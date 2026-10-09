La serie de cuatro amistosos de la selección masculina de Estados Unidos acaba de terminar, pero todas las miradas ya están puestas en la siguiente tanda de partidos. Y llegarán antes de lo que parece.

Así que, con eso en mente, miremos hacia adelante.

Estados Unidos se enfrentará a Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en noviembre, en lo que serán los primeros partidos oficiales del equipo desde el Mundial. En las últimas semanas, el equipo disputó cuatro amistosos con una plantilla plagada de adolescentes. Ahora, con una competición de verdad en el horizonte, ¿cuántos de esos adolescentes seguirán ahí?

Unos cuantos podrían hacerlo, sin duda. Sin embargo, hubo algunas ausencias importantes en esta convocatoria más reciente. ¿Cuáles fueron temporales? ¿Cuáles lo fueron menos? Ahora, con un grupo de jugadores más amplio, Mauricio Pochettino tiene aún más decisiones que tomar mientras da forma a su plantilla para los primeros partidos de verdad del ciclo hacia 2030.

Entonces, ¿a quién podría elegir? GOAL repasa una posible convocatoria de 23 jugadores...