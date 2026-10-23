El 7 de marzo de 2023, Laporta rechazó tajantemente las acusaciones de corrupción contra el Barcelona y, en la práctica, acusó a La Liga de guardar rencor al club catalán por su participación en el fallido proyecto de la Superliga europea (ESL).
«El club nunca ha comprado árbitros ni ha tenido jamás la intención de hacerlo», declaró. «Las pruebas abrumadoras contradicen a quienes quieren cambiar el relato, y nada es casualidad. La Liga no ha aceptado que no se firmara el contrato con CVC (un acuerdo propuesto entre la máxima categoría del fútbol español y la firma de capital privado), y tampoco ha ayudado que el club se haya unido a la Superliga».
Laporta también cargó en particular contra Tebas: «Tiene que velar por los intereses de todos los clubes, y no entiendo que a veces se le escapen comentarios que forman parte de nuestra confidencialidad. Y en el pasado también ha protagonizado una serie de actuaciones que demuestran cierta obsesión con el Barça».
Sin embargo, tres días después, la Fiscalía española presentó una denuncia contra el Barcelona, Rosell y Bartomeu en la que sostenía que el club había pagado 2,9 millones de euros (2,5 millones de libras/3,25 millones de dólares) a empresas propiedad de Negreira solo entre 2014 y 2018, y que se habían transferido más de 7,3 millones de euros (6,2 millones de libras/8,2 millones de dólares) en total.
Los cuatro implicados, junto con otros dos directivos del Barcelona, Oscar Grau y Albert Soler, fueron acusados de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documentos mercantiles por haber llegado a un «acuerdo verbal confidencial con el acusado Negreira para que este, en su condición de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, llevara a cabo actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputaba el club y, por tanto, en los resultados de las competiciones».
El 3 de abril de 2023, La Vanguardia publicó un artículo en el que afirmaba que Tebas había presentado pruebas falsas a la Fiscalía que investigaba el caso Negreira. Se trataba de una carta hallada en el domicilio del fallecido exdirectivo del Barcelona Josep Contreras, quien recibía los informes arbitrales de Javier, el hijo de Negreira. En ella aparecían los nombres «Rosell» y «Josep Maria», pero la familia de Contreras señaló posteriormente que se referían a Roman Rosell, un contable, y a un empleado de Banca Catalana.
Sin embargo, Tebas reaccionó con enfado ante la insinuación de que había dado a entender que había intentado utilizar la carta como prueba de la implicación de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en el caso Negreira.
«El TITULAR de La Vanguardia es FALSO», escribió en las redes sociales. «NO acusamos a nadie. La propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía la carta a la Fiscalía: “ni esta carta supone el ejercicio de una acusación concreta contra nadie”. Señor Conde Godo (propietario de La Vanguardia), ¡vigile a sus PERIODISTAS que calumnian!».
El Barcelona, no obstante, pidió la dimisión de Tebas, poco más de un mes después de que el presidente de La Liga afirmara que Laporta debía dimitir si no podía ofrecer una explicación adecuada de los pagos a la empresa de Negreira.
«Ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en La Vanguardia, en la que se vincula al presidente de La Liga, Javier Tebas, con la presentación de pruebas falsas ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club, el FC Barcelona desea expresar su más profunda indignación, enfado y consternación», señaló un comunicado del club azulgrana.
«Por ese motivo, exigimos con urgencia que el presidente de La Liga comparezca públicamente para dar explicaciones, más allá del tuit enviado de madrugada por el señor Tebas, carente de contenido y de tono amenazante. El FC Barcelona, como ha reiterado el presidente Joan Laporta en las últimas semanas, se siente víctima de una campaña mediática por hechos que nunca sucedieron: el Barça nunca ha pagado a árbitros.
«En este acoso participa un grupo de medios de comunicación y articulistas con distintos grados de intencionalidad, mientras La Liga aviva el fuego entre bastidores contra nuestro club, con aportaciones de su presidente que solo han ido en una dirección: intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se hayan juzgado los hechos.
«No es la primera vez que el presidente de La Liga utiliza las armas mediáticas a su alcance para perjudicar al FC Barcelona. Sin embargo, a diferencia de sus habituales disparates, nunca habríamos imaginado que pudiera intentar incriminar a nuestro club con pruebas falsas.
«El artículo publicado hoy por La Vanguardia reviste tal gravedad que debería poner en alerta a todos los clubes de La Liga, dado que habla de prácticas que no se corresponden en modo alguno con las funciones de su presidente. Solo por este hecho, el de atribuirse competencias que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de La Liga, el señor Tebas debería dimitir de su cargo.
«No obstante, conscientes de su obsesión por perseguir al FC Barcelona y de su constante y manifiesta aversión hacia nuestro club, entendemos que el actual presidente de La Liga persistirá en sus esfuerzos por seguir perjudicándonos».