Cómo Joan Laporta, el presidente de las palancas del Barcelona, pasó de las peticiones para que dimitiera a fichar a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri y quizá incluso a Julian Alvarez
Julian Nagelsmann describió una vez al Barcelona como «el único club del mundo que puede fichar jugadores sin dinero. Es un poco raro y una locura». Era una opinión compartida por mucha gente dentro del mundo del fútbol, y de hecho lo sigue siendo.
El Barcelona lleva tiempo siendo sinónimo de mala gestión, una institución cultural antaño orgullosa que parece vivir en un estado constante de crisis financiera, pasando veranos enteros de aquí para allá intentando encontrar el margen suficiente en la masa salarial para inscribir a sus nuevos fichajes.
Este último mercado de fichajes no ha sido diferente. El Barça incorporó a Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Rodri por más de 150 millones de euros (£130m/$177m) en total y, aun así, no consiguió inscribirlos hasta el viernes, apenas 48 horas antes de su estreno en La Liga ante el Elche, mientras que la licencia para jugar del agente libre Joao Cancelo no se aseguró hasta la víspera del partido.
Si se tiene en cuenta que el Barça todavía espera cerrar un acuerdo por Julian Alvarez antes del cierre del mercado, por una cantidad que sin duda sería de nueve cifras, uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo? ¿Cómo, en esta era de estrictas restricciones financieras, un club que TODAVÍA tiene una deuda de más de 1.600 millones de euros (£1.4bn/$1.9bn) ha conseguido fichar a tres grandes jugadores, por no hablar siquiera de plantearse añadir a Alvarez a la ecuación?
GOAL trata de explicarlo todo a continuación...
Bartomeu deja al Barcelona al borde de la quiebra
Cuando Josep Maria Bartomeu dimitió como presidente del Barcelona en octubre de 2020, lo hizo en medio de la vergüenza, con el club catalán en un estado de desorden total, dentro y fuera del campo.
El Barça había ganado cuatro títulos de Liga durante el mandato de Bartomeu, además de un triplete al final de su primera temporada al frente, en 2014-15, pero había dejado al conjunto azulgrana al borde de la quiebra.
A día de hoy, Bartomeu afirma que el colapso económico global provocado por la pandemia de Covid-19 fue el único responsable de los problemas financieros del Barça.
Precisamente este año, declaró a EFE: "Con la pandemia, no tenemos el estadio abierto, no hay venta de entradas, no hay abonos, la tienda está cerrada, no hay museo, no hay escuelas de fútbol, y esa reducción de ingresos obviamente provoca un problema de flujo de caja que se soluciona endeudándose. Eso es lo que les pasó a la gran mayoría de clubes de Europa".
Sin embargo, pocos clubes se vieron tan golpeados por la pandemia como el Barça, y eso fue responsabilidad de Bartomeu, que había dejado al conjunto azulgrana especialmente vulnerable a los efectos del desplome económico.
«Hice lo que tenía que hacer»
Entre julio de 2015, cuando Bartomeu logró la reelección tras conquistar el triplete, y su salida en octubre de 2020, el Barça fichó a 29 jugadores por un coste de algo más de 1.000 millones de euros (895 millones de libras/1.200 millones de dólares). Ninguno de ellos fue un éxito rotundo.
Peor aún, fracasos escandalosamente caros como Ousmane Dembele, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann sometieron a una enorme presión las finanzas del club, sobre todo porque Bartomeu ignoró tontamente la sugerencia de La Liga de que ningún club gastara más del 70 por ciento de sus ingresos anuales en salarios.
"La LFP y la UEFA hacen recomendaciones, pero nadie fija un tope salarial. Estamos por encima de lo recomendado, pero lo importante es ser sostenibles", dijo Bartomeu. "Podemos permitírnoslo". Pero no podían, al menos no durante ni después de la pandemia.
Cuando golpeó el coronavirus, el Barça tenía una plantilla llena de jugadores veteranos con salarios colosales a los que no podía dar salida en el mercado de fichajes. En consecuencia, cuando Joan Laporta sucedió a Bartomeu como presidente en marzo de 2021, sintió que no tenía más opción que permitir que Lionel Messi, el jugador mejor pagado del club, y por mucha diferencia, dejara el Camp Nou al expirar su contrato ese mismo verano.
"Hice lo que tenía que hacer", declaró Laporta a El Pais a principios de este año. "Leo se estaba acercando al final de su carrera y necesitábamos construir un nuevo equipo. ¿Me habría gustado construir el nuevo equipo con la ayuda de Leo? Sí, y lo intentamos. Pero no pudo ser".
