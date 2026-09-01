Calificaciones de los fichajes estivales del USMNT: Rokas Pukstas se suma a la fiebre compradora estadounidense del Middlesbrough, mientras Zavier Gozo y Gio Reyna protagonizan grandes movimientos
Incluso en un verano de Mundial, el mercado de fichajes nunca se detiene. De hecho, el mercado está aún más caliente en veranos como este. No hay un escaparate como un Mundial y, en las semanas transcurridas desde que se exhibieron en ese escaparate, varios jugadores de la selección masculina de Estados Unidos han cambiado de aires.
Algunos han dado un gran salto a Europa después de irrumpir con fuerza este verano. Otros se dirigen a nuevos destinos en busca de un nuevo comienzo. Y luego están los jóvenes que buscan su primera oportunidad, la que les permita impulsar de verdad su carrera a nivel de clubes.
Mientras avanza el mercado de fichajes, GOAL califica cada gran operación ya cerrada que involucra a jugadores del USMNT.
1 de sept.: Luca Bombino (Stoke City, 4 millones de dólares)
Para Bombino: Este movimiento parece de esos que no precipitarán a Bombino, que acaba de cumplir 20 años este verano. El Stoke cuenta con Eric Bocat y Aaron Cresswell en la profundidad del lateral izquierdo, aunque este último está lesionado; eso le da a Bombino mentores con experiencia y una competencia feroz por los minutos esta temporada. Nota: B+
Para el Stoke City: Una apuesta relativamente libre de riesgo por un talento joven. Bombino era una de las promesas mejor valoradas de la MLS y el Stoke lo consiguió por una cantidad relativamente baja. Si todo sale bien, podrá venderlo en el futuro por mucho más que eso. Antes de eso, sin embargo, la esperanza es que pueda ayudar al equipo a impulsar su regreso a la Premier League, ya sea este año o más adelante. Nota: B+
Para el San Diego FC: ¡Así es como se hacen los negocios! El San Diego fichó a Bombino procedente de LAFC por poco dinero, le dio tiempo para desarrollarse y ahora recogerá los frutos con un gran rendimiento económico para un equipo de la MLS. Esto no solo inyecta dinero al club, sino que también sirve como una gran carta de presentación para la entidad, que ahora puede señalar a Bombino como ejemplo de cómo cuidan a las jóvenes promesas. Eso le ayudará más adelante cuando busque incorporar todavía más talento del sur de California. Nota: A+
31 de agosto: Rokas Pukstas (Middlesbrough, 5,4 millones de dólares)
Para Pukstas: Después de haber logrado todo lo que había por lograr en Croacia, este movimiento tiene mucho sentido. La mayor pega para Pukstas ha sido la visibilidad, que sencillamente no existía en la liga croata. Así que, con las esperanzas de la USMNT pareciendo algo más realistas al inicio de este ciclo, ahora jugará en una liga que la gente ve y en un equipo que de repente es el favorito de los aficionados de U.S. Soccer en Europa. Pukstas tendrá ahora focos sobre él, así que depende de él aprovecharlo al máximo mientras juega junto a algunos de sus competidores directos por puestos en la USMNT. Nota: A
Para el Middlesbrough: Otro estadounidense, ¿eh? Viendo el rendimiento inicial de los otros, es fácil entender por qué volverían a creer en el mercado estadounidense. Lo que hace diferente a Pukstas, sin embargo, es que ya ha demostrado cosas en Europa, algo que significa más fuera del campo que dentro de él. ¿Le llevará tiempo adaptarse? Seguro, pero, una vez que eso ocurra, aquí hay mucho potencial, lo cual siempre viene bien para un club con ambiciones reales de seguir escalando posiciones. Nota: A-
Para el Hajduk Split: Nunca es fácil ver marcharse a una de las mayores promesas del club, pero, en realidad, Pukstas ya había dejado atrás la etiqueta de promesa por sus contribuciones al club. Pukstas había demostrado todo lo que podía con el club, así que, por duro que fuera para ambas partes separarse, había llegado el momento. Ahora, el club recibe una tarifa de traspaso bastante buena para reinvertir y, aunque será difícil replicar a Pukstas, así es como estos clubes sobreviven y, en última instancia, crecen. Nota: B+
18 de agosto: Zavier Gozo (Crystal Palace, 15 millones de dólares)
