Cristiano Ronaldo debe abandonar su incómodo papel de animador de Portugal: ha llegado el momento de seguir el ejemplo de Lionel Messi y retirarse
Antes del partido de la Nations League de Portugal contra Gales de la semana pasada, a Cristiano Ronaldo le preguntaron si se planteaba retirarse del fútbol internacional después del Mundial de 2026, a lo que respondió: «Sí, lo hice. Por supuesto, siempre estoy pensando en mis decisiones, en mi futuro, también en el presente. Soy una persona que reflexiona. Hay que pensar. Por eso me ven aquí ahora. Significa que voy a continuar.
«Tuve una conversación con nuestro presidente, con nuestro entrenador. Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección nacional a alcanzar lo que quiere, y terminaré cuando sienta que no estoy haciendo nada aquí. Creo que puedo darle mi apoyo a la selección nacional, no solo a través de los goles, sino también fuera del fútbol. Esta es una nueva generación joven. Pero para mí el punto básico es poder marcar goles sobre el campo y ayudar al equipo a ganar partidos».
Está claro que no lo pensó lo suficiente, porque no ha estado a la altura de ese «punto básico» en tres grandes torneos consecutivos. Ronaldo solo marcó una vez en cinco apariciones en el Mundial de 2022, y no vio puerta en absoluto en el mismo número de partidos en la Eurocopa 2024. Marcó tres goles en el Mundial de 2026 en Norteamérica, pero dos de ellos llegaron en una goleada por 5-0 en la fase de grupos ante una débil selección de Uzbekistán, y el otro fue un penalti en la controvertida victoria de Portugal sobre Croacia en dieciseisavos de final, la única vez que tocó el balón dentro del área en sus 81 minutos sobre el césped.
Ronaldo fue completamente ineficaz en los partidos contra Marruecos, Francia y España que pusieron fin al recorrido de Portugal en esos torneos. Pero, por ser quien es, el equipo giró en torno a él. Todos los demás deben hacer todo lo que esté en su mano para ponerle el balón a Ronaldo para que remate, y también deben correr por él.
Hubo un tiempo en que ese enfoque tenía sentido, porque Ronaldo, que, sería una omisión no subrayarlo, tiene un registro fenomenal de 146 goles en 234 internacionalidades, era el delantero más letal del planeta, pero se podría argumentar que no ostenta ese título no oficial desde 2018. El declive de uno de los verdaderos grandes del fútbol ha sido triste de ver, y resulta inexplicable que siga aferrándose a la relevancia con 41 años. Nadie vence al paso del tiempo, ni siquiera un atleta sobrehumano como Ronaldo. Afortunadamente para los aficionados de Portugal que reconocen el hecho de que está frenando el progreso, parece que el nuevo seleccionador del equipo no va a consentir su ego.
Nuevo acuerdo
Jorge Jesus trabajó con Ronaldo en Al-Nassr la temporada pasada, y ambos forjaron una relación sólida. Ronaldo siguió siendo el hombre clave del equipo y, por fin, conquistó su primer título de la Saudi Pro League, anotando 28 goles por el camino.
Portugal llamó a Jesus en verano tras la salida de Roberto Martinez, y no sorprendió que el exentrenador del Benfica incluyera a Ronaldo en su primera convocatoria. «Cristiano es un símbolo de Portugal y de la selección», dijo Jesus al explicar la decisión, sentado junto a Ronaldo en las instalaciones de la federación portuguesa antes del debut en la Nations League ante Gales.
Sin embargo, había un matiz, ya que añadió: «Si va a jugar los partidos, no tiene derecho a eso, le corresponde decidirlo al seleccionador». Ninguno de los predecesores de Jesus se habría atrevido a decir algo así delante de Ronaldo, ni siquiera Fernando Santos, que al menos sí tuvo el valor de dejar dos veces en el banquillo al legendario delantero en el Mundial de 2022.
La última convocatoria de Ronaldo llegó, evidentemente, con condiciones, y él se esforzó en insistir en que le parecía bien ese planteamiento, aunque con su habitual trasfondo de arrogancia. «Cuando digan que no me quieren en la selección, seré el primero en irme», afirmó. «Cuando piense que no estoy aportando nada al equipo, o que estoy creando un ambiente, seré el primero en irme. Cogeré mi maleta y me marcharé. Los portugueses cuentan conmigo. Por eso sigo aquí... Basta con mirar los números, seguro que podéis hacer algunos cálculos, sigo rindiendo bien. El día que no cuenten conmigo, no problemo, me iré. Siempre seré el fan número uno de esta federación».
El exsuperestrella del Manchester United y del Real Madrid continuó: «Para mí lo más importante es que sé lo que soy. Sé lo que hago para estar aquí, sé lo que he hecho para tener el éxito que he tenido. Sé por qué los niños pequeños aman a Cristiano, porque me ven como un ejemplo, y seguiré haciéndolo. Incluso cuando esté retirado... dentro de 10 años. Estoy contento conmigo mismo. No importa si juego mañana, si descanso para el próximo partido, para mí lo más importante es sentirme bien. La gente que me rodea confía en mi trabajo. Centraos en la gente que ama a Cristiano, no en la gente que me critica, así que soy una persona feliz».
