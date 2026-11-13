¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Chelsea Shaw attack 1:1Getty/GOAL

Cómo se sobrepuso el Chelsea al rechazo de Khadija Shaw para construir el ataque más letal de la WSL

Sonia Bompastor no logró incorporar a varios de sus objetivos para el ataque durante el verano, pero sus delanteras han dado un paso al frente de forma impresionante hasta ahora.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • El primer enfrentamiento entre el Manchester City y el Chelsea de esta temporada de la Women's Super League siempre iba a despertar una gran expectación, pero el duelo de este sábado entre las vigentes campeonas y las ganadoras de seis títulos consecutivos de la WSL antes de la pasada temporada estuvo a punto de tener un aliciente completamente nuevo. Si las londinenses se hubieran salido con la suya, habría sido el primer partido de Khadija Shaw contra su antiguo equipo.

    El interés del Chelsea por fichar a Shaw la pasada temporada no era ningún secreto. La marcha de Catarina Macario al San Diego Wave, la inminente salida de Sam Kerr y los problemas de Mayra Ramirez con las lesiones hicieron del fichaje de una delantera centro una gran prioridad para el Chelsea en el mercado de verano. Así, con las negociaciones entre Shaw y el City sobre su contrato estancadas, el Chelsea estaba preparado para aprovechar la ocasión y hacerse con los servicios de una de las mejores delanteras del planeta, si no la mejor.

    Durante un tiempo, también pareció prácticamente seguro que Shaw cambiaría Manchester por el oeste de Londres, pero todo cambió a última hora. Cuando comenzaron las celebraciones del City por su primer título de la WSL en 10 años, la internacional jamaicana reveló que había firmado un nuevo contrato de cuatro años con el club, lo que supuso un enorme impulso para las campeonas y, al mismo tiempo, un duro golpe para uno de sus mayores rivales.

    Sin embargo, mientras los dos equipos se preparan para enfrentarse por primera vez esta temporada, el Chelsea es el equipo más goleador de la WSL, aunque está dos puntos por detrás del City, líder de la clasificación. A algunos no les convenció la forma en que el club reaccionó al rechazo de Shaw, pero las primeras señales han sido sin duda positivas y aún podría haber más por venir.

  • Superar los desafíos

    Melvine Malard Chelsea signing 2026
    Ian Walton/Chelsea FC

    Tras no lograr fichar a varios de sus objetivos, sorprendió que el Chelsea pagara una suma tan elevada por Melvine Malard, pero la jugadora ha demostrado ser un excelente fichaje.

    Es una situación llamativa para el Chelsea, dado lo frustrante que fue el inicio del mercado de fichajes de verano. Después de que Shaw decidiera quedarse en el City, el Chelsea intentó fichar sin éxito tanto a Felicia Schroder, que fichó por el Real Madrid, como a Salma Paralluelo, que se incorporó al Lyon. Con lo difícil que es encontrar delanteras centro de primer nivel, parecía que todas las disponibles en el mercado se le habían escapado.

    Así que el Chelsea cambió un poco de estrategia. Llegó Melvine Malard, del Manchester United, que, como Paralluelo, puede jugar de nueve y también ha actuado mucho en banda. La cantidad pagada generó sorpresa, pero la entrenadora Sonia Bompastor conocía bien a la jugadora: había seguido gran parte de su progresión en las categorías inferiores del Lyon antes de entrenarla en el primer equipo, y le gustaba la versatilidad que Malard podía aportar.

    «A veces, cuando diriges un equipo como el Chelsea, es importante encontrar el equilibrio adecuado en la plantilla tanto en número como en calidad», explicó a GOAL en verano. «Creo que contar con jugadoras capaces de competir al más alto nivel y rendir muy bien en varias posiciones me ayudó a intentar encontrar el equilibrio entre tener el número adecuado de jugadoras y evitar que la competencia fuera demasiado alta por tener demasiadas futbolistas a las que gestionar.

    »Por mi experiencia, es muy difícil cuando tienes jugadoras con mucha experiencia, todas internacionales, que no están teniendo minutos en el campo. Siempre es difícil gestionarlas, y con razón, porque todas quieren jugar y lo entiendo. Por eso, a veces, contar con jugadoras capaces de ocupar varias posiciones te ayuda a no tener una plantilla demasiado amplia».

