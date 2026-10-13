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GFX Jose Mourinho Inter 2010 1-1

Cuando el Inter ganó el triplete: Cómo Jose Mourinho convirtió al gigante italiano en el rey de Europa y superó con claridad a Pep Guardiola y Louis van Gaal

El Inter dominaba la Serie A, pero tenía dificultades en Europa. La llegada de Mourinho le ayudó a dar un salto de nivel que culminó en un éxito sin precedentes.

Peter McVitie
Traducido por

  • Era la batalla por el triplete. 

    Inter y Bayern de Múnich llegaron a la final de la Champions League de 2010 tras imponerse con autoridad a todos sus rivales en Italia y Alemania para conquistar los títulos de liga y copa. Sobre el césped del Santiago Bernabeu, se disputarían la gloria europea y la inmortalidad deportiva. 

    También era un choque de filosofías. Jose Mourinho había convertido al Inter en un equipo impenetrable en defensa y despiadadamente eficaz, que había asfixiado a su rival italiano, la Roma, para conquistar tanto la Serie A como la Coppa Italia. Enfrente estaba su antiguo mentor, Louis van Gaal, cuyo Bayern había superado a sus adversarios con un estilo de ataque vistoso y expansivo.

    Van Gaal también elevó la tensión en los días previos al partido con una crítica al estilo de juego preferido de Mourinho, pero fue este último quien acabó riendo el último. 

    Tras imponerse a sus antiguos clubes, Chelsea y Barcelona, en el camino hacia Madrid, el estratega portugués superó a su antiguo mentor con un plan basado en la disciplina y el pragmatismo que su equipo ejecutó casi a la perfección.


  • La máquina italiana de ganar vuelve a tropezar

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    AFP

    Roberto Mancini había construido un equipo dominante en las competiciones nacionales, pero le costaba imponerse en Europa.

    En los meses posteriores a la salida de Mourinho del Chelsea a comienzos de la temporada 2007-08, se especuló mucho sobre cuál sería su próximo destino.

    Roberto Mancini había convertido al Inter en una potencia del fútbol italiano, con tres títulos consecutivos de la Serie A. Sin embargo, pese a su dominio en Italia, el equipo iba a menos en la Champions League y surgieron informaciones que apuntaban a Mourinho como su sustituto.

    El punto de ruptura llegó en marzo, cuando el Inter cayó en octavos de final por segundo año consecutivo. Tras perder por un global de 3-0 ante el Liverpool, un abatido Mancini dijo a los periodistas que dejaría el cargo al final de la temporada.

    Aunque intentó dar marcha atrás, la idea ya había quedado sobre la mesa. Días después de que el Inter perdiera la final de la Copa de Italia ante la Roma, el propietario Massimo Moratti destituyó al técnico italiano y el nombramiento de Mourinho se confirmó la semana siguiente. El hombre que se había autodenominado «The Special One» tras su milagro en la Champions League con el Oporto recibió el encargo de convertir al mejor equipo de Italia en el rey de Europa.

    En su primera rueda de prensa, preguntaron a Mourinho si aspiraba a ganar el triplete con el Inter. «Y la Supercopa de Italia», respondió. «Todo el mundo sueña con ganar la Champions League… Es la competición de los pequeños detalles, porque los detalles marcan la diferencia».

    Además de la Supercopa de Italia, la primera temporada de Mourinho trajo otro scudetto: el Inter terminó con 10 puntos de ventaja sobre la Juventus. Pero las dificultades en Europa continuaron. Una discreta derrota por 2-0 en el global ante el Manchester United volvió a dejarlo fuera en octavos de final.


  • Mourinho derrota a sus antiguos empleadores

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    AFP

    El Inter se impuso con autoridad al Chelsea y al Barcelona en su camino hacia la final en Madrid

    En el verano de 2009, el Inter cerró un fichaje magistral. Zlatan Ibrahimovic, que venía de marcar 29 goles en la temporada, se había convertido en el principal objetivo del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el club italiano vio la oportunidad de cerrar una operación audaz. A cambio de Ibrahimovic, el Inter convenció al club catalán de que le entregara 46 millones de euros más Samuel Eto’o, delantero que había ganado dos veces la Champions League.  

    El Inter fichó después al delantero Diego Milito, de 30 años, y al centrocampista Thiago Motta, ambos procedentes del Genoa, mientras que incorporó al mediapunta Wesley Sneijder del Real Madrid y al experimentado central Lucio del Bayern. 

