Chloe Kelly, Beth Mead y 13 jugadoras de Inglaterra que necesitan una gran temporada en la WSL de cara a la candidatura inglesa para el Mundial femenino de 2027
Siempre hay expectación cuando arranca una nueva temporada, pero las narrativas y las historias que se desarrollan a lo largo de una campaña resultan un poco más interesantes en un año de Mundial. Ya sea entrar en la convocatoria, hacerse un hueco en el once inicial o conservar un sitio en la alineación, muchas cosas pueden estar marcadas por el rendimiento en el club, y con Inglaterra no es diferente.
El equipo de Sarina Wiegman fue subcampeón en el Mundial femenino de 2023, al perder 1-0 contra España en la final, y estará desesperado por dar un paso más en Brasil el próximo verano. La clasificación todavía debe asegurarse, con una eliminatoria a doble partido contra Grecia prevista para octubre, pero se espera que se logre y, si es así, gran parte de la plantilla del torneo de 2023 volverá a estar en primer plano en 2027, ya que Alessia Russo, Lauren James y Lucy Bronze parecen tenerlo prácticamente asegurado incluso a falta de nueve meses. Pero, ¿qué pasa con los otros nombres en liza?
El viernes arranca la nueva temporada de la Women's Super League, la competición en la que juega la mayoría de las internacionales de Inglaterra de Wiegman, así como aquellas que esperan entrar en la dinámica del equipo. Entonces, ¿quién afronta esta campaña necesitando un gran año para mejorar sus opciones de cara al Mundial? GOAL destaca 13 nombres con mucho en juego...
Khiara Keating (Liverpool)
Es cierto que nueve meses es mucho tiempo en el fútbol, así que muchas cosas podrían cambiar de aquí al próximo verano, pero parece poco probable que Hannah Hampton vaya a perder su puesto como la número 1 de Inglaterra de cara al Mundial femenino de 2027. La jerarquía por detrás de ella, sin embargo, está algo más igualada.
Anna Moorhouse ha sido una fija en las convocatorias de Inglaterra desde finales de 2024, un estatus favorecido sin duda por la regularidad de sus minutos en Estados Unidos con el Orlando Pride. Sin embargo, Khiara Keating fue considerada la portera suplente, por detrás de Hampton, en la Eurocopa 2025, lo que pone de relieve la confianza en su talento y su potencial que tiene Wiegman.
Keating se cayó de las convocatorias de la selección absoluta de Inglaterra la temporada pasada por falta de minutos en el Manchester City. Tras ser titular solo en siete partidos entre todas las competiciones, la jugadora de 22 años se encontró en ocasiones con la sub-23 como consecuencia, por lo que su decisión de dejar este verano el Manchester City no resultó demasiado sorprendente.
Keating se ha reencontrado con el exentrenador del City Gareth Taylor en el Liverpool, donde se espera que sea la número 1 del equipo. Si logra mostrar las cualidades que le permitieron entrar en la dinámica de Inglaterra durante una notable campaña 2023-24, supervisada por Taylor, puede abrirse camino de nuevo en la convocatoria de Wiegman para el Mundial.
Ellie Roebuck (Aston Villa)
Si Keating volviera a entrar en la convocatoria, ¿a costa de quién sería? Eso dependerá del estado de forma de Moorhouse, pero también de Ellie Roebuck, que logró volver a la dinámica de Inglaterra en medio de la falta de minutos de Keating la temporada pasada.
No hace tanto que Roebuck era vista como la heredera a largo plazo del trono de la portería de Inglaterra. Se hizo un hueco en el primer equipo del Man City siendo adolescente y brilló tanto que se daba por hecho que, cuando se produjera el relevo bajo palos, con Karen Bardsley y Carly Telford ya treintañeras en el Mundial de 2019, sería Roebuck quien asumiera el papel de número uno.
Sin embargo, Wiegman convirtió a Mary Earps en su primera opción cuando tomó las riendas en 2021, y la nueva guardameta del London City Lionesses rindió a un nivel tan alto que mantuvo ese puesto durante varios años. Roebuck siguió entrando en las convocatorias, pero como suplente, antes de que la falta de minutos y un verdadero problema de salud en la temporada 2023-24 la sacaran de la pelea.
