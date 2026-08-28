Cómo Boca Juniors se convirtió en el club de fútbol más relevante a nivel cultural fuera de Europa
Todo el mundo sabe que Europa alberga a la mayoría de los llamados «superclubs», desde el Real Madrid y el Barcelona en La Liga hasta el Manchester United y el Liverpool en la Premier League. El fútbol italiano está representado por históricas máquinas de ganar como el AC Milan, la Juventus y el Inter, mientras que el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain son las fuerzas dominantes en Alemania y Francia, respectivamente.
Luego están equipos como el Chelsea, el Manchester City, el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, justo por detrás, con instituciones muy respetadas como la Roma, el Nápoles, el Ajax, el Benfica, el Oporto, el Tottenham y el Aston Villa en el siguiente escalón. Las ligas europeas atraen los contratos televisivos más lucrativos y fichan a los mejores jugadores, lo que a su vez ayuda a reforzar sus aficiones año tras año.
Solo un grupo muy reducido de clubes de fuera de Europa puede siquiera acercarse a igualar el prestigio de la élite europea: River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club América, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds y Al Ahly, por ejemplo. Pero hay uno que proyecta una sombra sobre todos ellos por relevancia cultural: Boca Juniors.
Aunque River puede presumir de haber tenido tanto éxito como su eterno rival en Argentina, Boca tiene una huella internacional mayor. Su identidad de marca distintiva conecta profundamente con aficionados de todo el mundo, y su popularidad sigue disparándose con cada año que pasa.
La historia de una camiseta icónica
Boca vistió inicialmente una equipación lisa en blanco y negro tras su fundación en 1905, que chocaba con la de Nottingham de Almagro cuando ambos equipos se enfrentaron en un partido de desempate al año siguiente. Se decidió que los ganadores conservarían los derechos sobre el diseño de la equipación y, como Boca acabó del lado perdedor, tuvo que volver a empezar.
Los cinco jóvenes descendientes de inmigrantes italianos con familias de Génova que fundaron el club acabaron decidiendo adoptar los colores del siguiente barco que llegara al puerto de La Boca, un barrio industrial de carácter duro, que resultó ser una embarcación sueca conocida como el Drottning Sophia. Desde aquel momento decisivo, Boca ha vestido de azul y oro (azul y dorado), y la primera versión de la equipación incluía una franja diagonal amarilla.
En 1913, se introdujo una banda dorada horizontal en el pecho para romper el azul de la camiseta, algo que sigue siendo la seña de identidad de la elástica a día de hoy. Los colores quedaron rápidamente integrados en la identidad de la clase trabajadora de Argentina y en la historia inmigrante de Buenos Aires.
Sin embargo, decidir un tema para el escudo del club llevó algo más de tiempo. Un monograma sencillo y circular apareció en la documentación de Boca hasta 1922, cuando surgió el primer diseño de escudo con las iniciales entrelazadas «CABJ», que significa Atletico Club Boca Juniors. El emblema siguió evolucionando, culminando en una ingeniosa decisión en 1970 del entonces presidente del club, Alberto Armando, que añadió una estrella al escudo por cada título argentino que había ganado el club. Eso siguió siendo una constante del diseño hasta principios de este año, cuando Boca pasó a una imagen retro sin estrellas creada para su 120º aniversario en sus canales de redes sociales.
La experiencia de La Bombonera
Boca, apodado Los Xeneizes por sus vínculos históricos con la ciudad italiana, jugó en varios emplazamientos antes de comprar unos terrenos cerca de las calles Brandsen y Del Valle Iberlucea en 1931 y habilitar gradas de madera para que los aficionados las usaran los días de partido. Sin embargo, a medida que fue ganando más notoriedad, la necesidad de construir un estadio de verdad se hizo más urgente.
La construcción del recinto de hormigón comenzó en 1938, con los arquitectos afrontando severas limitaciones de espacio por las parcelas residenciales situadas en uno de los lados del campo. Finalmente levantaron en ese lado un muro vertical de palcos VIP para resolver ese problema, lo que también ayudó a retener el ruido a lo largo del resto del estadio, completado por dos gradas empinadas.
