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Alexis Mac Allister Liverpool GFX 1:1GOAL

Cómo Andoni Iraola inspiró a Alexis Mac Allister para recuperar su mejor versión pese al pulso por su contrato con el Liverpool

El internacional argentino tuvo más dificultades que la mayoría en Anfield la temporada pasada, pero llega en plena forma a un duelo clave contra su antiguo club, el Brighton.

Mark Doyle
Traducido por

  • Es raro que los jugadores digan algo mínimamente interesante en las ruedas de prensa previas a los partidos. Suelen centrarse en el encuentro en cuestión y en destacar, con respeto, la amenaza que supone el rival.

    Sin embargo, cuando Alexis Mac Allister compareció ante los medios antes del debut del Liverpool en la Champions League contra el Atlético de Madrid, el 9 de septiembre, el argentino aprovechó la ocasión para hablar públicamente de su futuro en el club.

    «Me comunicaron que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que, por supuesto, me entristece mucho, mucho», declaró Mac Allister ante una sala llena de periodistas sorprendidos. «Todo el mundo puede ver que doy el cien por cien por este club cada día, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Por supuesto, puedo tener partidos muy buenos y partidos malos, como cualquiera, pero siempre doy lo mejor de mí».

    «Veo que mis compañeros Dominik (Szoboszlai) y Ryan (Gravenberch) renuevan sus contratos y eso me alegra mucho, porque se lo merecen. Al mismo tiempo, me entristece un poco no haber conseguido el mío».

    La confesión del centrocampista no fue comparable a la conmoción que causó Mohamed Salah en el club al acusar a Arne Slot y a otros de intentar forzar su salida de Anfield. Pero, tratándose de Mac Allister, fue una explosiva muestra de descontento. El jugador de 27 años preguntaba, en esencia, por qué sus compañeros del centro del campo habían recibido nuevos contratos y él no. Para muchos analistas y aficionados, la respuesta era bastante evidente: porque todavía no se lo había ganado.

  • Caída drástica

    Alexis Mac Allister Liverpool 2025

    Al campeón del mundo le costó poner fin a su sorprendente y repentino bajón de rendimiento la temporada pasada.

    Mac Allister pareció una ganga para el Liverpool desde que llegó procedente del Brighton en 2003 por un importe inicial de 35 millones de libras (47 millones de dólares). De hecho, hay argumentos de sobra para sostener que ningún jugador rindió con más regularidad en Anfield que el campeón del mundo durante sus dos primeros años en Merseyside.

    Era uno de esos futbolistas imprescindibles que respondían en todos y cada uno de los partidos. «Siempre está ahí», como dijo su antiguo entrenador Jurgen Klopp, «siempre participa». Por su parte, Slot sostuvo durante la inesperada conquista del título del Liverpool en la temporada 2024-25 que Mac Allister nunca jugaba mal porque era un talento único, tan eficaz con balón como sin él.

    Sin embargo, Mac Allister sí tuvo bastantes partidos malos la temporada pasada. Evidentemente, no fue el único: el rendimiento de varios jugadores clave se desplomó. Pero su bajón resultó especialmente alarmante, incluso para un Liverpool cuyo nivel caía rápidamente.

    Es innegable que las lesiones influyeron. Cabe recordar que Mac Allister recibió descanso en el tramo final de la temporada 2024-25 para recuperarse de varias molestias y llegar en plena forma a la defensa del título, pero terminó perdiéndose toda la pretemporada por una serie de contratiempos inesperados.

    El resultado fue una irregularidad impropia de él. No obstante, Slot consideraba que, en febrero, Mac Allister empezaba a recuperar su «regularidad» habitual. Lo cierto es que nunca volvió a acercarse a su mejor nivel antes de que concluyera una campaña desastrosa para el club, algo que él mismo reconoció.


  • El impacto de Iraola

    Alexis Mac Allister Andoni Iraola Liverpool 2026-27
    Getty/GOAL

    El equipo de Iraola sigue en construcción, pero su llegada ha beneficiado sin duda a Mac Allister.

    Sin embargo, también se ha informado de que Mac Allister sintió que se le señalaba injustamente, y desde luego no le ayudó que Slot diera a Gravenberch más libertad para incorporarse al ataque la temporada pasada. Eso, sumado a la presencia habitual de Florian Wirtz en el puesto de mediapunta en lugar de Szoboszlai, desestabilizó un centro del campo que hasta entonces había estado bien equilibrado.

    Por eso, la salida de Mac Allister del Liverpool se convirtió en una posibilidad real durante el mercado de fichajes de verano, y el futbolista nacido en Santa Rosa admitió que tenía varias ofertas sobre la mesa. Ante el acusado descenso de su dinamismo y productividad, algunos aficionados también se mostraban muy dispuestos a que lo vendieran. Pero ya no es así.

