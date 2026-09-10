Cómo el Como de Cesc Fàbregas pasó de una valoración de 1 millón de euros a otra de mil millones de euros en menos de 10 años
El lema del perfil de Twitter del Como dice: «El fútbol más bonito en el lugar más bonito». Es una afirmación ambiciosa y, sin embargo, apenas resulta exagerada.
Desde luego, en el contexto italiano, ahora mismo no hay mejor equipo para ver en la Serie A. El pasado domingo, el campeón del mundo Daniele De Rossi admitió que no se ha encontrado con un conjunto más fuerte desde que se hizo cargo del Genoa hace casi un año.
Y luego está la ubicación. El estadio Sinigaglia del Como no es ni grande ni moderno. El recinto, con capacidad para 13.000 espectadores, tiene casi 100 años y, siendo brutalmente sinceros, pese a todas las recientes reformas, se sigue notando. Sin embargo, aunque el estadio en sí no sea especialmente impresionante, el entorno es espectacular.
El Sinigaglia se asienta a orillas del impresionante Lago di Como, uno de los destinos turísticos más populares y prestigiosos no solo de Italia, sino de todo el mundo. Y es aquí, en este escenario espectacular, donde el Como debutará el jueves por la noche en la Champions League, ante el RB Leipzig.
Como era de esperar, las entradas están muy cotizadas, tanto que, de hecho, el presidente Mirwan Suwarso y otros miembros del equipo ejecutivo han cedido sus asientos para permitir que más de 40 de los aficionados más veteranos del club puedan asistir. Es un gesto precioso, pero también otra lección magistral de relaciones públicas de una directiva que apenas ha dado un paso en falso desde que el Djarum Group adquirió el Como en 2019.
Por aquel entonces, el Como valía menos de 1 millón de euros, pero Suwarso dice que podría superar los 1.000 millones de euros. Entonces, ¿cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha pasado un club tan pequeño de la tercera categoría del fútbol italiano a codearse con la élite europea en tan poco tiempo? ¿Y hasta qué punto podría seguir escalando en el fútbol?...
Un «Bienvenidos a Wrexham» italiano
Unos años antes de que 'Welcome to Wrexham' se estrenara por primera vez en FX en 2022, Suwarso y algunos de sus colegas en Mola TV, una de las filiales de Djarum, tuvieron la idea de hacer «una especie de documental de fútbol» ambientado en Italia.
«Pensamos que sería un tema familiar para la audiencia, dada la inmensa popularidad de la Serie A en Indonesia durante la década de 1990», contó Suwarso a Calcio E Finanza.
El único problema era dónde rodarlo, ya que las ciudades más pobladas de Italia planteaban todo tipo de problemas logísticos. Sin embargo, fue mientras exploraba Milán cuando Suwarso se topó con Como; «una feliz coincidencia», según sus propias palabras.
A simple vista, el Como 1907 parecía una elección extraña para el público objetivo, dado que los Lariani apenas habían sido una gran potencia en la época dorada de la Serie A. Además, aunque el club acababa de ascender a la Serie C1, las grietas en la infraestructura del Como eran, literalmente, visibles para todos.
«Vamos a renovar todo el edificio», dijo Suwarso durante una presentación en vídeo en la que aparecían imágenes del deteriorado estadio del club, «y devolverlo a un buen estado».
Así pues, ya estaba claro: Suwarso había encontrado la posible historia de ascenso desde la pobreza a la riqueza que andaba buscando.
Movimiento inteligente
El dinero nunca iba a ser un problema para el Como: el Grupo Djarum estaba liderado por los hermanos Harton, Budi y Bambang, dos de los hombres más ricos del planeta. El verdadero reto estaría en averiguar cuál era la mejor manera de invertir ese dinero.
Suwarso podía estar familiarizado con la Serie A, pero no tenía experiencia en la gestión de un club de fútbol. En consecuencia, recurrió al excentrocampista de Inglaterra y del Chelsea Dennis Wise en busca de ayuda.
En el momento de la compra, el londinense estaba implicado en un programa indonesio de desarrollo juvenil dirigido por Djarum y empezó inicialmente a trabajar con el Como como consultor, antes de convertirse más tarde en director ejecutivo y después en presidente.
«Asumí el control total del club de fútbol, de arriba abajo, contratando a todas y cada una de las personas del edificio», reveló posteriormente Wise a The Coaches' Voice. «Cuando llegué allí, el club ni siquiera tenía su propia ciudad deportiva, solo un arrendamiento renovado año a año. De hecho, se había declarado en bancarrota dos veces y la asistencia rondaba únicamente las 800 personas.
