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Ballon d'Or Oscars 1-1Getty/GOAL

Cómo la ceremonia del Balón de Oro se convirtió en el equivalente futbolístico de los Oscar

Los mejores futbolistas del mundo se darán cita el lunes en el London Palladium, mientras el evento anual busca reunir al mayor número posible de grandes figuras.

Mark Doyle
Traducido por

  • Cuando Stanley Matthews ganó el primer Balón de Oro en 1956, recibió el premio en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento de Blackpool. En claro contraste, el ganador de este año se dará a conocer en un evento con alfombra roja y repleto de estrellas en The London Palladium, mientras millones y millones de aficionados al fútbol de todo el mundo siguen la ceremonia por internet o televisión.

    Las cosas cambian, por supuesto, y 70 años son literalmente toda una vida, pero el Balón de Oro no ha evolucionado tanto como se ha disparado su popularidad. A principios de siglo, el trofeo ni siquiera tenía especial importancia: Michael Owen, ganador en 2001, no sabía siquiera qué era, según contó a talkSPORT: «Por aquel entonces, nunca aparecía en nuestra prensa».

    Hoy, sin embargo, el Balón de Oro está en todas partes y suscita debates durante todo el año entre aficionados y analistas sobre quién es el mejor jugador del mundo. Pero ¿por qué ha ocurrido esto y cómo ha llegado un premio individual a gozar de tanto prestigio en un deporte de equipo?

  • Fruto del aburrimiento

    A resident reads the last edition of the French Fr
    AFP

    France Football sigue supervisando el proceso de votación tras haber creado el premio en la década de 1950.

    La idea inicial de reconocer cada año al mejor futbolista europeo surgió, según Gerard Ejnes, del «aburrimiento». Los redactores y editores de France Football «siempre buscaban algo que inventar, incluso para vender más ejemplares».

    En 1995, el premio acabó abriéndose a jugadores de todas las nacionalidades que militaban en Europa. No se convirtió en un galardón mundial hasta 2007, y los premios femeninos comenzaron a incorporarse en 2018. Por eso, nombres ilustres como Garrincha, Pele y Diego Maradona destacan por su ausencia en la lista de ganadores.

    En ese sentido, France Football merece reconocimiento por haber cultivado en torno al premio un halo de misterio y un prestigio que, en realidad, no tuvo durante la mayor parte de su historia. Sin embargo, es imposible obviar que la principal razón por la que el Balón de Oro se convirtió en el premio más codiciado del fútbol no tuvo nada que ver con los organizadores.

    Más bien, tuvieron la suerte de que dos de los mejores futbolistas que ha dado este deporte surgieran no solo al mismo tiempo, sino también en una época de mayor cobertura mediática que nunca.

  • El efecto Messi y Ronaldo

    FBL-FIFA-BALLONDOR-PRESSER
    AFP

    El argentino y el portugués protagonizaron una rivalidad apasionante, tanto sobre el terreno de juego como en la pugna por el Balón de Oro.


    Cristiano Ronaldo y Lionel Messi prácticamente hicieron del Balón de Oro lo que es hoy. Eran, y siguen siendo, los dos jugadores más populares del planeta y, antes de que el portugués sufriera un acusado bajón de nivel hace cinco años, era imposible escapar del absurdo pero acalorado debate sobre quién era mejor.

    Por eso, el Balón de Oro se convirtió en un campo de batalla clave para sus respectivas aficiones, que veían el premio como una especie de árbitro independiente y fiable. Evidentemente, nada más lejos de la realidad.

    A lo largo de los años ha habido una larga lista de decisiones cuestionables, algunas relacionadas con Ronaldo y Messi, que se repartieron el Balón de Oro durante una década (2007- 2017). Sin embargo, a France Football no le importaba realmente quién ganara. Mientras ambos estuvieran entre los aspirantes, no podía perder. Como admitió en una ocasión el exdirector Pascal Ferre: «Lucharon mano a mano durante 10 años y France Football se benefició».

    De hecho, toda una generación creció viendo a dos leyendas vivas disputarse un título que parecía tener muchísimo valor, y los organizadores lo aprovecharon al máximo.

  • Un gran negocio

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Al Real Madrid le indignó tanto el triunfo de Rodri en 2024 que boicoteó la ceremonia.

    Quedan muy lejos los tiempos en que el redactor jefe de France Football contaba los votos en su cocina antes de que su mujer pasara los resultados a máquina. El Balón de Oro es ahora un gran negocio. Thierry Henry y Kate Scott presentarán la ceremonia de este año, a la que asistirán más de 2.000 personas y que cubrirán medios de comunicación de todo el mundo.

