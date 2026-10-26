Cuando Stanley Matthews ganó el primer Balón de Oro en 1956, recibió el premio en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento de Blackpool. En claro contraste, el ganador de este año se dará a conocer en un evento con alfombra roja y repleto de estrellas en The London Palladium, mientras millones y millones de aficionados al fútbol de todo el mundo siguen la ceremonia por internet o televisión.

Las cosas cambian, por supuesto, y 70 años son literalmente toda una vida, pero el Balón de Oro no ha evolucionado tanto como se ha disparado su popularidad. A principios de siglo, el trofeo ni siquiera tenía especial importancia: Michael Owen, ganador en 2001, no sabía siquiera qué era, según contó a talkSPORT: «Por aquel entonces, nunca aparecía en nuestra prensa».

Hoy, sin embargo, el Balón de Oro está en todas partes y suscita debates durante todo el año entre aficionados y analistas sobre quién es el mejor jugador del mundo. Pero ¿por qué ha ocurrido esto y cómo ha llegado un premio individual a gozar de tanto prestigio en un deporte de equipo?