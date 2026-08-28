Brian Madjo: el precoz delantero del Aston Villa que modela su juego a imagen de Karim Benzema y Robert Lewandowski
Siete meses después de fichar por el Aston Villa, Brian Madjo por fin hizo su debut oficial. Una disputa con la FIFA había dejado al fichaje de enero, de 17 años, sin poder jugar durante el resto de la temporada pasada, pero recibió el visto bueno en verano.
Y qué escenario. Con el Villa, vigente campeón de la Europa League, por detrás en el marcador ante el Paris Saint-Germain, ganador de las dos últimas Champions League, en la Supercopa de la UEFA, Madjo se presentó en sociedad.
El delantero fue una amenaza constante durante toda la primera parte. Falló tres buenas ocasiones, rozó el gol de cabeza en dos de ellas y puso en aprietos a los defensas del PSG. Luego, al filo del descanso, ganó el duelo físico con Willian Pacho para rematar un centro en el segundo palo y firmar el empate.
Un gran gol para un adolescente, y nada menos que contra el equipo más fuerte de Europa. ¿Es una señal de lo que está por venir de este internacional luxemburgués en tres ocasiones que ahora quiere jugar con Inglaterra? GOAL analiza al jugador al que una vez compararon con Romelu Lukaku.
Cómo empezó
Nacido en Enfield, Londres, Madjo llegó a la Premier League a través de Luxemburgo, adonde se trasladó con su familia cuando era niño. Fue allí donde sus cualidades naturales salieron a la luz por primera vez, aunque su rápido desarrollo creó un dilema para los entrenadores locales.
Ya en los primeros años de su adolescencia, la estrella emergente sobresalía físicamente por encima de sus compañeros. Temiendo que su ventaja física le impidiera desarrollarse en áreas clave de su juego, Manuel Cardoni, director técnico de la Federación Luxemburguesa de Fútbol, intervino para sugerir a los entrenadores que sacaran a Madjo de la delantera y lo colocaran en el centro del campo.
Rodeado de rivales en la medular, Madjo no podía limitarse a imponerse por físico, sino que tenía que valorar sus opciones, aprender a controlar el balón con ambas piernas y mejorar su pase.
El cambio tuvo un efecto tremendo. Al detectar su combinación de potencia y técnica depurada, el club francés Metz se hizo con él en 2023, acelerando rápidamente su progresión.
Con 15 años y jugando contra futbolistas hasta cuatro años mayores que él, Madjo arrasó en la liga francesa sub-19 con 13 goles en 26 partidos durante la temporada 2024-25.
«Estaba por encima de [todos] en el sub-19», recordó el entrenador del Metz, Stephane Le Mignan. «Tiene un físico muy desarrollado para su edad, así que puede responder a las exigencias físicas».
Su ascenso fue tan arrollador que la selección de Luxemburgo se negó a esperar a que fuera probado en la Ligue 1. En marzo de 2025, apenas dos meses después de celebrar su 16.º cumpleaños, Madjo se enfundó la camiseta de Luxemburgo para su debut con la absoluta en un amistoso contra Suecia.
Sin embargo, pese a que ya se medía con defensas internacionales absolutos, todavía tuvo que esperar cinco meses para su primera aparición profesional con el Metz.
Cómo va
Madjo debutó en la Ligue 1 en agosto del año pasado, siendo titular en los partidos contra el Estrasburgo y el Lyon. Para asegurarse de que su desarrollo no se estancara, el Metz repartió sus minutos entre el primer equipo y su equipo reserva en el Championnat National 3, donde mostró su olfato goleador al marcar dos veces contra el Neuilly-sur-Marne en noviembre.
Después solo llegarían otras tres breves apariciones en la Ligue 1, pero sus actuaciones en el equipo juvenil habían dejado claro su potencial a los ojeadores de toda Europa. El Metz no pudo retenerlo. El Aston Villa llamó a su puerta con una oferta de 12 millones de euros y aceptó trasladarse a Birmingham.
A pesar de que Madjo nació en Inglaterra, el Villa no pudo inscribirlo debido a la normativa de la FIFA que prohíbe los traspasos internacionales de menores de 18 años. Como Madjo ya había representado a la selección nacional de Luxemburgo, la FIFA lo consideró un traspaso internacional. Al adolescente se le prohibió representar al club hasta que cumpliera 18 años, en enero de 2027.
Atrapado en un limbo, el delantero recurrió a las redes sociales para desahogar su frustración. Volvió a publicar una historia de Instagram suya con un pie de foto breve y desesperado: "liberad a mi colega".
Sin estar dispuesto a esperar, el Villa recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En julio, el club apeló la decisión y, al mes siguiente, el TAS falló a su favor, autorizando a Madjo a jugar apenas unos días antes de su explosivo debut en la Supercopa de la UEFA.
