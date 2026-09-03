Camisetas del Mundial, botas de récord y la servilleta más famosa del mundo: las cinco piezas más únicas de recuerdos de Lionel Messi jamás vendidas
Lionel Messi ha hecho una cantidad increíble de historia a lo largo de su ilustre carrera, pero su reciente anuncio de que se ha retirado de la selección argentina sirvió como un duro recordatorio de que queda una cantidad finita de historia por hacer. Messi se acerca al final. La decisión de dar un paso al lado en Argentina es una indicación bastante clara de ese hecho.
Para los aficionados de Messi, sin embargo, hay muchas formas de conectar con fragmentos de la historia de Messi. Ha firmado incontables autógrafos a lo largo de los años y hay muchas tarjetas y objetos de colección para conmemorar los mayores momentos de Messi. También sigue habiendo tiempo para verle en persona. Y, para los mayores, y más ricos, aficionados de Messi, hay algunas piezas de colección absolutamente impresionantes que definen no solo a un jugador, sino a una era.
Pero, ¿cuáles son esas piezas de colección? GOAL repasa cinco de los artículos de recuerdo de Messi más únicos que han salido al mercado.
5. Entrada del amistoso del debut contra el Porto: 49.200 dólares
Es seguro asumir que pocos de los que entraron en el Estadio do Dragao el 16 de noviembre de 2003 tenían alguna idea de lo que estaban a punto de presenciar. La mayoría de los asistentes a aquel amistoso pensaban simplemente que iban a ver la inauguración de un nuevo estadio para uno de los clubes más grandes de Portugal. En cambio, vieron la primera aparición con el primer equipo de uno de los más grandes de todos los tiempos.
Messi entró en aquel partido como suplente en la segunda parte, dejando destellos de lo que acabaría convirtiéndolo en quien llegaría a ser. Barcelona perdió contra el Oporto por 2-0 ese día, pero los grandes ganadores fueron quienes conservaron sus entradas de lo que parecía un simple amistoso.
Según Collectors Tools, se han calificado un total de 229 ejemplares, entre entradas completas y talones, del debut de Messi en 2003. La nota más alta otorgada por PSA fue un 8. Un PSA 7 vendido en Goldin está reconocido actualmente como la venta más alta, con 49.200 $.
Por supuesto, hay formas más baratas de acceder a este momento de la historia, y algunos aficionados estarán más interesados en coleccionar su debut en LaLiga, que llegó un año después. El PSA 8, eso sí, es sin duda un santo grial para cualquiera que quiera asegurarse un recuerdo del inicio de todo.
4. Camiseta usada en el partido de la remontada de 2017: 200.000-400.000 $
Hay pocos días de la Champions League más memorables que la famosa remontada de 2017 contra el PSG. Aunque el Barcelona ha estado en el lado amargo de varios momentos icónicos de la Champions League, el triunfo por 6-1 sobre el PSG quizá sea el más famoso. Tras llegar a aquel día con un 4-0 en contra, Messi marcó el cuarto de los seis goles del Barça en ese partido para completar una remontada que sigue siendo la mayor en la historia de la Champions League.
La camiseta que llevó realmente Messi en aquel día tan famoso salió a subasta en Sotheby's este pasado verano. La camiseta, cuya autenticidad fue verificada por PSA mediante cotejo fotográfico, acabó vendiéndose por un precio de entre 200.000 y 400.000 dólares.
3. Las botas con las que rompió el récord de Pelé: 169.000 dólares
Si hay algún récord en el fútbol, hay muchas posibilidades de que Messi lo tenga. Si no, Pelé también sería una apuesta bastante segura. Messi arrebató muchos de sus récords al legendario brasileño, incluido el récord de más goles con un solo club. El 22 de diciembre de 2020, Messi marcó su gol número 644 con el Barcelona, superando el total de Pelé con el Santos brasileño.
Las botas, en las que figuran los nombres de la esposa y los hijos de Messi, salieron a subasta en Christie's Online después de que el propio Messi las donara para recaudar fondos para un hospital de Barcelona. Presentan algunas marcas de uso, como es de esperar en unas botas utilizadas en un partido, pero no se puede borrar la historia que se hizo con ellas, definida en parte también por el hombre al que Messi le arrebató esa historia.
2. El contrato del Barcelona en una servilleta: 964.450 $
Cualquier aficionado de Messi conoce la historia. En 2000, el director deportivo Carles Rexach cerró un acuerdo para llevar a un pequeño niño argentino de 13 años a Cataluña. Ese trato se cerró en una servilleta durante un almuerzo, y requirió algo de trabajo por parte de Rexach ante la preocupación de la familia Messi por la falta de comunicación del Barcelona tras una prueba inicial.
«En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio», dice la servilleta traducida al inglés, «Carles Rexach, director deportivo del FC Barcelona, acuerda por la presente, bajo su responsabilidad y al margen de cualquier opinión en contra, fichar al jugador Lionel Messi, siempre que nos atengamos a las cantidades acordadas».
Pocos sabían lo que iba a cambiar aquella servilleta, y nadie podría haber predicho cuánto valdría con el paso del tiempo. En 2024, la servilleta fue vendida en una subasta por 964.450 $. Aunque no está firmada por el propio Messi, es el objeto físico con el que empezó todo, y es imposible duplicar o replicar algo tan pequeño y, a la vez, tan importante.
1. Seis camisetas usadas por Messi en el Mundial de 2022: 7,8 millones de dólares
El Mundial de 2022 es, sin duda, el momento definitorio de Messi, al menos en parte porque dentro de ese torneo hubo tantos instantes que marcaron una era. Sin embargo, si buscabas el recuerdo definitivo de la trayectoria de Messi en Catar, no hacía falta elegir solo uno. Sotheby's subastó seis juntos.
En 2023, un icónico lote de recuerdos de Messi salió al mercado. Incluía seis camisetas que Messi llevó durante el recorrido de Argentina en Catar, incluida la que usó en la primera parte de la final. Su gol contra México, la batalla con Países Bajos, la icónica final contra Francia, todo quedó conmemorado a través de camisetas usadas por el propio Messi en esos partidos. Esa colección, por supuesto, no salió barata. El precio final fue de 7,8 millones de dólares, aunque se puede argumentar que la colección no tiene precio de verdad dado el carácter icónico de aquel triunfo mundialista.