    El evento se ha convertido, en esencia, en el equivalente futbolístico de los Óscar. Por eso, todos los que son alguien quieren dejarse ver allí y los clubes promocionan a sus candidatos como los estudios de cine promocionan a los nominados. Como explicó Ferre a Bleacher Report: «Un actor que gana un Óscar se vuelve mucho más rentable. Un jugador que gana el Balón de Oro aumenta su valor de mercado».

    Por supuesto, cuando las posibles recompensas son tan grandes, aumenta el riesgo de corrupción, y Ferre ha revelado que agentes y jugadores han intentado comprar votos.

    Sin embargo, el mero hecho de que los jugadores incluyan ahora el Balón de Oro entre los principales objetivos de su carrera ya resulta revelador. Trent Alexander-Arnold admitió que, para él, ganar el galardón estaba por encima de conquistar otra Premier League o Champions League con el Liverpool, e incluso de convertirse en capitán del club de su ciudad natal. Por eso, el posterior fichaje del lateral derecho por el Real Madrid no sorprendió demasiado, dado que ningún club concede tanta importancia al Balón de Oro como el Real Madrid, que llegó incluso a boicotear, en una decisión bochornosa, la ceremonia de 2024 tras enterarse de que Rodri había superado por poco a Vinicius Junior en la votación por el máximo galardón.

  • Meses de campaña

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Mbappe ha sido uno de los aspirantes al Balón de Oro que más abiertamente han hecho campaña en 2026.

    Ese comportamiento de jugadores y equipos es, evidentemente, excesivo, pero tampoco sorprende en absoluto. Arsene Wenger ya lo vio venir hace una década, cuando afirmó que estaba «en contra del Balón de Oro» porque había «visto carreras arruinadas porque los jugadores están demasiado obsesionados con conseguir premios individuales».

    El exentrenador del Arsenal añadió: «A veces siento que fomenta el egoísmo». Hasta Jose Mourinho estuvo de acuerdo con su archienemigo: «En este momento, el fútbol está perdiendo un poco el concepto de equipo para centrarse más en el individuo».

    Desde entonces, la situación no ha hecho más que intensificarse, hasta el punto de que jugadores de talla mundial como Kylian Mbappe y Lamine Yamal han dedicado las primeras semanas de la temporada a hacer campaña personalmente, intentando convencer a los votantes con argumentos sobre su propia grandeza.

    Según Ferre, es poco probable que esas súplicas desesperadas surtan efecto. «Siempre he dicho que un Balón de Oro no se gana en los medios, pero sí se puede perder allí», declaró el francés a Gazzetta dello Sport. «El premio de este año está especialmente disputado, pero hacer demasiado ruido puede irritar a unos votantes a los que no se engaña fácilmente».

  • Brillo y glamour

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025
    AFP

    Clubes como el Barcelona aprovechan la ceremonia para reunir a futbolistas de sus equipos masculino y femenino.

    En total, 86 futbolistas y 10 integrantes de cuerpos técnicos del fútbol masculino y femenino están nominados a al menos un premio el lunes. Y, si los últimos años sirven de referencia, la gran mayoría viajará a Londres ese día, independientemente de sus posibilidades de llevarse un galardón. Los clubes fletarán aviones privados para trasladar a sus nominados a la capital inglesa, una oportunidad para que los que cuentan con equipos masculinos y femeninos exitosos exhiban juntos su talento en la alfombra roja.

    Es una situación muy distinta a la de la era de Messi y Ronaldo, cuando ambos, junto con un tercer finalista, viajaban a París o a Suiza (la FIFA coorganizó el premio entre 2010 y 2015) para ofrecer una rueda de prensa antes de la ceremonia, en la que se entregaba el trofeo la noche siguiente. Seguía siendo una cita importante del calendario futbolístico, pero los jugadores de la época que asistían se podían contar con los dedos de una mano.

    La introducción del Balón de Oro femenino en 2018 y la posterior incorporación de más premios equivalentes a los distintos trofeos masculinos han reforzado la sensación de que esta es ya la gran noche del fútbol por su capacidad de reunir en una misma sala a figuras destacadas de todo el deporte. La decisión de adelantar la ceremonia, que antes se celebraba a finales de noviembre y generalmente coincidía con un parón de selecciones femeninas, también ha permitido que asistan más futbolistas.

    Según France Football , la polémica decisión de sacar el evento de París es temporal y busca celebrar el 70.º aniversario de la primera victoria de Matthews. Sin embargo, resulta difícil no preguntarse si celebrar la gala en Londres en lugar de París podría aumentar las posibilidades de convencer a famosos ajenos al fútbol para que asistan, sin olvidar las protestas que actualmente afectan a la capital francesa. Por eso, no parece descartable un traslado permanente para un evento que se parece cada vez más a la gran noche de Hollywood.

    Así que saca el esmoquin, ponte tu vestido más elegante y prepárate para la ceremonia del Balón de Oro: ¡ya no estamos en Blackpool!