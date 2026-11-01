El canal de YouTube de Haaland también desempeñó un papel importante para ayudar al imponente delantero a conquistar Estados Unidos este verano. Aprovechó el Mundial para aumentar su popularidad allí, mientras el país quedaba cautivado por su carisma y su personalidad cercana.

Noruega llegó a Estados Unidos tras clasificarse para su primer Mundial en 28 años y estuvo a la altura de su condición de aspirante a dar la sorpresa, en buena medida gracias a las actuaciones de su prolífico número 9. Junto a sus compañeros y su celebración viral del «remo vikingo», Haaland despertó la admiración dentro y fuera del campo. Marcó siete goles en cinco partidos durante el camino de su selección hasta cuartos de final, incluido un sensacional doblete en la sorprendente victoria en octavos ante Brasil, cinco veces campeón.

Aun así, tuvo tiempo de publicar varios videoblogs entre bastidores durante su estancia en Estados Unidos, que se hicieron virales mientras disfrutaba de poder hacer vida normal sin que apenas le reconocieran. Entre otras cosas, se sumergió en la cultura vaquera en Dallas y probó especialidades gastronómicas de Nueva York. Aquello desencadenó una extraña oleada de vídeos creados con IA que mostraban a Haaland como personaje de dibujos animados, vikingo y mucho más. Haaland incluso prolongó el fenómeno al regresar a casa con un mapache disecado de 750 dólares como recuerdo.

Su popularidad creció exponencialmente a medida que avanzaba su selección, impulsada por sus goles y sus ocurrencias fuera del campo. Haaland sumó 32 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el torneo, más que cualquier otro jugador y una cifra superior a cinco veces la población del país al que representaba. Desde entonces ha atraído a otros millones.

Haaland reconoció después que el Mundial le había «cambiado la vida». Declaró al medio noruego VG en aquel momento: «Han sido las semanas más increíbles y el viaje más increíble de toda mi vida. Ha sido completamente surrealista; ahora cuesta asimilarlo. Te quedas un poco vacío. Si repaso rápidamente estos 40 días, ha sido una auténtica locura».

El histórico medio estadounidense ABC lo describió como «una sensación mundial del fútbol dentro y fuera del campo» que había «trascendido el torneo con su personalidad única», mientras que NBC calificó al delantero como «el jugador más valioso de la pequeña pantalla».

«Fuera del campo, este fue el año en que Haaland alcanzó una proyección verdaderamente mundial», afirma Long. «En gran parte gracias al Mundial, donde rindió increíblemente bien bajo presión, confirmó su condición de delantero de primer nivel y se ganó a un mercado relativamente nuevo y aún por explotar en Norteamérica».