    Mourinho había probado el 4-3-3 durante buena parte de su primera temporada, pero lo descartó por completo para que Sneijder, motor creativo del equipo, dirigiera el juego por detrás de la pareja de delanteros formada por Milito y Eto’o. 

    Enseguida pareció que el Inter volvería a ganar el título con holgura, y dejó claras sus intenciones al golear a su rival, el AC Milan, en su segundo partido de la Serie A. Su campaña en la Champions League, sin embargo, arrancó con dificultades: tres empates consecutivos en la fase de grupos. 

    Uno de ellos fue ante el Barcelona. Pese a perder también el partido a domicilio contra el equipo de Guardiola, con Ibrahimovic en el banquillo sin llegar a jugar, el Inter avanzó como segundo de grupo y quedó emparejado en la eliminatoria con otro de los antiguos clubes de Mourinho.

    Cuando llegó el cruce de octavos de final contra el Chelsea, el entrenador estaba bajo presión. Su ventaja en la Serie A se había reducido tras encadenar tres empates. Después de que dos jugadores fueran expulsados ante la Sampdoria, cuatro días antes de enfrentarse al Chelsea, Mourinho cruzó las muñecas mientras se dirigía al túnel. Más tarde explicó a través de un portavoz que el gesto significaba: «Podéis llevarme, detenerme, pero mi equipo es fuerte y ganará de todos modos, aunque nos quedemos con nueve jugadores». 

    Por aquel gesto y por insultar al árbitro y a los jueces de línea en el túnel, recibió una sanción de tres partidos y una multa de 40.000 euros. «Muy bien, muy bien, recuerda que tu familia te está viendo por televisión», le dijo Mourinho al árbitro, según La Repubblica.

    Antes de la ida en San Siro, intercambió pullas con el entrenador del Chelsea, Carlo Ancelotti. Podría decirse que Ancelotti había empezado un año antes, cuando todavía dirigía al AC Milan, al declarar: «Si Mourinho es Jesús, yo desde luego no soy uno de sus apóstoles».

    Antes de la ida en San Siro, Ancelotti dijo a Il Giornale: «Toda Italia, salvo los aficionados del Inter, apoyará al Chelsea… Se le da bien enardecer el ambiente y al equipo, pero es un terreno en el que yo nunca entraría».

    Mourinho, siempre dispuesto a reforzar la mentalidad de asedio de su equipo, respondió a la afirmación de que no caía bien en Italia: «Si [Ancelotti] dice eso, es porque lo sabe y porque alguien se lo ha dicho o porque pertenece al clan. Yo hago mi trabajo como siempre».

    El Inter resistió la presión del Chelsea para conservar el 2-1 en San Siro. Eto’o, Sneijder y Milito combinaron para abrir el marcador a los tres minutos, y Lucio lideró la resistencia en la segunda parte.

    La victoria por 1-0 en Stamford Bridge, a mediados de marzo, supuso un paso enorme para el Inter. El gol decisivo de Eto’o en el minuto 79 permitió a Mourinho imponerse a su antiguo equipo, en el que estaban Drogba, John Terry y Frank Lampard, en su propio estadio y frente a uno de los grandes entrenadores italianos. Además, puso fin a la pésima racha de eliminaciones prematuras del Inter en Europa.

    Mientras sus problemas en la competición nacional no hacían más que empeorar, el 2-0 global ante el CSKA Moscow en cuartos de final le deparó una tensa semifinal contra el Barcelona. 

    El portugués había trabajado en el Camp Nou en la década de 1990 como traductor del entrenador inglés Bobby Robson. Con el tiempo se convirtió en ayudante del inglés y, posteriormente, del propio Van Gaal, antes de marcharse para desarrollar su carrera como entrenador. Años después fue candidato al banquillo del Barcelona, pero el club optó por contratar a Guardiola. Ahora, la afición barcelonista volvía a llamarlo «el traductor», pese a su enorme trayectoria en el fútbol.

    El Barcelona era el vigente campeón de Europa y parecía capaz de convertirse en el primer equipo en conquistar dos títulos consecutivos en la era de la Champions League.

    Aunque el equipo de Guardiola se adelantó por medio de Pedro antes del minuto 20 en Italia, el Inter protagonizó una remontada espectacular. Diego Milito asistió a Sneijder y a Maicon antes de sellar el 3-1 con un gol propio. El Inter, al que acompañaba la reputación de ser un equipo sólido en defensa, había derrotado al Barcelona de una manera de la que Guardiola se habría sentido orgulloso.

