Para Gozo: Un salto bien merecido en la cadena alimentaria hacia un club que parece tener planes reales para él. Fuentes cuentan a GOAL que ese proyecto es una de las principales razones por las que el adolescente atacante eligió al Palace pese al interés de toda Europa. Teniendo en cuenta el historial del club a la hora de desarrollar y, con el tiempo, dar salida a jóvenes talentos, Gozo parece haber aterrizado en un club que le ofrece tanto el nivel como la oportunidad de ayudarle a cumplir su enorme potencial. Nota: A

Para el Crystal Palace: Hay que decir que es una cifra elevada, dado lo inexperto que es Gozo. Pagar una cantidad así es, por supuesto, una apuesta, especialmente teniendo en cuenta que llega desde la MLS y no desde una liga europea consolidada. Aun así, es fácil entender por qué el Palace asumiría ese riesgo. Gozo tiene velocidad, creatividad y un deseo real de mejorar, y demostró en el Real Salt Lake que, aunque su futuro probablemente esté en la banda, también puede marcar diferencias como carrilero. Es probable que el Palace le lleve poco a poco, pero la esperanza es que, para el final de la temporada, tenga unas cuantas oportunidades de demostrar por qué se gastaron tanto dinero en ficharle. Nota: B

Para el Real Salt Lake: Fuentes dijeron a GOAL a principios de este año que el RSL realmente quería retener a Gozo durante la temporada de la MLS porque hacerlo les daría la mejor opción de ganar. Verle marcharse a mitad de camino será, por tanto, un trago amargo, aunque la cantidad del traspaso lo hará un poco menos amargo. La pérdida de Gozo afecta de verdad a las aspiraciones del club para esta temporada, pero era lo correcto para el jugador y para el club, que ahora puede coger ese dinero, reinvertirlo y prepararse para lo que venga después. Nota: B-