Club de Clase Mundial 2026 de GOAL: Alessia Russo, entre las seis nuevas integrantes del grupo más selecto de superestrellas del fútbol femenino
De talla mundial... Es una etiqueta invisible, pero importante, una que separa a las buenas de las grandes. Pero es un término muy subjetivo. Cada aficionado al fútbol tiene su propia definición, su propio conjunto de criterios, lo que da pie a debates interminables, pero absolutamente disfrutables, en estadios, vestuarios, platós de televisión, cafeterías, bares, pubs y discotecas de todo el mundo.
Así que, allá por 2023, GOAL decidió sumarse a la diversión elaborando una lista muy exclusiva de las 25 jugadoras que, en nuestra opinión, representaban a la élite de este deporte, las mejores entre las mejores, las futbolistas que habían estado ofreciendo actuaciones estelares durante un periodo de tiempo prolongado.
Para evitar centrarnos únicamente en las atacantes, algo que, seamos sinceros, casi siempre ocurre cuando se trata de premios y reconocimientos individuales, estipulamos que debía haber al menos tres jugadoras de cada grupo de posición (portería, defensa, centro del campo y ataque), y un máximo de nueve por cada uno.
Las integrantes están sujetas a una revisión anual, y ha llegado de nuevo el momento de decidir quién se queda en el Club de Clase Mundial y a quién hay que invitar cortésmente a marcharse. Así que, ¿quiénes forman parte de la lista de 25 de este año? Descúbrelo a continuación y asegúrate de expresar tu aprobación, o tu indignación, en los comentarios...
Portera: Cata Coll 🆕
Después de consolidarse hace tres años como la portera titular tanto del Barcelona como de España, Cata Coll ha ido abriéndose paso de forma constante hacia la élite mundial. La guardameta, de 25 años, ha sabido aprovechar muy bien sus grandes experiencias para limar parte de esa tendencia al error y ahora se ha convertido en una portera mucho más fiable bajo palos, por detrás de dos defensas que rara vez son superadas, lo que hace aún más impresionante su capacidad para firmar paradas decisivas en los momentos importantes.
Eso se ha notado especialmente en el último año más o menos. Coll estuvo excelente mientras España alcanzaba la final de la Eurocopa 2025, brilló en el camino de La Roja hacia el título de la Nations League en los meses posteriores y volvió a hacerlo cuando el Barcelona ganó en junio su cuarta corona de la Champions League, con varias intervenciones de mucho mérito para mantener a raya al Lyon en la final.
Además, presume de un magnífico juego con los pies, algo que no sorprende dadas sus raíces en La Masia. Coll es una portera de talla mundial y muy completa.
Portera: Hannah Hampton
Siempre iba a hacer falta un tipo especial de portera para seguir los pasos de Mary Earps como la número 1 de Inglaterra, y Hannah Hampton sin duda lo es. Después de haberse consolidado desde hace tiempo como la guardameta titular del Chelsea, Hampton se convirtió en la portera de referencia de su selección antes de la Eurocopa del año pasado, y justificó la decisión de Sarina Wiegman con sus actuaciones decisivas para conquistar el título.
Fiable, con reflejos fulgurantes, gran juego de pies y seguridad para dominar su área, Hampton es una de las mejores del mundo. De hecho, para muchos, es la mejor.
Portera: Kailen Sheridan
En los últimos cinco años, no ha habido ninguna portera en la NWSL tan brillantemente consistente como Kailen Sheridan. Primero en Gotham, luego en el San Diego Wave y ahora en el North Carolina Courage, la jugadora de 31 años no solo ha destacado en todas las facetas de su juego, sino que también ha mejorado para alcanzar nuevos niveles.
Completa, con una gran capacidad para detener disparos, cualidades técnicas y presencia bajo palos, Sheridan es una de las mejores porteras del fútbol.
DEF: Selma Bacha
Otra jugadora que alcanzó la élite mundial a una edad muy temprana, Selma Bacha sigue siendo una futbolista constante y decisiva para uno de los mejores equipos del mundo.
Principalmente lateral izquierda del Lyon mientras aportaba lo suyo en cuatro títulos de la Champions League, el hecho de que la jugadora de 25 años también pueda rendir a gran nivel más adelantada no hace más que añadir valor a su calidad. Hay pocas, si es que hay alguna, con una pierna izquierda más temible que la internacional francesa.
DEF: Ona Batlle
Tras brillar durante tres años en la Women's Super League con el Manchester United, Ona Batlle se consolidó de lleno, ya con poco más de 20 años, en el debate sobre quién es la «mejor lateral derecha del mundo», y lo refrendó cuando regresó a Catalunya.
