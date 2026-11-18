CINCINNATI: La despedida de Mauricio Pochettino al frente de la selección masculina de Estados Unidos dejó más de lo mismo: más jugadas destacadas, más goles y una última victoria contundente antes de su marcha a Manchester.

Tras el contundente 6-0 ante Haití del sábado, Estados Unidos volvió a superar al mismo rival el martes en Cincinnati. Esta vez el marcador se quedó en 2-0, pero el partido transcurrió en gran medida como se esperaba: Estados Unidos dominó durante largos tramos y acabó logrando una victoria bastante cómoda.

Los goles de Estados Unidos, eso sí, no tuvieron nada de corrientes: fueron espectaculares. El primero llegó de la bota de Christian Pulisic, que marcó su tercer tanto en dos partidos con una fantástica chilena. Julian Hall también vio puerta antes del descanso con otra maravilla: deslumbró con una serie de toques y una definición de delantero que dejó el partido sentenciado antes del descanso.

Así, Estados Unidos avanza a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, como se esperaba, y se asegura otra oportunidad de convertirse en la mejor selección de la región. Esa ocasión llegará, sin embargo, sin Pochettino, mientras otra persona se prepara para asumir el mando. Durante toda la semana, Pochettino manifestó su intención de dejar al equipo en una buena situación y, con la victoria del martes, eso fue exactamente lo que hizo: deja a su sucesor un equipo con impulso y la posibilidad de conquistar un trofeo.

GOAL repasa los ganadores y perdedores de la victoria de Estados Unidos ante Haití...