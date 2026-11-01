Erling Haaland, ya imparable sobre el terreno de juego, se está convirtiendo rápidamente en una potencia también fuera de él, y su creciente proyección mundial acaba de recibir un reconocimiento oficial. El delantero del Manchester City ha sido clasificado como el futbolista con mayor atractivo comercial del planeta, por delante del gran Cristiano Ronaldo.
SportsPro, empresa de medios especializada en negocios deportivos, ha publicado su esperada lista anual de los 50 deportistas con mayor atractivo comercial del mundo. Para elaborar la clasificación utiliza una escala de 100 puntos basada en tres factores: valor de marca (45 puntos), impulso (40 puntos) y trayectoria comercial (15 puntos). En otras palabras, mide el valor que ha construido cada deportista, el impulso que lo respalda y el margen de crecimiento que aún tiene.
Se evaluó a 1.202 deportistas de 70 disciplinas a partir de los datos recopilados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La tenista Aryna Sabalenka encabezó la clasificación, seguida de la esquiadora china Eileen Gu, el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo y Haaland, cuarto. El tenista Carlos Alcaraz completó los cinco primeros puestos.
Haaland es el único futbolista entre los diez primeros en 2026, reflejo del crecimiento meteórico de su marca personal durante el último año. Ronaldo, por su parte, ha caído del quinto al decimocuarto puesto, mientras que el atractivo comercial de la veterana estrella está «en declive».