Formada en la cantera del Barcelona, encajó a la perfección en el conjunto azulgrana y también brilló en la escena internacional con España para subrayar su condición de jugadora de clase mundial a los 26 años. Lo suficientemente versátil como para jugar también en la izquierda, Batlle está ahora de vuelta en Inglaterra con el Arsenal; que su fichaje llevara a muchos a señalar al Arsenal como favorito para el título de la WSL lo dice todo.
DEF: Ellie Carpenter
Quienes vieron a Ellie Carpenter irrumpir con 15 años en Australia supieron desde el primer momento que era algo especial. Para ellos, su ascenso hasta convertirse en una jugadora de talla mundial no supondrá ninguna sorpresa.
La forma en que Carpenter rindió de manera consistente a gran nivel en el Lyon, a pesar de sufrir una devastadora lesión de LCA en medio de su estancia de cinco años, fue increíblemente admirable, y de algún modo alcanzó un nivel individual aún más alto tras regresar de ese contratiempo. Lo ha seguido haciendo en su etapa en el Chelsea, hasta el punto de que la entrenadora Sonia Bompastor a menudo reajusta la posición de Lucy Bronze para permitir que Carpenter ocupe el puesto de lateral derecha en el que es tan efectiva.
DEF: Emily Fox
Emily Fox llevaba un par de años rozando el estatus de jugadora de talla mundial antes de su ingreso en este club en 2025. La lateral irrumpió en la NWSL y rápidamente llamó la atención de clubes del extranjero, con su exposición a diferentes estilos en el Arsenal contribuyendo a completar y pulir su juego hasta convertirla en una futbolista de élite.
Un activo tanto en defensa como en ataque, la consistencia que aporta la internacional estadounidense, con su club y con su selección, es sobresaliente, desempeñando un papel clave en los triunfos olímpicos y en la Liga de Campeones.
DEF: Naomi Girma
Que Naomi Girma se incorporara a un club de talla mundial después de su año de debut en la NWSL lo dice todo sobre la rapidez con la que se ha adaptado al fútbol de élite. La central ha mostrado una madurez impropia de su edad desde entonces, hasta el punto de que la seleccionadora de la USWNT, Emma Hayes, la ha calificado como la mejor defensora que ha visto nunca.
Eso se debe a su magnífico pase, su gran colocación y su capacidad para intervenir justo en el momento adecuado. Sin embargo, los aficionados del Chelsea han visto sorprendentemente poco de todas esas virtudes desde su llegada al club en enero de 2025. Las molestias físicas recurrentes han supuesto un problema para Girma desde que cruzó el Atlántico, y controlar esa situación será una prioridad importante para la jugadora de 26 años.
DEF: Mapi León
Posiblemente la mejor defensa central del fútbol femenino desde hace ya varios años, al hablar de la calidad de Mapi León la mayoría se fija sobre todo en su capacidad técnica, pero tampoco hay que pasar por alto su inteligencia defensiva.
Eso resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que, en algunos partidos con su antiguo club, el Barcelona, puede que solo se viera exigida una o dos veces, pero siempre conseguía salir victoriosa. Es probable que esas cualidades se pongan a prueba con más frecuencia desde su llegada al London City Lionesses, aunque la mayoría apostará por que la futbolista de 31 años esté a la altura del desafío.
MC: Aitana Bonmatí
Aunque su temporada 2025-26 se vio lastrada por una fractura de pierna, no hace falta mucha justificación para incluir a una jugadora que ha ganado los tres últimos Balones de Oro. Ya sea con el Barcelona o con España, Aitana Bonmati siempre responde cuando más importa, y no solo en ataque.
Probablemente no haya una centrocampista más completa en el fútbol femenino, tal es su tendencia a aparecer en los momentos importantes en defensa y su deseo de aportar en ambas áreas.
MC: Mariona Caldentey
No muchos habrían protestado si Mariona Caldentey hubiera ganado el Balón de Oro de 2025 por delante de Bonmati. La mediapunta del Arsenal lleva tiempo siendo de talla mundial, pero a veces le resultaba difícil destacar en un Barcelona repleto de estrellas del mismo perfil.
Desde su llegada al norte de Londres, Caldentey no ha tenido ese problema. La internacional española ha demostrado ser una futbolista capaz de cambiar partidos en varias posiciones, al tiempo que también ha exhibido cualidades sin balón que la llevaron a inspirar al Arsenal hacia la gloria en la Champions League y a terminar segunda en la carrera por ese Balón de Oro.