Para Gozo: Un salto bien merecido en la cadena alimentaria hacia un club que parece tener planes reales para él. Fuentes cuentan a GOAL que ese proyecto es una de las principales razones por las que el adolescente atacante eligió al Palace pese al interés de toda Europa. Teniendo en cuenta el historial del club a la hora de desarrollar y, con el tiempo, dar salida a jóvenes talentos, Gozo parece haber aterrizado en un club que le ofrece tanto el nivel como la oportunidad de ayudarle a cumplir su enorme potencial. Nota: A
Para el Crystal Palace: Hay que decir que es una cifra elevada, dado lo inexperto que es Gozo. Pagar una cantidad así es, por supuesto, una apuesta, especialmente teniendo en cuenta que llega desde la MLS y no desde una liga europea consolidada. Aun así, es fácil entender por qué el Palace asumiría ese riesgo. Gozo tiene velocidad, creatividad y un deseo real de mejorar, y demostró en el Real Salt Lake que, aunque su futuro probablemente esté en la banda, también puede marcar diferencias como carrilero. Es probable que el Palace le lleve poco a poco, pero la esperanza es que, para el final de la temporada, tenga unas cuantas oportunidades de demostrar por qué se gastaron tanto dinero en ficharle. Nota: B
Para el Real Salt Lake: Fuentes dijeron a GOAL a principios de este año que el RSL realmente quería retener a Gozo durante la temporada de la MLS porque hacerlo les daría la mejor opción de ganar. Verle marcharse a mitad de camino será, por tanto, un trago amargo, aunque la cantidad del traspaso lo hará un poco menos amargo. La pérdida de Gozo afecta de verdad a las aspiraciones del club para esta temporada, pero era lo correcto para el jugador y para el club, que ahora puede coger ese dinero, reinvertirlo y prepararse para lo que venga después. Nota: B-
4 de ago.: Max Arfsten (Middlesbrough, 7,5 millones de dólares)
Para Arfsten: Básicamente, el destino ideal. Se une a otros dos estadounidenses en un club sólido, con buena historia y con aspiraciones realistas de ascender a la Premier League. Esto le da la oportunidad de demostrar su valía en el Championship, una liga muy diferente a la MLS, pero sin un salto enorme en cuanto a talento, y ojalá dar el siguiente paso a partir de ahí. Desde la perspectiva de la USMNT, este movimiento mantendrá a Arfsten en la pelea, especialmente si demuestra que puede rendir al mismo nivel en Europa que en la MLS. Nota: A
Para el Middlesbrough: La Boro-merica está en pleno apogeo. El club ha detectado claramente lo que considera una ventaja en el mercado: jugadores de la USMNT en la MLS. Por eso sigue haciendo este tipo de movimientos. Ve a jugadores como Arfsten como buenas oportunidades de mercado y con un alto potencial, y tiene el precedente de haber acertado con Aidan Morris. La cantidad no es baja, especialmente por un jugador sin experiencia en Europa, así que esto supone un riesgo, pero la dirección del club claramente tiene una estrategia en este sentido. Nota: B+
Para Columbus: Esta es la situación con la que sueñas. Eliges a un jugador en el draft, lo desarrollas hasta convertirlo en internacional y luego lo vendes por una cantidad importante que puede reinvertirse en el equipo. ¿Sería estupendo mantener a cada estrella local? Por supuesto, pero si vas a dejarlos salir, hazlo de una forma que deje contentos a todos y te haga ganar mucho dinero. Trabajo muy bien hecho aquí por Columbus, que ahora puede empezar un nuevo capítulo y encontrar un nuevo talento al que dar continuidad. Nota: A+
4 de agosto: Gio Reyna (Estrasburgo, 3,5 millones)
Para Reyna: Otro nuevo comienzo, muy necesario, después de que quedara bastante claro que el Borussia Monchengladbach no podía darle el que necesitaba. Este también es muy nuevo, ya que Reyna se incorpora a una nueva liga en un nuevo país, lo que le permite pasar página por completo de sus problemas en la Bundesliga. Con Reyna, la gran cuestión es el estado físico. Si el Strasbourg encuentra la manera de mantenerlo en forma y darle los minutos que necesita, esto debería funcionar. Si no, es difícil imaginar que otro club de una gran liga europea vuelva a apostar por un jugador que todavía no ha demostrado capacidad para mantenerse en forma durante largos periodos. Nota: B+
