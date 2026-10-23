Menos de un mes después de decirle al Real Madrid que era «HORA DE QUITARSE LA VENDA DE LOS OJOS» y de dejar de culpar sistemáticamente a los árbitros y a La Liga de «conspirar» contra el club, el presidente de la competición, Javier Tebas, afirmó que la «directiva dirige una orquesta de portavoces y Real Madrid TV lleva la voz cantante».

«Su partitura es siempre la misma», escribió Tebas en Twitter. «Seleccionar las jugadas que les convienen, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda explotados por (Joseph) Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista.

«Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran la misma lupa a todos los partidos, el resultado podría echar por tierra su guion.

«Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así llegan al extremo de presentar incluso un NO ERROR como un error y de utilizar el Caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les gusta. La sospecha se da por probada y la conclusión está escrita antes incluso de que empiece el partido».

El Madrid respondió indignado por la comparación con Goebbels y, por segunda vez en menos de un mes, pidió la dimisión de Tebas. «El Real Madrid considera absolutamente intolerable y extraordinariamente grave que alguien que ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su directiva y a su televisión», señaló un comunicado publicado en la web oficial del Madrid. «La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e indigno de su cargo de sus declaraciones.

«Estas declaraciones constituyen un episodio más de los reiterados ataques de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación. Es inaceptable que incluso aproveche preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir sus acusaciones contra nosotros y atribuirnos actuaciones de terceros de las que no somos responsables. Resulta especialmente preocupante que Tebas utilice estas declaraciones para cuestionar las actuaciones legítimas del Real Madrid y de Real Madrid TV en relación con el Caso Negreira.

«Ante la falta de respuesta a la extraordinaria gravedad del Caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ocupa cargos de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que dirigirse directamente a la UEFA para exigir el esclarecimiento completo de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones.

«El Real Madrid también exige una reforma integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes ocuparon puestos de responsabilidad durante aquel periodo.

«Es especialmente significativo que Javier Tebas, presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, organismo del que forma parte el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desacreditar al Real Madrid en lugar de promover, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos hechos de extrema gravedad y la necesaria regeneración del fútbol español.

«La conducta reiterada de Javier Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus constantes ataques al Real Madrid y a quienes exigen transparencia y regeneración representan, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español.

«Por todo ello, el Real Madrid considera que las reiteradas declaraciones y conductas de Javier Tebas serían inaceptables en cualquier institución deportiva europea regida por los principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo inhabilitan institucionalmente para seguir ocupando los cargos que desempeña. En consecuencia, el Real Madrid exige su dimisión inmediata como presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol».

Tebas respondió que había «perdido la cuenta» de las veces que el Madrid había pedido su dimisión. «Confunden neutralidad con independencia», escribió. «Mi cargo exige independencia, no pasividad ante la injusticia ni silencio ante los continuos ataques desproporcionados e insultantes de Real Madrid TV y sus lacayos contra nuestra competición. El presidente de La Liga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid.

«La Liga actuó desde el primer momento en el Caso Negreira. Repetir que fuimos pasivos no lo convierte en verdad... Si están tan seguros de que esos árbitros siguen actuando bajo la influencia de Negreira, ocho años después de que terminaran los pagos, ¿qué pruebas tienen contra cada uno? ¿Qué denuncias individuales han presentado ante los organismos nacionales, la UEFA o la FIFA? Exigir responsabilidades al FCB no fundamenta una acusación contra cada árbitro. Un vídeo no sustituye a las pruebas. Poner a personas en el punto de mira es de una enorme gravedad e irresponsabilidad.

«En cuanto a la reforma arbitral, se ha avanzado y aún queda trabajo por hacer. Me habría gustado ir más rápido y más lejos. Pero las instituciones no pueden hacer lo que quieran los dirigentes del Real Madrid en función de sus intereses, su estado de ánimo, su situación deportiva o sus relaciones con el FCB en cada momento. Tampoco pueden ignorar a las demás partes implicadas ni el apoyo de la gran mayoría de los clubes. Reformar no es obedecerles.

Mi conclusión: buscan DESTRUIR la competición nacional. Lo que no han logrado hasta ahora con la Superliga, lo intentan con un relato distorsionado desde sus medios y sus lacayos. Lo llaman regeneración mientras atacan el prestigio de la competición en la que participan. Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverlo en un comunicado oficial no lo convierte en regeneración».