MC: Melchie Dumornay 🆕
La calidad de Melchie Dumornay lleva mucho tiempo destacando. En 2018, con 14 años, recibió un permiso especial para jugar el Mundial femenino sub-20, y sus actuaciones con Haití llamaron la atención de algunos ojeadores clave, no menos importante la de los del Lyon. La entrenadora del Reims, Amandine Miquel, también se fijó en Dumornay en ese torneo, y fue a través del club del norte como llegó su camino hacia el equipo femenino más dominante de Francia, ya que el Reims le dio la oportunidad de jugar y desarrollarse hasta convertirse en una estrella más completa.
Eso es lo que es Dumornay hoy. Sus cualidades para cambiar partidos son increíbles y siempre salen a relucir, especialmente en los escenarios más grandes. La temporada 2025-26, que ayudó a impulsarla hasta el Club de Clase Mundial, es un gran ejemplo de ello. La jugadora de 23 años lideró la marcha del OL hasta la final de la Champions League con cinco goles y varias actuaciones destacadas, al tiempo que también firmó un hat-trick en su victoria por el título contra el Paris Saint-Germain, después de marcar el único gol en la final de la Coupe de la Ligue ante el mismo rival.
MID: Patri Guijarro
Cualquiera que haya jugado con Patri Guijarro entiende que la estrella española es una de las futbolistas más inteligentes de este deporte. Como pivote, ganarse elogios generalizados siempre es complicado, pero que se confíe en ella para ocupar esa posición en el Barcelona todopoderoso dice mucho de su calidad, ya que, dado el increíble estilo de juego del conjunto azulgrana, se puede decir que no hay un rol más difícil de desempeñar.
Para quien todavía dudara de la calidad de Guijarro, la temporada 2025-26 fue una gran prueba de ello. Aunque pasó varios meses de baja, el rendimiento del Barça bajó ligeramente respecto a su altísimo nivel habitual. Cuando regresó, el impacto fue imposible de ignorar.
MED: Pernille Harder
No hay muchas jugadoras en el mundo capaces de cambiar un partido al máximo nivel de una forma tan eficaz y devastadora como Pernille Harder. La estrella del Bayern de Múnich aporta dinamismo, capacidad goleadora y creatividad en una gran variedad de roles ofensivos, y además es una líder extraordinaria. No es casualidad que haya ganado un título de liga en cada uno de los últimos 11 años.
Aunque ese título de la Champions League de algún modo todavía se le resiste, al igual que un Balón de Oro que seguramente habría ganado si se hubiera entregado en 2020, las actuaciones de Harder en la trayectoria del Bayern hasta las semifinales europeas en 2025-26 sugieren que aún podría añadir uno, o ambos, de esos galardones a su currículum.
MC: Yui Hasegawa 🆕
En 2022, cuando el Manchester City fichó a Yui Hasegawa para sustituir a Keira Walsh tras su marcha al Barcelona, hubo sorpresa. La internacional japonesa se había labrado un nombre como una excelente mediapunta, pero no había demostrado su nivel en un papel más retrasado.
Ahora sí lo ha hecho. Hasegawa ha pasado los últimos cuatro años consolidándose como una de las mejores jugadoras del mundo en una posición muy diferente, primero como una mediocentro defensiva más tradicional a las órdenes de Gareth Taylor y, más recientemente, como una futbolista con más libertad para incorporarse al ataque con Andree Jeglertz.
La experiencia de la jugadora de 29 años en distintos roles le permite rendir al máximo en todas las facetas del juego, ya sea en ataque o en defensa, con balón o sin él, o tanto en el control de un partido como en las transiciones. Eso ayudó al City a ganar su primer título de la WSL en 10 años en 2025-26 y permitió que Japón se proclamara campeón de Asia el pasado mes de marzo.
MDC: Alexia Putellas
Los últimos cinco años de la carrera de Alexia Putellas dicen mucho de ella como jugadora y como persona. Después de alcanzar un nivel capaz de llevarla a ganar dos Balones de Oro consecutivos en 2021 y 2022, una lesión del ligamento cruzado anterior la dejó fuera durante la mayor parte de la temporada 2022-23. Pero, si alguien dudaba de su capacidad para volver a superar el listón tan alto establecido tras ese momento difícil, ella ha respondido con aplomo.
De hecho, se puede defender que la centrocampista ha pasado los dos últimos años jugando a un nivel incluso superior al de antes. Habría sido una justa ganadora del Balón de Oro en 2025 y es la gran favorita para conquistar su tercer Balón de Oro en 2026 después de otro año estelar, tanto a nivel colectivo como individual.
