En total, 86 futbolistas y 10 integrantes de cuerpos técnicos del fútbol masculino y femenino están nominados a al menos un premio el lunes. Y, si los últimos años sirven de referencia, la gran mayoría viajará a Londres ese día, independientemente de sus posibilidades de llevarse un galardón. Los clubes fletarán aviones privados para trasladar a sus nominados a la capital inglesa, una oportunidad para que los que cuentan con equipos masculinos y femeninos exitosos exhiban juntos su talento en la alfombra roja.
Es una situación muy distinta a la de la era de Messi y Ronaldo, cuando ambos, junto con un tercer finalista, viajaban a París o a Suiza (la FIFA coorganizó el premio entre 2010 y 2015) para ofrecer una rueda de prensa antes de la ceremonia, en la que se entregaba el trofeo la noche siguiente. Seguía siendo una cita importante del calendario futbolístico, pero los jugadores de la época que asistían se podían contar con los dedos de una mano.
La introducción del Balón de Oro femenino en 2018 y la posterior incorporación de más premios equivalentes a los distintos trofeos masculinos han reforzado la sensación de que esta es ya la gran noche del fútbol por su capacidad de reunir en una misma sala a figuras destacadas de todo el deporte. La decisión de adelantar la ceremonia, que antes se celebraba a finales de noviembre y generalmente coincidía con un parón de selecciones femeninas, también ha permitido que asistan más futbolistas.
Según France Football , la polémica decisión de sacar el evento de París es temporal y busca celebrar el 70.º aniversario de la primera victoria de Matthews. Sin embargo, resulta difícil no preguntarse si celebrar la gala en Londres en lugar de París podría aumentar las posibilidades de convencer a famosos ajenos al fútbol para que asistan, sin olvidar las protestas que actualmente afectan a la capital francesa. Por eso, no parece descartable un traslado permanente para un evento que se parece cada vez más a la gran noche de Hollywood.
Así que saca el esmoquin, ponte tu vestido más elegante y prepárate para la ceremonia del Balón de Oro: ¡ya no estamos en Blackpool!