Cómo las normas financieras de la Premier League están protegiendo al «Big Six» y obligaron a Aston Villa y Newcastle, intrusos en el top 4, a malvender jugadores
Cuando el Aston Villa recibió al Newcastle en la jornada inaugural de la temporada pasada, las dos aficiones se fueron turnando para corear: «¡La Premier League es una puta corrupta!». El motivo de su demostración compartida de desprecio por la máxima categoría inglesa era evidente para todo el mundo. Durante mucho tiempo, el Villa y el Newcastle habían sido presentados, normalmente por ellos mismos y por sus aficionados, como las dos mayores víctimas de los supuestos efectos negativos de las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad de la Premier League (PSR).
De hecho, en la víspera de ese mismo partido en Villa Park, el entonces entrenador de las Urracas, Eddie Howe, dijo a los periodistas: «Los retos a los que se enfrentan los equipos con esas restricciones, como sabemos mejor que nadie, son vender jugadores que no quieres vender, no poder fichar a jugadores que te gustaría comprar para refrescar la plantilla. Y [esos problemas] no van a desaparecer para nosotros».
El pesimismo de Howe era compartido por su homólogo en el Villa, Unai Emery, que aprovechó sus notas en el programa para pedir una revisión de la normativa.
«No podemos obviar que el verano ha sido complicado porque las normas financieras estaban condicionando nuestra inversión en la plantilla», escribió el técnico español. «Las normas de control financiero llegaron al fútbol con un buen propósito: evitar quiebras e impagos. Pero, como profesionales, deberíamos revisarlas, porque esta buena herramienta se convertirá en una limitación para los clubes que están haciendo una buena gestión, a los que nunca se les permitirá soñar y aspirar a objetivos más altos porque los ingresos, clave para estas normas financieras, necesitan tiempo para hacerse realidad después del éxito deportivo».
En cierto modo, Emery consiguió lo que quería, ya que la Premier League introdujo un nuevo sistema financiero antes del inicio de la 2026-27. Sin embargo, como dice el viejo refrán, siempre hay que tener cuidado con lo que se desea, y hay quienes creen que la implantación del Squad Cost Ratio (SCR) y del Sustainability and Systemic Resilience (SSR) no mejorará realmente las opciones del Villa y de otros clubes ambiciosos de cerrar la brecha económica con la élite de la Premier League. De hecho, algunos sospechan incluso que podría aumentar en los próximos años...
Puente levadizo cerrado
La PSR se introdujo en 2013 y fue esencialmente la respuesta de la Premier League al establecimiento por parte de la UEFA de las reglas de Fair Play Financiero (FFP), diseñadas de forma bastante noble para hacer frente a la amenaza existencial que suponían para los clubes los propietarios irresponsables y su gasto temerario.
Aunque los sistemas eran similares, el aspecto clave de la normativa de la Premier League era que los clubes no podían perder más de 105 millones de libras en un ciclo de tres años, lo que la convertía en un marco más permisivo que el de la UEFA, ya que el objetivo era garantizar que los equipos que no se habían clasificado para Europa siguieran pudiendo competir dentro y fuera del campo en la máxima categoría del fútbol inglés.
Sin embargo, con los años empezó a crecer la sensación de que las reglas financieras estaban dificultando en realidad las aspiraciones de algunos clubes de ascender en la jerarquía de la Premier League, sobre todo porque el límite de pérdidas permitidas nunca se ajustó a la inflación.
El principal problema era que los nuevos propietarios no estaban en disposición de especular para acumular. Por ejemplo, el Newcastle pudo haber sido adquirido por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) en 2021, pero los escandalosamente ricos propietarios del club no pudieron gastar ni de lejos tanto dinero en nuevos jugadores como el 'Big Six' de la Premier League (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea y Manchester City), porque todavía no generaban ni de cerca tantos ingresos como las superpotencias tradicionales del fútbol inglés.
