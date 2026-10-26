Cuando Claudio Ranieri incluyó por primera vez a Cannavaro en el banquillo del Nápoles, en mayo de 1992, su ídolo Maradona ya se había marchado y el club había caído a la zona media de la tabla. Debutó con el primer equipo en la Copa de Italia contra el Modena en septiembre, pero el defensa no disputó su primer partido de Serie A hasta el marzo siguiente, cuando formó junto a Ferrara ante una Juventus en la que jugaban Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt y tanto Roberto como Dino Baggio.

El joven de 19 años no pudo seguir a Di Canio cuando este abrió el marcador a los 10 minutos, y Platt se desmarcó para rematar de cabeza un córner seis minutos después. Cannavaro fue sustituido a la hora de juego, con el marcador 2-1, aunque el partido acabó con una victoria de la Juventus por 4-3 empañada por los enfrentamientos entre la policía y los aficionados en las gradas.

Tres meses después, en el último partido de la temporada, Cannavaro disputó su segundo encuentro de liga en el empate del Nápoles ante el Parma. En el verano de 1993 estuvo a punto de ser traspasado a un club de la Serie B, pero el nuevo entrenador, Lippi, frenó la operación y le dio un puesto habitual en el once. «Confiaba muchísimo en mí», dijo Cannavaro.

El día antes de su primera titularidad de la temporada, contra el Torino, Lippi se acercó a Cannavaro y le preguntó si se veía con ganas de jugar: «Le dije que sí, aunque me dolían muchísimo las piernas por un programa de entrenamiento personalizado... Con el tiempo, me di cuenta de que era una prueba de carácter. Recuerdo que siempre me decía que me anticipara a la jugada: “Un defensa que hace botar el balón en el suelo es hombre muerto”, era una frase que repetía a menudo».

Cannavaro disputó 29 partidos en total y el Nápoles se clasificó para la Copa de la UEFA. La temporada siguiente asumió el liderazgo de la defensa tras la marcha de Ferrara y marcó su primer gol como profesional en un empate 1-1 contra el AC Milan. También recibió su primera tarjeta roja en el penúltimo partido de la temporada, lo que le obligó a perderse la victoria ante el Parma en la última jornada.

Cannavaro nunca volvería a jugar en el club de su infancia. Ante las dificultades económicas, el presidente Corrado Ferlaino le dijo al central que, si no aceptaba una oferta para fichar por el Parma, la inminente quiebra del Nápoles sería culpa suya. Cannavaro, de 21 años, se despidió entre lágrimas.

Resultó ser la decisión acertada para su carrera. El declive del Nápoles continuó, mientras que él se incorporó a un equipo que vivía un ascenso espectacular desde su promoción en 1990. El Parma ya había ganado la Copa de Italia, la Recopa de Europa y la Supercopa de la UEFA antes de conquistar la Copa de la UEFA al imponerse a la Juventus por un global de 2-1 en la final.

Cannavaro aportó aún más calidad a un equipo en el que estaban Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi y Lorenzo Minotti, además de sus antiguos compañeros en el Nápoles Gianfranco Zola y Dino Baggio. Aunque era titular habitual a las órdenes de Nevio Scala, el Parma firmó una temporada decepcionante. Carlo Ancelotti fue nombrado entrenador en verano y se llevó consigo a Lillian Thuram, Hernan Crespo y Enrico Chiesa.

El Parma terminó después segundo en la Serie A, con Cannavaro desempeñando un papel clave en el centro de la defensa tras un experimento fallido como lateral derecho. Ancelotti llevó así al club a la Champions League por primera vez. Sin embargo, no logró superar una fase de grupos en la que se enfrentó al vigente campeón, el Borussia Dortmund, al Sparta de Praga y al Galatasaray.

En 1998-99, el Parma logró un doblete increíble: derrotó a la Fiorentina en la final de la Copa de Italia y después conquistó otra Copa de la UEFA con una contundente victoria ante el Marsella. «Era un equipo maravilloso, con Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio y Buffon», dijo Cannavaro años más tarde en un pódcast. «No conseguimos ganar la liga, pero aquel Parma nuestro arrasaba a los rivales. En la final de la Copa de la UEFA ganamos 3-0 al Marsella, pero también arrollamos al Burdeos 6-0, al Galatasaray 4-0, a la Juventus y al Milan».

La campaña siguiente fue decepcionante, ya que el Parma atravesó dificultades económicas que llevaron a los traspasos de Thuram y Buffon a la Juventus, mientras que Marcio Amoroso fichó por el Borussia Dortmund. Pese a la profunda remodelación, Cannavaro se quedó y ganó otra Copa de Italia al derrotar a la Juventus en la final a doble partido.

Con 290 partidos, dos Copas de Italia y una Copa de la UEFA a sus espaldas, Cannavaro se había convertido en una leyenda gracias a sus excelentes actuaciones constantes, pero el Parma no podía dejar pasar la oportunidad de sacar dinero por su traspaso cuando el AC Milan y el Inter llamaron a su puerta. El Inter se impuso en la puja de 23 millones de euros, pero la etapa de Cannavaro en San Siro estuvo muy lejos de sus años de gloria en el Parma.