Cómo la Women's Super League se consolidó como el destino de referencia para las superestrellas de talla mundial

Entre ambos, el Barça y el Lyon han ganado 10 de los últimos 11 títulos de la Champions League. El Lyon representa seis de esos triunfos y ha alcanzado otras dos finales. El Barça, por su parte, tiene cuatro coronas continentales y ha sido subcampeón en tres ocasiones. Es en estos dos clubes donde las opciones de alcanzar la gloria europea son mayores.

Pero eso, y un dominio nacional implacable, aparentemente ya no es suficiente para las jugadoras de élite. Aunque esos éxitos son increíbles y momentos que siempre saborearán, las mejores futbolistas quieren verse exigidas con más frecuencia y la WSL es la única liga de Europa donde eso es posible de forma constante.

La temporada pasada, el Barcelona sumó 87 puntos de un máximo de 90 para ganar su séptimo título consecutivo de la Liga F. En todas las competiciones, el conjunto azulgrana perdió solo un partido en su camino hacia un póker de títulos.

En Francia, el Lyon mostró un dominio similar, terminando invicto en todos los partidos nacionales para ganar un triplete. Sus únicas derrotas llegaron en la ida de dos eliminatorias de la Champions League, que acabó ganando en el global, y en la final europea ante el Barça. El Bayern de Múnich también solo perdió en competición continental la temporada pasada, al sumar 74 de los 78 puntos posibles para conquistar la Frauen-Bundesliga como parte de un triplete nacional.

Con la Serie A de Italia mostrando potencial como liga, aunque todavía en crecimiento, es Inglaterra y la WSL la que ofrece la competitividad regular y constante del más alto nivel que desean las jugadoras.

La temporada pasada, el título lo ganó el Manchester City, que se dejó 11 puntos. Dieciocho victorias en 22 partidos es una cifra bastante impresionante, pero dejarse tantos puntos y ganar el título es algo casi inaudito en las ligas rivales. En España, un campeón no se deja 11 puntos desde la temporada 2017-18, y en Alemania no ocurre desde la campaña 2016-17. En Francia, hay que hacer ajustes para trasladarlo a tres puntos por victoria y uno por empate, ya que la última vez que ocurrió con las reglas actuales fue en 2003-04, cuando la liga otorgaba en realidad cuatro puntos por una victoria y dos por un empate.

En las últimas ocho temporadas, el eventual campeón de la WSL se ha dejado más puntos en su camino hacia el título que los campeones de Francia, Alemania y España en seis ocasiones. En las otras dos, en las temporadas 2024-25 y 2018-19, el eventual campeón de la Frauen-Bundesliga se dejó un punto más que el eventual campeón de la WSL.