Como Kieran Maguire, de The Price of Football podcast, explica a GOAL: "Sean cuales fueran las intenciones originales de las reglas, en la práctica han impedido que los clubes con nuevos propietarios ambiciosos repliquen a figuras como (el expropietario del Chelsea) Roman Abramovich y (el actual propietario del Manchester City) Sheikh Mansour, invirtiendo enormes sumas en jugadores y asumiendo enormes pérdidas para elevar a sus clubes hasta convertirlos en ganadores en serie de títulos".
Esto ha llevado, de una forma bastante inevitable, a que aficionados descontentos acusen de que hay una regla para el 'Big Six' y otra para todos los demás, y el pasado verano ha hecho poco por cambiar esa percepción.
Salidas clave
Mientras seguimos esperando, de forma bastante ridícula, un veredicto en el caso de la Premier League contra el City por más de 100 infracciones de sus normas financieras, y el Chelsea se fue de rositas con una multa disparatada por pagos secretos a agentes no registrados y a terceros en traspasos de la era Abramovich que desempeñaron un papel enorme en su éxito sobre el terreno de juego, tanto el Newcastle como el Villa se han pasado básicamente el verano intentando reconstruir plantillas sacudidas por la pérdida de jugadores clave.
Después de demostrarse impotente para evitar que Alexander Isak se marchara al Liverpool el verano pasado, aunque fuera por una cifra récord en Gran Bretaña, el PIF se vio obligado este verano a autorizar la venta de su mejor delantero, Anthony Gordon, y del capitán del club, Bruno Guimaraes, así como del centrocampista clave Sandro Tonali. El Villa, sin embargo, se ha visto aún más golpeado por las salidas, unas salidas que no pueden atribuirse únicamente a estar por debajo en la cadena alimentaria de clubes como el Arsenal.
De hecho, seis de los 11 jugadores que fueron titulares en la histórica victoria en la final de la Europa League ante el Freiburg el 20 de mayo han sido vendidos desde entonces «por el bien del club», como lo expresó Emery, y aunque las salidas del veterano dúo formado por Emiliano Martinez y Lucas Digne sorprendieron poco, los aficionados del Villa se quedaron, comprensiblemente, atónitos al ver cómo el Chelsea fichaba a Morgan Rogers, pese a que ni siquiera se ha clasificado para la Champions League de esta temporada, y luego añadió más leña al fuego enviando a Alejandro Garnacho en dirección contraria.
La sensación de frustración de los aficionados no hizo más que agravarse al ver al Tottenham embarcarse en una oleada de gasto sin precedentes después de terminar 17º en cada una de las dos últimas temporadas.
«Los jugadores son como obras de arte»
Hay que señalar que la principal razón por la que el Aston Villa, que junto con el Newcastle ha estado entre los mayores gastadores del fútbol mundial en los últimos cinco años, se metió en problemas financieros tanto con la Premier League como con la UEFA fue el hecho de que durante bastante tiempo más del 90 por ciento de sus ingresos se destinaba a salarios y de que tenía, posiblemente hasta este verano, una merecida reputación de vender mal.
Sin embargo, al fin y al cabo, por razones financieras e históricas, ni el Aston Villa ni el Newcastle están en disposición de acumular jugadores ni de lejos del mismo modo que el Chelsea o el Manchester City, que juegan en otra liga en lo que respecta a obtener beneficios por fichajes fallidos.
«Los jugadores son como obras de arte en el sentido de que no tienen un valor acordado», señala Maguire, «y aunque la UEFA tiene reglas bastante estrictas que dificultan que las operaciones generen beneficios si dos jugadores se mueven en direcciones opuestas dentro de los 45 días siguientes el uno al otro, las reglas de la Premier League son más relajadas.
«En consecuencia, algunas de las transacciones que hemos visto este verano parecen bastante convenientes y registran beneficios a efectos de los cálculos de control de costes».
La cuestión ahora, por supuesto, es si sustituir el PSR por el SCR y el SSR cambiará algo o simplemente mantendrá el statu quo. Una vez más, la Premier League está ofreciendo un poco más de margen que la UEFA, ya que está limitando el gasto deportivo de un club al 85 % de sus ingresos relacionados con el fútbol y su beneficio/pérdida neto por ventas de jugadores, mientras que el umbral para los equipos que compiten en Europa es de solo el 70 %.
