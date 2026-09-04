Chloe Sarwie: la ambiciosa adolescente del Chelsea que puede ser la respuesta al problema de larga duración de Inglaterra en el lateral izquierdo

La gira de pretemporada del Chelsea por Australia y Nueva Zelanda fue recibida con gran expectación este verano, ya que los aficionados del Chelsea acudieron para ver en acción a las ganadoras de seis de los últimos siete títulos de la Women's Super League. Había nombres consagrados a los que admirar, como Lucy Bronze y Lauren James, una favorita local, la internacional australiana Ellie Carpenter, además de nuevos fichajes a los que echar un vistazo, ya que Katie McCabe y Giulia Dragoni vistieron los colores del club por primera vez.

Pero la pretemporada también es una oportunidad para que los aficionados vean al mejor talento joven que busca más protagonismo en el primer equipo. En esta gira, Lola Brown, que acaba de firmar un nuevo contrato de larga duración con el club, tuvo sus oportunidades, al igual que la fichaje veraniega Nelly Las y Lexi Potter, la joven centrocampista que dejó algunos momentos la temporada pasada, sobre todo cuando marcó el gol de la victoria contra el Brighton el pasado mes de marzo.

Potter acaparó los titulares aquel día, pero ayudando a cerrar la victoria estaba otra producto de la cantera del Chelsea, la lateral izquierda de 17 años Chloe Sarwie. Fue una de las siete apariciones que la adolescente realizó durante la temporada 2025-26, y también tuvo buenos minutos en los dos partidos del Chelsea en las Antípodas este verano, de cara a lo que espera que sea una campaña con aún más oportunidades.

Destacando como una de las promesas con más talento y más ilusionantes surgidas de la cantera del Chelsea, también conviene señalar que Sarwie juega en una posición de seria necesidad para Inglaterra y que ya ha brillado con Inglaterra en categorías inferiores hasta la sub-23, a pesar de seguir siendo tan joven.

Entonces, ¿quién es esta gran promesa adolescente y cómo ha conseguido abrirse paso ya en la plantilla del primer equipo de uno de los mejores equipos de Europa?