«Así que se trataba de aumentar el número de aficionados, mejorar la comunidad en torno al club, conseguir una ciudad deportiva y crear una academia, que estaba externalizada, así que tuvimos que recuperarla.
«No había demasiado interés desde fuera en aquella etapa, y Mirwan me dejó actuar a mi manera, la verdad. Nunca tuve mucho para gastar en el mercado de fichajes, así que tuve que intentar cerrar operaciones realmente buenas. Llegamos a tener 14 cedidos en un momento dado: se trataba de ir filtrando entradas y salidas, porque no había dinero para gastar. Luego, de repente, empezó a crecer».
«Solo quería un proyecto que me ilusionara»
En 2021, el Como estaba de vuelta en la Serie B por primera vez desde antes de su segunda quiebra, cuatro años atrás. El verano siguiente, en la demostración más clara hasta la fecha de las ambiciones de los propietarios, Cesc Fabregas se unió al club, tanto como jugador como accionista. Como era de esperar, Wise desempeñó un papel clave para incorporar al campeón del mundo.
«Dennis fue el más convincente [de los directivos del club con los que hablé]», explicó entonces el veterano centrocampista. «No me importaba el dinero. Solo quería unirme a un proyecto que me ilusionara. Veo un futuro a largo plazo para este club».
Fabregas, Wise y Suwarso tenían el mismo objetivo: devolver al Come a la Serie A y, en 2024, el equipo ascendió a la máxima categoría por primera vez en más de dos décadas.
Para entonces, Fabregas estaba al frente del primer equipo. Puede que técnicamente figurara como asistente de Osian Roberts, pero eso solo se debía a que el ex del Arsenal aún no había obtenido todas sus credenciales como entrenador. Todo el mundo sabía, sin embargo, que era Fabregas quien tomaba las decisiones, y el alcance total de su influencia solo quedó claro cuando Wise se desvinculó del Como en el verano de 2024 y explicó su sorprendente salida afirmando: «El club ha decidido seguir la dirección de Cesc Fabregas».
Wise también aseguró más tarde que Suwarso quería «tomar más control» del club y «no dentro de la misma estructura financiera». «Para mí era lo correcto apartarme de ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo», añadió Wise.
Fabregas y Suwarso, eso sí, seguían perfectamente alineados. «Compartimos la misma visión, el mismo objetivo, que es llegar lo más alto posible», dijo el español. «Seguimos siendo un club pequeño, pero con grandes, muy grandes ambiciones de cara al futuro».
Especular para acumular
Básicamente, el Como no se conformaba simplemente con competir en la Serie A, quería ganar de inmediato, y eso significaba gastar más dinero.
Según Football Benchmark, los costes operativos del club (52 millones de euros) fueron más de cinco veces superiores a sus ingresos operativos (10 millones de euros) durante la temporada de su ascenso en la Serie B, y siguió tirando la casa por la ventana al llegar a la máxima categoría del fútbol italiano. El balance neto de traspasos al final de su primer año fue de algo más de -93,35 millones de euros. La temporada pasada fue de casi -108,79 millones de euros.
La forma de pensar del Como estaba clara: hay que arriesgar para ganar. Y es una estrategia que le ha dado resultado, al menos hasta ahora, con Fàbregas llevando al equipo a un sorprendente cuarto puesto la temporada pasada que incluso pilló por sorpresa a sus dirigentes.
Suwarso ha insistido, no obstante, en que la clasificación para la Champions League no era imprescindible para cuadrar las cuentas, que el club no estaba bajo ninguna presión financiera para clasificarse para Europa.
"No nos marcamos objetivos deportivos específicos", declaró a Calcio E Finanza. "Intentamos no pensar de esa manera. Lo vemos todo en términos de rentabilidad. Si gestionamos correctamente el presupuesto y lo mantenemos dentro de un nivel sostenible, creemos que podemos ser rentables en un plazo de dos a tres años".
Sin duda es una posibilidad, teniendo en cuenta la forma en que el Como está construyendo su marca.
Las estrellas que aparecen por Como
"Si miras las cuentas, Como es un club que ahora mismo genera pérdidas, pero yo diría que eso es bastante normal dadas las circunstancias", cuenta Antonio Di Cianni, director de Advisory en Football Benchmark, a GOAL. "Es un modelo diferente al que solemos ver normalmente en el fútbol.