Denominado oficialmente Estadio Alberto J. Armando cuando abrió sus puertas el 25 de mayo de 1940, el estadio pasó a ser conocido más tarde como La Bombonera tras la incorporación de una tercera grada que le dio su singular forma de D. En 1996 se añadió una cuarta grada con más palcos VIP y oficinas, y en la actualidad el estadio tiene una capacidad de 57.000 espectadores.
Esa cifra no se compara con la de recintos históricos europeos como el Camp Nou, el Bernabéu, el Signal Iduna Park, San Siro o Old Trafford, pero La Bombonera está considerada un destino imprescindible que los eclipsa a todos en lo que a ambiente se refiere. Con los aficionados tan pegados al terreno de juego, la estructura vibra literalmente cuando empiezan a saltar al unísono, y la famosa frase «La Bombonera no tiembla, late» hace que el estadio parezca una entidad viva, con un corazón que bombea al ritmo de las acciones del equipo.
Los seguidores cantan, animan e incluso tocan el bombo desde el primer pitido hasta el último, y a menudo grandes pancartas, tifos y bengalas intensifican aún más la experiencia. La Bombonera está envuelta en una tradición tan poderosa que a algunos de fuera puede parecerles exagerada, pero GOALCreative Content Co-ordinator Rupert Fryer, que ha tenido la suerte de ver a Boca en directo en múltiples ocasiones, insiste en que la expectación está totalmente justificada y describe el ambiente como «el mejor que he vivido en cualquier lugar del mundo».
Y, sobre todo, también provoca una sensación de miedo paralizante en los adversarios de Boca. «Muchos ‘líderes’ se han cagado en los pantalones en este estadio, muchísimos, que decían que habían jugado en lugares de todo el mundo y, cuando venían aquí, iban muchas veces al baño», dijo Diego Maradona en 2001. «Por eso no hay un estadio como este. Para disfrutar, para presionar al rival. Por eso le doy gracias a dios por crear La Bombonera».
Fervientemente entregado
Armando, que disfrutó de dos etapas como presidente de Boca, también fue el responsable de acuñar la frase La mitad más uno . Es tan simple como suena: Armando afirmaba que la mitad de la gente de cada sala, más uno, era hincha de Boca, y es un lema que ha resistido el paso del tiempo.
Los ultras de Boca, o barras bravas, reciben el nombre de La Doce (el 12), y los orígenes del grupo organizado se remontan a 1925, cuando el adinerado aficionado Victoriano "Toto" Caffarena financió en parte una gira europea del equipo. A su regreso a Argentina, a Caffarena se le empezó a llamar cariñosamente el "jugador número 12", y el concepto fue formalizado por los ultras en la década de 1960.
La Dolce organiza regularmente recibimientos elaborados e impresionantes en el estadio, con pirotecnia, para ayudar a convertir La Bombonera en un caldero intimidante. Los líderes del grupo han sido investigados con frecuencia por presunta violencia, corrupción y reventa de entradas, pero una mezcla de profunda protección institucional y romanticismo ha hecho que La Dolce perdure, presentada como el ejemplo definitivo de devoción futbolística.
La feroz rivalidad del Superclásico con River, que divide a más del 70 por ciento de los aficionados en Argentina, añade aún más peso a la leyenda de Boca. River también empezó en el barrio de La Boca antes de trasladarse a la zona más acomodada de Núñez, y desde entonces Boca ha utilizado eso para alimentar su imagen como el club de la clase trabajadora, aunque la verdad no es tan blanco o negro.
«La idea de que el 'pueblo' apoya a Boca y de que River es para los pijos o los ricos está absurdamente anticuada y no es cierta», añade Fryer. «Ambos trascienden por completo la clase social, pero forma parte de lo que compone la identidad de Boca».