Las palancas de Laporta
Sin embargo, pronto quedó claro que desprenderse simplemente de Messi no iba a resolver todos los problemas del Barça, que eran mucho mayores y estaban mucho más arraigados de lo que muchos desde fuera imaginaban. En consecuencia, Laporta se quedó con una decisión difícil que tomar.
«Laporta básicamente tenía dos opciones», Marc Menchen Alba, CEO de la empresa barcelonesa 2Playbook, cuenta a GOAL. «La primera habría implicado centrarse únicamente en reducir la masa salarial y vender jugadores, lo que obviamente habría reducido la competitividad de la plantilla y básicamente habría supuesto vagar por el desierto futbolístico durante dos o tres años.
«La segunda opción, en cambio, era intentar generar tantos ingresos como fuera posible, y lo más rápido posible, vendiendo de hecho activos futuros para volver a ganar de inmediato».
Laporta eligió la segunda.
En el verano de 2022, el Barcelona recaudó 582 millones de euros (495 millones de libras/591 dólares) al vender el 25 por ciento de los derechos de retransmisión de LaLiga del club para los siguientes 25 años a la empresa de inversión Sixth Street. Esta fue la más significativa de varias «palancas» económicas que Laporta accionaría para aliviar los problemas financieros del club.
Básicamente, el presidente del Barça estaba hipotecando ingresos futuros para cubrir déficits del presente, con la convicción de que el éxito a corto plazo era la mejor manera de facilitar la recuperación a largo plazo. «Recuerdo pensar en aquel momento que era un movimiento valiente», dice Menchen. «Pero no me gustó porque pensaba que había formas más seguras de hacerlo».
Sin embargo, los primeros resultados fueron alentadores. Además de fichar a Lewandowski procedente del Bayern de Múnich de Nagelsmann por 45 millones de euros, el Barça también incorporó a Raphinha y Jules Kounde durante el verano de 2022 por un total de 108 millones de euros gracias a las palancas de Laporta, y la apuesta dio resultado al final de la temporada, ya que el Barcelona ganó LaLiga por primera vez en cuatro años.
El problema, sin embargo, como señala Menchen, es que «la maniobra de alto riesgo de Laporta hizo que el Barça sufriera casi cada verano. Nos preguntábamos constantemente si el club sería capaz de inscribir a los nuevos jugadores». Y el verano de 2024 fue especialmente duro.
«Pedimos la dimisión del presidente»
No es de extrañar que los aficionados estuvieran aún más molestos por el caso Dani Olmo. Básicamente, ya habían tenido suficiente de Laporta y sus palancas.
«La situación creada es inadmisible, y el daño causado a la reputación de la entidad es irreparable», señaló el grupo de aficionados Som un Clam en un comunicado. «La mala imagen se agrava por las mentiras continuas y el engaño a los socios con falsas promesas que nunca se cumplen y que acaban perjudicando al Club.
«En solo cuatro años, el patrimonio del FC Barcelona se ha descapitalizado con varias "palancas", vendiendo activos estratégicos de futuro para tapar agujeros derivados de una gestión caótica e improvisada.
«Pese a las promesas de recuperación, el club sigue sin un plan financiero sólido ni una estrategia coherente para garantizar la estabilidad a medio y largo plazo.
«Exigimos que se acabe con las promesas incumplidas, la improvisación constante y la venta irresponsable de activos que están hipotecando el modelo de propiedad colectiva que nos hace únicos.
«Es urgente un cambio de rumbo. Es necesario recuperar la transparencia, la planificación y los valores que han hecho del Barça "más que un club". El futuro del Barça depende de nosotros, sus socios, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la institución se degrada.
«Ante esta situación, Som un Clam insiste en que el círculo vicioso en el que hemos entrado debido a la gestión de la junta directiva pone en peligro el patrimonio de nuestro club y su modelo de propiedad.
«Por esta razón, pedimos la dimisión del presidente y de la junta directiva, al tiempo que llamamos a los aficionados del Barça a movilizarse, revertir esta situación y hacer oír su voz».
Haciendo caja con los activos de La Masia
A pesar del ambiente cada vez más tóxico en torno al Camp Nou, y de su aparentemente interminable remodelación, Laporta capeó el temporal y, 18 meses después, el futuro pinta mucho mejor para el Barça.
El Barcelona hizo sabiamente un solo fichaje importante la pasada temporada, Joan Garcia, e incluso ese fue una ganga, ya que el portero tenía una cláusula de rescisión de 25 millones de euros en su contrato con el Espanyol.
