras el francés se colaba a la espalda de la defensa. Encaró a Zubizarreta y, sin dar ninguna opción a los defensores del Barcelona de alcanzarle, envió el balón bombeado a la escuadra.
Todavía quedaban 32 minutos por jugarse.
El Barcelona había quedado completamente destrozado. Por mucho que presumiera Cruyff, no tenía defensa alguna que ofrecer. «No fue que jugáramos mal», dijo. «Fue que no jugamos en absoluto».
Fue una lección táctica magistral de Capello. «Hicimos todo lo que habíamos preparado», dijo el entrenador. «Solo tuvieron una ocasión en todo el partido. Los chicos estuvieron enormes, pocas veces vi a un equipo jugar así».
Mentalidad y dinámica
La combinación de la espectacular exhibición del Milan y el grado de impotencia del Barça dejó a Europa en estado de shock. No fue que los españoles simplemente tuvieran un mal día. La forma en que prepararon el partido delató su desprecio por el equipo de Capello, que disputaba una cuarta final europea en seis años.
Capello reveló después: «Me encontré con Stoichkov hace algún tiempo y me dijo que Cruyff se equivocó en todo aquella noche. “No preparamos nada; estábamos convencidos de que ganaríamos con facilidad”».
«No preparamos nada; nos faltó concentración», dijo el segundo entrenador Charly Rexach. El centrocampista Eusebio explicó: «Notamos la diferencia desde el principio. No teníamos el hambre que tenían ellos. Nos encontramos con un rival más motivado y también excelente tácticamente. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro: jugaron el partido perfecto, y también lo hizo todo el equipo».
Los jugadores del Barcelona también estaban exhaustos. La pelea por el título de liga había sido incluso más intensa que en las dos anteriores: terminaron igualados a puntos con el Deportivo La Coruña y solo conservaron la corona gracias a su balance particular.
«Estábamos muy felices porque acabábamos de ganar la liga otra vez. Teníamos confianza. Pero teníamos una sensación totalmente distinta a la [de la final de 1992 en] Wembley. No puedo explicar por qué. Quizá habíamos gastado nuestra concentración en ganar la liga», añadió Eusebio.
«Todo giraba en torno a eso y luego teníamos una final de la Copa de Europa tres días después. La temporada del Milan había terminado dos semanas antes que la nuestra y tuvieron tiempo para prepararse tanto mental como físicamente».
Desailly admitió que esa diferencia de dinámica fue un factor clave, pero el uso que hizo Capello de las palabras de Cruyff hizo que el Milan llegara hambriento.
«Ya habíamos ganado la Serie A ese año, antes que el Barcelona, porque ellos ganaron la liga la semana anterior en el último partido», dijo. «Tuvieron una bajada de adrenalina y, con esa creencia de que el Milan iba a ser un rival fácil, no pudieron igualar la energía y la motivación que teníamos nosotros.
»Estábamos dispuestos a morir en el campo».
Capello añadió: «Técnicamente, éramos mejores que nadie, pero también mentalmente, y eso es importante. Todo el mundo piensa que los partidos se ganan con los pies. No, los partidos se ganan con la cabeza».
El equipo de ensueño se derrumba
La humillación en Grecia fue «el principio del fin» del glorioso equipo de Cruyff, diría después Rexach.
Al portero Zubizarreta le comunicaron, al parecer en el autobús de vuelta al aeropuerto, que la promesa de un nuevo contrato había sido retirada y que se marcharía.
La ausencia de Laudrup también tuvo repercusiones duraderas. Debido a las normas de la UEFA, Cruyff siempre tenía que dejar fuera a un miembro del contingente extranjero formado por Laudrup, Romario, Koeman y Stoichkov, y a menudo era el danés el sacrificado. Aquel verano, tomó la sorprendente decisión de fichar por el Real Madrid, negando que el movimiento estuviera motivado por el resentimiento.
El neerlandés siguió en el Camp Nou durante dos años más, pero no logró ganar ningún otro título más allá de la Supercopa de España de 1994.
La temporada siguiente fue un desastre: acabaron cuartos y a nueve puntos del Madrid en LaLiga, y fueron eliminados de Europa por el Paris Saint-Germain en cuartos de final. Cuando terminaron terceros por detrás del Atlético de Madrid y del Valencia en 1996, la paciencia con Cruyff se agotó.
La relación con el presidente Josep Lluis Nunez se había vuelto desagradable, y el club buscó reemplazar a su icónico entrenador. El día antes del último partido de la temporada, Cruyff leyó en las noticias que se habían reunido con Bobby Robson en Madrid y que su destitución era inminente.
«¿Por qué intentas darme la mano, Judas?», le preguntó Cruyff al vicepresidente Joan Gaspart cuando fue a verle para decirle que todo había terminado.
El ascenso del Milan continúa
Aunque fracasó en el ámbito doméstico con un cuarto puesto en la Serie A en 1995, la magia de Capello llevó al Milan a otra final de la Copa de Europa. Aquella vez perdieron ante la generación dorada de otro maestro neerlandés: el Ajax de Louis van Gaal les derrotó con un gol decisivo del delantero adolescente Patrick Kluivert.
Capello revolucionó su delantera aquel verano, con los fichajes de George Weah y Roberto Baggio. Terminaron la Serie A con ocho puntos de ventaja sobre la Juventus. Aparentemente en la cima de su carrera, el técnico se marchó al Real Madrid para un año desafortunado y luego volvió a sustituir a Sacchi en el Milan, pero terminaron décimos en la Serie A. Después de una temporada, se fue a la Roma.
Fue un final poco glorioso para la histórica relación de Capello con el AC Milan. Ganó la Serie A con la Roma, la última del club hasta la fecha, y otras dos con la Juventus que fueron revocadas a raíz del escándalo del Calciopoli.
Después llegarían sus etapas en Inglaterra y otro título de La Liga con el Madrid, pero ¿qué podía eclipsar aquella conquista ante un Barcelona que aún es recordado como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol?
"Esto", dijo Capello, "fue la perfección".