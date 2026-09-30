Cómo la Women's Super League se consolidó como el destino de referencia para las superestrellas de talla mundial
El Barcelona ha jugado cada una de las seis últimas finales de la Liga de Campeones femenina y ha ganado cuatro. El conjunto azulgrana ha desbancado al Lyon, el ocho veces campeón de Europa, para convertirse en la nueva fuerza dominante del continente y en el mejor equipo del fútbol femenino en estos momentos. Y, sin embargo, este verano, después de ese cuarto título de la Champions League, tres de las jugadoras más importantes del Barça dejaron Catalunya para marcharse a Inglaterra y a la Women's Super League.
Sin embargo, eso dice mucho más de la WSL que del Barça. Desde hace tiempo, muchos señalan a la máxima categoría inglesa como la mejor liga del mundo, pero las llegadas de la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, de la que quizá sea la mejor central del planeta, Mapi Leon, y de otra futbolista genuinamente de clase mundial como Ona Batlle no han hecho más que reforzar la candidatura de la competición a ese trono.
Esos movimientos significan que más de la mitad del World-Class Club de GOAL juegan ahora el fútbol de clubes en Inglaterra. Otras integrantes, como Mariona Caldentey y Ellie Carpenter, antes en el Barça y el Lyon, respectivamente, también han optado en los últimos tiempos por unirse a equipos de la WSL, después de haberse consolidado ya entre la élite del fútbol femenino.
Está claro que, aunque el Barça pueda ser la fuerza dominante de Europa, y el Lyon no esté muy por detrás del conjunto catalán en la jerarquía continental, en términos de liga, la WSL es el lugar en el que hay que estar. Entonces, ¿qué tiene esta competición para estar atrayendo a las mejores futbolistas del mundo?
La liga más competitiva de Europa
Entre ambos, el Barça y el Lyon han ganado 10 de los últimos 11 títulos de la Champions League. El Lyon representa seis de esos triunfos y ha alcanzado otras dos finales. El Barça, por su parte, tiene cuatro coronas continentales y ha sido subcampeón en tres ocasiones. Es en estos dos clubes donde las opciones de alcanzar la gloria europea son mayores.
Pero eso, y un dominio nacional implacable, aparentemente ya no es suficiente para las jugadoras de élite. Aunque esos éxitos son increíbles y momentos que siempre saborearán, las mejores futbolistas quieren verse exigidas con más frecuencia y la WSL es la única liga de Europa donde eso es posible de forma constante.
La temporada pasada, el Barcelona sumó 87 puntos de un máximo de 90 para ganar su séptimo título consecutivo de la Liga F. En todas las competiciones, el conjunto azulgrana perdió solo un partido en su camino hacia un póker de títulos.
En Francia, el Lyon mostró un dominio similar, terminando invicto en todos los partidos nacionales para ganar un triplete. Sus únicas derrotas llegaron en la ida de dos eliminatorias de la Champions League, que acabó ganando en el global, y en la final europea ante el Barça. El Bayern de Múnich también solo perdió en competición continental la temporada pasada, al sumar 74 de los 78 puntos posibles para conquistar la Frauen-Bundesliga como parte de un triplete nacional.
Con la Serie A de Italia mostrando potencial como liga, aunque todavía en crecimiento, es Inglaterra y la WSL la que ofrece la competitividad regular y constante del más alto nivel que desean las jugadoras.
La temporada pasada, el título lo ganó el Manchester City, que se dejó 11 puntos. Dieciocho victorias en 22 partidos es una cifra bastante impresionante, pero dejarse tantos puntos y ganar el título es algo casi inaudito en las ligas rivales. En España, un campeón no se deja 11 puntos desde la temporada 2017-18, y en Alemania no ocurre desde la campaña 2016-17. En Francia, hay que hacer ajustes para trasladarlo a tres puntos por victoria y uno por empate, ya que la última vez que ocurrió con las reglas actuales fue en 2003-04, cuando la liga otorgaba en realidad cuatro puntos por una victoria y dos por un empate.
En las últimas ocho temporadas, el eventual campeón de la WSL se ha dejado más puntos en su camino hacia el título que los campeones de Francia, Alemania y España en seis ocasiones. En las otras dos, en las temporadas 2024-25 y 2018-19, el eventual campeón de la Frauen-Bundesliga se dejó un punto más que el eventual campeón de la WSL.
