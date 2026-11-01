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Erling Haaland Cristiano Ronaldo GFX HIC 1-1GOAL

Cómo Erling Haaland, el «hombre del momento», desbancó a Cristiano Ronaldo para convertirse en el futbolista con mayor atractivo comercial del mundo

El delantero del Manchester City encabeza la clasificación anual de futbolistas de SportsPro, mientras el gran CR7 pierde posiciones al entrar en la recta final de su brillante carrera.

Krishan Davis
Traducido por

  • Erling Haaland, ya imparable sobre el terreno de juego, se está convirtiendo rápidamente en una potencia también fuera de él, y su creciente proyección mundial acaba de recibir un reconocimiento oficial. El delantero del Manchester City ha sido clasificado como el futbolista con mayor atractivo comercial del planeta, por delante del gran Cristiano Ronaldo.

    SportsPro, empresa de medios especializada en negocios deportivos, ha publicado su esperada lista anual de los 50 deportistas con mayor atractivo comercial del mundo. Para elaborar la clasificación utiliza una escala de 100 puntos basada en tres factores: valor de marca (45 puntos), impulso (40 puntos) y trayectoria comercial (15 puntos). En otras palabras, mide el valor que ha construido cada deportista, el impulso que lo respalda y el margen de crecimiento que aún tiene.

    Se evaluó a 1.202 deportistas de 70 disciplinas a partir de los datos recopilados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La tenista Aryna Sabalenka encabezó la clasificación, seguida de la esquiadora china Eileen Gu, el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo y Haaland, cuarto. El tenista Carlos Alcaraz completó los cinco primeros puestos.

    Haaland es el único futbolista entre los diez primeros en 2026, reflejo del crecimiento meteórico de su marca personal durante el último año. Ronaldo, por su parte, ha caído del quinto al decimocuarto puesto, mientras que el atractivo comercial de la veterana estrella está «en declive».

  • Sensación en las redes sociales

    Erling Haaland haircut
    Erling Haaland YouTube

    Haaland ha logrado un éxito considerable con su canal de YouTube, que lanzó hace apenas un año

    Un factor decisivo en la reciente fama de Haaland ha sido el éxito de su canal de YouTube, que lanzó en octubre de 2025 y que desde entonces ha acumulado 4,6 millones de suscriptores y cerca de 250 millones de visualizaciones entre sus vídeos cortos y largos. Tanto su carácter cercano y pícaro como su talento como futbolista prácticamente garantizaban ese éxito.

    «YouTube se está convirtiendo en una plataforma cada vez más importante para consumir contenido deportivo en general, pero especialmente para los deportistas que quieren reforzar su presencia mediática y controlar su propio relato», explica Michael Long, responsable de contenidos comerciales de SportsPro, a GOAL. «Su canal personal permite a Haaland encontrar su propia voz y establecer una relación directa con sus seguidores, mientras que sus vídeos sobre su día a día mantienen un nivel alto y atraen numerosas visualizaciones e interacciones».

    El jugador de 26 años demostró la repercusión que ya tiene en la plataforma y en las redes sociales en vísperas de la nueva temporada, al causar sensación en internet con un vídeo en el que se rapaba su famosa y larga melena «vikinga». El vlog de siete minutos acumula ya unos 10 millones de visualizaciones, mientras que muchas más personas habrán visto e interactuado con los avances publicados en Instagram, TikTok y otras redes sociales.

    Las personas que aparecen en el vídeo del corte de pelo son otra muestra del poder de convocatoria de Haaland: tiene los números de Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish y Pep Guardiola en su agenda, repleta de estrellas, y respondieron cuando los llamó para enseñarles su drástico cambio de imagen. También ha colaborado con dos gigantes de YouTube, KSI y los Sidemen.

    Esta misma semana, Haaland fue anunciado como uno de los ganadores de los Instagram Rings de 2026, un premio que reconoce a quienes destacan por su creatividad en la plataforma. «En Instagram, potencia esa personalidad desbordante: combina fútbol, humor y un carácter singular que distingue su cuenta de otras tanto dentro como fuera del deporte», señaló un comunicado.

  • Abriéndose paso en Estados Unidos

    Erling Haaland Norway
    Getty

    El Mundial de este verano en Norteamérica ha impulsado enormemente la popularidad de Haaland en Estados Unidos.

    El canal de YouTube de Haaland también desempeñó un papel importante para ayudar al imponente delantero a conquistar Estados Unidos este verano. Aprovechó el Mundial para aumentar su popularidad allí, mientras el país quedaba cautivado por su carisma y su personalidad cercana.

    Noruega llegó a Estados Unidos tras clasificarse para su primer Mundial en 28 años y estuvo a la altura de su condición de aspirante a dar la sorpresa, en buena medida gracias a las actuaciones de su prolífico número 9. Junto a sus compañeros y su celebración viral del «remo vikingo», Haaland despertó la admiración dentro y fuera del campo. Marcó siete goles en cinco partidos durante el camino de su selección hasta cuartos de final, incluido un sensacional doblete en la sorprendente victoria en octavos ante Brasil, cinco veces campeón.