Frustración en la victoria de Gales
Ronaldo estaba probablemente bromeando sobre seguir con Portugal otros diez años, pero su recién descubierta humildad se ha puesto a prueba de inmediato. Jesus dio al delantero del Al-Nassr su internacionalidad número 234, ampliando así su récord, ante Gales en Lisboa, y Portugal logró una merecida victoria por 1-0, con Joao Felix marcando el gol del triunfo en la primera parte.
Sin embargo, en líneas generales, fue una noche para olvidar para Ronaldo. Firmó siete remates, solo dos de ellos entre los tres palos, y desperdició una ocasión clarísima al inicio de la segunda mitad, enviando de volea por encima del larguero un centro de Ruben Neves desde muy cerca.
Instantes después, Ronaldo sí logró mandar el balón a la red al definir con frialdad tras correr al espacio a un pase de Bruno Fernandes, pero su alegría duró poco. El capitán de Portugal estaba en fuera de juego por casi un metro y el gol fue anulado correctamente.
En el minuto 68, Jesus decidió que ya había visto suficiente y sustituyó a Ronaldo por Goncalo Ramos. Abandonó el terreno de juego con un total de asistencias esperadas de 0,06, cero regates completados, ninguna contribución defensiva y solo 27 toques de balón en total, la cifra más baja entre todos los titulares de Portugal. Si no está aprovechando sus ocasiones, esas estadísticas no tienen justificación.
Jesus se mostró refrescantemente sincero cuando le preguntaron por la temprana sustitución de Ronaldo tras el partido, al decir a Canal 11: "El partido exigía este cambio. Quedaban 25 minutos y quería meter a un jugador rápido en la primera línea defensiva, capaz de presionar a los dos defensas centrales. Cris ya no podía hacerlo. Sabía que, ofensivamente, no podía hacer mucho más".
No es necesario en Noruega
Jesús dio entonces una gran sorpresa tres días después al dejar a Ronaldo fuera de su alineación para el viaje de Portugal a Noruega. Se esperaba que Ronaldo y Erling Haaland se enfrentaran por primera vez en sus respectivas carreras, pero Jesús no tenía ningún interés en esa narrativa.
De hecho, Ronaldo ni siquiera llegó a pisar el campo, algo que no sucedía en un partido internacional oficial desde hacía más de 18 años. Félix adelantó a Portugal antes de que Erling Haaland empatara en el minuto 51, pero Ramos aseguró una victoria por 2-1 para Portugal con una magnífica vaselina.
No fue ni mucho menos una actuación memorable de Portugal sin el lesionado creador de juego del Man Utd Fernandes, pero el equipo trabajó sin descanso y como un bloque para sumar los tres puntos ante los cuartofinalistas del Mundial de 2026. No se echó de menos a Ronaldo.
Se le vio abrazando a Ramos cuando el delantero dejó su sitio a Francisco Trincao en los últimos minutos y, en general, pareció implicado en el partido, pero se fue directo al túnel justo después del pitido final sin acercarse a los aficionados de Portugal. Fuera algo inocente o no, esos no fueron los actos de alguien que sea consciente de «crear un ambiente»; Ronaldo sabe perfectamente que todo lo que hace está sometido a un enorme escrutinio.
Vitinha, Rafael Leao, Neves y Bernardo Silva también salieron desde el banquillo antes que Ronaldo, y Jesús admitió que se apartó de su plan original. «Incluso había acordado con él [Ronaldo] que entraría en la última media hora, pero el partido no lo requirió», declaró el entrenador a la cadena portuguesa RTP.
«Goncalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol y le habían anulado otro. Sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo. No fue para protegerlo físicamente, porque estaba en condiciones de jugar todo el tiempo que yo quisiera. El partido siguió su curso y dejó de ser el momento oportuno para dar entrada a Cris. En su lugar, era necesario otro jugador para garantizar el equilibrio y el resultado».
Ramos ofrece más
Jesus sí aclaró, sin embargo, que Ronaldo sigue entrando en sus planes, con Portugal preparada para enfrentarse a Dinamarca en Copenhague el jueves, antes de recibir a Noruega el 4 de octubre. «Necesitaba a un jugador con características diferentes, pero eso no significa que no sea una opción, al contrario», dijo. «Quizá ahora, contra Dinamarca, juegue».
Gales es el equipo más débil del grupo de la Nations League de Portugal, así que Jesus no asumía demasiado riesgo al alinear de inicio a Ronaldo. Sin embargo, hay muy poca diferencia entre Noruega y Dinamarca en cuanto a calidad, como quedó demostrado cuando se enfrentaron la semana pasada y el equipo de Stale Solbakken se llevó un trepidante duelo por 3-2, gracias a un doblete de Haaland.
