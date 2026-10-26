Fabio Cannavaro pensó que era una broma. Su mujer también. El defensa salía en coche del aparcamiento de la ciudad deportiva del Real Madrid cuando un desconocido se le acercó corriendo y gritando su nombre. El italiano se detuvo y bajó la ventanilla.
«Estaba sin aliento y empezó a hablarme», recordó Cannavaro sobre aquel día de hace 20 años. «Me dijo: “Necesito hablar contigo. Trabajo para France Football”, y me dio su tarjeta». Aunque le desconcertaron la forma en que el periodista se había acercado a él y su urgencia, Cannavaro contó que solo quería irse a casa. «¿Puedo ir contigo?», le preguntó el periodista. Había «algo importante» de lo que necesitaba hablar con él.
Mientras conducía con su inesperado pasajero, el futbolista, de 33 años, recibió una noticia increíble: había sido elegido el mejor futbolista de Europa. Cuando Cannavaro llamó a su mujer para decirle que volvía a casa con «un amigo que me ha dicho que he ganado el Balón de Oro», ella respondió: «Mira, Fabio, creo que es una broma».
«Fue divertido e inesperado», recordó Cannavaro. «Ganarlo siendo defensa es prácticamente imposible». Pero Cannavaro había logrado lo inconcebible. El 27 de noviembre de 2006, el mundo supo que era el ganador del Balón de Oro, por delante de Gianluigi Buffon y Thierry Henry. Un mes después, fue nombrado Jugador Mundial del Año de la FIFA, por delante de Zinedine Zidane y Ronaldinho.
«La competencia impone, es muy fuerte. No es habitual que un defensa esté entre Ronaldinho y Zidane», dijo antes de que se anunciara el ganador.
El central había disfrutado de un año fantástico: había capitaneado a Italia hasta la conquista del Mundial después de ganar su segundo título consecutivo de la Serie A, aunque la Juventus fue despojada de esos títulos por el escándalo del Calciopoli. En plenitud futbolística y en la cima de este deporte tras fichar por el Real Madrid en verano, Cannavaro se había ganado los elogios de sus compañeros de profesión, seleccionadores y periodistas de toda Europa.
«El premio es fantástico, la culminación de un año excepcional», dijo Marcello Lippi, seleccionador de Italia en la conquista del Mundial, después de la ceremonia del Balón de Oro. «No me sorprende que haya ganado un defensa. Un futbolista extraordinario es alguien decisivo para su equipo, juegue en la posición que juegue, y eso es Cannavaro».
Cannavaro era apenas el tercer defensa en ganar el premio y, pese a que se lo habían comunicado con antelación, aún no podía creérselo. «Es un doble honor», dijo. «Se concede al mejor jugador, y el hecho de que yo sea defensa lo hace aún más especial. Soy el primer sorprendido. Esto lo significa todo para mí».
Fue el punto culminante de una trayectoria extraordinaria que había comenzado como recogepelotas, viendo a Diego Maradona desde la banda del estadio San Paolo del Nápoles y soñando con dejar su propio legado.