Tras recuperarse de haber sufrido un tipo de ictus, Roebuck, que todavía solo tiene 26 años, regresó el año pasado a la WSL para fichar por el Aston Villa y ha estado presente en tres de las últimas cuatro concentraciones de Inglaterra, a pesar de compaginar la titularidad en Midlands con Sabrina D'Angelo.
Esta temporada parece que habrá aún más competencia por su puesto, ya que Akane Okuma y Emily Ramsey fueron fichadas tras la marcha de D'Angelo, pero si Roebuck logra imponerse en esa batalla, sus opciones de entrar en su primera convocatoria para un Mundial serán altas.
Freya Godfrey (London City Lionesses)
Una de las grandes preguntas en torno al frenético mercado de fichajes veraniego del London City Lionesses afecta a las jugadoras jóvenes de la plantilla. Después de dar más minutos a talentos de 23 años o menos que cualquier otro equipo de la WSL la temporada pasada, la llegada de estrellas consolidadas hace pensar que eso difícilmente volverá a suceder en la próxima campaña. ¿Qué significa eso, entonces, para Freya Godfrey?
Elegida por sus compañeras como la jugadora de la temporada del London City el curso pasado, la futbolista de 21 años irrumpió en la dinámica de la selección absoluta de Inglaterra gracias a su gran rendimiento y este verano firmó un nuevo contrato hasta 2029. Pero la competencia por un puesto en la delantera ha aumentado de forma significativa, sobre todo por la llegada de Kadidiatou Diani procedente del Lyon.
Si los minutos de Godfrey se reducen drásticamente este año, también lo harán sus opciones de entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Sin embargo, si logra mantener su sitio en el once, después de haber firmado más goles y asistencias en la WSL el curso pasado que cualquier otra jugadora del London City, podría estar ante una experiencia inolvidable en Brasil.
Niamh Charles (Manchester City)
El lateral izquierdo ha vuelto a convertirse en una posición problemática para Inglaterra. Wiegman ha carecido de opciones ahí desde su llegada hace cinco años, con Rachel Daly, Jess Carter y Alex Greenwood jugando todas fuera de posición en ese rol en los tres últimos grandes torneos. La temporada pasada, esa falta de opciones claras y de alto nivel se vio además agravada por las lesiones de Niamh Charles, que parecía haberse adueñado del puesto durante un tiempo.
Charles está arrancando de cero este año, cambiando el Chelsea por el Man City. Las campeonas de la WSL necesitaban con urgencia una cara nueva para ese puesto, después de haber utilizado ahí a Greenwood con un éxito desigual la pasada campaña, y creen haber encontrado en Charles lo que necesitaban.
En declaraciones a GOAL antes de la nueva temporada, el técnico del City, Andree Jeglertz, dio un gran valor a la experiencia de la jugadora de 27 años en una cultura ganadora en el Chelsea, y añadió: "También tiene una gran personalidad y tiene calidad como lateral izquierda, tanto en la faceta defensiva como en la ofensiva".
Charles debería ser una titular clave en este equipo del City y el estilo de juego debería permitirle brillar. Si puede dejar atrás una difícil temporada 2025-26 y recuperar su mejor nivel, también será una gran noticia para Wiegman mientras resuelve sus opciones para el lateral izquierdo de cara a Brasil.
Leah Williamson (Arsenal)
Si está en forma, no hay ninguna duda sobre el papel de Leah Williamson en Inglaterra. Como capitana, es titular indiscutible y un pilar importante de este equipo. Sin embargo, las palabras clave en todo eso son «si está en forma».
Han sido unos años complicados para la estrella del Arsenal. Una lesión del ligamento cruzado anterior hacia el final de la temporada 2022-23 la dejó fuera del Mundial de aquel verano, privándola de la oportunidad de liderar a su selección en el mayor escenario posible, y aunque sí logró recuperarse para capitanear a Inglaterra hacia la gloria en la Eurocopa 2025, desde entonces ha tenido problemas físicos. Después de ese torneo se sometió a una operación de rodilla, que dejó a Williamson fuera durante varios meses, y 2026 comenzó con lesiones en el gemelo, el muslo y los isquiotibiales, todo lo cual hizo que solo fuera titular en dos partidos de la WSL el curso pasado.
Esta temporada, por tanto, pasa por que Williamson deje todo eso atrás. De nuevo, si está en forma, es titular, la capitana y una jugadora clave. Inglaterra esperará que así sea de cara al Mundial de 2027.