«Estamos dando más flexibilidad a los clubes para invertir con el tiempo y permitir que el grupo perseguidor compita», explicó el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters. «Y la ratio de coste de plantilla está diseñada para hacer lo mismo. Creo que tenemos un muy buen equilibrio competitivo en la Premier League y espero que el SCR lo refuerce».
De hecho, la Premier League afirma que, al cambiar el foco hacia los costes de plantilla, «el SCR da a los clubes una mayor libertad para invertir en otros aspectos de sus operaciones» (¡Villa Park ya está en obras de reforma!), al tiempo que sostiene que evaluar a los clubes temporada a temporada, en lugar de hacerlo en un ciclo de tres años, permitirá «una aplicación más oportuna» y «animará a los clubes a gestionar sus finanzas de forma responsable en tiempo real, en lugar de depender de un equilibrio financiero a más largo plazo».
¿Liga competitiva o coto cerrado?
Curiosamente, tanto Newcastle como Villa votaron a favor del nuevo marco financiero, pero el presidente del Crystal Palace, Steve Parish, dice que no pasará mucho tiempo antes de que las mismas personas que «se quejaban del PSR» empiecen a poner pegas al SCR y al SSR. Parish predijo con acierto que «con estas nuevas reglas, vender se va a convertir en algo enorme», lo que significaría que hacer caja de forma constante con productos de la cantera para generar beneficio puro y ayudar a cuadrar las cuentas, una de las principales quejas con el PSR, podría volverse aún más habitual en los próximos años.
Parish también argumentó que el hecho de que Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham y Leeds, «probablemente los clubes más ambiciosos del país», votaran todos en contra del SCR debería verse como una enorme señal de alarma.
No se puede negar, sin embargo, que había que hacer algo, y Masters ha señalado, con toda la razón, que la eliminación de toda regulación de control de costes causaría caos y conduciría a una desigualdad financiera aún mayor en la máxima categoría del fútbol inglés.
«Creo que nuestra liga sería muy diferente sin ello», contó a talkSPORT. «Los clubes de la Premier League no quieren eso. Quieren regulación financiera, aunque todos puedan tener una versión ligeramente distinta de las normas financieras que les gustaría para sí mismos. Pero el Villa ha estado en Europa cuatro veces seguidas, dos de ellas en la Champions League. Ganó su primer título en muchísimo tiempo y sé que les gustaría dar un paso más a partir de aquí, pero han tenido un éxito fantástico.
«Newcastle, obviamente, está en una temporada de cambios, ya que sus jugadores se están marchando, pero están fichando a otros nuevos y tienen un nuevo entrenador (Matthias Jaissle). ¿Quién sabe qué va a pasar? Esa es la emoción de la Premier League. Pero todo el mundo debería poder aspirar a crecer dentro de la Premier League y creo que eso ha quedado demostrado en las últimas cuatro o cinco temporadas».
Sin duda, varios grupos de aficionados discreparían, teniendo en cuenta que el club que más dinero ha gastado en salarios ha ganado seis de los últimos nueve títulos. De hecho, algunos incluso llegarían a decir que la Premier League tiene un problema no solo de competitividad a estas alturas, sino también de credibilidad.
Sin embargo, Maguire dice que «las cifras de audiencia y la naturaleza tribal de las aficiones sugerirían lo contrario. La mentalidad de la mayoría de los aficionados es: “Mi club, con razón o sin ella”. Lo único que les importa es ganar, lo que significa que cómo llegas hasta ahí tiende a olvidarse bastante rápido. Los problemas de gobernanza y ética nunca han acabado históricamente con el interés por este deporte».
Así que no esperes que la popularidad de la Premier League se vea afectada de ningún modo por la actual controversia sobre el control de costes. Aunque algunos aficionados puedan pensar que está «corrupta de cojones», la inmensa mayoría de los que siguen al 'Big Six' está perfectamente satisfecha con cómo están las cosas ahora mismo, y por tanto lo más probable es que sigan así en un futuro previsible.