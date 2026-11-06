¿Por qué están tan estrechamente ligados el boxeo y el fútbol? En cuanto a las habilidades que exigen, son dos deportes completamente distintos. Uno requiere destreza con los pies; el otro, una velocidad de manos deslumbrante. Hay pocas cualidades que puedan trasladarse de uno al otro, aparte, quizá, de la agilidad de pies.

No es un vínculo basado en la apariencia ni en el talento individual, sino uno arraigado en la estructura social y las jerarquías de clase. Para muchos, los guantes y las botas ofrecen una salida, una forma de escapar de la realidad, de liberar emociones y de encontrar algo parecido a una familia en la que sentirse querido.

Aunque hoy ambos deportes mueven grandes cantidades de dinero, nacieron en entornos menos glamurosos, marcados por valores de la clase trabajadora que definen lo que son y lo que siempre deberían ser. Esos lazos nunca se romperán.

Chris Billam-Smith, excampeón mundial del peso crucero de la WBO y ferviente seguidor del Bournemouth, así lo reconoce. Preguntado por GOAL sobre el vínculo entre dos de sus pasiones deportivas, responde: «Es una buena pregunta. Creo que son dos deportes que atraen al mismo tipo de aficionados.

«Creo que los aficionados al boxeo siempre son apasionados porque normalmente ven el fútbol durante el día y luego van a ver el boxeo. Así que suelen estar un poco más bebidos y aún más animados que en los partidos de fútbol. Pero la pasión siempre está ahí. Y creo que, cuando los aficionados apoyan a un boxeador británico, o simplemente al boxeo británico, demuestran que trasladan a los púgiles la pasión que sienten por el fútbol».

Al preguntarle si tantos boxeadores son seguidores incondicionales del fútbol porque los clubes ocupan un lugar central en sus comunidades y ayudan a reunir a personas de toda condición, Billam-Smith añadió: «Sin duda, así lo siento yo con el AFC Bournemouth. Es el corazón de la comunidad, el corazón de la ciudad y una gran inspiración para ella por cómo ha hecho las cosas durante los últimos 10 o 15 años. A mí también me ha inspirado. Por eso es estupendo formar parte de esa ciudad. Y, por supuesto, el club se ha portado de maravilla conmigo: me ha apoyado muchísimo».

Billam-Smith, al igual que la plantilla del Bournemouth de 2026-27, que se ha ganado el apoyo entusiasta de su afición, merece plenamente la red de seguidores que ha reunido, formada ya por varios miles de personas y en crecimiento.

Sobre cómo ha llegado a ese punto gracias a una mentalidad que comparte con los futbolistas de élite, la que permite a los mejores destacar cuando aumentan la presión y las expectativas, exigencias que solo unos pocos pueden soportar sin venirse abajo, dijo: «Creo que es algo de lo que se habla, pero cuya importancia se subestima en todos los ámbitos de la vida. Creo que la mentalidad es lo que permite a cualquiera llegar a lo más alto en cualquier campo, especialmente en el deporte.

«Creo que la gente habla del talento y de todas esas cosas, pero el talento puede estar sobrevalorado. Y creo que, si lo tienes demasiado pronto, si destacas por tu talento desde joven, muchas veces puede perjudicarte porque te aferras a él y piensas que no necesitas entrenar ni mejorar. Por eso creo que es importante tener siempre una mentalidad fuerte. Eso es lo que permite a las personas llegar hasta el final».