River ha ganado 38 títulos de liga frente a los 35 de Boca, pero Los Xeneizes están por delante en victorias en la Copa Libertadores continental (seis a cuatro). Boca también domina por 94-88 en el historial de enfrentamientos directos entre los dos clubes, que generan temblores que recorren toda Sudamérica cada vez que se enfrentan.
La Bombonera y el estadio Mas Monumental de River pueden ser lugares peligrosos el día del derbi. La policía se ha visto obligada regularmente a lidiar con la violencia de los aficionados, que ha eclipsado lo ocurrido sobre el terreno de juego, y en 2018, la vuelta de la final de la Libertadores entre los dos equipos fue aplazada y finalmente trasladada a Madrid después de que aficionados de River atacaran el autobús del equipo de Boca de camino al Monumental.
La memoria de Maradona
Boca también ha sido el hogar de una larga lista de superestrellas, y ninguna más famosa que el gran Maradona. Se incorporó al club procedente de Argentinos Juniors en una operación de 4 millones de dólares en febrero de 1981, con apenas 20 años, rechazando en el proceso un traspaso a River, y se presentó con un doblete en su debut ante Talleres.
Maradona marcaría 26 goles más en su primera temporada con Boca, incluido un tanto inolvidable en una victoria por 3-0 en el Superclásico en La Bombonera. En unas condiciones difíciles, con la lluvia como protagonista, controló con maestría un centro de Carlos Cordoba antes de hacer hincar las rodillas al portero Ubaldo Fillol, también campeón del mundo con Argentina, con una de sus clásicas fintas, y empujar el balón más allá del indefenso último defensor de River, Alberto Terrini.
Boca ganó su 20º título Metropolitano y Maradona fue uno de los hombres clave en aquel triunfo, junto a Hugo Gatti, Roberto Mouzo y Jorge Benítez. Se consolidó entre los mejores números 10 del planeta y elevó enormemente el perfil de Boca con su carisma contagioso, pero finalmente dejó el club a mediados de 1982, cuando el Barcelona llamó a su puerta.
Sin embargo, la historia de amor entre Maradona y Boca se reavivaría unos 13 años después. Poco después de su suspensión por dopaje en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, Boca volvió a fichar a Maradona y, luciendo una mecha dorada en el pelo, el genio bajito ofreció dos años más de espectáculo a los fieles de La Bombonera, que cariñosamente le apodaron D10S (un juego de palabras entre Dios y su número 10).
Sin embargo, era una sombra de lo que había sido. Maradona ya no tenía velocidad y estaba fuera de forma, mientras que sus continuos problemas personales le impidieron encontrar una continuidad real. Todavía hubo momentos esporádicos de magia, pero acaparó más titulares por sus pícaros comentarios a la prensa y su ostentosa colección de coches que por su fútbol. Su último partido fue contra River en octubre de 1997, cuando pidió el cambio en el descanso y dejó su sitio a un adolescente Juan Roman Riquelme, que terminó siendo un sucesor más que digno.
Maradona siempre afirmó ser hincha de Boca de toda la vida, y después de su retirada pasó a ser una presencia habitual en el palco, animando a la grada en cada oportunidad. Boca honra permanentemente a Maradona en La Bombonera con murales en el estadio y exposiciones en el museo, y el club le rindió un emotivo homenaje tras su muerte en 2020, apagando todas las luces del estadio salvo una en su palco personal.
Grandeza eterna
Aunque su calidad y su personalidad arrolladora lo convirtieron en un ídolo entre los aficionados de Boca, el punto más alto de la carrera de Maradona llegó en el Nápoles. Hay varios jugadores por delante de él en la lista de los mejores futbolistas de la historia de Boca, y Riquelme es el hombre que ocupa la cima.
Al igual que Maradona, Riquelme se formó en Argentinos Juniors y rechazó a River para fichar por Boca, completando un traspaso de 800.000 $ dentro de Buenos Aires en 1996. Pasó los seis primeros años de su carrera en Boca, ganando seis títulos, incluidos dos Libertadores consecutivas en 2000 y 2001 bajo el mando del legendario técnico argentino Carlos Bianchi.