Grace Clinton (Manchester City)
La expectación en torno a Grace Clinton no ha dejado de crecer desde el anterior Mundial, gracias a su magnífica temporada 2023-24 como cedida en el Tottenham. Eso le valió el debut con Inglaterra y le permitió hacerse un hueco en el primer equipo del Manchester United, donde mantuvo su gran impulso.
Después, el pasado verano, Clinton cambió el United por el Manchester City en una sorprendente operación en el último día del mercado. Pero mientras Jess Park, que hizo el camino inverso en un notable intercambio, disfrutó de una gran primera temporada de rojo, Clinton tuvo problemas de azul. En parte fue por algunas molestias, la competencia por un puesto y por jugar fuera de posición, pero también porque la centrocampista de 23 años no terminó de dejar su huella en los partidos cuando tuvo la oportunidad. Eso también tuvo un impacto negativo en su situación con Inglaterra, ya que los minutos de Clinton disminuyeron mientras Wiegman señalaba esa falta de protagonismo a nivel de club.
El técnico del City, Jeglertz, espera que esta temporada sea diferente. "Estoy muy ilusionado por ver cuál es el siguiente paso para ella", dijo recientemente a GOAL. "Es difícil porque había muchas expectativas puestas en ella. Luego, al llegar a nuestro entorno, es algo nuevo. Es un paso difícil de dar y para ella hubo altibajos emocionales, con lesiones, pero al final del día estaba jugando la final de la FA Cup. Estaba en el once inicial. Confío mucho en ella. Pero necesitamos constancia por su parte. De verdad quiere dar ese paso. Tiene muchísimas ganas, así que tengo muchas ganas de ver hasta dónde podemos llevarla este año".
Siempre que ese camino sea hacia delante, y con minutos, Clinton debería estar en la convocatoria de Inglaterra y pelear por jugar en el Mundial. Si no, podría encontrarse viéndolo desde casa.
Laura Blindkilde Brown (Manchester City)
Una de las estrellas revelación de Inglaterra en la campaña 2025-26 fue Laura Blindkilde Brown, que se abrió camino hasta el once titular del Man City y desempeñó un papel clave en la conquista por parte del club de su primer título de la WSL en 10 años. Ese nivel tardó en tener recompensa con las Lionesses, con una sorprendente falta de minutos en los cuatro amistosos con los que el equipo de Wiegman cerró 2025, pero las oportunidades llegarían en el nuevo año, con titularidades ante Islandia y Ucrania.
La irrupción de Blindkilde Brown ayuda a resolver un problema importante en la selección inglesa, ya que falta profundidad en los puestos de centrocampista más retrasada. Sin embargo, para seguir siendo una opción como solución ahí, la jugadora de 22 años necesita refrendar su gran año en 2026-27 en medio de una competencia cada vez mayor por los puestos.
La llegada de Sam Coffey al City en enero supone la mayor amenaza para los minutos de Blindkilde Brown, y también se espera que Clinton y Sydney Lohmann tengan temporadas más influyentes en el centro del campo esta vez. Pero habrá más minutos disponibles ahora que el City ha regresado a la Champions League, y si Blindkilde Brown aprovecha sus oportunidades en 2026-27 como hizo la temporada pasada, sus opciones de ir a Brasil serán enormes.
Chloe Kelly (Arsenal)
Hace poco más de 12 meses, cuando Inglaterra revalidó su título de la Eurocopa de forma dramática, Chloe Kelly fue la estrella. Sus heroicidades ayudaron a Inglaterra a completar un recorrido memorable hacia la gloria, con aportaciones clave en la victoria de cuartos de final sobre Suecia, la increíble remontada ante Italia en semifinales y después en la final, donde su penalti tumbó a España en la tanda.
Todo eso llegó además después de una de las temporadas más difíciles de la carrera de Kelly, en la que quedó completamente relegada en el Manchester City hasta que una cesión al Arsenal en enero reactivó su forma antes de la Eurocopa. Por eso había mucha ilusión sobre cómo podía ser la temporada 2025-26 de Kelly, dado el impulso con el que llegaba tras ese éxito con Inglaterra. Sin embargo, al final, nunca terminó de arrancar.
