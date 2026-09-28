Clase mundial... Es una etiqueta invisible pero importante, la que separa a los buenos de los grandes. Pero es un término muy subjetivo. Cada aficionado al fútbol tiene su propia definición, su propio criterio, lo que da pie a debates interminables, pero absolutamente disfrutables, en estadios, vestuarios, platós de televisión, cafeterías, bares, pubs y discotecas de todo el mundo.

Así que, en 2023, GOAL decidió sumarse a la diversión elaborando una lista muy exclusiva con los 25 jugadores que, a nuestro juicio, representaban a la élite de este deporte, los mejores entre los mejores, los que habían firmado actuaciones estelares durante un periodo de tiempo prolongado.

Para evitar centrarnos únicamente en los atacantes, algo que, seamos sinceros, casi siempre ocurre cuando se trata de premios y reconocimientos individuales, establecimos que debía haber al menos tres jugadores de cada grupo de posiciones (portería, defensa, centro del campo y ataque), y un máximo de nueve por cada uno.

Los miembros se someten a una revisión anual, y ahora ha llegado una vez más el momento de decidir quién se queda en el Club de Clase Mundial y a quién hay que invitar cortésmente a marcharse. Así que, ¿quién ha entrado en la selección de 25 de este año? Descúbrelo a continuación y no dudes en expresar tu aprobación, o tu indignación, en los comentarios...