Riquelme era un mediapunta de creatividad inagotable e imprevisible que se alimentaba del cariño que recibía de la afición de Boca. La mayoría de los 44 goles que marcó en ese periodo fueron espectaculares, incluidos lanzamientos de falta lejanos, toques audaces y jugadas individuales que dejaban a los defensas rascándose la cabeza, incrédulos, mientras que además repartió 66 asistencias, con un rango de pase excepcional que los equipos rivales no tenían manera de frenar.
Era inevitable que la élite europea acabara apartando a Riquelme de su país y, en julio de 2002, completó un traspaso de 11 millones de € al Barcelona, poco después de un terrible episodio en el que pagó un rescate tras el secuestro de su hermano, lo que contribuyó a su decisión de dejar Boca. Sin embargo, Riquelme nunca llegó a asentarse en el Camp Nou y se unió al Villarreal en calidad de cedido tras solo una temporada, haciendo permanente el movimiento en 2005.
Alcanzó su máximo potencial en El Madrigal mientras ayudaba al Villarreal a convertirse en aspirante a LaLiga y a la Champions League, pero más tarde se enemistó con el entrenador Manuel Pellegrini y con la directiva del club, lo que abrió la puerta a que Boca organizara su regreso a casa. Riquelme volvió en una cesión inicial en febrero de 2007, a los 29 años, antes de que Boca lo fichara de forma definitiva siete meses después por 15 millones de $.
Boca ganó otra Copa Libertadores y dos títulos de Apertura con Riquelme, que sumó otras 102 contribuciones de gol con la sagrada camiseta azul y oro, y siguió siendo el corazón del equipo hasta 2014, cuando se marchó para terminar su carrera de jugador en Argentinos Juniors. Tras retirarse, Riquelme se convirtió en vicepresidente de Boca, y ganó las elecciones del club de 2023 para convertirse en presidente, un cargo que sigue ocupando actualmente.
A la conquista de Madrid
Una de las actuaciones más veneradas de Riquelme con Boca llegó en la Copa Intercontinental de 2000, predecesora directa del actual Mundial de Clubes de la FIFA, en la que el conjunto argentino se enfrentó a un Real Madrid plagado de estrellas en una final de enorme repercusión disputada en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.
Para Boca y para Sudamérica en su conjunto, fue un acontecimiento gigantesco, considerado la cima del logro futbolístico, y aunque para el Real no significaba exactamente lo mismo, se lo tomó muy en serio y llegó con una intensa presión por proyectar un dominio global a través de la victoria. El once que eligió Vincente del Bosque reflejaba eso, ya que Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti y el controvertido fichaje mediático procedente del Barcelona, Luis Figo, fueron titulares. Era un equipo rebosante de talento, y los vigentes campeones de Europa eran, con razón, favoritos abrumadores.
En marcado contraste, el Boca de Bianchi estaba construido alrededor de Riquelme, con jugadores de sistema completando su once en lugar de nombres de primer nivel mundial. Pero Bianchi tenía un plan para ahogar al Madrid, y su equipo lo ejecutó a la perfección. El centro del campo formado por Sebastian Battaglia, Mauricio Serna y Jose Basualdo ganó la batalla física ante Figo y Steve McManaman, y el rígido 4-4-2 de Del Bosque dejó enormes espacios para que Riquelme y el extremo izquierdo Marcelo Delgado los explotaran.
Boca sorprendió al Madrid con dos goles en los primeros seis minutos, ambos del delantero estrella Martin Palermo. El primero llegó tras una extenuante carrera de Delgado, que le ganó la espalda a Hierro para poner un centro raso y envenenado que Palermo empujó a la red desde cerca. Riquelme fue el arquitecto del segundo, con un escandaloso pase de 40 yardas hacia Palermo desde muy dentro de su propio campo, y el delantero firmó una definición al primer toque igualmente impresionante en su ejecución, dejando a Casillas vendido.