Kelly estuvo lastrada por las lesiones, lo que hizo que solo fuera titular en tres partidos antes del parón invernal, con solo seis titularidades más antes del final de la campaña. Dada su contrastada capacidad para cambiar partidos, Wiegman trató de darle a Kelly la continuidad que necesitaba durante las concentraciones de Inglaterra, pero a menudo se notaba la falta de ritmo, y la extremo incluso se marchó cojeando a los 23 minutos de un amistoso contra Ghana en diciembre. Simplemente, no fue su año.
«Tenía grandes objetivos para hacer cosas increíbles en el Arsenal en mi primera temporada completa y estaba un poco decepcionada por no haber podido hacerlo», dijo recientemente. «Creo que necesitaba este verano para trabajar en mí físicamente, compaginando el trabajo en el gimnasio, sobre el césped y teniendo tiempo de descanso. Ahora mismo estoy en un muy buen momento. Mi principal objetivo es mantenerme en forma y fresca toda la temporada y estar preparada cuando me necesiten».
Una nueva temporada será bienvenida para Kelly, que busca ser ese factor diferencial que el Arsenal, e Inglaterra, saben que puede ser de cara al Mundial del próximo verano. Demostrar su estado físico será vital si la jugadora de 28 años quiere tener tanto protagonismo en Brasil como lo tuvo en Suiza.
Aggie Beever-Jones (Chelsea)
Puede que esta ya le suene, pero la temporada 2025-26 de Aggie Beever-Jones estuvo marcada por pequeñas lesiones. La delantera arrancó, de hecho, en un estado de forma maravilloso, firmando un hat-trick contra el AC Milan en el último amistoso de pretemporada del Chelsea, y lo respaldó con goles en cada uno de sus primeros cuatro partidos de la WSL. Sin embargo, después de finales de septiembre solo llegarían dos goles más en todas las competiciones.
En parte se debió a una cuestión de forma, ya que la jugadora de 23 años fue incapaz de ver puerta en sus 10 partidos siguientes pese a ser titular en ocho de ellos, y después las lesiones se convirtieron en un problema en el nuevo año, especialmente en el tobillo, lo que hizo que solo fuera titular dos veces en 2026.
Si Beever-Jones está lesionada, y con Michelle Agyemang recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior, Inglaterra no tiene opciones naturales para suplir a Russo en el puesto de delantera centro. Wiegman esperará poder contar con la estrella del Chelsea con mayor fiabilidad el próximo año, por lo que un buen estado de forma y salud durante toda la 2026-27 sería enormemente bienvenido por todas las partes.
Beth Mead (Manchester City)
Sería una auténtica sorpresa que Beth Mead no fuera al Mundial del próximo verano, pero la cuestión es qué tipo de papel podría desempeñar. La jugadora de 31 años solo fue titular una vez en la Eurocopa 2025, después de haber sido la estrella de la Eurocopa 2022, aunque sí tuvo un papel importante saliendo desde el banquillo. Aun así, el objetivo de Mead será ser titular en Brasil, algo por lo que luchará ahora con la camiseta del Manchester City, tras dejar el Arsenal.
Algunos cuestionaron cuántos minutos podría tener Mead en el City, dado que competirá con Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney por un puesto en las bandas, pero demostró la versatilidad necesaria para jugar por dentro en la última Eurocopa y existe la posibilidad de que recupere ese rol en Mánchester, con Jeglertz destacando su capacidad para jugar "en muchas posiciones".
"Beth va a encajar perfectamente en nuestra forma de jugar", añadió el técnico del City. "Es una jugadora a la que le gusta jugar entre líneas del rival. Eso es, sin duda, lo que queremos de ella. Luego está su personalidad, que es increíble. Se le ve en los ojos, sigue teniendo muchísimas ganas de formar parte de esto y de seguir aprendiendo".
Eso no suena a un entrenador hablando de una jugadora de rotación. Por tanto, podría ser un gran año para Mead, de los que la devuelven a la pelea por un puesto en el once de Inglaterra.
Michelle Agyemang (Arsenal)
En este momento, no está claro cómo será la temporada 2026-27 de Michelle Agyemang. Pero lo que sí se sabe bien es el gran impacto que tuvo como jugadora en la Eurocopa 2025, algo que Wiegman e Inglaterra estarían encantadas de volver a tener a su disposición en el Mundial.
