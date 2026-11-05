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Cristiano Ronaldo Portugal retirement GFX 1:1GOAL

Cristiano Ronaldo llevó a Portugal a las cotas más altas de su historia, pero la leyenda viva empañó su legado internacional al tardar demasiado en retirarse

El jugador de 41 años anunció el jueves que no volvería a representar a su país, poniendo fin a una carrera de récord.

Mark Doyle
Traducido por

  • El jueves por la mañana, Cristiano Ronaldo reveló que había tomado la difícil decisión de retirarse del fútbol internacional. «Un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre», escribió en Instagram, «ha llegado a su fin».

    La frustración, por supuesto, es que ese camino haya terminado en circunstancias tan tristes: Ronaldo todavía cumplía, técnicamente, una sanción de 30 días impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) por abandonar la concentración de la selección antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca disputado en octubre en Copenhague, tras un sonado enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.

    Sin embargo, apenas había anunciado Ronaldo su intención de poner fin a su trayectoria con la selección portuguesa cuando la FPF afirmó que no tenía intención de permitir que el futbolista con más goles y partidos internacionales se despidiera de una manera tan poco honrosa.

    «Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que será, como siempre, un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado», señaló la FPF en un comunicado que apunta claramente a que se celebrará un partido de despedida.

    Se puede opinar lo que se quiera de Ronaldo, pero lo mínimo que merece es una despedida espectacular en su país, porque pocos futbolistas han servido tan bien al suyo.

  • Nace una estrella

    FBL-EUR2004-POR-NED
    AFP

    Ronaldo tenía todavía solo 19 años cuando ayudó a Portugal a llegar a la final de la Eurocopa 2004.

    Portugal tiene una larga y orgullosa historia de futbolistas de talla mundial, desde Eusebio hasta Paulo Futre. Los dos integrantes más exitosos de su «Generación de Oro», Luis Figo y Rui Costa, aún jugaban con la selección cuando Ronaldo debutó.

    Sin embargo, pronto quedó claro que aquel extremo delgado y veloz era distinto de todos sus predecesores. No era tanto una cuestión de talento, aunque a Ronaldo le sobraba, como de su insaciable voluntad de ganar, que alimentaba una búsqueda incansable de la perfección.

    «Nunca he visto a un jugador con más hambre que él», declaró en una ocasión Rui Costa a Tuttosport. «Jugué junto a Cristiano en la Eurocopa de 2004 y era solo un chaval. Pero todos sabíamos que llegaría a ganar el Balón de Oro».

    Sin embargo, la extraordinaria determinación de Ronaldo no solo lo llevó a la élite del fútbol: también arrastró consigo a Portugal. Antes de su llegada, el mejor resultado de la selección portuguesa en un gran torneo internacional había sido el tercer puesto en el Mundial de 1966, con Eusebio como gran protagonista. Apenas unos meses después de debutar con Portugal, Ronaldo había ayudado al equipo a alcanzar la final de la Eurocopa de 2004. Sus actuaciones deslumbrantes le valieron un puesto en el once ideal del torneo con solo 19 años. Dos años después, contribuyó a que Portugal llegara a las semifinales del Mundial de Alemania.

    Lo cierto es que Ronaldo nunca llegó a ofrecer en el mayor escenario del fútbol las actuaciones deslumbrantes de las que era capaz. Firmó un triplete espectacular contra Suecia en la repesca de 2014 y otro contra España en Rusia 2018. Además, es el único hombre que ha marcado en seis Mundiales. Pero ese dato refleja más su extraordinaria longevidad que una repercusión significativa en el propio torneo. Como se ha señalado en repetidas ocasiones, solo logró un gol en la fase eliminatoria, y ese tanto fue de penalti contra Croacia a principios de este año.

    Sin embargo, es muy fácil defender que Ronaldo es el mejor jugador de la historia de la Eurocopa.

  • Un sueño hecho realidad

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Ronaldo llevó a Portugal a conquistar su primer título en un gran torneo, pese a lesionarse en la final

    La última participación de Ronaldo en la Eurocopa, en 2024, pudo ser un desastre, pero ostenta los récords de goles (14) y asistencias (siete) en las fases finales. Sin embargo, lo que más significó para él fue levantar el trofeo Henri Delaunay en el verano de 2016.

    En ningún momento del torneo disputado en Francia pareció Portugal un posible campeón. De hecho, solo superó la fase de grupos por dos razones. La primera fue el formato, que permitía avanzar a los terceros clasificados. La segunda fue Ronaldo, que se negó a darse por vencido en el último partido de la fase de grupos de su país, contra Hungría. El capitán igualó el marcador en dos ocasiones para el equipo de Fernando Santos en el 3-3 de Lyon, un resultado que permitió a Portugal clasificarse por los pelos para las eliminatorias.

    Portugal siguió sin convencer ante Croacia y Polonia, pero Ronaldo estuvo a la altura, literalmente, al marcar con uno de sus característicos remates de cabeza tras un gran salto en la victoria sobre Gales en semifinales. Aun así, pocos esperaban que Portugal derrotase a Francia, la anfitriona, en la final, y menos aún después de que Ronaldo tuviera que retirarse lesionado a los 25 minutos de la primera parte.

    Sin embargo, con Ronaldo animando al equipo desde la banda, convertido en el ayudante de facto de Santos, Portugal volvió a encontrar la forma de ganar gracias a un gol de Eder en el tiempo añadido y a una magnífica actuación defensiva liderada por Pepe.

    «Es un momento único para mí», declaró emocionado Ronaldo después. «Es algo que llevaba mucho tiempo deseando. Es inolvidable».

  • Una trayectoria extraordinaria

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Haber logrado jugar al fútbol internacional durante 23 años demuestra la dedicación de Ronaldo a su profesión.

    Incluso para el «señor Champions League», conquistar un título con Portugal representaba el mayor logro posible. Por eso, ganar incluso la tan denostada Liga de Naciones (dos veces) significó tanto para Ronaldo.

    «Tengo muchos títulos con clubes, pero nada es mejor que levantar un trofeo con Portugal», dijo tras el segundo de esos triunfos, en Alemania el año pasado. «Por eso hay lágrimas, porque es el deber cumplido».

    Lo frustrante, por supuesto, es que la victoria sobre España en la tanda de penaltis habría sido un gran momento para que Ronaldo dejara la selección. Desde el Mundial de 2022 estaba claro que ya no daba la talla al máximo nivel, lo que hacía dolorosamente previsible la decepción de este año en Norteamérica. En consecuencia, ha empañado su propio legado internacional, porque su retirada no solo llegaba con mucho retraso, sino que fue desesperadamente indigna.

    Sin embargo, aunque lo petulante de su despedida, que no sorprendió a nadie, hace difícil olvidarla, lo que logró durante sus 23 años en el fútbol internacional se recordará para siempre.

    Ronaldo inscribió su nombre en los libros de récords. Su lugar en la historia del fútbol está asegurado. Puede que su trayectoria no terminara como le habría gustado, pero duró más de lo que nadie habría creído humanamente posible.