Suertes dispares
Nada de eso pretende menospreciar a equipos como el Barça, el Lyon o el Bayern de Múnich, ni a quienes les precedieron, que se han hecho tan fuertes que han dominado la competición doméstica. Es un mérito de esos clubes haber invertido y construido equipos increíbles capaces de convertirse en auténticas máquinas de ganar.
Eso también se ha traducido a menudo en éxitos en la Champions League, con el Barça, el Lyon y el Wolfsburgo, a quienes el Bayern ha desplazado ahora para convertirse en la fuerza dominante de Alemania, ganando todos ellos varios títulos europeos. Mientras tanto, el triunfo continental del Arsenal en 2025 fue el primero de un club inglés en 18 años, después de que el Arsenal venciera al Umea en la final de 2007.
El Chelsea ha sido el que más cerca ha estado de unirse a su rival londinense en la conquista de Europa como equipo inglés, pero no pudo transformar su dominio nacional, en medio de seis títulos consecutivos de la WSL, en una primera corona de la Champions League.
Al menos un factor limitante ha sido la competitividad de la WSL, lo que significa que no se puede dar descanso a jugadoras clave con tanta facilidad. «Creo que cuando tienes la Champions League y la liga, para mí, el nivel es casi el mismo», dijo a GOAL este verano Sonia Bompastor, que fue entrenadora del Lyon campeón de la Champions League antes de llegar al Chelsea, en referencia a la competitividad de la WSL. Es algo que también se ha mencionado antes en relación con la Premier League masculina.
Retos semanales
Pero, aunque ese nivel de competencia supone a veces un obstáculo para entrenadores y equipos, está desempeñando un papel clave a la hora de atraer a Inglaterra a talento de élite. Verse exigidas y puestas a prueba cada semana es lo que quieren las mejores jugadoras, y es en la WSL donde lo encuentran.
«En mi opinión, nunca sabes cuál va a ser el resultado del partido», declaró Putellas a los periodistas este verano, después de dejar el Barça para unirse a un prometedor London City Lionesses propiedad de la multimillonaria Michele Kang. «Es una liga muy competitiva, semana tras semana».
Batlle, que anteriormente jugó en el Manchester United en la WSL entre 2020 y 2023, hizo comentarios similares tras regresar a Inglaterra para fichar por el Arsenal: «Estaba muy ilusionada por volver a la WSL. Creo que es la liga más competitiva y era un reto que estaba buscando. Ahora creo que es un buen momento y un buen lugar para estar, para disfrutar de estos próximos años aquí y competir cada fin de semana».
Dominio increíble
Es una consecuencia de la inversión que se está produciendo en toda la liga, y no solo en unos pocos clubes. El compromiso del Barça con su equipo femenino supera al de cualquier otro en la Liga F y lo mismo puede decirse del Lyon en Francia. Ha sido un motivo de frustración para esos equipos que otros no estén dando el paso para alcanzar el listón que han marcado.
En Francia, por ejemplo, la liga introdujo un formato de play-off al final de la temporada a partir de la campaña 2023-24 para decidir el título de liga, uno que el Lyon ha ganado todos los años salvo uno desde su primer triunfo en 2007. Ada Hegerberg, la delantera estrella del OL y la primera ganadora de la historia del Balón de Oro femenino, describió el cambio como «terrible» al hablar con GOAL después de que se aplicara por primera vez hace dos años.
«En lugar de empujar e intentar alcanzar los estándares de las mejores, intentas rebajarlas para generar algo de emoción en la liga», lamentó. «¿Cómo puedes explicar a las jugadoras que ganan esta liga por 11 puntos que todavía tienen que jugar dos partidos para decidir la liga? Creo que es una locura que hayamos llegado a este punto. No lo entiendo».
Fuerzas emergentes
En la WSL no hace falta fabricar drama. Sí, el Chelsea ganó seis títulos consecutivos hasta hace muy poco, pero solo su triunfo de 2024-25 se convirtió en algo cantado. Las cuatro peleas por el título anteriores se decidieron en la última jornada, y el destino del trofeo en 2023-24 se resolvió por diferencia de goles.
Eso se debe a que hay clubes enormes como Arsenal, Chelsea y Man City, y luego equipos como Manchester United, Tottenham, Brighton y Liverpool, que han agitado las cosas en los últimos tiempos. Solo esta temporada, Aston Villa y el recién ascendido Crystal Palace le han quitado puntos al mencionado 'Big Three'. Casi todos los equipos están invirtiendo, creciendo y atrayendo talento de primer nivel, lo que significa que la calidad está repartida por toda la liga.