Agyemang se rompió el ligamento cruzado anterior a finales de octubre del año pasado, en un amistoso contra Australia. Normalmente, el periodo de recuperación para esa lesión es de entre nueve y 12 meses, siempre que no ocurra nada que retrase aún más a una jugadora. Eso significa que, si todo ha ido bien, la futbolista de 20 años debería estar de vuelta relativamente pronto. Sin embargo, después de pasar cedida en el Brighton las dos temporadas anteriores, parece que su campaña 2026-27 comenzará en el Arsenal.
Solo el tiempo dirá si eso es simplemente para facilitar la vuelta de Agyemang a la competición, con una posible cesión en enero después. Pero si está recuperada y disponible para jugar, Wiegman estará desesperada por que la joven delantera tenga los minutos necesarios para convertirla en una opción viable de cara al torneo del próximo verano.
Ella Morris (Tottenham)
Ella Morris todavía no ha debutado con Inglaterra, pero no sería una sorpresa que eso cambiara durante la próxima temporada. La jugadora de 23 años recibió su primera llamada con la absoluta en mayo de 2025, para la última concentración antes de que se eligiera la convocatoria para la Eurocopa. Sin embargo, en solo su segunda sesión de entrenamiento con Inglaterra, sufrió una devastadora lesión de ligamento cruzado anterior que la dejó fuera durante 11 meses.
«Es el momento más alto de todos haber llegado hasta ahí, sabiendo que era la concentración previa a la Eurocopa. Y luego estar sentada, inmóvil en el sofá, viendo a ese mismo grupo ir y ganar una Eurocopa, es realmente muy duro mentalmente, sabiendo que había una pequeña posibilidad de que yo hubiera podido entrar en esa convocatoria y formar parte de ese éxito», declaró a los periodistas antes del inicio de la nueva temporada.
Pero Morris ya está de vuelta, se muestra optimista con respecto a su estado físico y a unas pruebas que indican que está mejor que antes de la lesión, y podría darle a Wiegman profundidad en el puesto de lateral derecho, algo de lo que realmente carece y que se vuelve aún más urgente teniendo en cuenta que Bronze está a punto de cumplir 35 años. La seleccionadora de Inglaterra claramente vio algo en la defensa del Tottenham anteriormente, y la esperanza será que Morris pueda volver a mostrar su calidad mientras busca dar continuidad a un buen final de una difícil temporada 2025-26.
«Sin duda es una ambición», respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de asentarse en el lateral derecho de Inglaterra. «Ahora mismo, solo necesito centrarme en jugar en el Spurs y disputar todos los minutos que pueda para mostrarle a Sarina lo que valgo. Pero, obviamente, sé que hay un Mundial en el horizonte, así que creo que cualquier jugadora aprovecharía la oportunidad de ir. Sin duda lo tengo en la cabeza, pero sé lo que necesito lograr primero para poder hacer méritos para ir».
Ruby Mace (Everton)
Cuando Wiegman anunció su convocatoria para los clasificatorios del Mundial contra España y Ucrania en mayo, una vez más no hubo sitio para Ruby Mace. No tardó en hacerse notar el sentir del responsable de la cuenta oficial del Everton en X, que publicó un gráfico para mostrar, como decía el texto adjunto, que: «Ninguna jugadora de Inglaterra hizo más intercepciones ni ganó más entradas durante la temporada 25-26 que Ruby Mace, nominada a Jugadora de la Temporada de la WSL».
Mace ha sido internacional con Inglaterra en una ocasión, en diciembre de 2024, cuando Wiegman alineó un once experimental para un amistoso contra Suiza. Aquella noche jugó en el puesto de mediocentro defensivo, una demarcación en la que Inglaterra necesita recambios naturales, ya que si le ocurriera algo a Keira Walsh estaría en una situación complicada.
Sin embargo, el problema es que, aunque Mace firmó una temporada brillante el año pasado con el Everton, lo hizo como central. Inglaterra no necesita más centrales. De hecho, puede que sea la posición mejor cubierta de toda la plantilla. Lo que sí necesita, en cambio, es más profundidad en el centro del campo.
¿Podría cambiar esta temporada el rol de Mace en el Everton? La entrenadora lo ha dejado caer, así que quizá. Salvo que haya una plaga de lesiones entre las centrales inglesas, da la sensación de que tiene que ser así si quiere hacerse un hueco ahora mismo en esta selección inglesa. Si ocurre, sería una noticia bienvenida para Wiegman de cara a reforzar el centro del campo.