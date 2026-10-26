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Cómo la leyenda italiana Fabio Cannavaro desafió los pronósticos y ganó el Balón de Oro siendo defensa

Hace veinte años, el legendario defensa ganó el galardón individual más prestigioso del fútbol y culminó así un viaje increíble que había comenzado cuando era recogepelotas y veía jugar a Diego Maradona en el Nápoles.

Peter McVitie
Traducido por

  • Fabio Cannavaro pensó que era una broma. Su mujer también. El defensa salía en coche del aparcamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid cuando un desconocido se le acercó corriendo y gritando su nombre. El italiano se detuvo y bajó la ventanilla.

    «Estaba sin aliento y empezó a hablarme», recordó Cannavaro sobre aquel día de hace 20 años. «Me dijo: “Necesito hablar contigo. Trabajo para France Football”, y me dio su tarjeta». Aunque le desconcertaron la forma en que el periodista se había acercado a él y su urgencia, Cannavaro contó que solo quería irse a casa. «¿Puedo ir contigo?», le preguntó el periodista. Había «algo importante» de lo que necesitaba hablar con él.

    Mientras conducía con su inesperado pasajero, el futbolista, de 33 años, recibió una noticia increíble: había sido elegido el mejor futbolista de Europa. Cuando Cannavaro llamó a su mujer para decirle que volvía a casa con «un amigo que me ha dicho que he ganado el Balón de Oro», ella respondió: «Mira, Fabio, creo que es una broma».

    «Fue divertido e inesperado», recordó Cannavaro. «Ganarlo siendo defensa es prácticamente imposible». Pero Cannavaro había logrado lo inconcebible. El 27 de noviembre de 2006, el mundo supo que era el ganador del Balón de Oro, por delante de Gianluigi Buffon y Thierry Henry. Un mes después, fue nombrado Jugador Mundial del Año de la FIFA, por delante de Zinedine Zidane y Ronaldinho.

    «La competencia impone, es muy fuerte. No es habitual que un defensa esté entre Ronaldinho y Zidane», dijo antes de que se anunciara el ganador.

    El central había disfrutado de un año fantástico: había capitaneado a Italia hasta la conquista del Mundial después de ganar su segundo título consecutivo de la Serie A, aunque la Juventus fue despojada de esos títulos por el escándalo del Calciopoli. En plenitud futbolística y en la cima de este deporte tras fichar por el Real Madrid en verano, Cannavaro se había ganado los elogios de sus compañeros de profesión, seleccionadores y periodistas de toda Europa.

    «El premio es fantástico, la culminación de un año excepcional», dijo Marcello Lippi, seleccionador de Italia en la conquista del Mundial, después de la ceremonia del Balón de Oro. «No me sorprende que haya ganado un defensa. Un futbolista extraordinario es alguien decisivo para su equipo, juegue en la posición que juegue, y eso es Cannavaro».

    Cannavaro era apenas el tercer defensa en ganar el premio y, pese a que se lo habían comunicado con antelación, aún no podía creérselo. «Es un doble honor», dijo. «Se concede al mejor jugador, y el hecho de que yo sea defensa lo hace aún más especial. Soy el primer sorprendido. Esto lo significa todo para mí».

    Fue el punto culminante de una trayectoria extraordinaria que había comenzado como recogepelotas, viendo a Diego Maradona desde la banda del estadio San Paolo del Nápoles y soñando con dejar su propio legado.

  • Encuentro con Maradona

    Diego Maradona Napoli

    La pasión de Cannavaro por el Napoli comenzó a una edad temprana y le llevó a hacerle una dura entrada a su ídolo.

    Hijo de un exfutbolista que dejó el fútbol para criar a sus hijos, Cannavaro tuvo su primer contacto con el balón en las calles de Nápoles. «Bolsas de basura como porterías», recordaba, «y, si el balón rodaba cuesta abajo, mandábamos al peor jugador a buscarlo».

    Jugaba cerca del Stadio San Paolo y se obsesionó con el fútbol. Empezó a soñar con triunfar en la Serie A. A los ocho años se incorporó al Italsider, un club de Bagnoli, un barrio de Nápoles. Poco después se convirtió en recogepelotas del Napoli, lo que le permitió ver de cerca al mejor de todos los tiempos: Diego Maradona.

    «Todos los domingos intentaba estar en el San Paolo», contó Cannavaro a Il Mattino. «El Italsider nos daba un pase para ver los partidos desde la grada lateral, pero no me conformaba con ver el partido y quería estar a pie de campo. Así que le pregunté una y otra vez a Scarpitti, mi profesor de educación física y entrenador del equipo juvenil italiano, si podía ser recogepelotas.