Para el Strasbourg: Se entiende por qué querrían probar aquí. Reyna tiene 23 años, cuenta con mucha experiencia en la élite y en su día fue una de las promesas más cotizadas del Borussia Dortmund. Está bastante claro que ahí hay un jugador, uno que todavía no ha terminado de emerger, y el Strasbourg apuesta por sí mismo para ser quien lo saque a relucir. Por ese precio, es una apuesta de riesgo bastante bajo, especialmente para un club que puede beneficiarse de sus conexiones con el Chelsea y traer a alguien más si no sale bien. Nota: A-
Para el Borussia Monchengladbach: Lo dejaron claro desde el principio: la plantilla estaba sobredimensionada y alguien tenía que salir. Reyna era un candidato evidente para ello. La cantidad no es mucha, pero se acerca a lo que pagaron por él. Igual que hará ahora el Strasbourg, el Gladbach intentó sacar la mejor versión de Reyna y nunca logró que funcionara. No tendrán problema en pasar página. Nota: B
28 de julio: Sebastian Berhalter (Middlesbrough, 2 millones de dólares)
Para Berhalter: Sin duda llamó la atención con sus actuaciones en el Mundial, especialmente por su capacidad para golpear el balón, así que esto parecía inevitable. Con su contrato llegando a su fin, todo pasaba por que Berhalter encontrara el destino adecuado. El Boro puede serlo. Allí se reencontrará con su amigo y excompañero Morris, además de con Arfsten, para formar un trío de productos desarrollados en el Crew. Berhalter es, en cierto modo, una revelación tardía, alguien que ha demostrado que puede cambiar un partido tanto con su calidad como con su energía. Si añade esos pequeños matices a su juego, alcanzará un nuevo nivel. Nota: A-
Para el Middlesbrough: El Boro miró a Berhalter, miró a su propia estrella del centro del campo en Morris y luego vio lo fácil que sería juntarles. Hay química inmediata ahí, lo que debería ayudar a su nuevo fichaje a asentarse tanto dentro como fuera del campo. A nivel individual, Berhalter parece físicamente preparado para la Championship, y su golpeo a balón parado es algo que puede darte unos puntos que de otro modo no conseguirías. Para un equipo que aspira al ascenso, eso puede marcar la diferencia. Nota: A
Para Vancouver: Sacando el máximo partido de una situación complicada. Era probable que Berhalter se marchara al final del año, lo que les dejaba ante una elección imposible: retenerle hasta el resto de la temporada y confiar en ganar algo, o hacer lo correcto por él, venderle y sacar algo de dinero por sus esfuerzos. Optaron por lo segundo. Sin duda perjudicará a su equipo actual, pero a largo plazo podría ser la decisión correcta. En última instancia, sin embargo, los Whitecaps preferirían tener a Berhalter en su equipo. Nota: C+
2 de julio: Diego Kochen (Lyngby, cesión)
Para Kochen: Lo que haga falta para jugar. Kochen ya tiene 20 años, así que sigue siendo un niño para los estándares de los porteros, pero ya era hora de que dejara el nido del Barça y comenzara su propia carrera profesional. Antes de eso, tuvo tiempo de sobra para aprender tanto en los entrenamientos como desde el banquillo, pero si quiere ser el portero titular de la USMNT en este ciclo, la realidad es que tiene que empezar a jugar. La liga danesa no es del máximo nivel, pero es un buen punto de partida. Siempre que juegue muchos partidos esta temporada, todo irá bien. Nota: B
Para el Lyngby: Una victoria fácil. Consigues cedido desde el Barcelona a un portero con nivel de titular, y además tienes una buena opción de compra barata al final que podría ayudarte a obtener beneficios por tu apuesta. Siendo realistas, esto es una oportunidad clarísima para un club de este tamaño. Si Kochen sale ahí fuera, se gana el puesto y se desarrolla hasta convertirse en un portero que valga, pongamos, entre 10 y 15 millones de dólares, este es un negocio increíble. Nota: A
Para el Barcelona: Esta era la decisión correcta para el desarrollo de Kochen. El camino hacia los minutos en el Barcelona está totalmente bloqueado, lo que significa que Kochen es ahora un activo y no un jugador del primer equipo. Para aumentar el valor de ese activo, el Barça lo ha enviado a un lugar donde ese valor puede revalorizarse, con la esperanza de recuperar parte de ese valor más adelante. En última instancia, el Barcelona no pierde realmente nada aquí, pero actuó correctamente con su jugador y, al mismo tiempo, se dio la oportunidad de ganar algo de dinero más adelante. Nota: A