    En la vuelta, en el Camp Nou, el Inter no mostró ni de lejos el mismo dominio ni la misma ambición ofensiva. En su lugar, recuperó el planteamiento defensivo que había contribuido a dar fama a Mourinho. Para frenar a Lionel Messi, el portugués situó al experimentado lateral derecho argentino Javier Zanetti en el lado izquierdo de la defensa. 

    «Conocía a Messi de la selección argentina y era el mejor jugador del mundo. Lo seguí por todas partes y, en cada zona a la que iba, dos compañeros míos acudían a presionarlo para no dejarle espacio con el que marcar la diferencia», dijo más tarde. 

    Messi atravesaba un gran momento aquella temporada y el equipo de Guardiola era considerado revolucionario, pero se encontró chocando contra un muro impenetrable. El Inter apenas intentaba atacar y se limitaba a despejar todo lo que le llegaba. 

    En el minuto 28, el Inter sufrió un duro golpe cuando Thiago Motta fue expulsado por doble amarilla. Después, el portero Julio Cesar vio una tarjeta por perder tiempo. Era el minuto 34 de partido.

    Cuando Gerard Pique adelantó por fin al Barcelona en el minuto 84, la afición local enloqueció y los hombres de Mourinho se pusieron nerviosos. Poco después, el Barcelona creyó haberlo conseguido cuando Bojan Krkic envió el balón a la red, pero el gol fue anulado y se agotó el tiempo.

    El vigente campeón estaba eliminado y el Inter se encontraba en su primera final de la Copa de Europa en 38 años.

    Mourinho cruzó el campo corriendo, desbordado de alegría, para saludar a los aficionados del Inter situados en la grada más alta. El portero del Barcelona Víctor Valdes intentó sujetarlo, pero nadie podía detener al teatral portugués.

    Ni siquiera cuando los encargados del Camp Nou encendieron los aspersores mientras el Inter celebraba el pase: Mourinho se dejó empapar por el agua y por la rabia de quienes habían menospreciado al «traductor». Había dado una lección magistral de defensa, destronado a Guardiola y llevado al Inter al Santiago Bernabeu.


  • La batalla contra el Bayern de Múnich

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    AFP

    Milito fue demasiado letal para el Bayern de Van Gaal y Mourinho se despidió con el título

    Al otro lado de la historia esperaba el antiguo mentor de Mourinho. Al igual que el Inter, el Bayern había llegado a la capital española tras imponerse a sus rivales nacionales para conquistar un doblete. Su camino hasta el Bernabéu había sido una montaña rusa, impulsada por los milagrosos golazos de Arjen Robben ante la Fiorentina y el Manchester United. Después, arrolló al Lyon por 4-0 en semifinales.

    Aunque no podía contar con el sancionado Franck Ribery, el Bayern jugaba con confianza: Robben parecía imparable, el canterano Thomas Muller destacaba y Mario Gomez e Ivica Olic eran muy efectivos en ataque. 

    Van Gaal no ocultaba su superioridad filosófica y dijo antes del partido: «Jugamos para los aficionados y el público, así que tenemos que hacerlo muy atractivo». 

    Durante la celebración del doblete, dijo ante una multitud de aficionados del Bayern: «¡Somos campeones no solo de Múnich, sino también de Gelsenkirchen, Bremen y Hamburgo. Somos los mejores de Alemania y quizá pronto de Europa!»

    Desde el pitido inicial en el Bernabéu, el Bayern dominó. Olic y Robben pusieron a prueba a la defensa del Inter, pero fueron los hombres de Mourinho quienes abrieron el marcador en el minuto 35. Milito bajó de cabeza un balón largo de Julio Cesar para Sneijder, que se lo devolvió al mejor jugador de la temporada de la Serie A. El delantero se adelantó a los defensas del Bayern y elevó el balón por encima del portero Hans-Jorg Butt para marcar.

    El Bayern salió al ataque en la segunda parte. Hamit Altintop remató fuera después de que Julio Cesar le hubiera detenido otro disparo. El guardameta también tuvo que intervenir con firmeza para rechazar un peligroso tiro de Robben.

    En el minuto 70, Milito volvió a marcar: recibió un pase de Eto’o, dejó en evidencia a Daniel Van Buyten y definió con precisión. 

    Milito, autor del gol que dio al Inter la Coppa Italia y del tanto que aseguró el título de la Serie A en la última jornada, acababa de sellar el primer triplete de la historia del club.