    «Quería vivir de cerca la emoción de los partidos de Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti y [Ciro] Ferrara. Me colocaba cerca de los banderines de córner, entre la Curva A y los Distinti o la grada lateral, porque Maradona iba a lanzar los saques de esquina y yo quería fotografiarlo. Guardaba la cámara de carrete en el bolsillo del chándal y hacía fotos sin parar... Cada partido se convertía en una colección para mi álbum».

    El 10 de mayo de 1987 fue un día decisivo para el Napoli, pero para Cannavaro lo fue por partida doble. Aquel día, Maradona, Carnevale, Ferrara y sus compañeros se disponían a conquistar el título de la Serie A en casa, en el penúltimo partido de la temporada. Apenas había dormido por la emoción y salió temprano de casa para llegar al estadio y cumplir con sus tareas de recogepelotas, pero le esperaba una sorpresa: iba a debutar con el equipo juvenil del Napoli.

    «Antes del partido entre el Napoli y la Fiorentina se había organizado un encuentro entre los equipos sub-19», explicó. «Al Napoli le faltaba un jugador y el entrenador, Scarpitti, que me conocía bien porque también era mi profesor de educación física en el colegio, me incorporó al equipo. Le dije que aquel día solo tenía previsto ser recogepelotas y que no había traído las botas de fútbol. “No importa”, respondió, “sal al campo de todas formas”. Y así jugué aquel partido con mis zapatillas, unas Supergas».

    Cannavaro tenía 13 años. Tras su emocionante debut con el equipo juvenil, vio a Maradona y compañía empatar con la Fiorentina y asegurar el primer Scudetto de la historia del club, que desató una celebración desenfrenada. En una entrevista con la televisión local después del partido, preguntaron al joven recogepelotas cómo se sentía al ver a sus ídolos ganar la liga. «Es un sueño», respondió.

    Inspirado por aquel contacto cercano con los grandes, Cannavaro empezó a ascender en las categorías del Napoli. Comenzó como centrocampista, pero le dijeron, sin darle explicaciones, que la posición de central era más adecuada para él, algo que lo dejó desconcertado. «Era más bajo que la mayoría de los otros chicos en el campo, así que no tenía aspecto de defensa y, desde luego, no de defensa central», explicó. «Pero, a partir de entonces, ese sería mi puesto».

    Fue la decisión acertada. Destacó en el centro de la defensa y ayudó al equipo sub-17 a ganar la liga. Sin embargo, sus notas empezaron a empeorar y su padre, furioso tras ver un boletín de calificaciones decepcionante y preocupado por el futuro de su hijo, tiró su equipación del Napoli. Le ofrecieron un trabajo en el pub de quien acabaría siendo su suegro, pero Cannavaro estaba seguro de que podía triunfar en el fútbol.

    «Solo quería ser futbolista. No me rendí, me costaba estudiar y luego salía disparado hacia los entrenamientos en Soccavo: era un sueño estar allí, cerca del equipo de Maradona y Careca», recordó. Poco después, Cannavaro entrenaba con el fenómeno argentino e incluso dejó huella en él.

    «Fui un niño afortunado», contó. «Un día le hice una entrada dura y uno de los directivos del club me reprendió. [Diego] respondió enseguida que no pasaba nada y que debía seguir jugando a mi manera».

    Aquel día, Maradona le regaló sus botas a Cannavaro, que estaba tan orgulloso de ellas que las usó hasta desgastarlas por completo: «Por aquel entonces, tener unas Puma King era el sueño de cualquier joven futbolista, ¡y a mí me las había dado el propio Diego! Ojalá las conservara».

    Aunque no llegaría a jugar junto al campeón del Mundial de 1986, Cannavaro se llevó una lección fundamental de aquella experiencia. «Para convertirte en un gran defensa, tienes que jugar contra los mejores del mundo», escribió en The Players’ Tribune.

  • De promesa a potencia

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Tras despuntar en el Napoli, Cannavaro fichó por un prometedor Parma y saboreó el éxito por primera vez.

    Cuando Claudio Ranieri incluyó por primera vez a Cannavaro en el banquillo del Nápoles, en mayo de 1992, su ídolo Maradona ya se había marchado y el club había caído a la zona media de la tabla. Debutó con el primer equipo en la Copa de Italia contra el Modena en septiembre, pero el defensa no disputó su primer partido de Serie A hasta el marzo siguiente, cuando formó junto a Ferrara ante una Juventus en la que jugaban Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt y tanto Roberto como Dino Baggio.