  • Imprevisibilidad en ataque

    Lauren James Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Bompastor quiere que su Chelsea sea más imprevisible y la variedad de su ataque sin duda lo ha conseguido en estos primeros compases de la temporada.

    Malard, que ya suma seis goles con su nuevo club, también se incorporó a un grupo de atacantes versátiles. Ramirez, que sigue sin estar disponible después de perderse toda la temporada pasada por una lesión en los isquiotibiales, es quizá la única delantera de la plantilla que no puede jugar en distintas posiciones. Eso ha dado al ataque del Chelsea una mayor imprevisibilidad, algo que Bompastor valora.

    «Creo que es importante ser impredecibles», declaró Bompastor, al frente del Chelsea, a principios de esta temporada, tras la goleada por 5-0 al Manchester United en la que Lauren James, que suele jugar en la banda o como mediapunta, ocupó la posición de nueve del Chelsea. «A veces puedes conseguirlo si tienes profundidad de plantilla y jugadoras de distintos perfiles que pueden entrar e influir en el partido. También puedes hacerlo utilizando diferentes sistemas.

    »Siempre he dicho que quiero que seamos un equipo capaz de jugar con dos sistemas distintos, no porque quiera hacer pruebas con el equipo, sino porque creo que nos viene bien poder jugar con esos sistemas y ser más impredecibles.

    »Eso es importante porque creo que ahora todo el mundo analiza mucho la táctica. Lo sabemos todo sobre los demás equipos: podemos ver los partidos y tenemos las estadísticas, así que lo sabemos todo. Por eso, poder ser un poco impredecibles es bueno. Y creo que es aún mejor contar con jugadoras capaces de influir en el partido pase lo que pase sobre el terreno de juego».

  • Aportaciones en todos los ámbitos

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Aunque no es delantera, Ellie Carpenter aporta otra dimensión al ataque del Chelsea desde el puesto de carrilera

    Y no se trata solo de las delanteras. Keira Walsh, por ejemplo, supone una amenaza mucho mayor para la portería rival esta temporada porque la irrupción de Lexi Potter ha permitido a la exjugadora del Barcelona incorporarse más al ataque. Walsh ya suma dos goles y cuatro asistencias en sus primeros 12 partidos de la temporada, más participaciones de gol que en sus 47 encuentros anteriores con el Chelsea antes de esta campaña. Eso da a las rivales otro motivo de preocupación.

    Ellie Carpenter también se ha mostrado mucho más peligrosa por la derecha. Los números lo respaldan: esta temporada promedia más disparos y pases clave por cada 90 minutos que la pasada. Ya lleva cinco goles este curso jugando como carrilera.

    Sumado a las excelentes actuaciones de jugadoras de la línea de ataque como James y Malard, todo ello está ayudando al Chelsea a convertirse en un equipo con múltiples recursos ofensivos y difícil de prever. Ningún equipo de la WSL ha tenido más goleadoras distintas esta temporada que el Chelsea, con 12.

    Además, hay motivos para pensar que las cosas pueden mejorar aún más. Una lesión ha impedido que Manaka Matsukubo, la creativa centrocampista que ha sido una de las mejores jugadoras de la NWSL durante los dos últimos años, deje aún su huella en este equipo. Giulia Dragoni, la internacional italiana muy valorada que llegó del Barcelona en verano, tampoco ha adquirido todavía un papel destacado.

  • Listo para el reto

    Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Con el mejor ataque y la defensa menos goleada de la WSL, el Chelsea vuelve a estar de lleno en la lucha por el título.

    Si a eso se suma la defensa menos goleada de la competición, que solo ha encajado cinco goles en nueve partidos, el Chelsea tendrá motivos para confiar en sus opciones cuando el Manchester City visite su campo este fin de semana, aunque Shaw, su principal objetivo para reforzar la posición de delantera centro en verano, siga marcando con regularidad.

    Nadie ha marcado más goles que la futbolista de 29 años en la WSL esta temporada. Sus 12 tantos en nueve partidos han contribuido a que el Manchester City sea el segundo equipo más goleador de la competición hasta ahora. De hecho, llegará al duelo del sábado con 15 goles en 14 partidos esta temporada entre su club y su selección.

    Pero es el ataque versátil e imprevisible del Chelsea el que lidera la competición en estos momentos, después de la excelente respuesta del equipo al rechazo de Shaw en verano.