Carlos metió de nuevo a Los Blancos en el partido con una volea tremenda que entró tras pegar en el larguero, y el Madrid se fue con todo a por Boca a partir de ahí. Pero el equipo de Bianchi se mantuvo firme en defensa, y la calma y la calidad de Riquelme con el balón les permitieron conservar la posesión durante tramos vitales entre cada asedio del Real. Cuando por fin sonó el pitido final, Boca fue un justo vencedor y las celebraciones fueron eufóricas.
Los jugadores se envolvieron en banderas de Argentina y pasearon a Bianchi a hombros por el estadio, mientras que en Buenos Aires, de madrugada, cientos y miles de aficionados salieron a las calles y abarrotaron el icónico Obelisco en un mar azul y oro. Un muro de aficionados de una milla de largo también acompañó al autobús descapotable de la plantilla de vuelta al centro de la ciudad cuando regresó a casa.
«Esta victoria no es solo para Boca, sino para Argentina», dijo Bianchi después del partido. «Argentina es el país número uno del mundo en fútbol.»
'El Titan'
Los dos goles de Palermo contra el Madrid fueron propios de un hombre que siempre daba un paso al frente con Boca en los momentos más importantes.
«Martin Palermo es una auténtica leyenda del club que realmente encarnó todo lo que se supone que representa el club: corazón, deseo y valentía por encima del talento», dice Fryer sobre el hombre al que los aficionados de Boca llamaban «El Titán». «Se supone que tienes que sangrar por la camiseta de Boca, y Palermo sufrió como nadie».
Con 236 goles en 404 partidos a lo largo de dos etapas en La Bombonera, Palermo es el máximo goleador histórico de Boca y poseía una capacidad de resistencia que compensaba su falta de destreza técnica. Boca lo fichó inicialmente con 24 años procedente de Estudiantes de La Plata en 1997 y, tras un comienzo lento, Palermo se convirtió en un goleador prolífico y en uno de los favoritos de la afición.
No estaba dotado de una gran movilidad ni de un excelente juego de pies, pero era rápido, fuerte y fantástico por alto. Boca siempre podía contar con Palermo para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, y dio un ejemplo brillante con su fortaleza mental y su dedicación inquebrantable al club.
Eso quizá nunca quedó más patente que el 24 de mayo de 2000, cuando Boca venció 3-0 a River en el partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final de la Copa Libertadores. Palermo llevaba sin jugar desde el noviembre anterior tras romperse los ligamentos cruzados en un partido contra Colon, logrando de forma asombrosa marcar el gol número 100 de su carrera antes de marcharse cojeando.
La decisión de Bianchi de sentar a Palermo en el banquillo para el partido contra River fue vista simplemente como un intento de desestabilizarles psicológicamente, pero metió al espigado delantero en el minuto 77, con Boca mandando 1-0 pero con el marcador global todavía empatado 2-2. Palermo estaba visiblemente rígido y por momentos parecía cojear sobre una sola pierna, pero aun así tuvo la última palabra.
Riquelme puso el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 84, y Palermo sentenció la victoria bien entrada la prolongación. La defensa de River le permitió demasiado espacio dentro del área para girarse y, después de parecer tardar una eternidad en colocarse para rematar, Palermo colocó un precioso disparo junto al palo para marcar lo que pasó a conocerse como el gol de la muleta. Corrió hacia las cámaras sollozando sin control y el árbitro señaló el final mientras los aficionados irrumpían en el césped de la Bombonera para celebrarlo.
Palermo pasó a jugar en España entre 2001 y 2004, en Villarreal, Real Betis y Alavés, pero una espantosa lesión fortuita le impidió disfrutar de una trayectoria prolongada en Europa. Mientras celebraba un gol con el Villarreal, Palermo se rompió la pierna en dos partes cuando un muro de contención de hormigón se desplomó sobre él, y tardó casi un año en recuperarse por completo.