    El joven de 19 años no pudo seguir a Di Canio cuando este abrió el marcador a los 10 minutos, y Platt se desmarcó para rematar de cabeza un córner seis minutos después. Cannavaro fue sustituido a la hora de juego, con el marcador 2-1, aunque el partido acabó con una victoria de la Juventus por 4-3 empañada por los enfrentamientos entre la policía y los aficionados en las gradas.

    Tres meses después, en el último partido de la temporada, Cannavaro disputó su segundo encuentro de liga en el empate del Nápoles ante el Parma. En el verano de 1993 estuvo a punto de ser traspasado a un club de la Serie B, pero el nuevo entrenador, Lippi, frenó la operación y le dio un puesto habitual en el once. «Confiaba muchísimo en mí», dijo Cannavaro.

    El día antes de su primera titularidad de la temporada, contra el Torino, Lippi se acercó a Cannavaro y le preguntó si se veía con ganas de jugar: «Le dije que sí, aunque me dolían muchísimo las piernas por un programa de entrenamiento personalizado... Con el tiempo, me di cuenta de que era una prueba de carácter. Recuerdo que siempre me decía que me anticipara a la jugada: “Un defensa que hace botar el balón en el suelo es hombre muerto”, era una frase que repetía a menudo».

    Cannavaro disputó 29 partidos en total y el Nápoles se clasificó para la Copa de la UEFA. La temporada siguiente asumió el liderazgo de la defensa tras la marcha de Ferrara y marcó su primer gol como profesional en un empate 1-1 contra el AC Milan. También recibió su primera tarjeta roja en el penúltimo partido de la temporada, lo que le obligó a perderse la victoria ante el Parma en la última jornada.

    Cannavaro nunca volvería a jugar en el club de su infancia. Ante las dificultades económicas, el presidente Corrado Ferlaino le dijo al central que, si no aceptaba una oferta para fichar por el Parma, la inminente quiebra del Nápoles sería culpa suya. Cannavaro, de 21 años, se despidió entre lágrimas.

    Resultó ser la decisión acertada para su carrera. El declive del Nápoles continuó, mientras que él se incorporó a un equipo que vivía un ascenso espectacular desde su promoción en 1990. El Parma ya había ganado la Copa de Italia, la Recopa de Europa y la Supercopa de la UEFA antes de conquistar la Copa de la UEFA al imponerse a la Juventus por un global de 2-1 en la final.

    Cannavaro aportó aún más calidad a un equipo en el que estaban Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi y Lorenzo Minotti, además de sus antiguos compañeros en el Nápoles Gianfranco Zola y Dino Baggio. Aunque era titular habitual a las órdenes de Nevio Scala, el Parma firmó una temporada decepcionante. Carlo Ancelotti fue nombrado entrenador en verano y se llevó consigo a Lillian Thuram, Hernan Crespo y Enrico Chiesa.

    El Parma terminó después segundo en la Serie A, con Cannavaro desempeñando un papel clave en el centro de la defensa tras un experimento fallido como lateral derecho. Ancelotti llevó así al club a la Champions League por primera vez. Sin embargo, no logró superar una fase de grupos en la que se enfrentó al vigente campeón, el Borussia Dortmund, al Sparta de Praga y al Galatasaray.

    En 1998-99, el Parma logró un doblete increíble: derrotó a la Fiorentina en la final de la Copa de Italia y después conquistó otra Copa de la UEFA con una contundente victoria ante el Marsella. «Era un equipo maravilloso, con Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio y Buffon», dijo Cannavaro años más tarde en un pódcast. «No conseguimos ganar la liga, pero aquel Parma nuestro arrasaba a los rivales. En la final de la Copa de la UEFA ganamos 3-0 al Marsella, pero también arrollamos al Burdeos 6-0, al Galatasaray 4-0, a la Juventus y al Milan».

    La campaña siguiente fue decepcionante, ya que el Parma atravesó dificultades económicas que llevaron a los traspasos de Thuram y Buffon a la Juventus, mientras que Marcio Amoroso fichó por el Borussia Dortmund. Pese a la profunda remodelación, Cannavaro se quedó y ganó otra Copa de Italia al derrotar a la Juventus en la final a doble partido.

    Con 290 partidos, dos Copas de Italia y una Copa de la UEFA a sus espaldas, Cannavaro se había convertido en una leyenda gracias a sus excelentes actuaciones constantes, pero el Parma no podía dejar pasar la oportunidad de sacar dinero por su traspaso cuando el AC Milan y el Inter llamaron a su puerta. El Inter se impuso en la puja de 23 millones de euros, pero la etapa de Cannavaro en San Siro estuvo muy lejos de sus años de gloria en el Parma.

