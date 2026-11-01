Cómo el tocayo de Roy Keane reconstruyó en cartón la carrera del legendario capitán del Manchester United

Para Dan, nunca desaparece la descarga de adrenalina que siente al abrir un sobre o al buscar y comprar una carta que mejora un poco más su colección. Estos trozos de cartón brillante son un puente invisible entre generaciones, capaces de convertir a los adultos en niños con los ojos muy abiertos en cuestión de segundos.

«Creo que esa es la esencia», dice. «El mercado ha cambiado, sin duda, y cuando estás en el patio del colegio no piensas en el mercado. Ahora los niños tienen la oportunidad de encontrar cartas firmadas, mientras que antes probablemente no la tenían. En su día había autógrafos en Match Attax, pero eran tan difíciles de conseguir que casi ni sabías que existían en la colección. Eran muy raros. Pero ahora puedes comprar un sobre de Topps Flagship en Sainsbury’s y encontrar una carta con un parche o una firmada, y a los niños les entusiasma.

»Pero creo que la emoción de encontrar algo importante en un sobre no ha cambiado nunca. No creo que dejes atrás esta afición; creo que la afición crece contigo, con las distintas colecciones, los productos y las novedades que van saliendo. Cuando estuve en la feria de cartas de Woking, hice una publicación conjunta con un amigo y me regaló un sobre de Match Attax. Lo abrí cuando fuimos a tomar algo después y me salió una carta 100 Club de Lionel Messi. Tengo 31 años y era la primera vez en mi vida que me salía una carta 100 Club de Messi. Aquel chico me había dado un solo sobre y yo lo había abierto en un pub, sin grabarlo, y la emoción fue exactamente la misma que al encontrar la carta única de Topps Chrome. No tienen el mismo valor, pero esa nostalgia te transporta al pasado y vuelves a sentir lo mismo.

»La verdad es que no creo que, para los coleccionistas de hoy, sea muy diferente de jugar e intercambiar cartas. Puede que ya no las sujetes con gomas elásticas ni te las metas en el bolsillo. Puede que uses fundas y protectores rígidos, y que su estado importe un poco más, pero intercambiar cartas en el patio del colegio no es diferente de hacerlo en una feria de cartas».

Para los verdaderos coleccionistas como Dan no hay una meta final, porque esta afición no tiene fecha de caducidad. No espera completar nunca su colección de Keane, pero eso no le impedirá seguir ampliándola poco a poco. La recompensa siempre está en la búsqueda y el descubrimiento, no en el resultado final.

«Topps saca todos los años nuevos productos con cartas de Keane que me gustan. Creo que esta colección de Keane me acompañará toda la vida», concluye. «Siempre hay alguna carta cuya existencia ni siquiera conoces, hasta que un día la descubres y ves una foto suya. Pero localizarla o encontrar a un coleccionista que tenga una ya es otra historia completamente distinta. Creo que nunca terminará, hasta que ya no pueda coleccionar más porque me haya muerto».