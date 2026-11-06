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Chris Billam-Smith Ricky Hatton Alex Scott boxing football 1:1GOAL

¡Club de la lucha! Por qué el boxeo y el fútbol siempre estarán intrínsecamente ligados

Ya sea al atarse los guantes o las botas, al pasar entre las cuerdas o al cruzar una línea blanca, es imposible ignorar los vínculos entre dos deportes que presumen de su pasión por el KO.

Chris Burton
Traducido por

  • Mike Tyson dijo una vez una frase célebre: «Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca». Hace falta un carácter especial para afrontar un combate individual en el que el resultado suele depender de quién acaba primero en el suelo. Sin embargo, el boxeo no es ni mucho menos el único deporte que despierta ese espíritu de lucha.

    Esa intensidad llevó al excampeón mundial de los pesos pesados Tyson a ganarse el título de «el hombre más temible del planeta». Tras incontables horas de combates de entrenamiento y trabajo con el saco, trazó un camino desde las duras calles de Brooklyn hasta las luces de Las Vegas. Alcanzó el éxito combinando actitud y talento para hacer realidad un sueño que parecía imposible.

    En todo el mundo del deporte hay historias similares de personas que pasaron de la pobreza a la riqueza, y el fútbol no es una excepción. Muchos de quienes hoy disfrutan de una vida de lujo empezaron en entornos humildes y llegaron a lo más alto después de encajar golpes durísimos por el camino, de esos de los que Tyson habló con tanta elocuencia.

    Puede que el fútbol sea un deporte de equipo y el boxeo una disciplina individual, pero ambos tienen muchos puntos en común. Eso explica en buena medida por qué las grandes figuras del césped y del cuadrilátero suelen estar vinculadas.

  • Raíces sociales

    Chris Billam-Smith
    Getty

    El boxeo y el fútbol tienen raíces obreras que contribuyeron al crecimiento de ambos deportes

    ¿Por qué están tan estrechamente ligados el boxeo y el fútbol? En cuanto a las habilidades que exigen, son dos deportes completamente distintos. Uno requiere destreza con los pies; el otro, una velocidad de manos deslumbrante. Hay pocas cualidades que puedan trasladarse de uno al otro, aparte, quizá, de la agilidad de pies.

    No es un vínculo basado en la apariencia ni en el talento individual, sino uno arraigado en la estructura social y las jerarquías de clase. Para muchos, los guantes y las botas ofrecen una salida, una forma de escapar de la realidad, de liberar emociones y de encontrar algo parecido a una familia en la que sentirse querido.

    Aunque hoy ambos deportes mueven grandes cantidades de dinero, nacieron en entornos menos glamurosos, marcados por valores de la clase trabajadora que definen lo que son y lo que siempre deberían ser. Esos lazos nunca se romperán.

    Chris Billam-Smith, excampeón mundial del peso crucero de la WBO y ferviente seguidor del Bournemouth, así lo reconoce. Preguntado por GOAL sobre el vínculo entre dos de sus pasiones deportivas, responde: «Es una buena pregunta. Creo que son dos deportes que atraen al mismo tipo de aficionados.

    «Creo que los aficionados al boxeo siempre son apasionados porque normalmente ven el fútbol durante el día y luego van a ver el boxeo. Así que suelen estar un poco más bebidos y aún más animados que en los partidos de fútbol. Pero la pasión siempre está ahí. Y creo que, cuando los aficionados apoyan a un boxeador británico, o simplemente al boxeo británico, demuestran que trasladan a los púgiles la pasión que sienten por el fútbol».

    Al preguntarle si tantos boxeadores son seguidores incondicionales del fútbol porque los clubes ocupan un lugar central en sus comunidades y ayudan a reunir a personas de toda condición, Billam-Smith añadió: «Sin duda, así lo siento yo con el AFC Bournemouth. Es el corazón de la comunidad, el corazón de la ciudad y una gran inspiración para ella por cómo ha hecho las cosas durante los últimos 10 o 15 años. A mí también me ha inspirado. Por eso es estupendo formar parte de esa ciudad. Y, por supuesto, el club se ha portado de maravilla conmigo: me ha apoyado muchísimo».