  • Éxitos y escándalos

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Tras una etapa difícil en el Inter, Cannavaro triunfó en la Juventus, aunque las celebraciones duraron poco.

    En su segundo partido con el Inter, un encuentro de Champions League contra el Rosenborg, Cannavaro fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en cinco minutos. Poco después, se rompió un hueso del pie, pero le permitieron seguir jugando, una decisión de la que más tarde se arrepintió.

    «A día de hoy, no sé por qué el cuerpo médico decidió que tenía que jugar», dijo. «Al cabo de un año, no sentía el 75 % de la pierna. El entrenador era Roberto Mancini y le dije: “Míster, no puedo seguir así. Tengo que parar, no puedo”».

    En su segunda temporada quedó fuera de las convocatorias con más frecuencia y el Inter cayó al cuarto puesto de la Serie A. Tras dos años, aceptó la oferta para fichar por la Juventus, donde se reencontró con sus excompañeros del Parma Buffon y Thuram y con Ferrara, su antiguo ídolo del Nápoles.

    «Tenía 29 años y, en aquel momento, pensé en dejar el fútbol», añadió. «Por suerte, después cambié de equipo y fue una gran decisión».

    Cannavaro se sintió «como en casa» en el equipo de Fabio Capello y llegó a convertirse en una auténtica leyenda del fútbol italiano. En su primera temporada, la Juventus ganó la liga y él recibió el primero de dos premios consecutivos al mejor defensa del año de la Serie A. En la siguiente campaña, la Juve volvía a liderar con holgura la clasificación cuando estalló el escándalo del Calciopoli a principios de mayo. Se reveló que dirigentes del club habían participado en prácticas corruptas, entre ellas influir en los árbitros para favorecer a la Juventus. Los investigadores descubrieron la trama al interceptar las llamadas telefónicas del director general Luciano Moggi mientras investigaban las acusaciones de que la Juventus había dopado sistemáticamente a sus jugadores.

    A la Juve le retiraron ambos títulos y la descendieron a la Serie B con una importante sanción de puntos. Al Milan, la Fiorentina y la Lazio también les restaron 30 puntos a cada uno por su implicación. Pese a todo, Cannavaro sigue defendiendo sus éxitos con la Juventus y declaró en el programa de televisión Il Confronto: «No necesitábamos a nadie. Éramos mucho más fuertes que los demás y aun así conseguimos ganar».

    Y añadió: «Te los quitaron, pero para mí siguen ahí. Todavía tengo la medalla en casa. Tengo una en lugar de dos, pero la que tengo representa un Scudetto ganado. Es una polémica que perdurará para siempre en la historia de nuestro fútbol, pero siento que esos dos Scudetti son míos.

    »[Moggi] era el mejor director deportivo de Italia. Lo que estaba mal eran las normas. Porque si existe una norma que permite a cualquiera llamar a los árbitros, significa que todo el sistema está mal. Ahora, en Italia, el mundo arbitral es inaccesible, mientras que antes lo que estaba mal era el sistema».

    Mientras que Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet y Buffon se quedaron para ayudar a la Juve a regresar a la Serie A, Cannavaro fue una de las muchas estrellas que se marcharon.

  • Conquistar el mundo

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    AFP

    Pese al escándalo del Calciopoli que sacudió al fútbol italiano, Cannavaro capitaneó a Italia hasta conquistar el Mundial con actuaciones dignas del Balón de Oro.

    Los títulos de Serie A de Cannavaro podían haberse puesto en entredicho, pero, mientras el fútbol italiano se tambaleaba por el escándalo que sacudió el verano, el defensa demostró que pertenecía a la élite mundial.

    Cuando arrancó el Mundial de 2006, Cannavaro ya era el principal defensa central de la selección. Un año antes del torneo en Alemania, el seleccionador Lippi le había nombrado capitán ante la retirada de Paolo Maldini y la pérdida de influencia de Alessandro Nesta.

    Cannavaro disputó todos los minutos mientras Italia encajaba un solo gol en su camino hacia la final de Berlín. Superó a Ghana, Estados Unidos y la República Checa en la fase de grupos antes de imponerse a Australia y Ucrania en las eliminatorias y alcanzar las semifinales contra Alemania.

    En aquel torneo quedaron a la vista todas las virtudes de Cannavaro. Gracias a su velocidad, su lectura del juego, su iniciativa, su precisión al entrar al suelo y su excelente marcaje individual, nada superaba al valiente líder de Italia. «El campeón piensa antes de que llegue el balón», dijo Cannavaro en una ocasión. «Intento leer las jugadas de antemano, anticiparme a ellas. Eso también es arte».