    Aunque todavía hay varias incógnitas sobre la configuración del Liverpool de Andoni Iraola, Mac Allister ya ha respondido con contundencia a las absurdas afirmaciones de la temporada pasada de que «ya no le respondían las piernas». Pese a gastar una enorme cantidad de energía ayudando a Argentina a alcanzar su segunda final consecutiva del Mundial durante el verano, Mac Allister ha empezado la temporada con fuerza y vuelve a demostrar que es el jugador más fiable del Liverpool.

    El cambio de entrenador en Anfield parece ser la principal razón. Mac Allister ha tenido cuidado de no hacer comentarios que puedan interpretarse como críticas a Slot. Al fin y al cabo, ganaron una liga juntos. Sin embargo, tras la victoria del martes por la noche por 4-3 ante el Villarreal, en la que Mac Allister marcó dos goles, sí reconoció en su entrevista posterior al partido con Amazon Prime que: «El año pasado fue muy difícil para todos nosotros. Está claro que yo no estuve al nivel [exigido], y soy el primero en decirlo. No tengo ningún problema [en admitirlo]».

    «Pero algo no iba bien en el grupo, y este entrenador (Iraola) lo cambió, así que eso es muy importante. No me gusta comparar [las tácticas], pero nuestra forma de jugar es bastante diferente y ahora mismo me encuentro bien». Y se nota.

  • «Deja que tu fútbol hable por ti»

    Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    El argentino está haciendo méritos para conseguir un nuevo contrato con sus últimas actuaciones.

    Gracias a su decisivo doblete contra el Villarreal, Mac Allister ya suma cuatro goles a las órdenes de Iraola, solo uno menos de los que marcó en toda la última temporada de Slot al frente del equipo. Sin embargo, la mejoría en el juego de Mac Allister y el cambio positivo en su actitud no se explican tanto por los goles como por la influencia que ejerce en el desarrollo de los partidos.

    Por ejemplo, en la victoria del sábado ante un Brentford que seguía invicto hasta entonces, un triunfo que levantó la moral del equipo, Mac Allister estuvo inmenso. No marcó, pero fue absolutamente decisivo para que el Liverpool remontara un 1-0 y lograra una victoria vital por 2-1 gracias a su empuje, su presión y sus pases hacia delante.

    Está claro que la remontada contra el Villarreal no habría sido posible sin sus goles, pero Mac Allister también se benefició de los ajustes tácticos que Iraola hizo durante el partido. El Liverpool había empezado de forma desastrosa el encuentro en Merseyside y, con toda justicia, se vio perdiendo 2-0 antes de la media hora, lo que llevó al entrenador del Liverpool a replantear rápidamente su planteamiento.

    «Trey (Nyoni) se colocó un poco más atrás y yo bajé al centro para formar un tres más uno y tener más posesión, porque estábamos jugando con prisas y no lo estábamos haciendo bien», explicó Mac Alllister. «Creo que los últimos 10 o 15 minutos de la primera parte ya fueron mucho mejores».

    Mac Allister también admitió, significativamente, que, aunque le gustaba el marcaje en zona de Slot, considera que el marcaje individual de Iraola está funcionando bien para el Liverpool: «Te comunicas menos, porque solo tienes que seguir a tu hombre. Así que se trata de que asumamos la responsabilidad y ese es uno de los cambios [con respecto al año pasado]. Ahora es más fácil, piensas menos, ¡pero quizá corres más!».

    No todos los jugadores se han adaptado tan rápido a las exigencias de Iraola. Gravenberch, por ejemplo, sigue teniendo dificultades y jugó de lateral derecho contra el Villarreal, mientras que persisten las dudas sobre si las cualidades de Szoboszlai encajan realmente en un doble pivote.

    Por ello, Mac Allister vuelve a ser titular indiscutible. Está claro que el intenso estilo de juego de Iraola era justo lo que necesitaba para revitalizar su carrera en el Liverpool, dado que la temporada pasada a menudo parecía estar sin fuerzas. Por eso tenía sentido que el club se mostrara reacio a ofrecerle un nuevo contrato.

    La decepción de Mac Allister era, por supuesto, comprensible, pero lo fantástico para el Liverpool es que ha respondido de la mejor manera posible. De hecho, en su primer partido después de expresar públicamente su frustración, coronó con un gol una actuación tan combativa como es habitual en él ante el Atlético y recibió a raíz de ello un mensaje muy directo de Steven Gerrard, leyenda del club.

    «Deja que hable tu fútbol», dijo el emblemático centrocampista durante su intervención en TNT Sports. «Regularidad, actuaciones de primer nivel, demuestra tu experiencia. Demuestra que eres un internacional de élite. Este club te recompensará». Y más pronto que tarde, si Mac Allister mantiene la importancia que tiene ahora para el Liverpool de Iraola.