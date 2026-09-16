¿Cavan Sullivan, Zavier Gozo y Mathis Albert, dentro? ¿Christian Pulisic y Chris Richards, con descanso? Proyectando la convocatoria de la USMNT para los amistosos de otoño
La primera concentración de un nuevo ciclo es un momento de cambios y, por eso, es el momento más difícil para prever cómo podría quedar una convocatoria. ¿Apuesta un entrenador por la juventud? ¿Se la juega con caras nuevas? ¿Recupera gran parte del plantel del Mundial para mantener la inercia? ¿Es correcta alguna de estas respuestas? ¿Lo es alguna no?
El entrenador en cuestión de la selección masculina de Estados Unidos es, por supuesto, Mauricio Pochettino, y él dice que todo parte de cero. Por eso, podemos ver prácticamente cualquier cosa en esta próxima ventana, que incluye cuatro amistosos.
Desde estrellas adolescentes hasta los veteranos más curtidos, todo está sobre la mesa, pero ¿a quién debería convocar Pochettino? GOAL repasa cómo podría quedar la selección de Estados Unidos cuando se anuncie esta semana.
PORTEROS
Las elecciones de GOAL: Chris Brady, Matt Freese, Brian Schwake, Matt Turner
En la pelea: Roman Celentano, Diego Kochen, Patrick Schulte
Pochettino dijo que convocará a cuatro porteros, lo que significa que habrá al menos un guardameta no mundialista en la lista. Sin embargo, ¿será solo uno?
Freese es el foco evidente del debate por su error contra Bélgica, pero dejarle fuera parecerá un castigo, sea intencionado o no. Convocarle también le da la oportunidad de reconstruir de verdad su confianza, aunque ese momento siempre estará en su historial, pase lo que pase después.
Turner, por su parte, es un caso complicado por su perfil de edad, pero es un buen compañero y una buena presencia veterana. Brady, mientras tanto, es un portero más joven, con un techo más alto y con esa experiencia mundialista.
Para la cuarta plaza, hay opciones. Kochen estuvo este verano como portero de entrenamiento antes de su fichaje por el Lyngby, lo que le ha dado los minutos necesarios para progresar. Schwake, sin embargo, es una estrella revelación en la MLS y llega tras su inclusión en el All-Star, algo que podría darle su primera oportunidad con Pochettino, especialmente si se determina que Kochen podría beneficiarse de un poco más de rodaje en Dinamarca.
DEFENSAS
Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty
En la pelea: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield
Hay algunas caras conocidas, por supuesto, pero también algunas nuevas, así que empezaremos por ahí.
Pierre es una de las revelaciones de la temporada de la MLS, después de haberse consolidado como una auténtica arma a balón parado. ¿Está listo para el nivel internacional? Aún es demasiado pronto para saberlo, pero, como mínimo, se lo ha ganado por su rendimiento en la MLS hasta ahora. Mientras tanto, la otra cara nueva, Bombino, dejó recientemente la MLS para fichar por el Stoke City y no ha desentonado, lo cual es una buena señal para su presente y su futuro.
En cuanto a los habituales, empezaremos por Ream. Aún no ha puesto fin a su carrera y, especialmente en una concentración con tantos jugadores jóvenes, hace falta un líder veterano que marque el tono. Ream lo hace mejor que nadie. ¿Significa eso que estará aquí en 2030? Es poco probable. Y lo mismo podría aplicarse a 2028, si Estados Unidos participa en una rumoreada Copa América ese año. Ahora mismo, en 2026, es el tipo de guía adecuado para esta concentración en particular, que, conviene señalar, incluye una parada en su ciudad natal.
Richards, por supuesto, es una ausencia destacada, pero eso se debe en gran medida a que le vendría bien el descanso dadas sus lesiones del verano. Todo el mundo sabe qué es Richards y qué aporta, así que permitirle recuperarse un poco y centrarse en sacar al Crystal Palace de su mal inicio de temporada probablemente sea lo mejor.
centrocampistas
Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Yunus Musah, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Malik Tillman
En la pelea: Tanner Tessmann, Weston McKennie, Jack McGlynn, Gianluca Busio, Cristian Roldan, Rokas Pukstas, Niko Tsakiris
Una mezcla muy interesante de veteranos del Mundial, recién llegados y jugadores que regresan del desierto, por así decirlo.
Uno que encaja en esta última categoría es Musah, que se ha ganado de nuevo su sitio con su rendimiento hasta ahora esta temporada. Ya de vuelta en el AC Milan, el jugador de 23 años no es solo un futbolista para el presente; sigue siendo uno para el futuro, incluso después de quedarse fuera de este Mundial.
Aquí también hay algunos jugadores pensando en el futuro a largo plazo. Sullivan es el caso más evidente, y se lo ha ganado con su rendimiento en el Philadelphia Union. Adri Mehmeti también ha irrumpido en los Red Bulls, aunque su participación depende de cómo se recupere de una lesión reciente.
delantero
Mathis Albert, Folarin Balogun, Julian Hall, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Tim Weah
En la mezcla: Christian Pulisic, Justin Ellis, Brendan Aaronson, Quinn Sullivan, Alex Zendejas, Josh Sargent
Es fácil ver la apuesta por la juventud en las posiciones de ataque, ¿eh?
Albert es el más joven, pero, dado su potencial y la falta de opciones reales en las bandas, es un jugador al que vale la pena probar aunque todavía no esté del todo preparado. Gozo está más avanzado, pero bajo una lógica similar, y también puede jugar como carrilero.
En la delantera, mucho depende del verdadero estado físico de Balogun, pero la verdad es que le vienen bien los minutos dadas sus dificultades a nivel de club. Sus recambios son Hall y Pepi, con el primero entre los prospectos más interesantes y entre los que más pueden ganar mientras también se prepara para un posible traslado a Europa.
De los que se quedan fuera, Pulisic es el nombre más evidente, pero, debido a sus recientes problemas de lesiones, no hay una razón real para incluirlo desde un punto de vista futbolístico. Desde una perspectiva personal, eso sí, puede que esté deseando enviar un mensaje tanto a Pochettino como a los aficionados de la USMNT, así que es alguien a quien conviene seguir de cerca.