    Billam-Smith, al igual que la plantilla del Bournemouth de 2026-27, que se ha ganado el apoyo entusiasta de su afición, merece plenamente la red de seguidores que ha reunido, formada ya por varios miles de personas y en crecimiento.

    Sobre cómo ha llegado a ese punto gracias a una mentalidad que comparte con los futbolistas de élite, la que permite a los mejores destacar cuando aumentan la presión y las expectativas, exigencias que solo unos pocos pueden soportar sin venirse abajo, dijo: «Creo que es algo de lo que se habla, pero cuya importancia se subestima en todos los ámbitos de la vida. Creo que la mentalidad es lo que permite a cualquiera llegar a lo más alto en cualquier campo, especialmente en el deporte.

    «Creo que la gente habla del talento y de todas esas cosas, pero el talento puede estar sobrevalorado. Y creo que, si lo tienes demasiado pronto, si destacas por tu talento desde joven, muchas veces puede perjudicarte porque te aferras a él y piensas que no necesitas entrenar ni mejorar. Por eso creo que es importante tener siempre una mentalidad fuerte. Eso es lo que permite a las personas llegar hasta el final».

  • Personajes combativos

    Tyler Adams Bournemouth 2026-27
    Getty

    Para llegar a lo más alto hacen falta una determinación incansable y una actitud de no rendirse jamás.

    Billam-Smith, de 36 años y con un historial de 24 combates que incluye 22 victorias y 14 nocauts, conoce bien lo que supone intercambiar golpes y recuperarse de durísimos golpes al cuerpo.

    Muchos futbolistas creen que podrían hacer lo mismo. Además, crecen el mercado y el público de las veladas de exhibición en las que han participado nombres como el exinternacional inglés David Bentley, el rey de las filigranas Lee Trundle, el exdefensa del Tottenham Sebastien Bassong y Nile Ranger, formado en la cantera del Newcastle.

    Al preguntarle qué tipo de jugadores le gusta más ver, dado que no siempre prefiere a portentos físicos como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland frente a futbolistas más aguerridos como el segundo capitán del Bournemouth, Lewis Cook, y la estrella de la selección masculina de Estados Unidos Tyler Adams, Billam-Smith respondió: «En cuanto a los futbolistas que prefiero ver, la verdad es que me encantan los centrocampistas aguerridos. Supongo que es porque me identifico más con ellos por mi trayectoria. No soy el boxeador con más finura ni el más vistoso en cuanto a técnica boxística, pero tengo tenacidad, energía e intensidad. Eso me encanta.

    «Lewis Cook ha sido así en el Bournemouth a lo largo de los años. Ahora también Tyler Adams. Verlos jugar juntos es una gozada. Hace poco, ambos jugaron en esa posición de mediocentro defensivo y fue un placer verlos. Pero respeto muchísimo a los Ronaldo y a los Haaland por su forma de vivir. Parece que están muy pendientes de encontrar esos pequeños porcentajes que les permitan mejorar».

    Después, al preguntarle por grandes figuras del fútbol que podrían animarse a cambiar las botas por los guantes, dado que muchos han practicado distintas modalidades de deportes de combate a lo largo de los años, añadió: «Recuerdo haber visto una vez a Zlatan [Ibrahimovic] golpeando un saco. He visto a Sergio Ramos y creo que sabe pegar. ¿Quién sabe? No me imagino que algún día sientan la necesidad de subirse a un ring de boxeo, pero, tal y como está el mundo, nunca se sabe. Puede que algún día tengamos un combate de boxeo de la Premier League. ¿Quién sabe?».

  • Aficionados emblemáticos de los combates

    Ricky Hatton Kosta Tszyu
    Getty

    Hatton, Froch y Warrington figuran entre quienes le han servido de inspiración

    Billam-Smith enarbola hoy una bandera que antes llevaron figuras ilustres. La historia del boxeo británico está llena de relatos sobre campeones que conquistaron cinturones y entre cuyos seguidores había un gran número de aficionados al fútbol.

