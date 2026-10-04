Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas y la creación de la nueva generación dorada de Grecia

De la plétora de jugadores que han dado un gran paso este verano, tres de ellos están considerados como las grandes esperanzas de esta emocionante nueva generación de talento griego: los atacantes Tzolis, Karetsas y Konstantelias, aunque este último sufrió una cruel lesión de ligamento cruzado anterior en la jornada inaugural de la temporada después de marcar en su debut en la Bundesliga con el Dortmund.

Los tres poseen la versatilidad para actuar en cualquier posición de la línea de ataque por detrás del delantero y, al parecer, cuentan con la inteligencia suficiente para desarmar prácticamente cualquier defensa. Tzolis, de 24 años, ha empezado con fuerza en el norte de Londres esta temporada, mostrando su aplomo y visión habituales para sumar ya cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Mientras tanto, Karetsas, de 18 años, que probablemente esté aún más dotado técnicamente, ha llamado la atención en un papel de mediapunta en el BVB, moviéndose con peligro entre líneas y buscando siempre oportunidades. Ya ha mostrado de lo que es capaz con la camiseta de Grecia pese a su corta edad, al marcar dos goles soberbios contra Escocia el año pasado en la Nations League y en la clasificación para el Mundial.

«Christos Tzolis habla por sí solo. Ahora es uno de los mejores jugadores de Grecia», dice Kountourou. «Es sobresaliente. Y su carrera es fascinante porque estuvo en el Norwich muy pronto, después de salir del PAOK. Creo que fue un poco demasiado pronto para él dar ese salto a ese tipo de nivel, y además no era el entorno adecuado en un club que es una especie de equipo ascensor de forma permanente, o lo era en aquel momento.

«Ahora el Arsenal lo fichó y todavía no ha marcado con ellos, pero lleva cuatro asistencias en cinco partidos y realmente quizá solo ha tenido un mal partido, contra el Aston Villa. Así que parece que de verdad podría dar ese siguiente paso.

«Konstantinos Karetsas: no he visto a un futbolista con más talento natural en Grecia desde hace muchísimo tiempo. Cuando ves a jugadores que simplemente pueden hacer algo, sacar algo de la nada, ese es Karetsas. Y su fichaje por el Dortmund está justificado. El Dortmund es uno de los mejores clubes del mundo para desarrollar talento, para llevarlo de esa fase más en bruto a estar preparado para jugar al máximo nivel. Y por eso creo de verdad que es capaz de hacer eso por Grecia y por el Dortmund. Y después puede pasar a cosas aún mayores y mejores.

«Konstantelias también, mediapunta. Fue uno de los mejores jugadores de Grecia durante al menos dos o tres años. De hecho, dejó el PAOK más tarde de lo que yo esperaba. Y se puede medir un poco lo que sintieron los aficionados por su marcha, porque hubo protestas fuera del estadio cuando fue vendido. Pero es excelente. Es una pena que se lesionara. Espero de verdad que vuelva más fuerte».

Y añade: «Nunca habíamos tenido un tridente ofensivo así. Quiero decir, en cuanto al estilo de juego de Konstantelias, es un mediapunta, obviamente, un grandísimo pasador del balón, y también tiene un disparo realmente bonito. Tiene un talento natural enorme.

«Así que es un jugador bastante versátil. También maneja las dos piernas, así que es muy flexible con el balón. Ya era prácticamente el mejor jugador de la liga después de que Tzolis se marchara, y estaba a comienzos de la veintena, finales de la adolescencia. Y eso dice mucho, quizá no sobre el nivel de la liga, pero sí sobre su talento. Así que ser uno de los mejores jugadores de inmediato y ni siquiera tener 21 años en ese momento dice mucho de él.

«Y el Dortmund es un nivel excelente para él. Es una verdadera pena que sufriera esa lesión, porque creo que ahora mismo estaría sin duda en la selección y sin duda estaría brillando en el Borussia Dortmund».