«Ha evolucionado», dijo Batlle este verano sobre la WSL, tras regresar a la liga después de tres años fuera. «Hay muchísimas grandes jugadoras en esta liga y creo que todos los equipos han dado un paso adelante. Hay muchísimos buenos clubes que están intentando invertir y formar buenos equipos para competir bien e intentar ganar esta liga».
Leon, su compañera en la selección española y que está en la liga por primera vez tras fichar por el London City, expresó sensaciones similares en una entrevista con the Guardian: «El compromiso que está mostrando la liga, me refiero a los clubes, creo que todo lo hace muy atractivo para venir porque he seguido la liga inglesa durante estos años y da la sensación de que no te permite relajarte ni un segundo, en ningún partido, en ningún momento del partido. Ni un solo segundo te deja relajarte, porque la liga inglesa es mucho más competitiva».
Nuevo desafío
Así, cuando una jugadora como Leon, que había pasado toda su carrera en España y los últimos nueve años en el Barca, busca salir de su zona de confort, ir a un nuevo país y experimentar un estilo diferente, fue a la WSL a donde miró en busca de ese desafío, por sus diferencias, pero también por su calidad, su competitividad y su inversión.
«Mi cuerpo me pedía algo diferente», explicó Leon al hablar de los motivos de su fichaje por el London City. «Pasé muchos años en una posición cómoda, porque jugar en el Barca ha sido absolutamente maravilloso y muy bonito; es un estilo de juego que me va mucho.
«Al venir a Inglaterra, el fútbol es muy diferente del español, a primera vista. Así que creo que [la razón fue] poder ponerme a prueba y ver si soy capaz. Voy a hacer un esfuerzo por adaptarme a esta liga y también por demostrarme a mí misma que soy capaz de competir en otro estilo de juego que no es el que más me hace destacar».
Caldentey, que fichó por el Arsenal procedente del Barca en 2024 y fue una pieza clave en el éxito del Arsenal en la Champions League en su primera temporada, dijo algo parecido en una entrevista con Arseblog al reflexionar sobre su fichaje: «Creo que fue básicamente para salir de mi zona de confort, porque había estado durante mucho tiempo en un mismo lugar. Luego llegas a la mejor liga del mundo, con la máxima competencia cada tres días. Es un desafío realmente bueno».
El mejor del mundo
Pero la WSL no es de repente la mejor liga del mundo porque estén llegando grandes jugadoras y elevando el nivel. El listón de base ya es alto porque la competición ya llevaba tiempo creciendo y, como resultado, las futbolistas que están en ella han ido mejorando.
Es en esta liga donde estrellas de Inglaterra como Hannah Hampton y Alessia Russo se han convertido en jugadoras de talla mundial, y donde futbolistas como Khadija Shaw y Yui Hasegawa también se han desarrollado hasta convertirse en algunas de las mejores del mundo. Para algunas personas, jugadoras como Vivianne Miedema y Emily Fox ya estaban en esa categoría antes de aterrizar en Inglaterra, pero pocos discutirían que no han dado un paso más y subido otro nivel mientras jugaban en la WSL.
La NWSL, la máxima categoría de Estados Unidos, tiene argumentos para sostener que es más competitiva que su rival inglesa. Esta temporada, el colista Chicago Stars ha derrotado al Kansas City Current, campeón del NWSL Shield de 2025, y al Utah Royals, que actualmente es cuarto en la clasificación. Boston Legacy, tercero por la cola, también tiene una victoria ante Utah, respaldada una semana después con un triunfo sobre el Washington Spirit, tercero. Estos resultados sí se dan de vez en cuando en la WSL, pero el mantra de que «cualquiera puede ganar a cualquiera» todavía no es exactamente cierto en Inglaterra.
Eso sí, se está acercando, al mismo tiempo que atrae más talento de talla mundial que cualquier otra división del fútbol femenino. Mientras otras ligas se plantean qué hacer ante la amenaza de perder a sus mejores jugadoras, la WSL sigue incorporando cada vez más talento de todo el mundo y también viendo cómo grandes estrellas nacionales, como Mary Earps y Georgia Stanway, regresan.
El debate puede continuar, pero cada vez es más difícil defender que la WSL no es ahora mismo la mejor liga del fútbol femenino. Las llegadas de Putellas, Leon, Batlle y más jugadoras no hacen más que confirmarlo.