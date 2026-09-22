Bienvenidos a la nueva era de la selección masculina de Estados Unidos. Es una etapa centrada en la juventud, pero también construida sobre una conocida base de cara al Mundial de 2026. Aun así, el mensaje es claro: 2030 llegará antes de que nadie se dé cuenta, y el seleccionador Mauricio Pochettino no está perdiendo demasiado tiempo en prepararse para esa realidad.

Por eso, la convocatoria de Estados Unidos está plagada de adolescentes que han pasado de ser fenómenos en las redes sociales a convertirse en auténticos jugadores con peso en sus clubes. También por eso hay veteranos de sobra para guiarles y suavizar una transición que siempre es complicada. Durante las próximas dos semanas, el USMNT disputará cuatro amistosos contra un grupo de rivales semiconocidos y adversarios muy conocidos. Cada uno supondrá una gran prueba para las estrellas más jóvenes del USMNT.

Después de eso, el foco estará más claro. Algunos pasarán al grupo sub-20 de cara al Mundial sub-20. Otros se centrarán en los objetivos olímpicos del equipo sub-23. Y algunos podrían simplemente seguir en la dinámica del arranque de este ciclo del Mundial 2030, que tendrá sus primeros partidos oficiales en noviembre con la Liga de Naciones.

Antes de noviembre, sin embargo, Estados Unidos tiene esta concentración. Estas son las historias a seguir y por qué importan...