    En esa lista figuran la leyenda de Mánchester y ferviente seguidor del Manchester City Ricky Hatton, ya fallecido, el rey del peso supermediano y seguidor del Nottingham Forest Carl «la Cobra» Froch, las estrellas afincadas en Yorkshire Josh Warrington (Leeds United) y Kell Brook (Sheffield United), y el campeón mundial en dos categorías de peso Carl Frampton, apasionado seguidor del Crusaders de su Irlanda del Norte natal.

    Preguntado por lo que supone sumar su nombre a una lista repleta de figuras emblemáticas, Billam-Smith respondió: «En uno de mis combates, creo que fue el de [Isaac] Chamberlain, cuando fuimos a Bournemouth por primera vez, uno de los comentaristas dijo que le recordaba a Ricky Hatton. Fue uno de los mayores honores que podía recibir, porque me encantaba ver boxear a Ricky y ver a sus seguidores.

    «No creo que yo pueda llevar a 20.000 personas a Las Vegas, pero es un auténtico honor que siquiera me mencionen junto a Ricky. Empecé a boxear a los 16 años, pero el primer combate por el que me quedé despierto hasta la madrugada para verlo fue el de Ricky contra Kostya Tszyu. Yo tendría 14 años entonces y fue una enorme inspiración para mí. Así que es un verdadero honor que me comparen con él y con los nombres que has mencionado, y que me incluyan entre ellos».

    Hatton peleó en el Etihad Stadium, Brook en Bramall Lane y Warrington en Elland Road. Billam-Smith tuvo la oportunidad de cumplir el sueño que tenía desde niño en mayo de 2023, cuando se enfrentó a Lawrence Okolie en el Vitality Stadium. En una noche inolvidable, el ídolo local conquistó el cinturón de peso crucero de la OMB.

    Al preguntarle cómo vivió aquella experiencia, una oportunidad de pelear en un estadio de fútbol que no está al alcance de todos, ya que Froch y el también púgil de Nottingham Leigh Wood nunca pudieron hacerlo en el City Ground, Billam-Smith respondió: «No creo que alguna vez encuentre las palabras para expresar lo increíble que fue y lo agradecido que estoy por haber tenido esa oportunidad.

    «Se dieron muchas circunstancias favorables gracias al club, a los promotores, a todos los que trabajaron duro y también a mi equipo y a mí. Incluso fue importante que Lawrence aceptara ser mi rival, porque nos estaba costando encontrar uno. Era difícil conseguir que los otros campeones del mundo aceptaran y, básicamente, no estaban por la labor. Al final conseguimos que peleara Lawrence, y eso permitió que el combate fuera por un título mundial. Fue una noche muy, muy especial. Siempre será mi recuerdo favorito de mi carrera en el boxeo. Sería imposible superarlo. Estoy muy agradecido por haber tenido esa oportunidad».

  • Viviendo el sueño

    Vitality Stadium Bournemouth Europa League 2026-27
    Getty

    Billam-Smith tuvo la oportunidad de ganar un título mundial en el estadio de su querido Bournemouth.

    El césped que albergó el ring de Billam-Smith aquella noche ha sido desde entonces escenario de algunas veladas futbolísticas espectaculares. Tras regresar a la Premier League en 2022, el Bournemouth ha ido escalando posiciones hasta situarse entre los seis primeros del fútbol inglés.

    En una racha reciente un tanto surrealista, el equipo venció por 3-0 al AC Milan, gigante de la Serie A, en la Europa League, superó al Manchester United por el mismo resultado en su siguiente partido y se clasificó para los cuartos de final de la Carabao Cup tras imponerse con comodidad al Aston Villa.