MC: Keira Walsh
Muchos ya creían que Keira Walsh era una futbolista de talla mundial antes de fichar por el Barcelona en el verano de 2022, y quienes no lo pensaban entonces, seguro que sí lo hacen ahora. La centrocampista inglesa, como era de esperar, mejoró aún más jugando en el conjunto azulgrana, puliendo su juego hasta convertirse en una pieza clave del equipo de club con más talento técnico de este deporte, antes de regresar al Chelsea para mostrar a todo el mundo todo lo que aprendió.
Walsh sigue añadiendo nuevos registros a su repertorio incluso ahora, a los 29 años, como demuestra su reciente racha goleadora. Chutar con más regularidad ha sido un tema de conversación con el cuerpo técnico del Chelsea y está dando sus frutos, con la estrella de Inglaterra viendo puerta de forma realmente brillante desde lejos cada vez más a menudo.
AT: Barbra Banda
Hasta su fichaje por el Orlando Pride, Barbra Banda era algo así como un lujo para los aficionados al fútbol femenino. Deslumbraba en los grandes torneos con Zambia y luego regresaba a la poco mediática Superliga femenina china hasta la siguiente gran cita.
Sin embargo, la presencia de la delantera en la máxima categoría de Estados Unidos hace que su calidad esté ahora expuesta ante una enorme audiencia cada semana, y lo que muestra con su club, así como con su selección, recuerda a todos con regularidad que es, efectivamente, una de las mejores jugadoras del planeta.
ATENCIÓN: Klara Buhl 🆕
Cuando Sport preguntó a Aitana Bonmati a quién ficharía como incorporación soñada para el equipo arrollador del Barcelona, que eligiera a Klara Buhl lo dice todo sobre la calidad de la extremo del Bayern de Múnich. Delantera peligrosamente ambidiestra y constante, Buhl ha firmado cifras increíbles en goles y asistencias en los últimos tiempos, y el hecho de que crea que todavía puede mejorar su producción ofensiva debería preocupar a las defensoras de todo el fútbol.
Directa, decidida y siempre dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para encarar a sus rivales, Buhl no solo es un activo con el balón, sino también una jugadora que trabaja duro sin él, lo que la convierte en una futbolista completa y de talla mundial, merecedora de su ingreso en este club exclusivo.
ATENCIÓN: Temwa Chawinga 🆕
Desde su llegada a Estados Unidos en enero de 2024, Temwa Chawinga ha dominado sencillamente la NWSL. Ganadora de los premios a la MVP y a la Bota de Oro en sus dos primeras temporadas, además de ser incluida en el Mejor Once en ambas ocasiones, su letal definición y su capacidad también para generar juego para sus compañeras han sido absolutamente devastadoras para las defensas.
Y no solo muestra ese estado de forma imparable con el Kansas City Current. De hecho, la cifra de goles con la que Chawinga ganó la Bota de Oro en la Copa Africana de Naciones femenina el pasado verano ayudó a Malawi a sorprender al torneo en su debut, ya que las Scorchers alcanzaron la final tras derrotar por el camino a Nigeria, la vigente campeona.
La jugadora de 27 años es una de las mejores futbolistas del planeta y su increíble regularidad, de un año a otro pero también de partido a partido, la convierte en una incorporación evidente al Club de Clase Mundial.
A la atención de Caroline Graham Hansen
Habitualmente una de las extremos más destacadas del fútbol femenino desde hace ya muchos años, Caroline Graham Hansen por fin ha empezado a recibir un reconocimiento individual que se le debía desde hace mucho tiempo. En 2024, terminó segunda en la votación del Balón de Oro y al año siguiente también logró acabar entre las 15 primeras. Puede parecer una pequeña caída, pero, dado que 2024 fue de algún modo su primera nominación, volver a verla en la lista ya fue una gran noticia.
Sin embargo, ese foco no es lo que busca Graham Hansen, ya que para la habilidosa delantera del Barcelona lo más importante es el éxito del equipo, y su valor siempre ha sido bien conocido entre sus compañeras.
ATT: Vivianne Miedema
Últimamente no ha sido fácil en el frente de las lesiones para Vivianne Miedema, pero cuando salta al campo demuestra que esos contratiempos no han afectado a su condición de talento de talla mundial. La estrella del Manchester City es fría como el hielo de cara a portería, y nadie, ni hombre ni mujer, ha marcado más goles con las selecciones neerlandesas. Además, es una genio a la hora de crear para las demás.