    Aun así, tuvo tiempo de publicar varios videoblogs entre bastidores durante su estancia en Estados Unidos, que se hicieron virales mientras disfrutaba de poder hacer vida normal sin que apenas le reconocieran. Entre otras cosas, se sumergió en la cultura vaquera en Dallas y probó especialidades gastronómicas de Nueva York. Aquello desencadenó una extraña oleada de vídeos creados con IA que mostraban a Haaland como personaje de dibujos animados, vikingo y mucho más. Haaland incluso prolongó el fenómeno al regresar a casa con un mapache disecado de 750 dólares como recuerdo.

    Su popularidad creció exponencialmente a medida que avanzaba su selección, impulsada por sus goles y sus ocurrencias fuera del campo. Haaland sumó 32 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el torneo, más que cualquier otro jugador y una cifra superior a cinco veces la población del país al que representaba. Desde entonces ha atraído a otros millones.

    Haaland reconoció después que el Mundial le había «cambiado la vida». Declaró al medio noruego VG en aquel momento: «Han sido las semanas más increíbles y el viaje más increíble de toda mi vida. Ha sido completamente surrealista; ahora cuesta asimilarlo. Te quedas un poco vacío. Si repaso rápidamente estos 40 días, ha sido una auténtica locura».

    El histórico medio estadounidense ABC lo describió como «una sensación mundial del fútbol dentro y fuera del campo» que había «trascendido el torneo con su personalidad única», mientras que NBC calificó al delantero como «el jugador más valioso de la pequeña pantalla».

    «Fuera del campo, este fue el año en que Haaland alcanzó una proyección verdaderamente mundial», afirma Long. «En gran parte gracias al Mundial, donde rindió increíblemente bien bajo presión, confirmó su condición de delantero de primer nivel y se ganó a un mercado relativamente nuevo y aún por explotar en Norteamérica».

  • «Personalidad, sentido del humor y cercanía»

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Haaland ha estado en una categoría aparte en cuanto a atractivo comercial durante el último año y no muestra signos de perder impulso.

    Aunque la temporada pasada Haaland tuvo que conformarse con un doblete de copas nacionales, en lugar de ganar la Premier League, la Champions League o un improbable Mundial, sus hazañas goleadoras, sumadas a su autenticidad, el rápido crecimiento de sus canales en internet y su disposición a dejar que sus seguidores conozcan aspectos de su vida privada, lo han situado entre los cinco primeros de la clasificación de SportsPro.

    También ha reunido una lucrativa cartera de acuerdos con marcas, entre ellas su proveedor de botas, Nike (con el que tiene uno de los contratos de patrocinio de botas más caros de todos los tiempos), los auriculares Beats by Dre, los relojes Breitling y Budweiser, para cuya campaña publicitaria fue protagonista durante el Mundial.

    «Haaland está en la primera línea del deporte más popular del mundo y de sus principales competiciones, lo que, naturalmente, le da una gran visibilidad durante todo el año», explica Long. «Sus hazañas de récord con su club y su selección siguen alimentando su popularidad, mientras que su personalidad singular, su sentido del humor y su cercanía han cautivado tanto dentro como fuera del fútbol.

    «Sigue utilizando las redes sociales con gran eficacia y, respaldado por un equipo de talento que gestiona sus cuentas, destaca claramente entre los deportistas por el contenido que publica habitualmente. Todo ello no hace sino aumentar su atractivo para las marcas.

    «Nuestro modelo de evaluación mide a los deportistas por el valor de marca que han acumulado y el impulso que han demostrado. Haaland obtiene una puntuación alta en ambos aspectos. Por eso se está convirtiendo rápidamente en un nombre conocido por todos y aún tiene un considerable margen de crecimiento, una combinación muy atractiva para los responsables de marketing de las marcas».

    Por supuesto, una amenaza importante para la condición de Haaland como el futbolista más atractivo para las marcas es la posible sanción al Manchester City por haber sido declarado culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League. Por ahora, aún no está claro cuándo llegará la sentencia definitiva, ya que el City combate el veredicto con uñas y dientes.

  • Ronaldo, «en declive», pero aún «sin igual»

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    AFP

    Ronaldo ha descendido en la clasificación de SportsPro este año, pero solo por el criterio utilizado para elaborarla.

    Como ya hemos señalado, Haaland es el único futbolista que figura entre los diez primeros de la clasificación de 2026. Las estrellas del Real Madrid Kylian Mbappe y Vinicius Junior ocupan los puestos 19.º y 20.º, respectivamente, mientras que la sensación del Barcelona Lamine Yamal es 23.º y el gran Lionel Messi aparece aún más atrás, en el 27.º. Alessia Russo, del Arsenal, ocupa el 29.º puesto, y Alexia Putellas, ganadora de tres Balones de Oro, el 47.º. Son las únicas jugadoras entre los 50 primeros.

