Lexi Potter, la centrocampista de 20 años del Chelsea, que el martes recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra, sería sin duda una de las primeras en cuestionar la veracidad del viejo dicho de que nunca debes conocer a tus ídolos.

Keira Walsh, la estrella de talla mundial de Inglaterra, ha sido durante mucho tiempo un referente para Potter, pero desde que regresó a Inglaterra en 2025 para fichar por el Chelsea, se ha convertido en una especie de animadora y guía para ayudar a Potter a ganarse esa primera llamada de Sarina Wiegman para la concentración de octubre de Inglaterra.

Fue la semana pasada, antes del gran duelo del Chelsea con el Arsenal, cuando Walsh señaló el impacto de Potter como una de las grandes razones por las que ella ha tenido más protagonismo en el ataque del Chelsea esta temporada, todo ello antes de que su disparo rechazado desde la frontal provocara el único gol de la victoria sobre el Arsenal. "Creo que cuando Lexi juega a mi lado, hace que me sienta muy cómoda y me da la libertad para ir y hacer esas cosas", dijo. "Creo que tenemos una gran sociedad y probablemente de ahí viene la mayor parte de mi confianza".

Fue un gran elogio para una jugadora que aún tiene solo 20 años y que todavía solo suma 19 apariciones oficiales con el Chelsea. "No pretendo meterle demasiada presión con eso", dijo Walsh entre risas después de que GOAL se lo señalara, aunque también añadió: "Probablemente vaya a ser mejor que yo, para ser sincera".

Todo ello ofreció una gran perspectiva de la sociedad que Walsh y Potter han construido sobre el campo, para ayudar al Chelsea a arrancar de forma fantástica esta nueva temporada, y de su relación fuera de él, donde la joven centrocampista está ganando confianza claramente. Ahora, la seleccionadora inglesa, Wiegman, tiene la oportunidad de aprovechar todo eso, después de elegir a ambas en su última convocatoria.