    Al elegir sus recuerdos favoritos, en un contexto en el que a menudo se dice que el camino es mejor que el destino cuando se trata de competir en la máxima categoría, Billam-Smith afirmó: «Creo que ascender por primera vez a la Premier League después de sobrevivir a un déficit de 17 puntos negativos fue abrumador. Y luego llegar hasta donde estamos ahora, con Bill Foley como propietario. Quería que nos clasificáramos para Europa en un plazo de cinco años y lo conseguimos. Vivir todo ese recorrido del club dejó recuerdos extraordinarios. Pero los de ahora también lo son. Creo que estamos, sin duda, en un momento inmejorable.

    «Hasta ahora, en nuestra primera temporada en Europa, hemos ganado todos los partidos. Ojalá superemos la fase de grupos y disputemos una auténtica fase eliminatoria en Europa, que es con lo que sueña cualquier aficionado del Bournemouth. Cuando tenía 12 años y estábamos en League Two, jamás habría pensado que diría esas palabras. Nunca imaginé que jugaríamos un partido oficial contra el AC Milan, y mucho menos que le ganaríamos 3-0. Y que después lograríamos otro 3-0 contra el United.

    «Algunas victorias en la Premier League han sido memorables a lo largo de los años, pero nos hemos ido acostumbrando más a las grandes victorias y a ganar a los grandes clubes. Ahora, además, estamos en Europa, y eso supone otro paso adelante. Veremos qué pasa esta temporada. Creo que lo más importante para los aficionados es intentar vivirlo intensamente y disfrutarlo. Somos muy conscientes de dónde venimos y de la suerte que tenemos de estar en esta situación».

  • La búsqueda de títulos

    Chris Billam-Smith world title belt
    Getty

    Los próximos meses podrían deparar muchas emociones a los aficionados al deporte de Bournemouth

    Sin perder de vista lo que ocurre en el Vitality Stadium, Billam-Smith está centrado ahora en su combate del sábado contra Cheavon Clarke, exolímpico y medallista en los Juegos de la Commonwealth, en el Copper Box Arena de Londres.

    Ambos se conocen bien: se enfrentaron un par de veces como amateurs y Clarke domina sus duelos por 2-0. El boxeador de Bournemouth quiere conseguir su primera victoria sobre él en su regreso a la capital inglesa.

    Billam-Smith explicó cómo han ido sus preparativos: «Bien. Siempre hay altibajos durante la preparación, pero ha ido bien. Nunca pensé que este combate se disputaría en el boxeo profesional. Él participó en los Juegos Olímpicos de 2021. Creo que, para cuando terminaron, yo ya era campeón británico, de la Commonwealth y de Europa. Por eso, uno pensaría que tardaríamos bastante en llegar a este punto. Pero aquí estamos y tengo la oportunidad de ganarle, algo que no conseguí como amateur y que, evidentemente, me dolió mucho.

    «Desde luego, ahora me siento mucho más preparado para vencerle. El boxeo profesional es prácticamente un deporte distinto al amateur. Creo que me he adaptado muy bien y que eso se ha visto a lo largo de los años. Además, es otro combate entre boxeadores británicos, de esos que siempre despiertan mucho interés. A la gente le gustan estos enfrentamientos. Yo siempre he disfrutado participando en ellos. El sábado tendré otro y tengo muchas ganas».

    Si logra superar a Clarke, no se puede descartar que Billam-Smith tenga otra oportunidad de disputar un título mundial. Admite que 2027 podría ser «bastante épico» para el deporte de Bournemouth, con grandes premios en juego tanto en el boxeo como en el fútbol. Sería una gran historia que los ídolos deportivos de la costa sur consiguieran títulos importantes, y esas historias ayudarían a estrechar aún más los vínculos entre los boxeadores y sus ágiles contemporáneos del fútbol.

    Zuffa Boxing regresa al Copper Box Arena de Londres el sábado 7 de noviembre, con un combate estelar del peso crucero entre dos británicos: el excampeón mundial Chris Billam-Smith y el olímpico Chev Clarke. Las entradas se pueden comprar a través de Ticketmaster.