    Lo más llamativo, sin embargo, es la caída de Ronaldo desde el quinto puesto que ocupaba en 2025 hasta el 14.º de esta edición. A sus 41 años, afronta por fin la recta final de su brillante carrera, aunque hay que tener en cuenta el ajuste en el modelo de SportsPro, que dio un peso significativo al margen de crecimiento.

    «Se puede argumentar que el atractivo comercial de Ronaldo está disminuyendo al acercarse al final de su carrera tras su marcha a Arabia Saudí», explica Long a GOAL, «pero su caída en nuestra clasificación no se debe necesariamente a una pérdida de atractivo comercial. La razón principal es, sobre todo, la evolución del modelo de evaluación que utilizamos para elaborar la clasificación, por lo que las comparaciones directas de un año a otro pueden resultar algo engañosas.

    »Este año, el modelo da prioridad al impulso actual y a la proyección comercial frente al valor de marca acumulado. Eso significa que muchas estrellas consolidadas y deportistas de más edad, a quienes les queda menos carrera por delante, han bajado respecto a 2025, incluido Ronaldo». Esto también ayuda a explicar la baja posición de Messi, así como la de Neymar, que ocupó un sorprendente 24.º puesto.

    Haaland, por su parte, aún no ha alcanzado su mejor momento como deportista a sus 26 años. Teniendo en cuenta las enormes cifras que ha logrado en su canal de YouTube en relativamente poco tiempo, no parece tener techo si mantiene la misma trayectoria en todos los aspectos de su carrera.

    «Haaland es una estrella en ascenso con un considerable impulso comercial, mientras que Ronaldo es un icono mundial con un valor de marca consolidado, una marca personal muy explotada comercialmente y una amplia cartera de acuerdos de patrocinio. Por tanto, tiene menos margen de crecimiento en el futuro», explica Long. «Nuestro modelo de evaluación sitúa a Haaland por delante de Ronaldo en la clasificación, pero todo depende de cómo se defina el “atractivo comercial” y de qué elementos se consideren más importantes para impulsar el valor comercial de una persona. Haaland es el hombre del momento, mientras que el atractivo comercial global de Ronaldo posiblemente no tenga parangón si se considera toda su carrera».

  • A la espera de su oportunidad

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    AFP

    Yamal y Mbappé figuran entre quienes esperan desbancar a Haaland el próximo año.

    A primera vista, a algunos les sorprenderá la posición de jugadores como Mbappe, que actualmente se encuentra en el centro de la extraña crisis de LaLiga con China, y Yamal, considerados entre los mejores jugadores del planeta. Con solo 19 años, Yamal, en particular, es visto como el heredero de Messi en el Barcelona y como un futuro ganador de varios Balones de Oro. Por eso, Long cree que no tardará en subir puestos.

    «Seguir cosechando éxitos y firmando grandes actuaciones individuales sobre el terreno de juego le ayudará sin duda, pero también tendrá que seguir publicando contenido e interactuando con su creciente audiencia en las redes sociales», afirma el responsable de contenido comercial de SportsPro. «Si consigue convertir la atención cada vez mayor que recibe en una amplia comunidad de seguidores que interactúe con él, su atractivo comercial seguirá creciendo y, sin duda, llegarán acuerdos con marcas y otras oportunidades de monetización».

    «También influirán otros factores en su atractivo comercial, al menos tal como lo definimos en nuestro modelo. Ya cuenta con un enorme alcance internacional y un vasto mercado potencial gracias al deporte que practica y al club al que representa. Cómo se presenta ante el público, cómo desarrolla su perfil en las redes sociales, con qué marcas se asocia, qué temas culturales decide abordar y hasta qué punto se adentra en ámbitos ajenos al deporte: todos esos factores contribuirán a su atractivo comercial y a su posición en nuestra clasificación en el futuro».

    En cuanto a Mbappe y Vinicius, Long cree que ambos siguen teniendo «un enorme atractivo comercial» y no hay duda de que tienen lo necesario para disputarle el primer puesto a Haaland en el futuro. «Mbappe ha aparecido en la lista todos los años desde 2018 y ha estado cuatro veces entre los diez primeros», afirma. «Vinicius ha aparecido dos veces y ocupó el segundo puesto en 2024. Estar entre los 20 primeros de todos los deportistas del mundo indica que ambos jugadores siguen teniendo un enorme atractivo comercial en comparación con los cientos de deportistas que evaluamos este año».

    Haaland es, sin duda, «el hombre del momento», pero está claro que la competencia por arrebatarle el puesto de futbolista con mayor atractivo comercial del planeta en 2027 será feroz.