Al mismo tiempo, el Barça también recuperó casi el doble de esa cantidad con la venta de una plétora de jugadores, la mayoría de los cuales se habían formado en la famosa cantera del club, La Masia, lo que significa que generaron únicamente beneficio neto.
«Se puede ver con casos como los de Lamine Yamal y Pau Cubarsi hasta qué punto La Masia es importante para el Barcelona a la hora de producir jugadores para el primer equipo», dice Menchen. «Los jugadores que salen de la cantera saben exactamente cómo jugar en el primer equipo, así que eso reduce la necesidad de gastar dinero en fichajes.
«Pero La Masia también significa formar jugadores con un valor de mercado relativamente alto y, de forma muy significativa, en las últimas ventanas de fichajes hemos visto que el Barça lo ha hecho realmente bien en lo que respecta a la venta de canteranos.
«En el pasado, muchos de estos jugadores se iban gratis y eso era porque el Barça intentaba encontrarles sitio en el primer equipo, pero no era posible, así que acababan marchándose libres. Ahora estamos viendo a chicos de 18 y 19 años de los que la mayoría de los aficionados ni siquiera ha oído hablar marcharse por 5 o 10 millones de euros, lo cual ayuda mucho a la hora de cumplir con las exigencias presupuestarias.
«Y recordemos que el Real Madrid está haciendo lo mismo, vendiendo a muchos jugadores salidos de La Fabbrica, por eso pudieron pagar por Yan Diomande y otros grandes nombres este verano.
«Cada año, Barça y Madrid invierten entre 20 y 30 millones en sus canteras, y este año están recogiendo de verdad los frutos de ello».
¿El fin de los problemas financieros del Barcelona?
El desembolso de este verano ha provocado, obviamente, un enorme gasto neto en el mercado de fichajes, pero el Barça sí logró de algún modo convencer al Paris Saint-Germain para que pagara 48,5 millones de euros (43 millones de libras/59 millones de dólares) por Ferran Torres, mientras que la salida de Lewandowski como agente libre, y la disposición del Liverpool a cubrir todo el salario de Ronald Araujo durante su cesión en Anfield, aliviaron significativamente la presión sobre la masa salarial.
Entonces, ¿podría el Barça traer aún a Alvarez para cubrir el importante vacío en ataque que ha dejado Lewandowski? A día de hoy, Menchen no lo tiene tan claro. Sin embargo, la venta con beneficio íntegro de otro producto de la cantera bien podría ser la solución.
«Siempre hay que recordar que este es un negocio de flujo de caja, así que si vendes a Marc Casado, por ejemplo, por treinta millones, podrías cubrir el coste de Julian Alvarez para esta temporada, ya que el coste de un nuevo fichaje se amortiza, lo que significa que se reparte a lo largo de la duración de su contrato», explica.
«Además, vender jugadores de La Masia, combinado con la eventual finalización del nuevo Camp Nou y el aumento de los ingresos del museo ligado a la recuperación del turismo en Barcelona, significa que el Barça probablemente podrá operar con total libertad financiera el próximo verano por primera vez desde antes de la pandemia.
Entonces, ¿significa esto que los problemas financieros del Barcelona han terminado? «Por ahora sí», dice Menchen. «Mi única pequeña preocupación son los 40 millones que el Barça sigue pagando a Sixth Street por los derechos de La Liga. Puede que no parezca mucho dinero para un club que ingresa mil millones al año, pero sigue siendo un juego de márgenes pequeños y podría marcar la diferencia entre que el Barça fiche a un jugador que también quiere el Madrid.
«Sin embargo, sí creo que estamos viendo el principio del fin de los problemas financieros más graves del Barça. Laporta hizo un movimiento de alto riesgo, el tipo de decisión que un presidente a veces tiene que tomar, y creo que con el paso del tiempo sentirá que hizo bien en hacerlo, sobre todo con el Barça ganando tres de los últimos cuatro títulos de La Liga.
«Sigo creyendo que habría sido mejor revisar el gasto y evitar algunas de las operaciones que hizo. Creo que evitar algunos de los fichajes que realizó le habría ahorrado algo de dinero al Barça y habría significado que no habría tenido que vender futuros derechos de La Liga.
«Todavía no sabemos exactamente qué pasará más adelante. Pero podemos decir que el Barcelona ya no está en una posición en la que tenga que accionar más palancas». Y eso es sin duda algo bueno para un club dirigido de una manera «extraña y loca» durante demasiado tiempo.