    En la semifinal contra Alemania estuvo sensacional: se lanzó a por todos los balones para impedir que los anfitriones encontraran el camino al gol. Con el marcador 0-0 después de 90 minutos y la tanda de penaltis en el horizonte, Andrea Pirlo pasó el balón a Fabio Grosso dentro del área y el lateral izquierdo colocó su disparo con efecto en una esquina de la portería.

    Alemania respondió enviando el balón hacia el área de Italia, pero Cannavaro se anticipó en el salto al alto defensa Per Mertesacker y despejó de cabeza hacia Lukas Podolski. Decidido a impedir que el delantero disparara, el capitán italiano salió a su encuentro y volvió a despejar de cabeza, con lo que Italia recuperó la posesión. Alberto Gilardino condujo el balón y esperó a que Del Piero corriera a su espalda para dejárselo perfectamente servido. La leyenda de la Juventus marcó y metió al equipo de Lippi en la final. «Cannavaro no habría dejado pasar ni a su madre ni a su padre», bromeó el técnico.

    «Supongo que esta entrada que le hice a Podolski fue lo que me hizo ganar el [premio al Mejor Jugador del Mundo de la FIFA]», dijo Cannavaro. «Porque fue un partido extraordinario, disputado a un nivel altísimo, con intervenciones que, cuando las veo, me pregunto: “¿De verdad fui yo quien hizo eso?”. Es una imagen que quedará en la historia del fútbol. Fue un gol precioso, marcado contra una selección alemana que jugaba en casa. Fue lo que nos llevó a Berlín».

    La final contra Francia, el partido número 100 de Cannavaro con su selección, fue igual de igualada y mucho más tensa. El equipo de Raymond Domenech se adelantó a los siete minutos después de que Marco Materazzi derribara a Florent Malouda. Zinedine Zidane transformó el penalti con una vaselina que entró tras golpear el larguero. Doce minutos después, Materazzi remató de cabeza un córner de Pirlo para empatar.

    Luca Toni tuvo varias ocasiones para Italia: estrelló un cabezazo en el larguero y después le anularon un gol. En el otro extremo, Materazzi, Gianluca Zambrotta y Buffon frenaron a Henry, mientras que Buffon también detuvo un potente cabezazo de Zidane en la prórroga.

    Entonces ocurrió algo increíble. Zidane y Materazzi intercambiaron unas palabras y el francés acabó propinando un cabezazo en el pecho al alto defensa italiano, por el que vio la tarjeta roja. Fue la acción del último partido de la carrera del legendario centrocampista.

    «Lo oí», contó Cannavaro en una entrevista con la FIFA. «Estaba cinco metros por delante y oí ese ruido. Me giré y Marco estaba en el suelo. Le pregunté a Gigi [Buffon], porque era el único que lo había visto: “¿Qué ha pasado?”. Y me dijo: “¡Fabio, le ha dado un cabezazo increíble!”.

    »“¿Un cabezazo? ¿Cómo es posible?”. Porque Materazzi mide más de 1,90 m. Así que le dio en el pecho. Si hubiera sido yo, me habría dado de lleno en la cara, porque soy un poco más bajo».

    El partido llegó a los penaltis y Cannavaro confiaba en la victoria, aunque no figuraba en la lista de lanzadores. Había fallado uno cuando jugaba en el Italsider de niño y desde entonces odiaba tirarlos.

    «Era una situación difícil, pero recuerdo que miré a mis compañeros y no había nadie que huyera para evitar lanzar un penalti», contó a la FIFA. «Todos estaban alrededor del entrenador y todos querían tirar uno. Eso me tranquilizó. Tenía mucha confianza en mis compañeros durante la tanda. De hecho, me parecían relajados y, al final, todo nos salió bien».

    Francia quedó por detrás cuando David Trezeguet estrelló en el larguero su segundo lanzamiento. Aunque marcó los dos siguientes, Italia convirtió todos los suyos y ganó la tanda por 5-3.

    Aquel recogepelotas del Napoli había completado un Mundial perfecto y fue incluido en el equipo ideal del torneo de la FIFA. «Ganar el Mundial fue, sin duda, hacer realidad los sueños que tenía de niño», afirmó.

    Cannavaro había pasado de ser un niño fascinado que contemplaba a Maradona, el artista supremo del ataque, a convertirse en un virtuoso de la defensa y uno de los grandes de todos los tiempos. La idea de que un defensa ganara el Balón de Oro parecía una broma, pero Cannavaro creía en ello. En 2006, lo había convertido en algo inevitable.