El desembolso de este verano ha provocado, obviamente, un enorme gasto neto en el mercado de fichajes, pero el Barça sí logró de algún modo convencer al Paris Saint-Germain para que pagara 48,5 millones de euros (43 millones de libras/59 millones de dólares) por Ferran Torres, mientras que la salida de Lewandowski como agente libre, y la disposición del Liverpool a cubrir todo el salario de Ronald Araujo durante su cesión en Anfield, aliviaron significativamente la presión sobre la masa salarial.

Entonces, ¿podría el Barça traer aún a Alvarez para cubrir el importante vacío en ataque que ha dejado Lewandowski? A día de hoy, Menchen no lo tiene tan claro. Sin embargo, la venta con beneficio íntegro de otro producto de la cantera bien podría ser la solución.

«Siempre hay que recordar que este es un negocio de flujo de caja, así que si vendes a Marc Casado, por ejemplo, por treinta millones, podrías cubrir el coste de Julian Alvarez para esta temporada, ya que el coste de un nuevo fichaje se amortiza, lo que significa que se reparte a lo largo de la duración de su contrato», explica.

«Además, vender jugadores de La Masia, combinado con la eventual finalización del nuevo Camp Nou y el aumento de los ingresos del museo ligado a la recuperación del turismo en Barcelona, significa que el Barça probablemente podrá operar con total libertad financiera el próximo verano por primera vez desde antes de la pandemia.

Entonces, ¿significa esto que los problemas financieros del Barcelona han terminado? «Por ahora sí», dice Menchen. «Mi única pequeña preocupación son los 40 millones que el Barça sigue pagando a Sixth Street por los derechos de La Liga. Puede que no parezca mucho dinero para un club que ingresa mil millones al año, pero sigue siendo un juego de márgenes pequeños y podría marcar la diferencia entre que el Barça fiche a un jugador que también quiere el Madrid.

«Sin embargo, sí creo que estamos viendo el principio del fin de los problemas financieros más graves del Barça. Laporta hizo un movimiento de alto riesgo, el tipo de decisión que un presidente a veces tiene que tomar, y creo que con el paso del tiempo sentirá que hizo bien en hacerlo, sobre todo con el Barça ganando tres de los últimos cuatro títulos de La Liga.

«Sigo creyendo que habría sido mejor revisar el gasto y evitar algunas de las operaciones que hizo. Creo que evitar algunos de los fichajes que realizó le habría ahorrado algo de dinero al Barça y habría significado que no habría tenido que vender futuros derechos de La Liga.

«Todavía no sabemos exactamente qué pasará más adelante. Pero podemos decir que el Barcelona ya no está en una posición en la que tenga que accionar más palancas». Y eso es sin duda algo bueno para un club dirigido de una manera «extraña y loca» durante demasiado tiempo.