Eso ocurre tanto como 9 como también como 10, que es la posición en la que jugó Miedema mientras el Manchester City ganaba su primer título de la WSL en 10 años la pasada temporada. Dice mucho de su calidad que, cuando estuvo unas semanas de baja al final de aquella campaña, el City no fue tan potente, incluso con todo el talento de su plantilla.
ATENCIÓN: Ewa Pajor
No sorprendió a nadie cuando el Barcelona pagó una cantidad enorme para llevar a Ewa Pajor al club en 2024, y lo que ha hecho en los dos años transcurridos desde entonces no ha hecho más que justificarlo para cualquiera que se sorprendiera.
La internacional polaca ya se había consolidado como una delantera centro de talla mundial durante una etapa de nueve años en el Wolfsburgo, y una goleadora era exactamente lo que necesitaban las azulgranas para completar su equipo. Ha estado a la altura de esas expectativas y más en las dos últimas temporadas, acumulando unos asombrosos 99 goles en los que ha participado directamente (75 goles y 24 asistencias) en sus dos primeras campañas.
Esa definición letal y su capacidad para generar para las demás han ayudado al Barça a seguir siendo la fuerza dominante en España y también a añadir otra Champions League a sus vitrinas, con dos goles en la final de 2026 que permitieron a Pajor acaparar el protagonismo mientras ponía fin a su propia larga búsqueda de su primera corona europea.
ATENCIÓN: Alessia Russo 🆕
Anteriormente, la mayor crítica que se le hacía a Alessia Russo era la falta de goles. La calidad de su juego global como delantera centro no admitía discusión, y quizá no había una atacante mejor en el planeta a la hora de aguantar el balón y enlazar el ataque. Eso fue lo que le permitió asentarse como la número 9 de Inglaterra, así como del Arsenal. Sin embargo, en el último par de años, Russo se ha vuelto mucho más letal y prolífica de cara a puerta, allanando el camino para su ingreso en el World-Class Club.
Eso se ha hecho especialmente evidente en la Champions League, lo que dice mucho de su capacidad para estar a la altura en las grandes citas. Russo ha marcado 16 goles en 23 apariciones en la competición a lo largo de las dos últimas temporadas, ayudando al Arsenal a ganar el gran premio en 2025. Ese triunfo llegó solo unas semanas antes de que después marcara en la final de la Eurocopa contra España, para añadir otra corona continental a su colección.
A la atención de: Khadija Shaw
En las últimas siete temporadas, con el Bordeaux y ahora con el Manchester City, Khadija Shaw ha sido titular en 114 partidos de liga y ha marcado 115 goles. Son cifras de clase mundial.
La jugadora de 29 años es una goleadora increíblemente letal pero, una vez más, ese no es el único aspecto de su juego; la presión defensiva de Shaw desde la delantera marca el tono y pone de manifiesto la actitud trabajadora que hace de la jamaicana una compañera de equipo de primer nivel.
Esas cualidades se vieron a un nivel especialmente alto en la temporada 2025-26, ya que Shaw ayudó a impulsar al Manchester City hacia un primer título de la WSL en 10 años, así como una primera FA Cup en seis.
Membresía revocada ⛔
La mayoría de quienes pierden su sitio en el Club de Clase Mundial en 2026 son, sencillamente, víctimas de la enorme competencia por los puestos. La irrupción de Coll significa que una de las integrantes del grupo de porteras de 2025 tenía que caerse, y es Christiane Endler, que sigue siendo una de las mejores del mundo pero que ya se acerca al final de su carrera, quien lo hace.
Del mismo modo, Kadidiatou Diani y Alex Greenwood están claramente entre los talentos de élite de este deporte, pero han sido superadas por otras consideradas más merecedoras de un puesto en este club en 2026. Sophia Wilson, por su parte, acaba de regresar este año tras su baja por maternidad, después de 16 meses alejada de los terrenos de juego, y es probable que vuelva a reivindicar sus credenciales de clase mundial de cara a formar parte en 2027. Sin embargo, por ahora, hay que recompensar la consistencia a largo plazo de otras.
En el caso de Grace Geyoro, es imposible pasar por alto lo decepcionante que fue su primera temporada en Inglaterra con el London City Lionesses. Estará deseando resarcirse de forma impactante en esta campaña 2026-27 y, si puede demostrar que aquello fue simplemente una mancha poco habitual en su expediente, volverá a estar en la pelea.
Luego está la triste mala suerte con las lesiones que ha sufrido Lena Oberdorf, que la ha limitado a solo 10 apariciones oficiales en dos años. Ojalá pueda recuperar pronto su mejor forma y dejar atrás algunos preocupantes problemas de rodilla.