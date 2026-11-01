Cómo el tocayo de Roy Keane reconstruyó en cartón la carrera del legendario capitán del Manchester United

Dan Keane tiene motivos de sobra para ser considerado el mayor admirador del capitán más legendario del Manchester United en todo el mundo. Este coleccionista de cartas, responsable del popular canal de YouTube Sports Cards UK, tardó 18 meses en completar la colección arcoíris de Roy Keane de Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Es decir, consiguió todas y cada una de las versiones paralelas de esa carta base de la colección.
La mayor parte de ese tiempo la dedicó a intentar hacerse con la última carta que le faltaba: un Black Pristine Refractor del que solo existe un ejemplar. La negociación con su propietario fue agotadora. Tardaron casi ocho meses en acordar un precio final de 400 €, y después Dan tuvo que esperar tres semanas, con los nervios a flor de piel, a que llegara la carta.
Cuando por fin la recibió y pudo colocarla junto al Gold Swirl Chrome SuperFractor, también de ejemplar único, por el que ya había pagado 339 €, Dan sintió sobre todo tranquilidad, más que euforia.
«Me convencí de que nunca llegaría y dejé de pensar en ello para no agobiarme, pero cuando llegó sentí alivio», cuenta a GOAL. «Creo que esos 18 meses de coleccionismo se resumieron en 30 segundos: puse las dos cartas, las dos de ejemplar único, una al lado de la otra sobre mi escritorio y me quedé mirándolas durante 30 segundos, sonriendo».
Momentos tan difíciles de creer como ese se han convertido en parte habitual de la experiencia de Dan como coleccionista. Reconstruir en cartas la carrera de Keane, su tocayo, ha sido laborioso en ocasiones, pero sobre todo muy gratificante. Según reconoce, apenas ha completado el «20 %» de la historia de Keane y, aun así, su pasión por la tarea no deja de crecer. ¡Y eso que ni siquiera es seguidor del Manchester United!