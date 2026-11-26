Es el Día de Acción de Gracias y todos sabemos lo que eso significa. Pavo, salsa, puré de patatas y relleno: todo está en el menú. Hay mucho por lo que dar las gracias, y no solo en la mesa; también en el fútbol.

Por supuesto, en esta época del año hay cosas más importantes en la vida por las que estar agradecidos, pero también merece la pena reconocer el papel del deporte en el día a día. Para algunos es una obsesión. Para otros, una distracción. Pero, si estás leyendo este artículo, cabe suponer que te alegra que el fútbol forme parte de tu vida de alguna manera.

Así que, con eso en mente, sentémonos, dejemos el tenedor un momento y demos las gracias por todo lo bueno del fútbol estadounidense y, no menos importante, por todo lo que nos espera y merece la pena aguardar con ilusión.