Mayores fortalezas
La comparación que sigue surgiendo en torno a Madjo es con el exdelantero del Chelsea y del Inter Lukaku, pero insistir en ello hace un flaco favor al abanico de talentos del joven.
«Su perfil es similar», admite Cardoni, director de la Federación de Luxemburgo. «Pero, aunque mantenemos los pies en el suelo, Brian tiene un perfil más completo [que Lukaku], porque se maneja bien en espacios reducidos, es realmente bueno en lo que respecta al juego posicional. También es bueno atacando la espalda y además puede dar pases con ambas piernas. Tiene un enorme margen de crecimiento».
Ese refinamiento técnico puede deberse a la decisión de Cardoni de obligarle a jugar en el centro del campo.
Cuando le preguntaron si realmente disfrutó de esa etapa en el centro del campo en categoría sub-14, Madjo se rió. «No mucho, pero en fin... Tenía que prepararme para jugar contra futbolistas sénior que son del mismo tamaño que yo. A ese nivel, no puedes depender solo de tu fuerza natural. Tienes que tener otras virtudes».
Eso ayudó a moldearlo como un delantero completo. En lugar de perseguir goles, Madjo se enorgullece de sus movimientos sin balón y de su presión.
«Primero, de espaldas a portería, me centro en las prolongaciones, pero también en jugar hacia delante», dijo sobre sus fortalezas. «Intento tener visión e inteligencia de juego. Prefiero hacer un buen partido y no marcar que marcar y perder la posesión todo el tiempo. El equipo es lo primero».
Su capacidad para conservar el balón causó una impresión duradera en la leyenda luxemburguesa y exdelantero del Metz Nico Braun, que se quedó atónito con la llegada del adolescente a Francia.
«Vi vídeos, le vi proteger el balón, vi su control, que lo hace como nadie en el Metz», dijo Braun. «Vi lo pronto que hay que levantarse para quitarle ese balón, y no puedo imaginar otra cosa que esta: ¡va a tener una gran carrera!»
Aunque Madjo acepta las comparaciones con Lukaku viendo con frecuencia vídeos del belga antes de los partidos, ha modelado su juego en otros. Afirmó que analiza constantemente los movimientos de Brian Brobbey, Robert Lewandowski y Karim Benzema, siempre buscando añadir nuevas dimensiones a un juego que ya aterroriza a los defensas sénior.
Margen de mejora
El londinense es consciente de que su talento en bruto no le garantiza convertirse en una estrella de la Premier League con el Villa. Al ser preguntado por sus debilidades, el adolescente dijo: «Mi técnica, que intento mejorar, también mi pie izquierdo, pero también mi movilidad para ser más ágil».
Aunque señaló su pie izquierdo como una de las principales facetas que necesita mejorar, fue ese pie «débil» el que utilizó para fusilar al portero del PSG Matvey Safonov en la Supercopa de la UEFA.
Madjo ha dedicado horas extra con preparadores físicos para mejorar su movilidad, pese a las dificultades que plantea su 1,93 m de estatura. Teniendo en cuenta su control en espacios reducidos y su capacidad para bajar a recibir, aumentar su agilidad le permitiría desestabilizar aún más a los defensas y convertirlo en una amenaza mayor.
¿Qué pasa ahora?
A pesar de sus heroísmos en Salzburgo, los aficionados del Aston Villa tendrán que esperar un poco más para verlo saltar al campo en la Premier League. En un frustrante contratiempo por lesión para la plantilla de Unai Emery, ha sido descartado para el inicio de la campaña doméstica, posiblemente hasta septiembre.
Los aficionados esperarán con ganas su regreso. Su debut en la Supercopa de la UEFA resumió a la perfección su fortaleza, persistencia y capacidad de definición.
Aunque hubo señales de inexperiencia, en forma de controles largos, remates de cabeza que no encontraron portería y la pérdida de balón que permitió a Khvicha Kvaratskhelia crear el primer gol del PSG, hubo más que suficientes aspectos positivos.
Su gol le convirtió en el goleador más joven de la historia de la Supercopa de la UEFA con apenas 17 años y 212 días, una forma fenomenal de comenzar tu carrera.
Tras la derrota por 2-1 ante el equipo de Luis Enrique, el técnico del Villa, Emery, deshizo en elogios hacia Madjo y dijo: "La experiencia que [Madjo y George Hemmings] adquirirán en una noche como esta será muy importante. Demostraron que aprenden rápido y que trabajan duro".
Tras haberse criado en Luxemburgo y haber representado de forma extraordinaria a la nación sin salida al mar a nivel internacional absoluto, la joven promesa ha cambiado ahora su lealtad al país de su nacimiento y actualmente juega con la Inglaterra sub-17.
Por ahora, toca esperar con inquietud a que se recupere de su lesión antes de que Emery pueda por fin soltar a este aspirante de Inglaterra sobre las defensas de la Premier League.