    Tras el pitido final, el equipo italiano estalló de alegría. 

    Mourinho, radiante de orgullo, explicó cómo el juego del Bayern había favorecido a su equipo: «Fue una provocación en términos futbolísticos que [Van Gaal] dijera antes del partido que el Inter es un equipo defensivo. Pero yo sabía lo que él quería y quería lo mismo: ganar». 

    «No perdimos nuestra personalidad, somos un equipo muy compacto y conseguimos jugar y ganar al contraataque. Después del segundo gol, el partido se acabó. Como el Bayern atacaba con tantos jugadores, nos resultó más fácil controlar el centro del campo y atacar desde ahí». 

    «Es importante mantener el control emocional. Jugamos una final preciosa y merecimos ganar, no solo por este partido, sino por todo el camino hasta la final».

    Van Gaal no pudo evitar lanzar una pulla a su homólogo ante los medios. «No me sorprendió cómo se desarrolló el partido. La sorpresa es que perdiéramos. Sabíamos que jugarían así. Sabíamos que estarían muy bien organizados en defensa», afirmó. «Mourinho me felicitó, quizá tenga razón, pero yo lo siento de otra manera». 

    «Creo que el Inter ganó con toda justicia y se lo mereció, pero quizá a él le resulte más fácil ganar jugando de esta manera».


  • Una despedida gloriosa y entre lágrimas

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    AFP

    Mourinho dio una vuelta de honor y se despidió entre lágrimas de uno de sus defensas menos utilizados.

    Cuando las celebraciones empezaban a apagarse, Mourinho dio una vuelta de honor por el Santiago Bernabéu, disfrutando de la gloria y sabiendo ya que aquel estadio sagrado sería su próximo hogar. Esa noche anunció que se marcharía, mientras varios medios ya apuntaban al Real Madrid como su destino.

    «No dejo el Inter, dejo Italia», dijo. «La Champions League que gané con el Oporto fue mi último partido allí y esta vez será, casi con toda seguridad, mi último partido con el Inter».

    Mourinho había pasado dos años en Milán y había dejado huella en el fútbol italiano. La mejor muestra del vínculo que había forjado con los jugadores del Inter se vio, quizá, a las puertas del Bernabéu, cuando el entrenador regresaba al hotel. 

    Al subir a una berlina negra del club para salir de la zona de carga del estadio, vio al veterano defensa Marco Materazzi apoyado, solo, contra el autobús del equipo. Materazzi había tenido un papel secundario aquella temporada: disputó solo 19 partidos en todas las competiciones, fue titular en 11 y jugó cuatro en la Champions League. Aun así, el campeón del mundo seguía siendo una figura fundamental en el vestuario.

    Mourinho pidió al conductor que parara, bajó del coche y se acercó a Materazzi. Las dos imponentes figuras se abrazaron y lloraron desconsoladamente el uno sobre el hombro del otro.

    Fue un final tan dramático como conmovedor para aquella etapa. Mourinho partió hacia Madrid para iniciar una rivalidad feroz y estridente con Guardiola, que estaba en el Barcelona.

    Convertido en la tercera persona en llevar a dos equipos distintos al éxito europeo, esperaba crear un club propio repitiendo la hazaña en Madrid. Mourinho llevó al gigante español a las semifinales en tres ocasiones consecutivas, pero se marchó sin haber alcanzado su objetivo.

    El Inter, por su parte, nombró a Rafael Benitez sustituto del carismático entrenador, pero solo permaneció en el cargo hasta diciembre de 2010, cuando lo reemplazó Leonardo. El Inter perdió su corona de la Serie A y cayó en cuartos de final de la Champions League ante el Schalke por un global de 7-3. Tras quedar eliminado en octavos en la temporada 2011-12, se desplomó en la primera división italiana y pasó siete años sin clasificarse para la principal competición europea de clubes. 

    Después de tres eliminaciones en la fase de grupos y otra en octavos, su suerte cambió con Simone Inzaghi, que llevó al Inter a dos finales en tres años. Sin embargo, el Manchester City de Guardiola se impuso por la mínima en 2023 y el Paris Saint-Germain acabó con sus esperanzas con una goleada por 5-0 en 2025. Puede que el Inter vuelva a ser el rey de Italia, pero ha comprobado que repetir la magia inmortal del equipo con el que Mourinho ganó el triplete es una historia muy distinta.