"Djarum no compró un club de fútbol ya consolidado con altos ingresos. Este es un club que venía de las categorías inferiores y, en esencia, han construido un club nuevo desde cero.
"Han tenido unas pérdidas netas de casi 200 millones de euros en las últimas tres temporadas, pero lograron el ascenso y ahora la clasificación para la Champions League.
"Obviamente, el estadio es pequeño, así que el aforo es un problema, pero lo están remodelando. Quieren mejorar las instalaciones, hacer que el estadio sea más moderno, pero también aumentar la capacidad hasta entre 15.000 y 17.000 espectadores, lo que permitiría más asientos de hospitality, y ahí es de donde llega el verdadero dinero desde la perspectiva de los ingresos de día de partido para los clubes de fútbol.
"Quizá lo más importante de todo es que Como está haciendo mucho en términos de merchandising y licencias para explotar la marca del lago de Como. El lago de Como es conocido en todo el mundo, como Venecia o Cinque Terre. Tiene ese nivel de prestigio y relevancia.
"Los anteriores propietarios no sacaron partido de ese hecho, pero ahora Djarum, como era de esperar, está haciendo todo lo posible por aprovechar esa marca. Incluso han creado un club privado para socios (The Club On The Lake) con una cuota de 4.500 euros al año.
"Así que están tratando de cultivar este concepto de exclusividad alrededor del club de fútbol."
Atraer a tantas celebridades sin duda ayuda a reforzar esa imagen. Solo en los últimos 18 meses, estrellas de Hollywood como Hugh Grant, Michael Fassbender, Adrien Brody, Kiera Knightly, Kate Beckinsale, Jeff Goldblum, Benedict Cumberbatch y Hugh Jackman se han dejado ver en el Sinigaglia.
Curiosamente, Suwarso dice que no fueron maniobras de relaciones públicas organizadas por el club. "No hemos hecho nada de eso", insistió el año pasado. "Vienen por su cuenta.
"Por ejemplo, James Righton, el marido de Keira Knightley, quería visitar Como después de leer sobre cómo Cesc Fàbregas estaba construyendo un equipo de fútbol apasionante, así que quiso verlo por sí mismo. A partir de ahí, todo lo demás surgió de forma natural."
El «CEO del fútbol»
Es innegablemente difícil exagerar la importancia de Fabregas para el proyecto del Como. El club tiene otros accionistas destacados, como Thierry Henry, mientras que Raphael Varane forma parte del consejo, pero Fabregas es la figura principal, la cara visible de toda la empresa, el «CEO del fútbol» del Como, como lo define Suwarso.
«Es crucial para ejecutar el plan que le ha dado el consejo», declaró a la Gazzetta dello Sport. «A diferencia de otros equipos, no dependemos solo del entrenador y del director deportivo; tenemos un consejo de fútbol ampliado que incluye a Cesc y a su cuerpo técnico, así como a todos los demás componentes de nuestra gestión futbolística, además de nuestro CFO y de mí mismo en representación de la propiedad.
«Intentamos tomar decisiones como un comité, utilizando como guía el ADN que hemos construido. Pero Cesc ha sido fundamental en la construcción de ese ADN».
Desde el principio, los propietarios dejaron claro a Fabregas que querían ver a un equipo que practicara un «fútbol ofensivo». El objetivo no era tanto ganar, sino entretener. Y el razonamiento era doble: en primer lugar, atraer jugadores al club; en segundo, atraer turistas.
El estadio del Como puede ser pequeño, pero también lo es la ciudad, que tiene algo más de 82.000 habitantes. Lo que sí tiene Como en abundancia, sin embargo, es visitantes, y el objetivo de Suwarso desde el principio fue convertir el Sinigaglia en una de las principales atracciones turísticas de la zona.
«Cuando llegué por primera vez, había 1,6 millones de turistas», explicó. «Cinco años después, son 4,8 millones. Así que debe haber una manera de generar ingresos a partir de este aumento de visitantes, y me gusta pensar en nuestro modelo de negocio de una manera similar a Disney.
«Para Disney, Disneyland representa su división de parques temáticos; para nosotros, el club de fútbol y la experiencia del día de partido son nuestra “división de parques temáticos”. Luego, tenemos otras ocho divisiones conectadas con esto... Pero lo que nos hace únicos es la manera en que conectamos la experiencia del fútbol con el turismo en el lago de Como, creando una sinergia única.
