Emma Hayes vuelve a contar con «Triple Espresso» para el partido que podría clasificar a la selección femenina de Estados Unidos para el Mundial de 2027.

Trinity Rodman, Sophia Wilson y Mallory Swanson figuran en la lista de 23 jugadoras que Hayes anunció el miércoles para el Campeonato W de la Concacaf. Estados Unidos se enfrentará a El Salvador en cuartos de final el 27 de noviembre, en su primer partido eliminatorio desde los Juegos Olímpicos de 2024. Una victoria le daría el billete a Brasil.

Naomi Girma, Jaedyn Shaw y Ally Sentnor vuelven a quedarse fuera. Solo seis jugadoras de la lista tienen experiencia en fases de clasificación para el Mundial, y la defensa del Angel City FC Evelyn Shores es la única que aún no ha debutado con la selección absoluta.

Hayes dijo tras el anuncio que pocas veces ha podido contar a la vez con todas sus mejores jugadoras. «Cuando convocas a jugadoras que quizá están al 50 %, a veces eso no es lo mejor para el grupo», señaló.

Ashley Sanchez recibió su segunda convocatoria consecutiva el mismo día en que fue nombrada MVP de la NWSL. Ya había ganado la Bota de Oro con 20 goles y ahora tiene otra oportunidad de convertir su buen momento en el club en minutos con la selección estadounidense. Croix Bethune, que ha entrado y salido de la convocatoria durante los dos últimos años, está encontrando su ritmo como mediapunta.

GOAL analiza las ganadoras y las perdedoras de la lista de Hayes para la clasificación.