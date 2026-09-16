Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty

En la pelea: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield

Hay algunas caras conocidas, por supuesto, pero también algunas nuevas, así que empezaremos por ahí.

Pierre es una de las revelaciones de la temporada de la MLS, después de haberse consolidado como una auténtica arma a balón parado. ¿Está listo para el nivel internacional? Aún es demasiado pronto para saberlo, pero, como mínimo, se lo ha ganado por su rendimiento en la MLS hasta ahora. Mientras tanto, la otra cara nueva, Bombino, dejó recientemente la MLS para fichar por el Stoke City y no ha desentonado, lo cual es una buena señal para su presente y su futuro.

En cuanto a los habituales, empezaremos por Ream. Aún no ha puesto fin a su carrera y, especialmente en una concentración con tantos jugadores jóvenes, hace falta un líder veterano que marque el tono. Ream lo hace mejor que nadie. ¿Significa eso que estará aquí en 2030? Es poco probable. Y lo mismo podría aplicarse a 2028, si Estados Unidos participa en una rumoreada Copa América ese año. Ahora mismo, en 2026, es el tipo de guía adecuado para esta concentración en particular, que, conviene señalar, incluye una parada en su ciudad natal.

Richards, por supuesto, es una ausencia destacada, pero eso se debe en gran medida a que le vendría bien el descanso dadas sus lesiones del verano. Todo el mundo sabe qué es Richards y qué aporta, así que permitirle recuperarse un poco y centrarse en sacar al Crystal Palace de su mal inicio de temporada probablemente sea lo mejor.