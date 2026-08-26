¿Qué hacer con Folarin Balogun? El delantero de la USMNT tuvo un verano inmensamente complicado. Primero, lo bueno. En cuatro titularidades, marcó tres goles, lideró el ataque de Estados Unidos y aportó un filo que al equipo le faltaba desde hacía años. Se ganó el cariño del público estadounidense y demostró que un largo culebrón de captación para un delantero que entonces aún no estaba del todo hecho había merecido totalmente la pena. Desde un punto de vista de producción y de retorno de la inversión puro y duro, este fue un verano perfecto.

Pero luego llegó lo malo. La tarjeta roja de Balogun contra Bosnia y Herzegovina, por muy desafortunada que fuera, desató una auténtica tormenta. Fue una decisión dura en el fragor del momento y, por supuesto, acabó llegando a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump intervino y se levantó la sanción de un partido por la tarjeta roja de Balogun. Sin culpa alguna por su parte, Balogun se convirtió en un emblema de todo lo que estaba mal en un Mundial trumpiano, el tipo que pudo esquivar las reglas porque jugaba para la selección anfitriona.

Sea cual sea la lectura de todo esto, no hay duda de que su cotización como futbolista de club subió. Balogun tiene contrato, en el momento de escribir estas líneas, con el Mónaco, pero está fuertemente vinculado con una salida. Además, hay un argumento realmente convincente a favor de su marcha. Un jugador de la calidad y el estatus de Balogun probablemente debería estar compitiendo en una competición más prestigiosa, si no en la élite europea. Probablemente necesite un nuevo desafío después de que las cosas se hayan estancado un poco en la Ligue 1. Y luego está el hecho más básico: Balogun es un futbolista realmente bueno que juega en una posición cotizada. Por eso los equipos pagan mucho.

Pero, ¿dónde debería acabar? Es una cuestión complicada. Hay opciones en el extranjero y en Francia, además de la posibilidad de quedarse donde está. GOAL repasa los posibles destinos del futuro de Balogun...