Ramos nunca se acercará al nivel que alcanzó Ronaldo en sus mejores años, pero el delantero de 25 años es ahora mismo más útil para Portugal. El fichaje récord del AC Milan acosa a los centrales rivales y corta líneas de pase; su gol contra Noruega fue un ejemplo perfecto de ello, ya que forzó un error del portero Orjan Nyland.
Estira a las defensas con sus desmarques verticales y también puede bajar a recibir para aguantar el balón y enlazar el juego, con una velocidad y una potencia física que encajan con el estilo de alta intensidad de Jesus. En marcado contraste, Ronaldo actúa ahora únicamente como un rematador que apenas trabaja sin balón y espera el servicio, por lo que Portugal tiene que pasar a un sistema muy volcado en los centros para maximizar su eficacia.
Especialmente en los grandes partidos, Ronaldo lastra a Portugal. Si de verdad pudiera aceptar ser un revulsivo ocasional, la joya salida de la cantera del Sporting CP todavía tendría algo que ofrecer, porque aún puede ser decisivo con su instinto dentro del área si Portugal se viera obligada a remontar, pero seguiría siendo incómodo. El legado internacional de Ronaldo es tan profundo que un papel de animador o secundario parece impropio de él.
Dado tanto como Messi
El momento de que Ronaldo se retirara por todo lo alto ya pasó, pero aún puede seguir el ejemplo de su eterno rival, Lionel Messi, y retirarse de la selección antes de que comience la cuenta atrás hacia el próximo gran torneo. El icono del Barcelona Messi, que ahora juega a nivel de clubes en la MLS con el Inter Miami, hizo retroceder el reloj de forma espectacular en el último Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias, mientras Argentina alcanzaba su segunda final consecutiva.
Fue una injusticia que el Balón de Oro al mejor jugador del torneo fuera para Rodri por delante de Messi, principalmente porque España ganó con claridad a Argentina en la gran final. Nadie fue más influyente para su país que Messi, que prácticamente cargó a la espalda con una selección de La Albiceleste muy lejos de su mejor nivel.
Messi sigue siendo un jugador imparable y decisivo en los partidos, como los aficionados del Miami siguen comprobando cada semana, así que podría haber seguido siendo el líder talismánico de Argentina hasta la Copa América de 2028, y quizá incluso hasta el Mundial de 2030. Pero al final reconoció que su ciclo había llegado a su final natural.
«Lo he dado todo, no me queda nada más por dar y, además, vienen por detrás algunos jóvenes realmente muy buenos que merecen su oportunidad», dijo al anunciar su salida. A diferencia de Messi, Ronaldo no tiene una medalla de campeón del mundo en su palmarés, pero también ha dado todo por Portugal.
No le queda nada por demostrar como máximo goleador y jugador con más internacionalidades en la historia del fútbol de selecciones. También fue fundamental en la Eurocopa de 2016 que ganó Portugal y en sus dos triunfos en la Liga de Naciones, en 2019 y 2025.
Ronaldo quizá siga pensando que puede ayudar a los jóvenes talentos de Portugal, pero todos ellos intentan seguir de todos modos el brillante ejemplo que marcó en su mejor época. Ahora no hace falta que compita con ellos por minutos. Como dijo Jesus, Ronaldo siempre será un «símbolo» de Portugal y obtendría el reconocimiento que ansía si diera un paso al lado en vez de aferrarse a seguir.
No le debe nada al FPF
La situación de Ronaldo es única, eso sí. Es probable que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) le suplicara que siguiera después del Mundial, porque es la cara de la marca de la selección nacional.
Todo está construido a su alrededor. Con una audiencia global inigualable, la FPF se alimenta del poder comercial de Ronaldo y depende de él para tener proyección internacional. La sola presencia de Ronaldo atrae socios comerciales y acuerdos de retransmisión; es su principal motor económico y su nombre tiene más peso que la propia selección nacional.
Se ha estimado que la FPF podría sufrir una caída del 45 % en sus ingresos anuales cuando Ronaldo cuelgue las botas, y Daniel Sa, director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM), dijo a la agencia Lusa este verano: «Será una tragedia cuando se vaya, porque la gente todavía no comprende la atención mediática que se perderá. Estaremos cayendo por una escalera mecánica a gran velocidad».
Nadie va a obligar a Ronaldo a marcharse porque su nivel futbolístico haya disminuido, incluido Jesus. La decisión tiene que salir de él. Ronaldo podría seguir rindiendo perfectamente en Al-Nassr durante otros dos o tres años, y alcanzar su objetivo de 1.000 goles en su carrera, sin la carga de las críticas que le han acompañado durante años con Portugal.
Quedarse no aporta nada a su legado. El sitio de Ronaldo nunca estará en el banquillo, ha logrado demasiado en este deporte. Tampoco le debe nada a Portugal desde un punto de vista financiero, después de haber impulsado 23 años de crecimiento para la FPF. Durante demasiado tiempo, Ronaldo ha sido ridiculizado por negarse a soltarlo a medida que la edad le ha pasado factura. En el momento en que lo haga, será celebrado como uno de los mejores jugadores que han pisado este deporte, y el alivio pesará más que cualquier sentimiento de culpa o arrepentimiento.