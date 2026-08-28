Los dos goles de Palermo contra el Madrid fueron propios de un hombre que siempre daba un paso al frente con Boca en los momentos más grandes.

«Martin Palermo es una auténtica leyenda del club que realmente encarnaba todo lo que se supone que representa el club: corazón, deseo y valentía por encima del talento», dice Fryer sobre el hombre al que los aficionados de Boca llamaban 'El Titan'. «Se supone que tienes que sangrar por la camiseta de Boca, y Palermo sufrió como nadie».

Con 236 goles en 404 partidos a lo largo de dos etapas en La Bombonera, Palermo es el máximo goleador histórico de Boca y poseía una fortaleza de carácter que compensaba su falta de destreza técnica. Boca lo fichó inicialmente en 1997, cuando tenía 24 años, procedente de Estudiantes de La Plata y, tras un comienzo lento, Palermo se convirtió en un goleador prolífico y en un favorito de la afición.

No estaba bendecido con una gran movilidad ni con un gran juego de pies, pero era rápido, fuerte y fantástico por alto. Boca siempre podía contar con que Palermo estuviera en el lugar adecuado en el momento adecuado, y además dio un brillante ejemplo con su fortaleza mental y su dedicación inquebrantable al club.

Eso quizá nunca fue más evidente que el 24 de mayo de 2000, cuando Boca venció a River por 3-0 en la vuelta de su eliminatoria de cuartos de final de la Copa Libertadores. Palermo estaba de baja desde el noviembre anterior después de romperse los ligamentos cruzados en un partido contra Colon, en el que de forma asombrosa logró marcar el gol número 100 de su carrera antes de retirarse cojeando.

La decisión de Bianchi de poner a Palermo en el banquillo para el partido contra River fue vista simplemente como un intento de desestabilizarles psicológicamente, pero dio entrada al espigado delantero en el minuto 77, con Boca mandando 1-0 pero con el marcador global todavía igualado a 2-2. Palermo estaba visiblemente rígido y por momentos parecía cojear sobre una sola pierna, pero aun así tuvo la última palabra.

Riquelme puso el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 84, y Palermo cerró la victoria ya en el tiempo de descuento. La defensa de River le concedió demasiado espacio en el área para girarse y, después de parecer tardar una eternidad en colocarse para el disparo, Palermo acarició un precioso remate ajustado al palo para marcar lo que pasó a conocerse como el gol de la muleta (The Crutch Goal). Corrió hacia las cámaras sollozando sin control y el árbitro señaló el final mientras los aficionados irrumpían en el césped de la Bombonera para celebrarlo.

Palermo pasó después por España entre 2001 y 2004, en Villarreal, Real Betis y Alaves, pero una espantosa lesión fortuita le impidió disfrutar de continuidad en Europa. Mientras celebraba un gol con el Villarreal, Palermo se fracturó la pierna en dos partes cuando se le vino encima un muro de contención de hormigón, y tardó casi un año en recuperarse por completo.

Cuando regresó a Boca con más de 30 años, algunos pensaron que simplemente volvía para apurar su carrera. Pero Palermo silenció a los escépticos marcando dos goles en su segundo debut liguero, y después alcanzó el centenar de goles con el club en la victoria de Boca por 2-0 sobre Bolivar en la final de la Copa Sudamericano de 2004.

En agosto de 2006, Palermo perdió trágicamente a su hijo recién nacido, pero pidió jugar contra Banfield el domingo siguiente. Marcó dos goles en un triunfo por 3-0, rompió a llorar al celebrar ambos tantos y no hubo un solo ojo seco en la Bombonera cuando fue sustituido en medio de una ovación en pie profundamente emotiva.

Palermo realmente tuvo que soportar más sufrimiento del que la mayoría de futbolistas podría imaginar jamás, pero nunca se quedó en el suelo. El internacional argentino, con 15 partidos con su selección, también desempeñó un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores por parte de Boca en 2007, y se retiró en el club cuatro años después tras haber ganado un total de 14 títulos con Boca. También añadió a su épica colección de momentos destacados un gol de cabeza desde 40 yardas en un duelo de 2009 con Velez Sarsfield.

Fuera de su país, Palermo es más famoso por fallar tres penaltis en un mismo partido con Argentina, en un encuentro de la Copa América de 1999 contra Colombia, pero será una leyenda para siempre en Argentina. De hecho, en el país circula una broma recurrente que dice que «Dios está dirigiendo su propia película biográfica y eligió a Palermo para interpretarle», una preciosa referencia a las cosas extraordinarias que le han ocurrido y a los momentos profundos que ha vivido sobre el césped.