Cuando regresó a Boca pasados ya los 30, algunos pensaban que simplemente era para ir apagando su carrera. Pero Palermo silenció a los escépticos marcando dos goles en su segundo debut liguero, y luego alcanzó el centenar de goles con el club en la victoria de Boca por 2-0 sobre Bolivar en la final de la Copa Sudamericano de 2004.
En agosto de 2006, Palermo perdió trágicamente a su hijo recién nacido, pero pidió jugar contra Banfield el domingo siguiente. Marcó dos veces en una victoria por 3-0, derrumbándose entre lágrimas al celebrar ambos goles, y no quedó un solo ojo seco en la Bombonera cuando fue sustituido en medio de una ovación en pie profundamente emotiva.
Palermo realmente tuvo que soportar más sufrimiento del que la mayoría de futbolistas podría imaginar jamás, pero nunca se quedó abajo. El internacional argentino, que sumó 15 partidos, también desempeñó un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores de Boca en 2007, y se retiró en el club cuatro años después tras haber ganado un total de 14 títulos con Boca. También añadió a su épica colección de grandes momentos un gol de cabeza desde 36,6 metros en un duelo de 2009 con Velez Sarsfield.
Fuera de su país, Palermo es más famoso por fallar tres penaltis en un mismo partido con Argentina, en un encuentro de la Copa América de 1999 contra Colombia, pero será una leyenda para siempre en Argentina. De hecho, en el país circula una broma recurrente que dice que «Dios está dirigiendo su propio biopic y eligió a Palermo para interpretarle», una hermosa referencia a las cosas extraordinarias que le han sucedido y a los profundos momentos que ha vivido sobre el campo.
Los otros iconos de Boca
Varias otras estrellas también dejaron una huella imborrable en La Bombonera. En las décadas de 1950 y 1960, Antonio Rattin y Silvio Marzolini se convirtieron en héroes de Boca: el primero capitaneó al equipo hacia tres títulos nacionales como talismán en el centro del campo, mientras que el segundo superó las 400 apariciones como uno de los mejores laterales izquierdos que jamás hayan pisado un terreno de juego.
Mientras tanto,Gatti, también conocido como El Loco (El Loco), revolucionó la posición de portero en Argentina como un guardameta-líbero agresivo y detuvo el penalti decisivo en la victoria de Boca en la tanda frente a Cruzeiro para darles su primer título de la Libertadores en 1977. Mouzo lideró la defensa por delante de Gatti y recibió un amplio reconocimiento por su valentía y liderazgo en una época dorada; todavía ostenta el récord de más partidos oficiales disputados con el club (426).
Como pilares del equipo de Bianchi que logró tanto entre 1998 y 2001, Battaglia y Hugo Ibarra también están en el Salón de la Fama de Boca. Battaglia, un centrocampista tenaz y recuperador, es el jugador de Boca más laureado de la historia con 17 títulos, e Ibarra está considerado el mejor lateral derecho del club.
El exdelantero de Manchester United y Manchester City Carlos Teveztambién ocupa un lugar especial en el corazón de la fiel afición xeneize. Tevez vivió tres etapas en Boca y, de algún modo, acumuló 279 apariciones y 94 goles pese a haber jugado la mayor parte de su carrera en Europa. Ganó cinco títulos de liga, la Copa Libertadores y una Copa Intercontinental con Boca, que levantó este último trofeo por segunda vez en 2003 tras derrotar a un AC Milan con jugadores como Kaka, Paolo Maldini y Andrea Pirlo, y dejó para el recuerdo la clásica celebración del 'baile de la gallina' contra River para consolidar su estatus de leyenda.
Boca es un club especial que nunca ha tenido problemas para atraer a jugadores especiales a lo largo de los años. Con las obras de una ampliación de La Bombonera valorada en 60 millones de dólares ya en marcha, que elevará su capacidad hasta los 80.000 espectadores, su atractivo mítico no hará más que crecer.