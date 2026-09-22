Aquella derrota dio mucho que pensar al club del Etihad Stadium, pero el derrumbe en el Bernabéu un año después hizo creer a muchos que simplemente les faltaba el ADN necesario para cruzar la meta.

Emparejado con el Real Madrid en semifinales, el City estuvo espectacular en la ida en casa. De Bruyne y Gabriel Jesus les pusieron 2-0 arriba en los primeros 11 minutos y Phil Foden devolvió la ventaja de dos goles después de que Karim Benzema recortara distancias. Vinicius Junior marcó poco después, pero Bernardo Silva apareció para asegurar una ventaja de 4-3.

En la capital española, el City se negó a concederle a los locales la más mínima ocasión y, cuando Mahrez vio puerta a poco más de 15 minutos del final, el partido parecía sentenciado. Después de que varios intentos de Jack Grealish fueran frustrados hacia el final, el Madrid tuvo su primer disparo a puerta en el minuto 90, cuando Benzema asistió a Rodrygo para batir a Ederson. Un minuto después, el cabezazo de Rodrygo puso el 5-5 y estuvo a punto de marcar el tanto de la victoria en el último suspiro, pero su remate fue detenido. A los cinco minutos de la prórroga, Ruben Dias cometió falta sobre Benzema dentro del área y el francés completó la remontada.

El City quedó eliminado y el Madrid acabó venciendo al Liverpool en la final.

«He sufrido derrotas en la Champions League, tuve derrotas duras en el Barcelona cuando no pudimos llegar a la final», dijo Guardiola. «Pero es duro para nosotros, no puedo negarlo. Estuvimos muy cerca de la final de la Champions League».

Añadió: «Esto tendrá un impacto positivo en los jugadores del Real Madrid, pero realmente no lo sé en nuestro caso. No sufrimos mucho hasta que marcaron, pero no jugamos nuestro mejor partido».

Guardiola afrontó la campaña 2022-23 con la intención de convertir el trauma de Madrid y Oporto en una oportunidad para cambiar las cosas. Rediseñó la estructura táctica del City, con el objetivo de convertir a su equipo en una máquina más eficiente.

Entre los cambios clave estuvo la llegada de Erling Haaland desde el Borussia Dortmund. El noruego llevaba desmantelando líneas defensivas por todo el continente desde su irrupción con el Red Bull Salzburg en 2019. Entre sus etapas en Austria y Alemania marcó la increíble cifra de 23 goles en solo 19 partidos. Aunque los aficionados estaban deseando ver qué lograría bajo las órdenes de Guardiola, la anterior reticencia del técnico a utilizar a un goleador puro hizo que muchos calificaran la operación como una apuesta arriesgada.

El segundo cambio drástico giró en torno a John Stones. Central solvente con buen trato de balón, Guardiola exploró su flexibilidad aquella temporada haciéndole pasar en ocasiones al lateral y al centro del campo junto a Rodri cuando el City tenía el balón.

Los retoques funcionaron.

Haaland fue un fenómeno inmediato, batiendo récords en su camino hacia los 36 goles en 35 partidos de la Premier League. El impacto de Stones en sus nuevos roles también hizo maravillas, especialmente en la segunda mitad de la temporada.

El resultado fue una trayectoria invicta y terroríficamente dominante hacia la final de la Champions League, en la que el City ganó ocho partidos y empató cinco. Superó la fase de grupos con dos jornadas de margen antes de pisar el acelerador en las eliminatorias. Aplastó al RB Leipzig por un global de 8-1, superó al Bayern de Múnich por 4-1 y se tomó la revancha en semifinales: una exhibición de 4-0 contra el Real Madrid en la vuelta en Mánchester selló un 5-1 global.

Llegó a Turquía tras haber marcado 31 goles y encajado solo cinco. Como campeón de la Premier League y de la FA Cup, el Triplete estaba a la vista.