«Incluso tenemos escuelas y una academia, no solo una cantera para el club, sino una academia para quienes quieren jugar al fútbol en verano, por ejemplo, viniendo desde Estados Unidos. Los padres pueden irse de vacaciones mientras sus hijos juegan al fútbol. Además, incluso cuando estábamos en la Serie B, vendimos entradas en 122 países. El año pasado, el 20 por ciento de nuestras ventas de comercio electrónico procedieron del extranjero, y este año, el 12 % de nuestras ventas han llegado solo desde Estados Unidos.
«Si paseas hoy por la ciudad, empezarás a ver mucho de nuestro merchandising, mientras que hace tres años ni siquiera teníamos una tienda. Ahora tenemos cuatro tiendas en la ciudad y 485 puntos de venta que distribuyen nuestros productos por toda la provincia de Como.
«Estamos dando servicio a una población de 85.000 personas, más los 4,8 millones de turistas que nos visitan cada verano. Nuestro objetivo es expandirnos internacionalmente y transformar esos 4,8 millones de visitantes estacionales en 48 millones, 400 millones o cualquier cifra realista que podamos alcanzar. Si lo conseguimos, será extraordinario, porque alcanzar la rentabilidad en solo ocho años es increíblemente rápido».
«Moviéndose en la dirección correcta»
Sin embargo, es evidente que el Como todavía no ha llegado a ese punto. Por muchas virtudes que tenga Fabregas como entrenador, y está claro que son muchas, el club sigue dependiendo en gran medida del mercado de fichajes para construir una plantilla competitiva, ya que aún pasará tiempo hasta que el renovado fútbol base empiece a producir talento de la casa, lo que también explica por qué el Como todavía no está ingresando demasiado dinero por ventas de jugadores.
En consecuencia, aún está bastante lejos de alcanzar la deseada valoración de 1.000 millones de euros, lo que, según Football Benchmark, lo situaría en cuarta posición entre los clubes de la Serie A, por detrás del Inter (2.100 millones de euros), la Juventus (1.840 millones de euros) y el AC Milan (1.800 millones de euros), pero por encima del Nápoles (967 millones de euros).
«Obviamente, los propietarios siempre apuntan alto, es su propio activo y les interesa hablar en positivo sobre el aumento del valor del club», dice Di Cianni. «Pero el Como, en la 24-25, generó aproximadamente 50 millones de euros en ingresos, así que está bastante por debajo incluso de los clubes que más ingresan en Italia.
«Por supuesto, esta temporada jugará la Champions League y, aunque depende de hasta dónde llegues, imagino que podría ingresar entre 30 y 40 millones de euros solo por participar. Por lo tanto, esta temporada podría acercarse a algo así como 100 millones de euros en ingresos.
«Aun así, una valoración de 1.000 millones es un objetivo ambicioso, porque en el deporte no hay garantías y está por ver hasta qué punto será consistente en términos de resultados deportivos. ¿Se convertirá el Como en un equipo estable en la Serie A, peleando regularmente por estar entre los cuatro primeros? ¿Va a clasificarse ahora para Europa todos los años? ¿Qué pasa si tiene una mala temporada y vuelve a caer a la Serie B? Estas son las cuestiones, desde una perspectiva deportiva, que afectan al valor de un club.
«Sin embargo, desde la perspectiva del activo, el estadio remodelado y todas las actividades que están llevando a cabo para aumentar los ingresos van en la dirección correcta, hacia un incremento del valor del club y de la plantilla.
«Creo que la compraventa de jugadores va a convertirse en una parte más importante de su estrategia de cara al futuro, en términos de cuadrar las cuentas, lo cual es muy importante desde la perspectiva de los requisitos de licencia de la UEFA. Basta con fijarse en que, a día de hoy, el valor de mercado conjunto de los jugadores del Como era de 584,2 millones de euros, frente a los 288 millones del pasado septiembre, y esa cifra ha aumentado gracias a una revalorización significativa de muchos futbolistas, así como a la llegada de fichajes veraniegos como Moise Kean y Trevoh Chalobah, así que ese es el nivel de escalada que estamos viendo en el Sinigaglia.
«Está claro que el objetivo de los 1.000 millones de euros no es, evidentemente, una meta a corto plazo, pero a medio y largo plazo, si todo sigue yendo bien, creo que es posible, algo que puede alcanzarse en algún momento, dadas las sinergias en juego y el prestigio de la ubicación».
Básicamente, si el fútbol sigue siendo tan bonito como el telón de fondo, la primera campaña del Como en la Champions League no será la última.